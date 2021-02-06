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Фулхэм
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
1
Ареола
Альфонс
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
14
Рид
Бобби
21
Рид
Харрисон
18
Лемина
Марио
33
Робинсон
Энтони
15
Лофтус-Чик
Рубен
19
Лукмен
Адемола
17
Кавалейру
Иван
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
11
Лингард
Джесси
9
Бенрахма
Саид
30
Антонио
Майкл
Фулхэм
3-4-2-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.24
2. Лукмен Адемола 3 0.14
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.14
4. Митрович Александр 2 (1) 0.1
5. Кэрни Том 1 0.05
6. Лофтус-Чик Рубен 1 0.05
7. Эйна Ола 1 0.05
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Рид Харрисон 0 0
10. Тете Кенни 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 8 0.36
2. Антонио Майкл 5 0.23
3. Боуэн Джаррод 5 0.23
4. Алле Себастьян 3 0.14
5. Форнальс Пабло 2 0.09
6. Огбонна Анджело 2 0.09
7. Доусон Крэйг 2 0.09
8. Лингард Джесси 2 0.09
9. Лансини Мануэль 1 0.05
10. Бальбуэна Фабиан 1 0.05
11. Джонсон Бен 1 0.05
12. Крессуэлл Арон 0 0
13. Цоуфал Владимир 0 0
14. Бенрахма Саид 0 0
15. Ярмоленко Андрей 0 0
16. Фредерикс Райан 0 0
17. Масуаку Артур 0 0
18. Райс Деклан 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 5 0
2. Андерсен Йоаким 3 1
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Рид Харрисон 4 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Эйна Ола 2 0
15. Одои Денис 1 0
16. Лемина Марио 1 0
17. Лофтус-Чик Рубен 1 0
18. Тете Кенни 1 0
19. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 3 0
2. Соучек Томаш 3 0
3. Ярмоленко Андрей 2 0
4. Фредерикс Райан 2 0
5. Цоуфал Владимир 2 0
6. Форнальс Пабло 2 0
7. Райс Деклан 2 0
8. Фабьянски Лукаш 1 0
9. Ноубл Марк 1 0
10. Крессуэлл Арон 1 0
11. Антонио Майкл 1 0
12. Лансини Мануэль 1 0
13. Масуаку Артур 1 0
14. Бальбуэна Фабиан 1 0
15. Диоп Исса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 0 25% (4) 18.75% (3)
 Вест Хэм 15.63% (5) 12.5% (4) 12.5% (4) 21.88% (7) 6.25% (2) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли
Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер
Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Вест Хэм: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Вест Хэм 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Вест Хэм Товарищеские матчи Вест Хэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 2:1 Фулхэм Товарищеские матчи Фулхэм 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Фулхэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Челси Заявка 22 10 6 6 36 - 23 36
8. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
9. Тоттенхэм Заявка 21 9 6 6 34 - 22 33
10. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
7. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
8. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
9. Тоттенхэм Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
11. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
15. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
16. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2021, осталось 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Фулхэм 10.6% (15)
    X 18.4% (26)
    Вест Хэм 70.9% (100)
    0
    выиграет Вест Хэм
    "Вест Хэм" вполне является фаворитом поединка на фоне катастрофичной ситуации у хозяев поля. И в... Ещё
    Иван Кершнер #
    Все прогнозы
    2.15 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Вест Хэм
    4.03
    3.66
    2.05
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.45 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.84 3.52 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.65 2.01
      4.03 3.66 1.99

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.60 1.03 7.30 1.06 3.10 1.35 2.43 1.56 1.79 2.14 1.41 2.91 1.27 3.62 1.09 6.35 1.06 6.90 1.00 11.25
    10.00 1.04 7.40 1.08 3.20 1.35 2.50 1.57 2.06 1.83 1.81 2.07 1.70 2.15 1.41 2.95 1.28 3.65 1.11 6.40 1.08 6.80 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
    3.59 1.32 2.97 1.44 2.71 1.51 2.15 1.77 1.88 2.04 1.66 2.34 1.46 2.90 1.31 3.66 1.11 7.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.79 1.44 1.83 1.97 1.40 2.95 1.11 6.50 1.08 8.00
    1.79 2.02 1.37 3.10 1.13 6.80
    2.97 1.44 2.44 1.61 1.91 2.00 1.57 2.55 1.41 3.11
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.15 5.30
    2.44 1.53 1.60 2.28 1.22 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
    Где смотреть матч Фулхэм - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Вест Хэм

    Исход игры
    Фулхэм
    10.6% (15)
    Ничья
    18.4% (26)
    Вест Хэм
    70.9% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.8% (77)
    Меньше
    44.2% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    72.46% (100)
    Нет
    27.54% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    42.6% (60)
    1:1 Ничья
    16.3% (23)
    0:1 Вест Хэм
    14.9% (21)
    0:2 Вест Хэм
    7.1% (10)
    2:1 Фулхэм
    5% (7)
    1:3 Вест Хэм
    5% (7)
    1:0 Фулхэм
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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