Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Ион Облеменко
Динамо Бухарест
16
Нистор
Дан
12
Эшану
Михай
22
Сореску
Деян
66
Пульич
Анте
55
Гол
Януш
17
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
-
39 Митран ИонутЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Мамут ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dragos Bon
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
-
23 Шербан ЙонуцПолузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ionel Gane
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|7 (2)
|0.33
|2.
|Кольич Элвир
|6
|0.29
|3.
|Иван Андрей
|4
|0.19
|4.
|Банку Никусор
|2
|0.1
|5.
|Офусу Риги
|2
|0.1
|6.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.1
|7.
|Нистор Дан
|1
|0.05
|8.
|Папп Пол
|1
|0.05
|9.
|Чимпану Джордже
|1
|0.05
|10.
|Мамут Иван
|0
|0
|11.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|12.
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|13.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|14.
|Баярам Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валье Борха
|5 (1)
|0.24
|2.
|Сореску Деян
|4 (3)
|0.19
|3.
|Немец Адам
|3
|0.14
|4.
|Гуэйе Магайе
|3
|0.14
|5.
|Антон Паул
|3
|0.14
|6.
|Камара Хуан
|2
|0.1
|7.
|Фаббрини Диего
|1
|0.05
|8.
|Пульич Анте
|1
|0.05
|9.
|Гонсалес Александр
|1
|0.05
|10.
|Гол Януш
|0
|0
|11.
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|12.
|Мэгуряну Кэтэлин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|5
|0
|2.
|Скречу Владимир
|2
|1
|3.
|Нистор Дан
|3
|0
|4.
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|5.
|Влэдою Штефан
|3
|0
|6.
|Мамут Иван
|3
|0
|7.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|8.
|Константин Мариуш
|2
|0
|9.
|Матею Александру
|1
|0
|10.
|Папп Пол
|1
|0
|11.
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|12.
|Офусу Риги
|1
|0
|13.
|Банку Никусор
|1
|0
|14.
|Бик Овидиу
|1
|0
|15.
|Баярам Штефан
|1
|0
|16.
|Митран Ионут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|7
|1
|2.
|Бейян Флориан
|4
|1
|3.
|Гол Януш
|5
|0
|4.
|Сореску Деян
|5
|0
|5.
|Раду Йонуц
|3
|1
|6.
|Немец Адам
|4
|0
|7.
|Фаббрини Диего
|4
|0
|8.
|Антон Паул
|4
|0
|9.
|Камара Хуан
|4
|0
|10.
|Пульич Анте
|3
|0
|11.
|Валье Борха
|3
|0
|12.
|Эхманн Марко
|3
|0
|13.
|Филип Стелиано
|1
|1
|14.
|Гонсалес Александр
|2
|0
|15.
|Непомукено Геваро
|2
|0
|16.
|Григоре Рикардо
|2
|0
|17.
|Лопес Исма
|0
|1
|18.
|Мехиас Томас
|1
|0
|19.
|Эшану Михай
|1
|0
|20.
|Крету Джани
|1
|0
|21.
|Михаю Андреас
|1
|0
|22.
|Блейдеа Андрей
|1
|0
|23.
|Бани Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|Динамо Бухарест
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =11 -2Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Арджеш Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца
Астра 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Динамо Бухарест: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест Первая лига Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Кубок Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Лига 1 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Лига 1 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест Кубок Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест Первая лига Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:1 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:2 Динамо Бухарест Дивизион А Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Дивизион А Динамо Бухарест 1:1 Университатя Крайова Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|48 - 19
|48
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|29 - 10
|47
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|26 - 13
|40
|4.
|Сепси
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|36 - 23
|34
|5.
|Ботошани
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 27
|30
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|21 - 20
|30
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|19 - 19
|28
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|20 - 29
|27
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|23 - 25
|25
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 32
|25
|11.
|Арджеш
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|21 - 27
|23
|12.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|27 - 30
|22
|13.
|Астра
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 34
|22
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 31
|18
|15.
|Волунтари
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|25 - 36
|17
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|22 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 6
|28
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|4.
|Сепси
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 12
|17
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|7.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|8.
|Ботошани
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|12.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Астра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|17 - 3
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Ботошани
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Арджеш
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|11.
|Астра
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
|16.
|Волунтари
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
Победитель
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