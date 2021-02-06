Стандард
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Морис Дюфран
АХ Лёвен
38' Желтая карточкаЛайфис Константинос
16
Бодар
Арно
27
Жанс
Лоран
41
Сике
Уго
14
Клаусс
Жоао
90
Ромо
Рафаэль
23
Котыш
Саша
14
Сова
Камаль
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
27 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
-
23 Котыш СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
-
28 Рэмекерс ТунЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Асанте ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Эппиа ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|5 (1)
|0.19
|2.
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.19
|3.
|Лестьенн Максим
|4
|0.15
|4.
|Бокади Мервей
|4
|0.15
|5.
|Дюссенн Ноэ
|3
|0.12
|6.
|Бастьен Самюэль
|3
|0.12
|7.
|Мулека Джексон
|3
|0.12
|8.
|Уларе Обби
|2
|0.08
|9.
|Раскин Николас
|1
|0.04
|10.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.04
|11.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.04
|12.
|Лайфис Константинос
|1
|0.04
|13.
|Бодар Арно
|1
|0.04
|14.
|Клаусс Жоао
|1
|0.04
|15.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.04
|16.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|17.
|Сике Уго
|0
|0
|18.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|19.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|16 (5)
|0.62
|2.
|Мерсье Ксавье
|7 (1)
|0.27
|3.
|Сова Камаль
|7
|0.27
|4.
|Мертенс Матье
|3
|0.12
|5.
|Малинов Кристиян
|1
|0.04
|6.
|Влитинк Тибо
|1
|0.04
|7.
|Эппиа Джошуа
|1
|0.04
|8.
|Котыш Саша
|1
|0.04
|9.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.04
|10.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0.04
|11.
|Юбер Давид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Де Норре Каспер
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Мини Оливье
|0
|0
|15.
|Емелка Вацлав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|5
|1
|2.
|Фаи Коллинс
|4
|0
|3.
|Раскин Николас
|4
|0
|4.
|Николя Гавори
|2
|1
|5.
|Шамир Эден
|2
|1
|6.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|3
|0
|7.
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|8.
|Лайфис Константинос
|3
|0
|9.
|Уларе Обби
|3
|0
|10.
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|11.
|Павлович Дамьян
|3
|0
|12.
|Жанс Лоран
|2
|0
|13.
|Цимирот Гойко
|2
|0
|14.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|15.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|16.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|17.
|Бокади Мервей
|1
|0
|18.
|Войвода Мергим
|1
|0
|19.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|20.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|21.
|Мулека Джексон
|1
|0
|22.
|Сике Уго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малинов Кристиян
|6
|0
|2.
|Анри Тома
|4
|1
|3.
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|1
|4.
|Сова Камаль
|4
|0
|5.
|Мертенс Матье
|2
|1
|6.
|Котыш Саша
|3
|0
|7.
|Юбер Давид
|3
|0
|8.
|Влитинк Тибо
|2
|0
|9.
|Емелка Вацлав
|2
|0
|10.
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|11.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0
|12.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|13.
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|14.
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|15.
|Шиманга Катуку
|1
|0
|16.
|Мини Оливье
|1
|0
|17.
|Де Норре Каспер
|1
|0
|18.
|Векеманс Даан
|1
|0
|19.
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стандард
|11.11% (4)
|2.78% (1)
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|33.33% (12)
|АХ Лёвен
|7.5% (3)
|15% (6)
|17.5% (7)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|25% (10)
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +7 =6 -7Серэн 1:4 Стандард Брюгге 3:1 Стандард Остенде 2:2 Стандард Стандард 3:2 Шарлеруа
Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +8 =4 -8АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент
Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Стандард: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
АХ Лёвен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|5.
|Стандард
|0:0 Заявка
|26
|10
|9
|7
|36 - 29
|39
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|34 - 26
|38
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|38 - 34
|37
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|46 - 48
|37
|9.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|40 - 41
|37
|10.
|Мехелен
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 42
|36
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|38 - 45
|33
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|13.
|Гент
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|34 - 31
|32
|14.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|34 - 40
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Стандард
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|8.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|5.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|6.
|Стандард
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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