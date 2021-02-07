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  3. Дания
Сённерйюск
0:1
Конец матча

Стадион:
Вайле
0'
21' Желтая карточка
Хетеми Лундрим
27' Желтая карточка
Соуза Аллан II
0:1
48' Гол
Фагир Вахид
63' Желтая карточка
Фагир Вахид
90'+5
1
Лоуренс
Томас
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
24
Виндерслев
Расмус
90
Альбек
Мадс
7
Эскесен
Юлиус
21
Симонсен
Йеппе
3
Emil
Holm
10
Anders
Jacobsen
II
25
Райт
Хаджи
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
22
Колингер
Денис
4
Ояла
Юхани
33
Бенгтссон
Пьер
16
Рамадани
Юльбер
34
Хетеми
Лундрим
50
Соуза
Аллан
II
6
Эзатолахи
Саид
8
Lukas
Engel
9
Фагир
Вахид
Сённерйюск
3-4-3
Вайле
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Хетеми Лундрим
27'
 
Соуза Аллан II
48'
0:1
Фагир Вахид
(Соуза Аллан II)
63'
 
Фагир Вахид
64'
Финне Бор
Emil Holm
 
64'
Кристиансен Петер
Anders Jacobsen II
 
80'
Фредериксен Эмиль
Альбек Мадс
 
81'
Шмидль Филипп
Бангор Патрик
 
81'
Экани Виктор
Виндерслев Расмус
 
82'
 
Ковачич Доминик
Соуза Аллан II
83'
 
Онугха Герман
Хетеми Лундрим
90'
 
Йенсен Лукас II
Фагир Вахид

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 7 0.47
2. Якобсен Андерс 6 (2) 0.4
3. Бах Александр 4 0.27
4. Симонсен Йеппе 1 0.07
5. Гартенманн Стефан 1 0.07
6. Экани Виктор 1 0.07
7. Альбек Мадс 1 0.07
8. Anders Jacobsen II 1 0.07
9. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.07
10. Хенде Марк-Даль 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 5 (2) 0.33
2. Фагир Вахид 4 0.27
3. Эзатолахи Саид 2 0.13
4. Двамена Рафаэль 2 0.13
5. Муколли Арбнор 2 0.13
6. Скооп Якоб 1 0.07
7. Греве Мадс 1 0.07
8. Ояла Юхани 1 0.07
9. Амундсен Мальте 1 0.07
10. Монтиль Диего II 0 0
11. Монтано Леонель 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Райт Хаджи 4 1
2. Экани Виктор 4 1
3. Бах Александр 4 0
4. Якобсен Андерс 3 0
5. Альбек Мадс 2 0
6. Лоуренс Томас 2 0
7. Бангор Патрик 2 0
8. Симонсен Йеппе 2 0
9. Гартенманн Стефан 2 0
10. Абсалонсен Йохан 1 0
11. Канструп Пьер 1 0
12. Хассан Рилван 1 0
13. Хенде Марк-Даль 1 0
14. Эскесен Юлиус 1 0
15. Фредериксен Эмиль 1 0
16. Кристиансен Петер 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 5 0
2. Соуза Аллан II 5 0
3. Милошевич Александер 4 0
4. Муколли Арбнор 4 0
5. Рамадани Юльбер 3 0
6. Хенриксен Тобиас 3 0
7. Хетеми Лундрим 3 0
8. Греве Мадс 2 0
9. Скооп Якоб 2 0
10. Двамена Рафаэль 2 0
11. Фагир Вахид 2 0
12. Ояла Юхани 1 0
13. Йенсен Лукас II 1 0
14. Колингер Денис 1 0
15. Луис Энрике II 1 0
16. Амундсен Мальте 1 0
17. Монтано Леонель 1 0
18. Гуннелунн Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 4.35% (1) 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6)
 Вайле 0 10.53% (2) 15.79% (3) 5.26% (1) 26.32% (5) 42.11% (8)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск
Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Брондбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск
Вайле Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад
Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 4:2 Вайле

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Вайле: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Вайле 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Вайле 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 3:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 2:1 Сённерйюск Кубок Вайле 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 3:2 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 2:2 Вайле Товарищеские матчи Сённерйюск 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:2 Сённерйюск Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 14 10 0 4 27 - 19 30
2. Митьюлланд Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
3. Копенгаген 2:0 Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
4. Раннерс Заявка 14 8 1 5 24 - 12 25
5. Орхус Заявка 14 7 4 3 26 - 16 25
6. Сённерйюск Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
7. Ольборг Заявка 14 5 4 5 17 - 21 19
8. Оденсе Заявка 15 5 4 6 20 - 21 19
9. Вайле Заявка 15 5 4 6 19 - 24 19
10. Нордшелланн Заявка 15 4 4 7 22 - 22 16
11. Люнгбю Заявка 14 1 4 9 13 - 30 7
12. Хорсенс 0:2 Заявка 15 1 3 11 10 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
3. Орхус Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ольборг Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Раннерс Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Копенгаген 2:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс 0:2 Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
3. Брондбю Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
4. Сённерйюск Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Ольборг Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Люнгбю Заявка 7 1 0 6 9 - 19 3
11. Нордшелланн Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
12. Хорсенс 0:2 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.22 2.71
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.30 1.25
  30.61 5.22 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Сённерйюск» – «Вайле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сённерйюск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вайле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сённерйюск» – «Вайле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.05 6.10 1.10 2.74 1.43 2.09 1.74 1.65 2.38 1.29 3.60 1.20 4.33 1.05 7.80 1.03 8.30 1.00 11.00
3.15 1.33 2.12 1.67 1.75 2.01 1.18 4.50 1.78 2.04 1.10 6.25 1.69 2.17 1.08 7.00 1.01 12.60 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 14.00 1.01 14.50 0.00 20.00
3.01 1.41 2.49 1.57 1.97 1.91 1.60 2.42 1.62 2.37 1.37 3.22 1.60 2.43 1.39 3.13 1.61 2.39 1.45 2.85 1.41 3.02 1.23 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00 1.07 7.30
1.22 4.34 1.11 6.87 1.17 5.24 1.41 2.95 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
2.14 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Сённерйюск 0:1 Вайле онлайн

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