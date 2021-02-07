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  3. Дания
Брондбю
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Ольборг
0'
8' Желтая карточка
Рустед Сигурд
45'+1
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
14
Менса
Кевин
18
Линнстрем
Йеспер
19
Френнруп
Мортен
25
Слимане
Анис
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
31
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Клиттен
Лукас
23
Какито
Роберт
6
Феррейра
Педру
11
Прица
Тим
8
Фоссум
Ивер
35
Marcus
Hannesbo
18
Самуэльсен
Мартин
Брондбю
3-5-2
Ольборг
4-2-3-1

Ход матча

8'
Рустед Сигурд
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 8 0.53
2. Уре Микаэль 7 (1) 0.47
3. Хедлунд Симон 4 0.27
4. Рустед Сигурд 3 0.2
5. Кристенсен Лассе 1 0.07
6. Павлович Андрия 1 0.07
7. Риверос Блас 1 0.07
8. Бруус Андреас 1 0.07
9. Слимане Анис 1 0.07
10. Радошевич Йосип 0 0
11. Френнруп Мортен 0 0
12. Чорлу Резан 0 0
13. Бьюр Петер 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 5 0.33
2. Ван Веерт Том 3 (1) 0.2
3. Куск Каспер 2 0.13
4. Борстинг Фредерик 2 0.13
5. Альманн Якоб 1 0.07
6. Окоре Жорес 1 0.07
7. Теландер Расмус 1 0.07
8. Хильемарк Оскар 1 0.07
9. Marcus Hannesbo 1 0.07
10. Паллесен Кристоффер 0 0
11. Феррейра Педру 0 0
12. Андерсен Лукас 0 0
13. Прица Тим 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 4 1
2. Френнруп Мортен 3 1
3. Кристенсен Лассе 2 0
4. Павлович Андрия 2 0
5. Уре Микаэль 2 0
6. Бруус Андреас 2 0
7. Линнстрем Йеспер 2 0
8. Швебе Марвин 1 0
9. Радошевич Йосип 1 0
10. Юнг Антони 1 0
11. Махсо Андреас 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Феррейра Педру 6 0
2. Альманн Якоб 3 0
3. Паллесен Кристоффер 2 0
4. Теландер Расмус 2 0
5. Окоре Жорес 2 0
6. Хильемарк Оскар 2 0
7. Прица Тим 0 1
8. Ван Веерт Том 1 0
9. Клиттен Лукас 1 0
10. Росс Матиас 1 0
11. Хёйхольт Мальте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 14.81% (4) 11.11% (3) 22.22% (6) 22.22% (6) 11.11% (3) 18.52% (5)
 Ольборг 17.65% (3) 5.88% (1) 35.29% (6) 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю
Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн
Ольборг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг
Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:2 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 1:0 Ольборг Кубок Брондбю 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 0:0 Заявка 15 10 1 4 27 - 19 31
2. Орхус Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
3. Митьюлланд Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
4. Копенгаген Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
5. Раннерс Заявка 14 8 1 5 24 - 12 25
6. Сённерйюск Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
7. Ольборг 0:0 Заявка 15 5 5 5 17 - 21 20
8. Оденсе Заявка 15 5 4 6 20 - 21 19
9. Вайле Заявка 15 5 4 6 19 - 24 19
10. Нордшелланн Заявка 15 4 4 7 22 - 22 16
11. Люнгбю Заявка 15 1 4 10 13 - 31 7
12. Хорсенс Заявка 15 1 3 11 10 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус Заявка 8 6 0 2 19 - 8 18
2. Митьюлланд Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
3. Брондбю 0:0 Заявка 7 5 1 1 16 - 9 16
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ольборг 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Раннерс Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
3. Брондбю 0:0 Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
4. Сённерйюск Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Ольборг 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
9. Оденсе Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Нордшелланн Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Ольборг
2.62
3.50
4.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 2.95 3.90
Бонус: 10 000 ₽ 1.92 3.35 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.50 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 2.65 4.10
  2.62 2.65 3.49

Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Ольборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ольборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Ольборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.06 3.25 1.31 2.47 1.50 1.76 1.99 1.41 2.75 1.29 3.40 1.09 6.40
8.40 1.03 7.50 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.35 1.01 10.75
4.50 1.18 3.15 1.33 1.85 1.90 1.40 2.80 2.03 1.78 1.25 3.75 1.76 2.06 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 11.50 1.04 9.10 0.00 18.00
3.03 1.41 2.14 1.76 1.79 2.10 1.55 2.53 1.33 3.47 1.56 2.53 1.83 2.07 1.64 2.36 1.45 2.89 1.50 2.73 1.32 3.59 1.12 7.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.81 1.93 1.38 2.90 1.08 7.00
2.83 1.43 1.87 1.93 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60
1.23 4.25 1.11 6.71 1.21 4.48 1.57 2.52 1.41 3.07 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.47 1.64 2.17 1.16 4.70
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
3.60 1.27
Где смотреть матч Брондбю 0:0 Ольборг онлайн

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