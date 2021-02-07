Сённерйюск
0:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Сидбанк Парк
Вайле
21' Желтая карточкаХетеми Лундрим
27' Желтая карточкаСоуза Аллан II
0:1
48' ГолФагир Вахид
63' Желтая карточкаФагир Вахид
90
Альбек
Мадс
25
Райт
Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Экитик ЮгоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
27'
48'
0:1
63'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|7
|0.47
|2.
|Якобсен Андерс
|6 (2)
|0.4
|3.
|Бах Александр
|4
|0.27
|4.
|Симонсен Йеппе
|1
|0.07
|5.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.07
|6.
|Экани Виктор
|1
|0.07
|7.
|Альбек Мадс
|1
|0.07
|8.
|Anders Jacobsen II
|1
|0.07
|9.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.07
|10.
|Хенде Марк-Даль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|5 (2)
|0.33
|2.
|Фагир Вахид
|4
|0.27
|3.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.13
|4.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.13
|5.
|Муколли Арбнор
|2
|0.13
|6.
|Скооп Якоб
|1
|0.07
|7.
|Греве Мадс
|1
|0.07
|8.
|Ояла Юхани
|1
|0.07
|9.
|Амундсен Мальте
|1
|0.07
|10.
|Монтиль Диего II
|0
|0
|11.
|Монтано Леонель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Райт Хаджи
|4
|1
|2.
|Экани Виктор
|4
|1
|3.
|Бах Александр
|4
|0
|4.
|Якобсен Андерс
|3
|0
|5.
|Альбек Мадс
|2
|0
|6.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|7.
|Бангор Патрик
|2
|0
|8.
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|9.
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|10.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|11.
|Канструп Пьер
|1
|0
|12.
|Хассан Рилван
|1
|0
|13.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|14.
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|15.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|16.
|Кристиансен Петер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|5
|0
|2.
|Соуза Аллан II
|5
|0
|3.
|Милошевич Александер
|4
|0
|4.
|Муколли Арбнор
|4
|0
|5.
|Рамадани Юльбер
|3
|0
|6.
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|7.
|Хетеми Лундрим
|3
|0
|8.
|Греве Мадс
|2
|0
|9.
|Скооп Якоб
|2
|0
|10.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|11.
|Ояла Юхани
|1
|0
|12.
|Йенсен Лукас II
|1
|0
|13.
|Колингер Денис
|1
|0
|14.
|Луис Энрике II
|1
|0
|15.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|16.
|Монтано Леонель
|1
|0
|17.
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|18.
|Фагир Вахид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|Вайле
|0
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|0
|27.78% (5)
|44.44% (8)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =5 -5Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск
Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск
Вайле Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Вайле: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|27 - 19
|30
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|3.
|Раннерс
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 12
|25
|4.
|Орхус
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 16
|25
|5.
|Сённерйюск
|0:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 23
|23
|7.
|Ольборг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 21
|19
|8.
|Оденсе
|2:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|9.
|Вайле
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 22
|16
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 30
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|2.
|Брондбю
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|3.
|Орхус
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 8
|15
|4.
|Нордшелланн
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Сённерйюск
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Оденсе
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ольборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Раннерс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|9.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 12
|13
|4.
|Сённерйюск
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|5.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|6.
|Вайле
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Ольборг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Оденсе
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|9 - 19
|3
|11.
|Нордшелланн
|0:2 Заявка
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Вайле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вайле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Вайле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров