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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Эвертон
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
6
Погба
Поль
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Кавани
Эдинсон
33
Ольсен
Робин
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
19
Родригес
Хамес
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Эвертон
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 12 (6) 0.55
2. Рэшфорд Маркус 8 0.36
3. Кавани Эдинсон 5 0.23
4. Марсьяль Антони 4 0.18
5. Мактоминай Скотт 3 0.14
6. Погба Поль 3 0.14
7. Уан-Биссака Аарон 2 0.09
8. Магуайр Гарри 2 0.09
9. Джеймс Дэниэл 2 0.09
10. Линделоф Виктор 1 0.05
11. Гринвуд Мэйсон 1 0.05
12. Ван де Бек Донни 1 0.05
13. Шоу Люк 0 0
14. Мата Хуан 0 0
15. Теллес Алекс 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 12 0.6
2. Родригес Хамес 4 0.2
3. Сигурдссон Гильфи 3 (1) 0.15
4. Кин Майкл 3 0.15
5. Ришарлисон 2 (1) 0.1
6. Мина Йерри 2 0.1
7. Дукуре Абдулай 1 0.05
8. Айуоби Алекс 1 0.05
9. Бернард Дуарте 1 0.05
10. Холгейт Мэйсон 1 0.05
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 6 0
2. Фернандеш Бруну 4 0
3. Шоу Люк 4 0
4. Погба Поль 3 0
5. Фред Сантос 3 0
6. Рэшфорд Маркус 3 0
7. Матич Неманья 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Джеймс Дэниэл 2 0
10. Марсьяль Антони 0 1
11. Кавани Эдинсон 1 0
12. Ван де Бек Донни 1 0
13. Туанзебе Аксел 1 0
14. Хендерсон Дин 1 0
15. Фосу-Менса Тимоти 1 0
16. Уан-Биссака Аарон 1 0
17. Гринвуд Мэйсон 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 5 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Холгейт Мэйсон 4 0
4. Годфри Бен 4 0
5. Ришарлисон 2 1
6. Родригес Хамес 3 0
7. Калверт-Льюин Доминик 3 0
8. Гомеш Андре 2 0
9. Бернард Дуарте 2 0
10. Динь Люка 0 1
11. Сигурдссон Гильфи 1 0
12. Тосун Дженк 1 0
13. Кин Майкл 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 6.82% (3) 18.18% (8) 11.36% (5) 9.09% (4) 25% (11) 29.55% (13)
 Эвертон 13.33% (4) 23.33% (7) 26.67% (8) 10% (3) 13.33% (4) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Эвертон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Эвертон Товарищеские матчи Эвертон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Челси Заявка 22 10 6 6 36 - 23 36
8. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
9. Тоттенхэм Заявка 21 9 6 6 34 - 22 33
10. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм 0:0 Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
7. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
8. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
9. Тоттенхэм Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
11. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
15. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
16. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм 0:0 Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм 0:0 Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добрый вечер поклонникам английского футбола! 23-й тур АПЛ дарит нам противостояние "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед". Текстовый онлайн этой интригующей встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2021, осталось 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.20 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.33 6.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.00 5.90
  1.59 4.26 6.11

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.75 1.01 11.50 1.01 4.45 1.20 3.52 1.30 2.32 1.77 1.76 2.06 1.48 2.57 1.22 3.88 1.15 4.50 1.04 7.70
14.50 0.00 10.50 1.03 4.50 1.23 3.50 1.33 2.26 1.73 2.01 1.91 1.79 2.21 1.48 2.75 1.25 4.30 1.16 4.80 1.05 8.40 1.04 9.00 1.01 15.00
4.75 1.22 2.77 1.50 2.29 1.68 2.05 1.87 1.77 2.14 1.61 2.45 1.49 2.75 1.19 5.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.36 1.59 1.57 2.40 1.20 4.40 1.14 5.70
2.17 1.62 1.55 2.48 1.20 4.90
2.98 1.44 2.35 1.66 1.81 2.12 1.56 2.56 1.39 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.20 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.27 3.76
3.40 1.33 1.84 1.86 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Эвертон онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон

Исход игры
Манчестер Юнайтед
92.9% (130)
Ничья
4.3% (6)
Эвертон
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
72.26% (99)
Меньше
27.74% (38)
Обе команды забьют
Да
72.99% (100)
Нет
27.01% (37)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
56.4% (79)
2:0 Манчестер Юнайтед
12.1% (17)
1:0 Манчестер Юнайтед
12.1% (17)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.1% (10)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Эвертон
1.4% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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