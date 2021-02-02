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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 12 (6) 0.55
2. Рэшфорд Маркус 8 0.36
3. Кавани Эдинсон 5 0.23
4. Марсьяль Антони 4 0.18
5. Мактоминай Скотт 3 0.14
6. Погба Поль 3 0.14
7. Уан-Биссака Аарон 2 0.09
8. Магуайр Гарри 2 0.09
9. Джеймс Дэниэл 2 0.09
10. Линделоф Виктор 1 0.05
11. Гринвуд Мэйсон 1 0.05
12. Ван де Бек Донни 1 0.05
13. Шоу Люк 0 0
14. Мата Хуан 0 0
15. Теллес Алекс 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 12 0.6
2. Родригес Хамес 4 0.2
3. Сигурдссон Гильфи 3 (1) 0.15
4. Кин Майкл 3 0.15
5. Ришарлисон 2 (1) 0.1
6. Мина Йерри 2 0.1
7. Дукуре Абдулай 1 0.05
8. Айуоби Алекс 1 0.05
9. Бернард Дуарте 1 0.05
10. Холгейт Мэйсон 1 0.05
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 6 0
2. Фернандеш Бруну 4 0
3. Шоу Люк 4 0
4. Погба Поль 3 0
5. Фред Сантос 3 0
6. Рэшфорд Маркус 3 0
7. Матич Неманья 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Джеймс Дэниэл 2 0
10. Марсьяль Антони 0 1
11. Кавани Эдинсон 1 0
12. Ван де Бек Донни 1 0
13. Туанзебе Аксел 1 0
14. Хендерсон Дин 1 0
15. Фосу-Менса Тимоти 1 0
16. Уан-Биссака Аарон 1 0
17. Гринвуд Мэйсон 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 5 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Холгейт Мэйсон 4 0
4. Годфри Бен 4 0
5. Ришарлисон 2 1
6. Родригес Хамес 3 0
7. Калверт-Льюин Доминик 3 0
8. Гомеш Андре 2 0
9. Бернард Дуарте 2 0
10. Динь Люка 0 1
11. Сигурдссон Гильфи 1 0
12. Тосун Дженк 1 0
13. Кин Майкл 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 6.82% (3) 18.18% (8) 11.36% (5) 9.09% (4) 25% (11) 29.55% (13)
 Эвертон 13.33% (4) 23.33% (7) 26.67% (8) 10% (3) 13.33% (4) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей
Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Эвертон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Эвертон Товарищеские матчи Эвертон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 20 10 2 8 35 - 24 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Брайтон Заявка 22 5 9 8 24 - 29 24
16. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
17. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 18 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
11. Брайтон Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
12. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Манчестер Юнайтед 86.8% (33)
    X 7.9% (3)
    Эвертон 5.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Эвертон
    1.55
    4.50
    6.71
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.50 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.40 6.25
    Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.50 6.60
      1.53 4.46 6.71

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.00 11.25 1.01 4.45 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.76 2.06 1.48 2.57 1.20 3.80 1.16 4.50 1.05 7.70
    15.00 0.00 10.50 1.03 4.40 1.21 3.55 1.31 2.28 1.70 2.03 1.87 1.78 2.15 1.49 2.70 1.25 4.10 1.18 4.70 1.06 8.00 1.05 8.60 1.01 14.50
    4.63 1.22 2.71 1.51 2.26 1.70 2.01 1.89 1.75 2.19 1.59 2.50 1.48 2.80 1.19 5.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
    2.21 1.67 1.51 2.50 1.17 4.80
    2.92 1.45 2.29 1.68 1.77 2.17 1.54 2.62 1.37 3.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.75 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.27 3.76
    3.40 1.29 1.91 1.84 1.42 2.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.05
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.33
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    86.8% (33)
    Ничья
    7.9% (3)
    Эвертон
    5.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.08% (30)
    Меньше
    18.92% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (31)
    Нет
    16.22% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    65.8% (25)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    7.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    5.3% (2)
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    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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