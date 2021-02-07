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  3. Дания
Орхус
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Люнгбю
0'
9' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
41' Желтая карточка
Ольсен Патрик
43' Желтая карточка
Мунксгор Александер
49'
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
29
Блуме
Брор
22
Видт
Беньямин
10
Ольсен
Патрик
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
31
Миккельсен
Томас
20
Йоргенсен
Каспер
18
Шиембе
Кевин
2
Энгхардт
Каспер
23
Грегор
Паскаль
10
Теллуфсен
Расмус
30
Ромер
Марсель
29
Торп
Виктор
19
Варминг
Магнус
7
Нильсен
Эмиль
16
Якобсен
Кристиан
II
Орхус
4-3-3
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

9'
Торстейнссон Йон
 
41'
Ольсен Патрик
 
43'
Мунксгор Александер
 
46'
 
Корнвиг Эмиль
Якобсен Кристиан II

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 9 (2) 0.6
2. Торстейнссон Йон 4 0.27
3. Линкс Гифт 3 0.2
4. Грёнбек Альберт 3 0.2
5. Нильсен Каспер 2 0.13
6. Блуме Брор 2 0.13
7. Тингагер Фредерик 1 0.07
8. Дикс Кевин 1 0.07
9. Видт Беньямин 1 0.07
10. Ольсен Патрик 0 0
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Евтович Милан 0 0
14. Мунксгор Александер 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торп Виктор 3 0.2
2. Якобсен Кристиан II 2 0.13
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.13
4. Фосгаард Лассе 1 0.07
5. Геертсен Николай 1 0.07
6. Нильсен Эмиль 1 0.07
7. Варминг Магнус 1 0.07
8. Йоргенсен Каспер 1 0.07
9. Теллуфсен Расмус 0 0
10. Хамалайнен Брайан 0 0
11. Риель Андре 0 0
12. Гюткьяер Фредерик 0 0
13. Энгхардт Каспер 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 4 1
2. Ольсен Патрик 3 0
3. Мунксгор Александер 3 0
4. Торстейнссон Йон 3 0
5. Йулсгор Йеспер 2 0
6. Видт Беньямин 2 0
7. Линкс Гифт 2 0
8. Хауснер Себастиан 0 1
9. Мортенсен Патрик 1 0
10. Хелениус Никлас 1 0
11. Блуме Брор 1 0
12. Нильсен Каспер 1 0
13. Эскелинен Виллиам 1 0
14. Дикс Кевин 1 0
15. Грабара Камил 1 0
16. Грёнбек Альберт 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Хамалайнен Брайан 4 0
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 4 0
3. Хебо Матиас 4 0
4. Ромер Марсель 2 1
5. Торп Виктор 3 0
6. Фосгаард Лассе 2 0
7. Геертсен Николай 2 0
8. Грегор Паскаль 2 0
9. Гюткьяер Фредерик 2 0
10. Шиембе Кевин 2 0
11. Винтер Фредерик 2 0
12. Риель Андре 0 1
13. Нильсен Эмиль 1 0
14. Теллуфсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 15.38% (4) 11.54% (3) 23.08% (6) 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7)
 Люнгбю 16.67% (2) 0 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус
Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус
Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю
Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю

Последние игры между собой

Орхус: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Люнгбю 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:1 Орхус Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании
Орхус 0:2 Люнгбю Суперлига Дании Орхус 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Орхус Первый дивизион Орхус 1:0 Люнгбю Первый дивизион Орхус 2:3 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 3:2 Орхус Кубок Орхус 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Орхус САС Лигаен Орхус 2:1 Люнгбю САС Лигаен Орхус 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:3 Орхус САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 14 10 0 4 27 - 19 30
2. Митьюлланд Заявка 14 8 3 3 24 - 16 27
3. Копенгаген Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
4. Орхус 0:0 Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
5. Раннерс Заявка 14 8 1 5 24 - 12 25
6. Сённерйюск Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
7. Ольборг Заявка 14 5 4 5 17 - 21 19
8. Оденсе Заявка 15 5 4 6 20 - 21 19
9. Вайле Заявка 15 5 4 6 19 - 24 19
10. Нордшелланн Заявка 15 4 4 7 22 - 22 16
11. Люнгбю 0:0 Заявка 15 1 5 9 13 - 30 8
12. Хорсенс Заявка 15 1 3 11 10 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Орхус 0:0 Заявка 8 5 1 2 18 - 8 16
3. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ольборг Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Раннерс Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
12. Люнгбю 0:0 Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
3. Брондбю Заявка 8 5 0 3 11 - 10 15
4. Сённерйюск Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Ольборг Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Люнгбю 0:0 Заявка 8 1 1 6 9 - 19 4
11. Нордшелланн Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
12. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
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Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Люнгбю
1.90
4.25
6.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.50 5.10
Бонус: 10 000 ₽ 1.48 4.20 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.25 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 2.55 5.50
  1.80 3.15 5.79

Самый высокий коэффициент на матч «Орхус» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орхус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орхус» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.85 1.23 2.02 1.74 1.60 2.24 1.40 2.80 1.15 5.00
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.30 1.33 2.18 1.76 1.67 2.20 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.95 1.03 8.40
3.75 1.25 2.62 1.45 1.70 2.08 1.30 3.30 1.20 4.20 1.90 1.90 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.04 8.50 1.03 9.10 0.00 15.00
2.74 1.48 2.18 1.73 1.90 1.98 1.59 2.44 1.45 2.88 1.63 2.36 1.46 2.82 1.69 2.26 1.55 2.58 1.45 2.88 1.17 5.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.07 1.71 1.47 2.55 1.11 5.80
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.80 1.13 6.15
1.48 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.03 10.00
1.32 3.44 1.17 5.18 1.31 3.52 1.74 2.20 1.52 2.66 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.20 1.80 1.95 1.22 4.00
4.30 1.22 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.23 4.20
3.05 1.36 1.82 1.94 1.35 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.25 1.31
Где смотреть матч Орхус 0:0 Люнгбю онлайн

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