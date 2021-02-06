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  3. Румыния
Университатя Крайова
1:0
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
23' Желтая карточка
Банку Никусор
1:0
26' Гол
Иван Андрей
37' Желтая карточка
Непомукено Геваро
77' Желтая карточка
Эхманн Марко
90' Желтая карточка
Иван Андрей
90' Желтая карточка
Сореску Деян
90'+4
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Бэлаша
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
8
Матею
Александру
10
Чикылдэу
Александру
28
Чимпану
Джордже
9
Иван
Андрей
17
Баярам
Штефан
12
Эшану
Михай
22
Сореску
Деян
66
Пульич
Анте
6
Эхманн
Марко
3
Раду
Йонуц
10
Непомукено
Геваро
5
Рэуцэ
Александру
55
Гол
Януш
31
Фаббрини
Диего
17
Немец
Адам
9
Гуэйе
Магайе
Университатя Крайова
Динамо Бухарест

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 7 (2) 0.32
2. Кольич Элвир 6 0.27
3. Иван Андрей 5 0.23
4. Банку Никусор 2 0.09
5. Офусу Риги 2 0.09
6. Бэрбуц Кристиан 2 0.09
7. Нистор Дан 1 0.05
8. Папп Пол 1 0.05
9. Чимпану Джордже 1 0.05
10. Мамут Иван 0 0
11. Влэдою Штефан 0 0
12. Баярам Штефан 0 0
13. Мариус Марсел Константин 0 0
14. Михэйлэ Валентин 0 0
Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валье Борха 5 (1) 0.23
2. Сореску Деян 4 (3) 0.18
3. Немец Адам 3 0.14
4. Гуэйе Магайе 3 0.14
5. Антон Паул 3 0.14
6. Камара Хуан 2 0.09
7. Фаббрини Диего 1 0.05
8. Пульич Анте 1 0.05
9. Гонсалес Александр 1 0.05
10. Гол Януш 0 0
11. Рэуцэ Александру 0 0
12. Мэгуряну Кэтэлин 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Бэлаша Михай 5 0
2. Скречу Владимир 2 1
3. Нистор Дан 3 0
4. Бэрбуц Кристиан 3 0
5. Влэдою Штефан 3 0
6. Мамут Иван 3 0
7. Чикылдэу Александру 2 0
8. Банку Никусор 2 0
9. Константин Мариуш 2 0
10. Матею Александру 1 0
11. Папп Пол 1 0
12. Пильячелли Мирко 1 0
13. Офусу Риги 1 0
14. Иван Андрей 1 0
15. Бик Овидиу 1 0
16. Баярам Штефан 1 0
17. Митран Ионут 1 0
Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 7 1
2. Сореску Деян 6 0
3. Бейян Флориан 4 1
4. Гол Януш 5 0
5. Раду Йонуц 3 1
6. Немец Адам 4 0
7. Фаббрини Диего 4 0
8. Антон Паул 4 0
9. Камара Хуан 4 0
10. Эхманн Марко 4 0
11. Пульич Анте 3 0
12. Валье Борха 3 0
13. Непомукено Геваро 3 0
14. Филип Стелиано 1 1
15. Гонсалес Александр 2 0
16. Григоре Рикардо 2 0
17. Лопес Исма 0 1
18. Мехиас Томас 1 0
19. Эшану Михай 1 0
20. Крету Джани 1 0
21. Михаю Андреас 1 0
22. Блейдеа Андрей 1 0
23. Бани Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 14.81% (4) 29.63% (8) 22.22% (6) 14.81% (4) 14.81% (4) 3.7% (1)
 Динамо Бухарест 8.7% (2) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 21.74% (5) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =11 -2
Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Арджеш Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца
Астра 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Динамо Бухарест: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 4:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Первая лига Динамо Бухарест 3:0 Университатя Крайова Первая лига
Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест Первая лига Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Кубок Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Лига 1 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Лига 1 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест Кубок Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест Первая лига Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:1 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:2 Динамо Бухарест Дивизион А Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Дивизион А Динамо Бухарест 1:1 Университатя Крайова Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 21 15 3 3 48 - 19 48
2. ЧФР Клуж Заявка 21 14 5 2 29 - 10 47
3. Университатя Крайова Заявка 22 12 7 3 27 - 13 43
4. Сепси Заявка 21 8 10 3 36 - 23 34
5. Ботошани Заявка 21 8 6 7 31 - 27 30
6. Академика Клинчени Заявка 21 7 9 5 21 - 20 30
7. Киндия Тырговиште Заявка 21 7 7 7 19 - 19 28
8. УТА Арад Заявка 21 7 6 8 20 - 29 27
9. Газ-Метан Медиаш Заявка 21 7 4 10 27 - 32 25
10. Динамо Бухарест Заявка 22 7 4 11 23 - 26 25
11. Арджеш Заявка 21 5 8 8 21 - 27 23
12. Вииторул Констанца Заявка 20 4 10 6 27 - 30 22
13. Астра Заявка 22 5 7 10 28 - 34 22
14. Германнштадт Заявка 21 3 9 9 20 - 31 18
15. Волунтари Заявка 21 4 5 12 25 - 36 17
16. Политехника Яссы Заявка 21 4 4 13 22 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 10 9 1 0 30 - 6 28
2. ЧФР Клуж Заявка 11 5 4 2 12 - 7 19
3. Университатя Крайова Заявка 11 5 3 3 11 - 8 18
4. Академика Клинчени Заявка 11 5 3 3 10 - 9 18
5. Сепси Заявка 11 4 5 2 19 - 12 17
6. Газ-Метан Медиаш Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
7. Вииторул Констанца Заявка 10 3 5 2 19 - 18 14
8. Ботошани Заявка 10 3 4 3 13 - 8 13
9. Динамо Бухарест Заявка 11 3 3 5 12 - 11 12
10. Киндия Тырговиште Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
11. Волунтари Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
12. Арджеш Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
13. Астра Заявка 11 2 4 5 13 - 16 10
14. Германнштадт Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
15. Политехника Яссы Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. УТА Арад Заявка 10 1 3 6 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 10 9 1 0 17 - 3 28
2. Университатя Крайова Заявка 11 7 4 0 16 - 5 25
3. УТА Арад Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
4. ФКСБ Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Сепси Заявка 10 4 5 1 17 - 11 17
6. Ботошани Заявка 11 5 2 4 18 - 19 17
7. Киндия Тырговиште Заявка 10 4 4 2 7 - 3 16
8. Динамо Бухарест Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
9. Арджеш Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Академика Клинчени Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
11. Астра Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
13. Вииторул Констанца Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
14. Германнштадт Заявка 10 1 5 4 9 - 15 8
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
16. Волунтари Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.10 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 5.55 29.00
  1.16 6.42 28.92

Самый высокий коэффициент на матч «Университатя Крайова» – «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Университатя Крайова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Бухарест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Университатя Крайова» – «Динамо Бухарест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 8.00 1.05 3.32 1.30 2.58 1.49 1.87 2.01 1.44 2.73 1.30 3.32 1.11 5.60 1.08 6.25 1.00 11.75
7.50 1.07 5.55 1.12 1.72 2.05 1.17 4.70 2.11 1.73 1.09 6.50 1.12 5.55 1.08 7.00 1.04 9.00 1.05 8.50 1.01 10.50 0.00 12.50 0.00 17.00
1.51 2.61 1.30 3.62 1.59 2.42 1.39 3.05 1.77 2.10 1.54 2.54 1.31 3.55 1.31 3.54 1.11 7.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.90 1.40 1.91 1.87 1.42 2.82
2.15 1.65 1.40 2.80 1.20 4.20 1.04 9.00
1.97 1.88 1.61 2.34 1.27 3.78 1.56 2.50 1.29 3.57 1.15 5.46
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.58 1.49 1.65 2.21 1.26 3.78
2.50 1.45 1.66 2.15 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.85 1.25
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