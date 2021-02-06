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Стандард
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
38' Желтая карточка
Лайфис Константинос
54'
16
Бодар
Арно
27
Жанс
Лоран
34
Лайфис
Константинос
41
Сике
Уго
20
Бокади
Мервей
26
Раскин
Николас
28
Бастьен
Самюэль
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
14
Клаусс
Жоао
22
Лестьенн
Максим
32
Баликвиша
Мишель-Анже
90
Ромо
Рафаэль
23
Котыш
Саша
5
Нгава
Пьер-Айвес
2
Емелка
Вацлав
33
Мертенс
Матье
29
Малинов
Кристиян
6
Юбер
Давид
24
Де
Норре
Каспер
14
Сова
Камаль
9
Анри
Тома
10
Мерсье
Ксавье
Стандард
4-3-3
АХ Лёвен
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амалла Селим 5 (1) 0.19
2. Баликвиша Мишель-Анже 5 0.19
3. Лестьенн Максим 4 0.15
4. Бокади Мервей 4 0.15
5. Дюссенн Ноэ 3 0.12
6. Бастьен Самюэль 3 0.12
7. Мулека Джексон 3 0.12
8. Уларе Обби 2 0.08
9. Раскин Николас 1 0.04
10. Николя Гавори 1 (1) 0.04
11. Авенатти Фелипе 1 0.04
12. Лайфис Константинос 1 0.04
13. Бодар Арно 1 0.04
14. Клаусс Жоао 1 0.04
15. Баликвиша Вильям 1 0.04
16. Фаи Коллинс 0 0
17. Сике Уго 0 0
18. Чоп Дуйе 0 0
19. Карсела-Гонсалес Мехди 0 0
АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 16 (5) 0.62
2. Мерсье Ксавье 7 (1) 0.27
3. Сова Камаль 7 0.27
4. Мертенс Матье 3 0.12
5. Малинов Кристиян 1 0.04
6. Влитинк Тибо 1 0.04
7. Эппиа Джошуа 1 0.04
8. Котыш Саша 1 0.04
9. Дуплюс Фредерик 1 0.04
10. Нгава Пьер-Айвес 1 0.04
11. Юбер Давид 1 (1) 0.04
12. Де Норре Каспер 0 0
13. Шрейверс Сьебе 0 0
14. Мини Оливье 0 0
15. Емелка Вацлав 0 0

Карточки

Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 5 1
2. Фаи Коллинс 4 0
3. Раскин Николас 4 0
4. Николя Гавори 2 1
5. Шамир Эден 2 1
6. Карсела-Гонсалес Мехди 3 0
7. Дюссенн Ноэ 3 0
8. Лайфис Константинос 3 0
9. Уларе Обби 3 0
10. Тапсоба Абдул 3 0
11. Павлович Дамьян 3 0
12. Жанс Лоран 2 0
13. Цимирот Гойко 2 0
14. Бастьен Самюэль 2 0
15. Лестьенн Максим 1 0
16. Авенатти Фелипе 1 0
17. Бокади Мервей 1 0
18. Войвода Мергим 1 0
19. Ванхесден Зиньо 1 0
20. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
21. Мулека Джексон 1 0
22. Сике Уго 1 0
АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 6 0
2. Анри Тома 4 1
3. Нгава Пьер-Айвес 3 1
4. Сова Камаль 4 0
5. Мертенс Матье 2 1
6. Котыш Саша 3 0
7. Юбер Давид 3 0
8. Влитинк Тибо 2 0
9. Емелка Вацлав 2 0
10. Рэмекерс Тун 2 0
11. Дуплюс Фредерик 1 0
12. Ромо Рафаэль 1 0
13. Мерсье Ксавье 1 0
14. Шрейверс Сьебе 1 0
15. Шиманга Катуку 1 0
16. Мини Оливье 1 0
17. Де Норре Каспер 1 0
18. Векеманс Даан 1 0
19. Аль-Тамари Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стандард 11.11% (4) 2.78% (1) 19.44% (7) 16.67% (6) 16.67% (6) 33.33% (12)
 АХ Лёвен 7.5% (3) 15% (6) 17.5% (7) 22.5% (9) 12.5% (5) 25% (10)

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Серэн 1:4 Стандард Брюгге 3:1 Стандард Остенде 2:2 Стандард Стандард 3:2 Шарлеруа
Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент
Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Стандард: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
АХ Лёвен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
АХ Лёвен 1:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 0:1 АХ Лёвен Товарищеские матчи Стандард 1:1 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 0:1 Стандард Товарищеские матчи
АХ Лёвен 1:2 Стандард Товарищеские матчи АХ Лёвен 0:2 Стандард Лига Про Стандард 2:2 АХ Лёвен Лига Про АХ Лёвен 0:0 Стандард Лига Жюпиле Стандард 1:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 0:4 Стандард Лига Жюпиле Стандард 2:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 25 13 4 8 41 - 34 43
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
5. Стандард 0:0 Заявка 26 10 9 7 36 - 29 39
6. Андерлехт Заявка 25 9 11 5 34 - 26 38
7. Шарлеруа Заявка 25 11 4 10 38 - 34 37
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 25 11 4 10 46 - 48 37
9. АХ Лёвен 0:0 Заявка 26 10 7 9 40 - 41 37
10. Мехелен Заявка 26 10 6 10 39 - 42 36
11. Зульте-Варегем Заявка 25 10 3 12 38 - 45 33
12. Кортрейк Заявка 26 9 6 11 32 - 37 33
13. Гент Заявка 25 9 5 11 34 - 31 32
14. Эйпен Заявка 25 7 10 8 30 - 40 31
15. Сент-Трюйден Заявка 26 8 6 12 34 - 40 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге Заявка 26 7 1 18 30 - 45 22
18. Васланд-Беверен Заявка 26 5 6 15 32 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
7. Стандард 0:0 Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
8. АХ Лёвен 0:0 Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Сент-Трюйден Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 13 3 0 10 18 - 25 9
18. Васланд-Беверен Заявка 12 2 1 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
4. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
5. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
6. Стандард 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен 0:0 Заявка 13 4 5 4 24 - 24 17
10. Кортрейк Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
12. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
15. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
16. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Лайфис Константинос получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Емелка Вацлав уходит с поля. Toon Raemaekers выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
АХ Лёвен
1.87
4.33
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 3.15 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.33 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 2.85 5.10
  1.83 3.18 5.20

Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «АХ Лёвен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АХ Лёвен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «АХ Лёвен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.25 1.01 10.25 1.02 5.40 1.11 4.60 1.17 2.67 1.45 2.15 1.70 1.74 2.21 1.40 2.95 1.28 3.50 1.12 5.55 1.08 6.05 1.01 10.25
5.10 1.14 3.75 1.25 2.11 1.68 1.57 2.31 1.35 3.05 2.04 1.78 1.13 5.40 1.89 1.91 1.10 6.25 1.02 11.00 1.01 12.60 1.08 7.00 1.11 7.50 1.02 9.70 1.01 10.50
2.74 1.47 2.16 1.72 1.88 1.98 1.58 2.43 1.44 2.86 1.52 2.58 1.98 1.88 1.74 2.15 1.58 2.43 1.74 2.17 1.56 2.52 1.27 3.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.30 3.52 1.20 4.60
1.55 2.35 1.10 6.25 1.05 8.50 1.14 5.20 1.10 6.25
1.35 3.21 1.19 4.74 1.72 2.15 1.45 2.77 1.32 3.37 1.47 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.65 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15
3.45 1.28 2.20 1.62 1.64 2.17 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Букмекер Да Нет
2.45 1.51
Где смотреть матч Стандард 0:0 АХ Лёвен онлайн

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