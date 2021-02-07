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  3. Дания
Сённерйюск
0:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Вайле
0'
21' Желтая карточка
Хетеми Лундрим
27' Желтая карточка
Соуза Аллан II
0:1
48' Гол
Фагир Вахид
63' Желтая карточка
Фагир Вахид
80'
1
Лоуренс
Томас
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
24
Виндерслев
Расмус
90
Альбек
Мадс
7
Эскесен
Юлиус
21
Симонсен
Йеппе
3
Emil
Holm
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
22
Колингер
Денис
4
Ояла
Юхани
33
Бенгтссон
Пьер
16
Рамадани
Юльбер
34
Хетеми
Лундрим
50
Соуза
Аллан
II
6
Эзатолахи
Саид
8
Lukas
Engel
9
Фагир
Вахид
Сённерйюск
3-4-3
Вайле
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Хетеми Лундрим
27'
 
Соуза Аллан II
48'
0:1
Фагир Вахид
(Соуза Аллан II)
63'
 
Фагир Вахид
64'
Финне Бор
Emil Holm
 
64'
Кристиансен Петер
Anders Jacobsen II
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.47
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.4
3. Бах Александр 4 0.27
4. Симонсен Йеппе 1 0.07
5. Гартенманн Стефан 1 0.07
6. Экани Виктор 1 0.07
7. Альбек Мадс 1 0.07
8. Anders Jacobsen II 1 0.07
9. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.07
10. Хенде Марк-Даль 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 5 (2) 0.33
2. Фагир Вахид 4 0.27
3. Эзатолахи Саид 2 0.13
4. Двамена Рафаэль 2 0.13
5. Муколли Арбнор 2 0.13
6. Скооп Якоб 1 0.07
7. Греве Мадс 1 0.07
8. Ояла Юхани 1 0.07
9. Амундсен Мальте 1 0.07
10. Монтиль Диего II 0 0
11. Монтано Леонель 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Райт Хаджи 4 1
2. Экани Виктор 4 1
3. Бах Александр 4 0
4. Якобсен Андерс 3 0
5. Альбек Мадс 2 0
6. Лоуренс Томас 2 0
7. Бангор Патрик 2 0
8. Симонсен Йеппе 2 0
9. Гартенманн Стефан 2 0
10. Абсалонсен Йохан 1 0
11. Канструп Пьер 1 0
12. Хассан Рилван 1 0
13. Хенде Марк-Даль 1 0
14. Эскесен Юлиус 1 0
15. Фредериксен Эмиль 1 0
16. Кристиансен Петер 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 5 0
2. Соуза Аллан II 5 0
3. Милошевич Александер 4 0
4. Муколли Арбнор 4 0
5. Рамадани Юльбер 3 0
6. Хенриксен Тобиас 3 0
7. Хетеми Лундрим 3 0
8. Греве Мадс 2 0
9. Скооп Якоб 2 0
10. Двамена Рафаэль 2 0
11. Ояла Юхани 1 0
12. Йенсен Лукас II 1 0
13. Колингер Денис 1 0
14. Луис Энрике II 1 0
15. Амундсен Мальте 1 0
16. Монтано Леонель 1 0
17. Гуннелунн Томас 1 0
18. Фагир Вахид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 4.35% (1) 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6)
 Вайле 0 11.11% (2) 16.67% (3) 0 27.78% (5) 44.44% (8)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск
Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск
Вайле Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад
Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Вайле: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Вайле 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Вайле 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 3:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 2:1 Сённерйюск Кубок Вайле 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 3:2 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 2:2 Вайле Товарищеские матчи Сённерйюск 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:2 Сённерйюск Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 14 10 0 4 27 - 19 30
2. Митьюлланд Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
3. Раннерс Заявка 14 8 1 5 24 - 12 25
4. Орхус Заявка 14 7 4 3 26 - 16 25
5. Сённерйюск 0:1 Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
6. Копенгаген Заявка 14 7 2 5 25 - 23 23
7. Ольборг Заявка 14 5 4 5 17 - 21 19
8. Оденсе 2:0 Заявка 15 5 4 6 20 - 21 19
9. Вайле 1:0 Заявка 15 5 4 6 19 - 24 19
10. Нордшелланн 0:2 Заявка 15 4 4 7 22 - 22 16
11. Люнгбю Заявка 14 1 4 9 13 - 30 7
12. Хорсенс Заявка 14 1 3 10 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
3. Орхус Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
4. Нордшелланн 0:2 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Сённерйюск 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Оденсе 2:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ольборг Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Раннерс Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Брондбю Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
3. Копенгаген Заявка 7 4 1 2 12 - 12 13
4. Сённерйюск 0:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
6. Вайле 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Ольборг Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе 2:0 Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Люнгбю Заявка 7 1 0 6 9 - 19 3
11. Нордшелланн 0:2 Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
12. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
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Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Вайле
21.00
4.30
2.71
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 3.60 1.43
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.22 2.71
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 3.60 1.42
  3.13 2.21 3.65

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Вайле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вайле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Вайле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.05 6.10 1.10 2.74 1.43 2.09 1.74 1.65 2.38 1.29 3.60 1.20 4.33 1.05 7.80 1.03 8.30 1.00 11.00
3.15 1.33 2.12 1.67 2.62 1.45 1.70 2.08 1.78 2.04 1.33 3.15 1.69 2.17 1.08 7.00 1.01 12.60 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 14.00 1.01 14.50 0.00 20.00
3.01 1.41 2.49 1.57 1.97 1.91 1.60 2.42 1.43 2.92 1.51 2.64 1.60 2.42 1.45 2.85 1.61 2.39 1.45 2.85 1.41 3.02 1.23 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00 1.07 7.30
1.22 4.34 1.11 6.87 1.17 5.24 1.41 2.95 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
2.14 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Сённерйюск 0:1 Вайле онлайн

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