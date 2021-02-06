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  3. Румыния
Астра
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Арджеш
0'
6' Желтая карточка
Тофан Костинел
36'
12
Попа
Михай
7
Чанаджия
Дарио
4
Граовац
Даниэль
25
Гэман
Валеричэ
20
Бруну
Давид
91
Боэ-Кан
Янн
21
Црепуля
Любян
8
Вютрих
Себастьен
80
Мерлой
Джордже
10
Будеску
Константин
11
Георге
Валентин
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
26
Марич
Лука
5
Турда
Григоре
30
Мушат
Николае
4
Меца
Давид
8
Сербан
Ионут
II
23
Барбу
Каталин
21
Палич
Антун
7
Думитру
Кристиан
28
Малеле
Сефас
Астра
Арджеш

Ход матча

6'
 
Тофан Костинел

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будеску Константин 8 (3) 0.36
2. Георге Валентин 5 0.23
3. Монтини Маттиа 2 0.09
4. Радунович Ристо 2 (1) 0.09
5. Вютрих Себастьен 2 0.09
6. Шломи Азулай 2 0.09
7. Стахл Алберт 2 0.09
8. Гэман Валеричэ 1 0.05
9. Соуза Уго 1 0.05
10. Риза Роберт 1 0.05
11. Алибек Денис 1 (1) 0.05
12. Бруну Давид 0 0
13. Граовац Даниэль 0 0
14. Дима Константин 0 0
Арджеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Малеле Сефас 7 (2) 0.33
2. Греку Роберт 2 0.1
3. Сербан Ионут II 2 (2) 0.1
4. Десланд Сильвен 2 0.1
5. Меца Давид 1 0.05
6. Нэстэсие Йонуц 1 0.05
7. Палич Антун 1 0.05
8. Мас Александр 1 0.05
9. Хонциу Георгиан 1 0.05
10. Дяк Габриэл 1 (1) 0.05
11. Тофан Костинел 0 0
12. Препелицэ Андрей 0 0
13. Ндиайе Медиоп 0 0

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 5 2
2. Радунович Ристо 5 0
3. Чанаджия Дарио 5 0
4. Рэдуц Михай 4 0
5. Соуза Уго 4 0
6. Граовац Даниэль 4 0
7. Гэман Валеричэ 3 0
8. Дима Константин 3 0
9. Будеску Константин 2 0
10. Дандя Александру 2 0
11. Црепуля Любян 2 0
12. Лазар Давид 2 0
13. Мерлой Джордже 2 0
14. Попа Михай 2 0
15. Вютрих Себастьен 1 0
16. Алибек Денис 1 0
17. Бруну Давид 1 0
18. Монтини Маттиа 1 0
19. Граур Дини 1 0
20. Боэ-Кан Янн 1 0
21. Балауре Сильвиу 1 0
22. Мойсе Ромарио 1 0
23. Байку Раул 1 0
24. Стахл Алберт 1 0
Арджеш
# Игрок      
1. Матей Габриэль 3 2
2. Меца Давид 5 0
3. Дрэгичи Стефан 3 1
4. Тофан Костинел 4 0
5. Препелицэ Андрей 3 0
6. Мушат Николае 3 0
7. Лека Михай 3 0
8. Нэстэсие Йонуц 2 0
9. Малеле Сефас 2 0
10. Сербан Ионут II 2 0
11. Дяк Габриэл 2 0
12. Греаб Александру 2 0
13. Думитру Кристиан 2 0
14. Хонциу Георгиан 2 0
15. Турда Григоре 2 0
16. Де Лукас Пабло 1 0
17. Марич Лука 1 0
18. Десланд Сильвен 1 0
19. Греку Роберт 1 0
20. Ндиайе Медиоп 1 0
21. Барбу Каталин 1 0
22. Сербаника Даниел 1 0
23. Блейдеа Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астра 14.81% (4) 11.11% (3) 11.11% (3) 18.52% (5) 14.81% (4) 29.63% (8)
Арджеш 5.26% (1) 0 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5) 42.11% (8)

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра
Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра
Арджеш Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Университатя Крайова 1:1 Арджеш Арджеш 0:0 ФКСБ УТА Арад 1:2 Арджеш Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш
Ботошани 0:1 Арджеш Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:1 Арджеш Арджеш 0:2 ЧФР Клуж Арджеш 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Арджеш 1:0 Астра Сепси 1:0 Арджеш Арджеш 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани

Последние игры между собой

Астра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арджеш: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Арджеш 1:0 Астра Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 21 15 3 3 48 - 19 48
2. ЧФР Клуж Заявка 21 14 5 2 29 - 10 47
3. Университатя Крайова Заявка 21 11 7 3 26 - 13 40
4. Сепси Заявка 21 8 10 3 36 - 23 34
5. Ботошани Заявка 21 8 6 7 31 - 27 30
6. Академика Клинчени Заявка 21 7 9 5 21 - 20 30
7. Киндия Тырговиште Заявка 21 7 7 7 19 - 19 28
8. УТА Арад Заявка 21 7 6 8 20 - 29 27
9. Динамо Бухарест Заявка 21 7 4 10 23 - 25 25
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 21 7 4 10 27 - 32 25
11. Астра 0:0 Заявка 22 5 8 9 28 - 32 23
12. Вииторул Констанца Заявка 20 4 10 6 27 - 30 22
13. Арджеш 0:0 Заявка 21 4 9 8 19 - 27 21
14. Германнштадт Заявка 21 3 9 9 20 - 31 18
15. Волунтари Заявка 21 4 5 12 25 - 36 17
16. Политехника Яссы Заявка 21 4 4 13 22 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 10 9 1 0 30 - 6 28
2. ЧФР Клуж Заявка 11 5 4 2 12 - 7 19
3. Академика Клинчени Заявка 11 5 3 3 10 - 9 18
4. Сепси Заявка 11 4 5 2 19 - 12 17
5. Университатя Крайова Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
6. Газ-Метан Медиаш Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
7. Вииторул Констанца Заявка 10 3 5 2 19 - 18 14
8. Ботошани Заявка 10 3 4 3 13 - 8 13
9. Динамо Бухарест Заявка 11 3 3 5 12 - 11 12
10. Киндия Тырговиште Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
11. Волунтари Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
12. Астра 0:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 14 11
13. Арджеш 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
14. Германнштадт Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
15. Политехника Яссы Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. УТА Арад Заявка 10 1 3 6 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 10 9 1 0 17 - 3 28
2. Университатя Крайова Заявка 11 7 4 0 16 - 5 25
3. УТА Арад Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
4. ФКСБ Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Сепси Заявка 10 4 5 1 17 - 11 17
6. Ботошани Заявка 11 5 2 4 18 - 19 17
7. Киндия Тырговиште Заявка 10 4 4 2 7 - 3 16
8. Динамо Бухарест Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Академика Клинчени Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
10. Астра 0:0 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
12. Арджеш 0:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 14 11
13. Вииторул Констанца Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
14. Германнштадт Заявка 10 1 5 4 9 - 15 8
15. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
16. Волунтари Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астра
Ничья
Арджеш
2.65
3.26
3.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 2.85 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.26 3.28
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 2.35 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Астра» – «Арджеш» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арджеш» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астра» – «Арджеш», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 5.80 1.09 2.66 1.44 2.02 1.78 1.62 2.40 1.27 3.68 1.18 4.50 1.04 8.10 1.03 8.70
3.75 1.25 2.65 1.44 1.70 2.08 1.28 3.45 1.80 2.01 1.20 4.20 1.05 8.50 1.03 10.00 1.07 7.60 1.04 8.30 0.00 13.50 0.00 14.00 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.52 1.51 1.64 2.23 1.31 3.38
1.28 3.45 1.23 3.90 1.12 5.55 1.07 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.14 1.35 2.10 1.72 1.48 2.61
2.18 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Астра 0:0 Арджеш онлайн

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