8' Желтая карточкаРустед Сигурд
0:1
51' ГолMarcus Hannesbo
57' Желтая карточкаФеррейра Педру
72' Желтая карточкаКакито Роберт
72' Желтая карточкаРадошевич Йосип
1:1
72' ПенальтиУре Микаэль
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
11
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
51'
0:1
57'
72'
72'
72'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|8
|0.53
|2.
|Уре Микаэль
|8 (2)
|0.53
|3.
|Хедлунд Симон
|4
|0.27
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.2
|5.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.07
|6.
|Павлович Андрия
|1
|0.07
|7.
|Риверос Блас
|1
|0.07
|8.
|Бруус Андреас
|1
|0.07
|9.
|Слимане Анис
|1
|0.07
|10.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|11.
|Френнруп Мортен
|0
|0
|12.
|Чорлу Резан
|0
|0
|13.
|Бьюр Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|5
|0.33
|2.
|Ван Веерт Том
|3 (1)
|0.2
|3.
|Куск Каспер
|2
|0.13
|4.
|Борстинг Фредерик
|2
|0.13
|5.
|Marcus Hannesbo
|2
|0.13
|6.
|Альманн Якоб
|1
|0.07
|7.
|Окоре Жорес
|1
|0.07
|8.
|Теландер Расмус
|1
|0.07
|9.
|Хильемарк Оскар
|1
|0.07
|10.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|11.
|Феррейра Педру
|0
|0
|12.
|Прица Тим
|0
|0
|13.
|Андерсен Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|4
|1
|2.
|Френнруп Мортен
|3
|1
|3.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|4.
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|5.
|Павлович Андрия
|2
|0
|6.
|Уре Микаэль
|2
|0
|7.
|Бруус Андреас
|2
|0
|8.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0
|9.
|Швебе Марвин
|1
|0
|10.
|Юнг Антони
|1
|0
|11.
|Махсо Андреас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феррейра Педру
|7
|0
|2.
|Альманн Якоб
|3
|0
|3.
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|4.
|Теландер Расмус
|2
|0
|5.
|Окоре Жорес
|2
|0
|6.
|Хильемарк Оскар
|2
|0
|7.
|Прица Тим
|0
|1
|8.
|Ван Веерт Том
|1
|0
|9.
|Какито Роберт
|1
|0
|10.
|Клиттен Лукас
|1
|0
|11.
|Росс Матиас
|1
|0
|12.
|Хёйхольт Мальте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|Ольборг
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +12 =1 -7Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю
Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн
Ольборг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг
Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 1:0 Ольборг Кубок Брондбю 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|28 - 20
|31
|2.
|Орхус
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|5.
|Раннерс
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 12
|25
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|7.
|Ольборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 22
|20
|8.
|Оденсе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|9.
|Вайле
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 22
|16
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 31
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|Брондбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 10
|16
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ольборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Раннерс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|9.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Раннерс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|4.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|5.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|6.
|Вайле
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Ольборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ольборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Ольборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров