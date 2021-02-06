Астра
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Марин Анастасовичи
Арджеш
6' Желтая карточкаТофан Костинел
12
Попа
Михай
20
Бруну
Давид
91
Боэ-Кан
Янн
26
Марич
Лука
21
Палич
Антун
28
Малеле
Сефас
- Основной состав
-
12 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бруну ДавидЗащитник
-
91 Боэ-Кан ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Риза РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Стахл АлбертНападающий
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Лека МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греку РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будеску Константин
|8 (3)
|0.36
|2.
|Георге Валентин
|5
|0.23
|3.
|Монтини Маттиа
|2
|0.09
|4.
|Радунович Ристо
|2 (1)
|0.09
|5.
|Вютрих Себастьен
|2
|0.09
|6.
|Шломи Азулай
|2
|0.09
|7.
|Стахл Алберт
|2
|0.09
|8.
|Гэман Валеричэ
|1
|0.05
|9.
|Соуза Уго
|1
|0.05
|10.
|Риза Роберт
|1
|0.05
|11.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.05
|12.
|Бруну Давид
|0
|0
|13.
|Граовац Даниэль
|0
|0
|14.
|Дима Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Малеле Сефас
|7 (2)
|0.33
|2.
|Греку Роберт
|2
|0.1
|3.
|Сербан Ионут II
|2 (2)
|0.1
|4.
|Десланд Сильвен
|2
|0.1
|5.
|Меца Давид
|1
|0.05
|6.
|Нэстэсие Йонуц
|1
|0.05
|7.
|Палич Антун
|1
|0.05
|8.
|Мас Александр
|1
|0.05
|9.
|Хонциу Георгиан
|1
|0.05
|10.
|Дяк Габриэл
|1 (1)
|0.05
|11.
|Тофан Костинел
|0
|0
|12.
|Препелицэ Андрей
|0
|0
|13.
|Ндиайе Медиоп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|5
|2
|2.
|Радунович Ристо
|5
|0
|3.
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|4.
|Рэдуц Михай
|4
|0
|5.
|Соуза Уго
|4
|0
|6.
|Граовац Даниэль
|4
|0
|7.
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|8.
|Дима Константин
|3
|0
|9.
|Будеску Константин
|2
|0
|10.
|Дандя Александру
|2
|0
|11.
|Црепуля Любян
|2
|0
|12.
|Лазар Давид
|2
|0
|13.
|Мерлой Джордже
|2
|0
|14.
|Попа Михай
|2
|0
|15.
|Вютрих Себастьен
|1
|0
|16.
|Алибек Денис
|1
|0
|17.
|Бруну Давид
|1
|0
|18.
|Монтини Маттиа
|1
|0
|19.
|Граур Дини
|1
|0
|20.
|Боэ-Кан Янн
|1
|0
|21.
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|22.
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|23.
|Байку Раул
|1
|0
|24.
|Стахл Алберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матей Габриэль
|3
|2
|2.
|Меца Давид
|5
|0
|3.
|Дрэгичи Стефан
|3
|1
|4.
|Тофан Костинел
|4
|0
|5.
|Препелицэ Андрей
|3
|0
|6.
|Мушат Николае
|3
|0
|7.
|Лека Михай
|3
|0
|8.
|Нэстэсие Йонуц
|2
|0
|9.
|Малеле Сефас
|2
|0
|10.
|Сербан Ионут II
|2
|0
|11.
|Дяк Габриэл
|2
|0
|12.
|Греаб Александру
|2
|0
|13.
|Думитру Кристиан
|2
|0
|14.
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|15.
|Турда Григоре
|2
|0
|16.
|Де Лукас Пабло
|1
|0
|17.
|Марич Лука
|1
|0
|18.
|Десланд Сильвен
|1
|0
|19.
|Греку Роберт
|1
|0
|20.
|Ндиайе Медиоп
|1
|0
|21.
|Барбу Каталин
|1
|0
|22.
|Сербаника Даниел
|1
|0
|23.
|Блейдеа Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астра
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|29.63% (8)
|Арджеш
|5.26% (1)
|0
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|42.11% (8)
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: +5 =7 -8Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра
Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра
Арджеш Последние 20 матчей: +4 =8 -8Университатя Крайова 1:1 Арджеш Арджеш 0:0 ФКСБ УТА Арад 1:2 Арджеш Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш
Ботошани 0:1 Арджеш Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Арджеш 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Арджеш 1:0 Астра Сепси 1:0 Арджеш Арджеш 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани
Последние игры между собой
Астра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арджеш: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|21
|15
|3
|3
|48 - 19
|48
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|29 - 10
|47
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|26 - 13
|40
|4.
|Сепси
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|36 - 23
|34
|5.
|Ботошани
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 27
|30
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|21 - 20
|30
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|19 - 19
|28
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|20 - 29
|27
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|23 - 25
|25
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|27 - 32
|25
|11.
|Астра
|0:0 Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 32
|23
|12.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|27 - 30
|22
|13.
|Арджеш
|0:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|19 - 27
|21
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 31
|18
|15.
|Волунтари
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|25 - 36
|17
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|22 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 6
|28
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|4.
|Сепси
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 12
|17
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|7.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|8.
|Ботошани
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Волунтари
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|12.
|Астра
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Арджеш
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|17 - 3
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Ботошани
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Астра
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|12.
|Арджеш
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
|16.
|Волунтари
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
Победитель
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