Университатя Крайова
1:0
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
Динамо Бухарест
23' Желтая карточкаБанку Никусор
1:0
26' ГолИван Андрей
37' Желтая карточкаНепомукено Геваро
77' Желтая карточкаЭхманн Марко
90' Желтая карточкаИван Андрей
90' Желтая карточкаСореску Деян
16
Нистор
Дан
12
Эшану
Михай
22
Сореску
Деян
66
Пульич
Анте
55
Гол
Януш
17
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
-
39 Митран ИонутЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Мамут ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dragos Bon
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
-
23 Шербан ЙонуцПолузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ionel Gane
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
26'
1:0
77'
90'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|7 (2)
|0.32
|2.
|Кольич Элвир
|6
|0.27
|3.
|Иван Андрей
|5
|0.23
|4.
|Банку Никусор
|2
|0.09
|5.
|Офусу Риги
|2
|0.09
|6.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.09
|7.
|Нистор Дан
|1
|0.05
|8.
|Папп Пол
|1
|0.05
|9.
|Чимпану Джордже
|1
|0.05
|10.
|Мамут Иван
|0
|0
|11.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|12.
|Баярам Штефан
|0
|0
|13.
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|14.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валье Борха
|5 (1)
|0.23
|2.
|Сореску Деян
|4 (3)
|0.18
|3.
|Немец Адам
|3
|0.14
|4.
|Гуэйе Магайе
|3
|0.14
|5.
|Антон Паул
|3
|0.14
|6.
|Камара Хуан
|2
|0.09
|7.
|Фаббрини Диего
|1
|0.05
|8.
|Пульич Анте
|1
|0.05
|9.
|Гонсалес Александр
|1
|0.05
|10.
|Гол Януш
|0
|0
|11.
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|12.
|Мэгуряну Кэтэлин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|5
|0
|2.
|Скречу Владимир
|2
|1
|3.
|Нистор Дан
|3
|0
|4.
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|5.
|Влэдою Штефан
|3
|0
|6.
|Мамут Иван
|3
|0
|7.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|8.
|Банку Никусор
|2
|0
|9.
|Константин Мариуш
|2
|0
|10.
|Матею Александру
|1
|0
|11.
|Папп Пол
|1
|0
|12.
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|13.
|Офусу Риги
|1
|0
|14.
|Иван Андрей
|1
|0
|15.
|Бик Овидиу
|1
|0
|16.
|Баярам Штефан
|1
|0
|17.
|Митран Ионут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|7
|1
|2.
|Сореску Деян
|6
|0
|3.
|Бейян Флориан
|4
|1
|4.
|Гол Януш
|5
|0
|5.
|Раду Йонуц
|3
|1
|6.
|Немец Адам
|4
|0
|7.
|Фаббрини Диего
|4
|0
|8.
|Антон Паул
|4
|0
|9.
|Камара Хуан
|4
|0
|10.
|Эхманн Марко
|4
|0
|11.
|Пульич Анте
|3
|0
|12.
|Валье Борха
|3
|0
|13.
|Непомукено Геваро
|3
|0
|14.
|Филип Стелиано
|1
|1
|15.
|Гонсалес Александр
|2
|0
|16.
|Григоре Рикардо
|2
|0
|17.
|Лопес Исма
|0
|1
|18.
|Мехиас Томас
|1
|0
|19.
|Эшану Михай
|1
|0
|20.
|Крету Джани
|1
|0
|21.
|Михаю Андреас
|1
|0
|22.
|Блейдеа Андрей
|1
|0
|23.
|Бани Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|14.81% (4)
|29.63% (8)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|3.7% (1)
|Динамо Бухарест
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +7 =11 -2Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Арджеш Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца
Астра 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Волунтари Динамо Бухарест 1:1 Астра Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Сепси 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:3 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Динамо Бухарест: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест Первая лига Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Кубок Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Лига 1 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Лига 1 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест Кубок Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест Первая лига Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 1:1 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 0:2 Динамо Бухарест Дивизион А Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Дивизион А Динамо Бухарест 1:1 Университатя Крайова Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|48 - 19
|48
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|29 - 10
|47
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|27 - 13
|43
|4.
|Сепси
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|36 - 23
|34
|5.
|Ботошани
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 27
|30
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|21 - 20
|30
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|19 - 19
|28
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|20 - 29
|27
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 32
|25
|10.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 26
|25
|11.
|Арджеш
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|21 - 27
|23
|12.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|27 - 30
|22
|13.
|Астра
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 34
|22
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 31
|18
|15.
|Волунтари
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|25 - 36
|17
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|22 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 6
|28
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|5.
|Сепси
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 12
|17
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|7.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|8.
|Ботошани
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|12.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Астра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|17 - 3
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Ботошани
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|9.
|Арджеш
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|11.
|Астра
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
|16.
|Волунтари
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
Победитель
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