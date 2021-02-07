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  3. Дания
Брондбю
1:1
Конец матча

Стадион:
Ольборг
0'
8' Желтая карточка
Рустед Сигурд
0:1
51' Гол
Marcus Hannesbo
57' Желтая карточка
Феррейра Педру
72' Желтая карточка
Какито Роберт
72' Желтая карточка
Радошевич Йосип
1:1
72' Пенальти
Уре Микаэль
90'+7
1
Швебе
Марвин
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
14
Менса
Кевин
18
Линнстрем
Йеспер
19
Френнруп
Мортен
25
Слимане
Анис
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
31
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Клиттен
Лукас
23
Какито
Роберт
6
Феррейра
Педру
11
Прица
Тим
8
Фоссум
Ивер
35
Marcus
Hannesbo
18
Самуэльсен
Мартин
Брондбю
3-5-2
Ольборг
4-2-3-1

Ход матча

8'
Рустед Сигурд
 
46'
Радошевич Йосип
Слимане Анис
 
46'
Херманнссон Хьёртур
Рустед Сигурд
 
51'
0:1
Marcus Hannesbo
(Прица Тим)
57'
 
Феррейра Педру
61'
Павлович Андрия
Хедлунд Симон
 
63'
 
Хёйхольт Мальте
Прица Тим
69'
Кристенсен Лассе
Бьюр Петер
 
72'
 
Какито Роберт
72'
Радошевич Йосип
 
72'
Уре Микаэль
1:1
82'
 
Куск Каспер
Marcus Hannesbo
89'
 
Росс Матиас
Фоссум Ивер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 8 0.53
2. Уре Микаэль 8 (2) 0.53
3. Хедлунд Симон 4 0.27
4. Рустед Сигурд 3 0.2
5. Кристенсен Лассе 1 0.07
6. Павлович Андрия 1 0.07
7. Риверос Блас 1 0.07
8. Бруус Андреас 1 0.07
9. Слимане Анис 1 0.07
10. Радошевич Йосип 0 0
11. Френнруп Мортен 0 0
12. Чорлу Резан 0 0
13. Бьюр Петер 0 0
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 5 0.33
2. Ван Веерт Том 3 (1) 0.2
3. Куск Каспер 2 0.13
4. Борстинг Фредерик 2 0.13
5. Marcus Hannesbo 2 0.13
6. Альманн Якоб 1 0.07
7. Окоре Жорес 1 0.07
8. Теландер Расмус 1 0.07
9. Хильемарк Оскар 1 0.07
10. Паллесен Кристоффер 0 0
11. Феррейра Педру 0 0
12. Прица Тим 0 0
13. Андерсен Лукас 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 4 1
2. Френнруп Мортен 3 1
3. Радошевич Йосип 2 0
4. Кристенсен Лассе 2 0
5. Павлович Андрия 2 0
6. Уре Микаэль 2 0
7. Бруус Андреас 2 0
8. Линнстрем Йеспер 2 0
9. Швебе Марвин 1 0
10. Юнг Антони 1 0
11. Махсо Андреас 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Феррейра Педру 7 0
2. Альманн Якоб 3 0
3. Паллесен Кристоффер 2 0
4. Теландер Расмус 2 0
5. Окоре Жорес 2 0
6. Хильемарк Оскар 2 0
7. Прица Тим 0 1
8. Ван Веерт Том 1 0
9. Какито Роберт 1 0
10. Клиттен Лукас 1 0
11. Росс Матиас 1 0
12. Хёйхольт Мальте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 14.29% (4) 10.71% (3) 21.43% (6) 21.43% (6) 14.29% (4) 17.86% (5)
 Ольборг 16.67% (3) 5.56% (1) 33.33% (6) 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю
Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю Брондбю 3:2 Нордшелланн
Ольборг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг
Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ольборг 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:2 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 1:0 Ольборг Кубок Брондбю 3:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:3 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Ольборг 3:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 4:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Ольборг Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 15 10 1 4 28 - 20 31
2. Орхус Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
3. Митьюлланд Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
4. Копенгаген Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
5. Раннерс Заявка 14 8 1 5 24 - 12 25
6. Сённерйюск Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
7. Ольборг Заявка 15 5 5 5 18 - 22 20
8. Оденсе Заявка 15 5 4 6 20 - 21 19
9. Вайле Заявка 15 5 4 6 19 - 24 19
10. Нордшелланн Заявка 15 4 4 7 22 - 22 16
11. Люнгбю Заявка 15 1 4 10 13 - 31 7
12. Хорсенс Заявка 15 1 3 11 10 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус Заявка 8 6 0 2 19 - 8 18
2. Митьюлланд Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
3. Брондбю Заявка 7 5 1 1 17 - 10 16
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ольборг Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Раннерс Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
3. Брондбю Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
4. Сённерйюск Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Нордшелланн Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.92 3.35 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.50 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 1.55 5.40
  4.52 1.47 6.76

Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Ольборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ольборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Ольборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.06 3.25 1.31 2.47 1.50 1.76 1.99 1.41 2.75 1.29 3.40 1.09 6.40
8.40 1.03 7.50 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.35 1.01 10.75
3.30 1.30 2.25 1.60 1.55 2.35 1.62 2.20 2.03 1.78 1.65 2.15 1.76 2.06 1.14 5.20 1.08 7.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 11.50 1.04 9.10 0.00 18.00
2.88 1.45 2.26 1.68 1.75 2.15 2.32 1.65 1.91 1.97 1.47 2.78 1.32 3.55 1.55 2.55 1.32 3.53 1.45 2.89 1.50 2.73 1.32 3.59 1.12 7.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.81 1.93 1.38 2.90 1.08 7.00
2.83 1.43 1.87 1.93 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60
1.23 4.25 1.11 6.71 1.21 4.48 1.57 2.52 1.41 3.07 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.47 1.64 2.17 1.16 4.70
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
3.60 1.27
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