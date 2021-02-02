Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|4
|0.19
|2.
|Ми Бен
|2
|0.1
|3.
|Барнс Эшли
|2 (1)
|0.1
|4.
|Вествуд Эшли
|1
|0.05
|5.
|Макнил Дуайт
|1
|0.05
|6.
|Брэйди Роберт
|1
|0.05
|7.
|Данн Джимми
|1
|0.05
|8.
|Питерс Эрик
|0
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|7 (3)
|0.32
|2.
|Троссар Леандро
|2
|0.09
|3.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.09
|4.
|Коннолли Аарон
|2
|0.09
|5.
|Марч Соломон
|2
|0.09
|6.
|Уэлбек Данни
|2
|0.09
|7.
|Данк Льюис
|2
|0.09
|8.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.05
|9.
|Лемпти Тарик
|1
|0.05
|10.
|Биссума Ив
|1
|0.05
|11.
|Альсате Стивен
|1
|0.05
|12.
|Лаллана Адам
|0
|0
|13.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|5
|0
|2.
|Барнс Эшли
|4
|0
|3.
|Родригес Джей
|3
|0
|4.
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|5.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|6.
|Лонг Кевин
|2
|0
|7.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|8.
|Брэйди Роберт
|2
|0
|9.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|10.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|11.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|12.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|13.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|4
|0
|5.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|7.
|Вельтман Йоел
|2
|0
|8.
|Уайт Бен
|2
|0
|9.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|10.
|Мопе Нил
|1
|0
|11.
|Райан Мэтт
|1
|0
|12.
|Троссар Леандро
|1
|0
|13.
|Альсате Стивен
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|Брайтон
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли
Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =9 -5Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул
Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|39 - 13
|47
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|46 - 27
|44
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|39 - 25
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|43 - 25
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|34 - 28
|38
|6.
|Эвертон
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|31 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 21
|33
|8.
|Челси
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 23
|33
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|35 - 24
|32
|10.
|Арсенал
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 22
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|36 - 38
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 34
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 37
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 31
|26
|15.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|24 - 29
|24
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|13 - 28
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 36
|22
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|17 - 31
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 52
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|2
|17
|14 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|7.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|12.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 14
|13
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 16
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 17
|6
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Эвертон
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|8.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|10.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|11.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|12.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 21
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 21
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бёрнли - Брайтон
Исход игры
Бёрнли
73.7% (28)
Ничья
23.7% (9)
Брайтон
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (10)
Меньше
72.97% (27)
Обе команды забьют
Да
48.65% (18)
Нет
51.35% (19)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
39.5% (15)
1:1 Ничья
21.1% (8)
2:1 Бёрнли
18.4% (7)
2:0 Бёрнли
10.5% (4)
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