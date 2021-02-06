Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Эвертон
23
Шоу
Люк
33
Ольсен
Робин
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
26
Дэйвис
Том
21
Гомеш
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
-
11 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|12 (6)
|0.55
|2.
|Рэшфорд Маркус
|8
|0.36
|3.
|Кавани Эдинсон
|5
|0.23
|4.
|Марсьяль Антони
|4
|0.18
|5.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.14
|6.
|Погба Поль
|3
|0.14
|7.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.09
|8.
|Магуайр Гарри
|2
|0.09
|9.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.09
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0.05
|11.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.05
|12.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.05
|13.
|Шоу Люк
|0
|0
|14.
|Мата Хуан
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|12
|0.6
|2.
|Родригес Хамес
|4
|0.2
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|3 (1)
|0.15
|4.
|Кин Майкл
|3
|0.15
|5.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.1
|6.
|Мина Йерри
|2
|0.1
|7.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.05
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.05
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.05
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.05
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Годфри Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|6
|0
|2.
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|3.
|Шоу Люк
|4
|0
|4.
|Погба Поль
|3
|0
|5.
|Фред Сантос
|3
|0
|6.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|7.
|Матич Неманья
|2
|0
|8.
|Байи Эрик
|2
|0
|9.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|10.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|11.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|12.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|13.
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|15.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|16.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|17.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|4.
|Годфри Бен
|4
|0
|5.
|Ришарлисон
|2
|1
|6.
|Родригес Хамес
|3
|0
|7.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|8.
|Гомеш Андре
|2
|0
|9.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|10.
|Динь Люка
|0
|1
|11.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|12.
|Тосун Дженк
|1
|0
|13.
|Кин Майкл
|1
|0
|14.
|Ольсен Робин
|1
|0
|15.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|16.
|Мина Йерри
|1
|0
|17.
|Дэйвис Том
|1
|0
|18.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|6.82% (3)
|18.18% (8)
|11.36% (5)
|9.09% (4)
|25% (11)
|29.55% (13)
|Эвертон
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|26.67% (8)
|10% (3)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Эвертон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Эвертон Товарищеские матчи Эвертон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|39 - 13
|47
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|46 - 27
|44
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|39 - 25
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|43 - 25
|40
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|6.
|Эвертон
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|31 - 25
|36
|7.
|Челси
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 23
|36
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|36 - 24
|35
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|34 - 22
|33
|10.
|Арсенал
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|36 - 38
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 37
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 37
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 31
|26
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|25 - 30
|25
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|14 - 29
|23
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 31
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 52
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|2
|17
|14 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 16
|7
|19.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Эвертон
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|8.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|9.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 21
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
92.9% (130)
Ничья
4.3% (6)
Эвертон
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
72.26% (99)
Меньше
27.74% (38)
Обе команды забьют
Да
72.99% (100)
Нет
27.01% (37)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
56.4% (79)
2:0 Манчестер Юнайтед
12.1% (17)
1:0 Манчестер Юнайтед
12.1% (17)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.1% (10)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Эвертон
1.4% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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