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Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.19
2. Ми Бен 2 0.1
3. Барнс Эшли 2 (1) 0.1
4. Вествуд Эшли 1 0.05
5. Макнил Дуайт 1 0.05
6. Брэйди Роберт 1 0.05
7. Данн Джимми 1 0.05
8. Питерс Эрик 0 0
9. Тэйлор Чарли 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.32
2. Троссар Леандро 2 0.09
3. Гросс Паскаль 2 (2) 0.09
4. Коннолли Аарон 2 0.09
5. Марч Соломон 2 0.09
6. Уэлбек Данни 2 0.09
7. Данк Льюис 2 0.09
8. Макаллистер Алексис 1 0.05
9. Лемпти Тарик 1 0.05
10. Биссума Ив 1 0.05
11. Альсате Стивен 1 0.05
12. Лаллана Адам 0 0
13. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Тарковски Джеймс 3 0
5. Бардсли Филипп 2 0
6. Лонг Кевин 2 0
7. Лоутон Мэттью 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Стивенс Дейл 1 0
10. Тэйлор Чарли 1 0
11. Браунхилл Джош 1 0
12. Мумбонго Джоэль 1 0
13. Макнил Дуайт 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 4 0
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Джаханбакш Алиреза 2 0
7. Вельтман Йоел 2 0
8. Уайт Бен 2 0
9. Гросс Паскаль 1 0
10. Мопе Нил 1 0
11. Райан Мэтт 1 0
12. Троссар Леандро 1 0
13. Альсате Стивен 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 25% (3) 0 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)
 Брайтон 17.39% (4) 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5) 8.7% (2) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли
Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул
Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 4
Брайтон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Бёрнли Премьер-лига Брайтон 1:3 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:0 Брайтон Премьер-лига Бёрнли 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Брайтон 2:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:0 Брайтон Брайтон 2:0 Бёрнли Брайтон 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Брайтон Бёрнли 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 20 10 2 8 35 - 24 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Брайтон Заявка 22 5 9 8 24 - 29 24
16. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
17. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 18 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
11. Брайтон Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
12. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2021, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Бёрнли 73.7% (28)
    X 23.7% (9)
    Брайтон 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Брайтон
    3.59
    3.34
    2.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.30 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.34 2.30
    Бонус: 5 000 ₽ 3.45 3.30 2.28
      3.59 3.27 2.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.30 1.05 6.10 1.10 2.74 1.43 2.09 1.74 1.64 2.40 1.29 3.60 1.19 4.35 1.05 7.90 1.03 8.30
    8.00 1.06 6.30 1.12 2.75 1.45 2.10 1.76 1.78 2.06 1.61 2.40 1.28 3.70 1.21 4.50 1.06 7.90 1.05 8.60 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    8.26 1.10 2.88 1.47 2.50 1.59 2.12 1.81 1.79 2.13 1.61 2.45 1.45 2.94 1.21 4.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.30
    1.63 2.28 1.29 3.50 1.08 8.20
    2.61 1.55 2.14 1.79 1.65 2.37 1.42 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.30
    2.17 1.65 1.50 2.48 1.16 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.04 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
    Где смотреть матч Бёрнли - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Брайтон

    Исход игры
    Бёрнли
    73.7% (28)
    Ничья
    23.7% (9)
    Брайтон
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.03% (10)
    Меньше
    72.97% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    48.65% (18)
    Нет
    51.35% (19)
    Популярный счёт
    1:0 Бёрнли
    39.5% (15)
    1:1 Ничья
    21.1% (8)
    2:1 Бёрнли
    18.4% (7)
    2:0 Бёрнли
    10.5% (4)
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