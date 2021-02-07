Орхус
1:0
Конец матча
Стадион: Ceres Park
Люнгбю
9' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
41' Желтая карточкаОльсен Патрик
43' Желтая карточкаМунксгор Александер
1:0
50' ГолТорстейнссон Йон
51' Желтая карточкаКорнвиг Эмиль
59' Желтая карточкаРомер Марсель
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
18
Шиембе
Кевин
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
41'
50'
1:0
51'
59'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|9 (2)
|0.6
|2.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.33
|3.
|Линкс Гифт
|3
|0.2
|4.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.2
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.13
|6.
|Блуме Брор
|2
|0.13
|7.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.07
|8.
|Дикс Кевин
|1
|0.07
|9.
|Видт Беньямин
|1
|0.07
|10.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|11.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|13.
|Евтович Милан
|0
|0
|14.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торп Виктор
|3
|0.2
|2.
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.13
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.13
|4.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.07
|5.
|Геертсен Николай
|1
|0.07
|6.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.07
|7.
|Варминг Магнус
|1
|0.07
|8.
|Йоргенсен Каспер
|1
|0.07
|9.
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|10.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|11.
|Риель Андре
|0
|0
|12.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|13.
|Энгхардт Каспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|4
|1
|2.
|Ольсен Патрик
|3
|0
|3.
|Мунксгор Александер
|3
|0
|4.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|5.
|Йулсгор Йеспер
|2
|0
|6.
|Видт Беньямин
|2
|0
|7.
|Линкс Гифт
|2
|0
|8.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|9.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|10.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|11.
|Блуме Брор
|1
|0
|12.
|Нильсен Каспер
|1
|0
|13.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|14.
|Дикс Кевин
|1
|0
|15.
|Грабара Камил
|1
|0
|16.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|3
|1
|2.
|Хамалайнен Брайан
|4
|0
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|4
|0
|4.
|Хебо Матиас
|4
|0
|5.
|Торп Виктор
|3
|0
|6.
|Фосгаард Лассе
|2
|0
|7.
|Геертсен Николай
|2
|0
|8.
|Грегор Паскаль
|2
|0
|9.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|10.
|Шиембе Кевин
|2
|0
|11.
|Винтер Фредерик
|2
|0
|12.
|Риель Андре
|0
|1
|13.
|Нильсен Эмиль
|1
|0
|14.
|Теллуфсен Расмус
|1
|0
|15.
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орхус
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|Люнгбю
|16.67% (2)
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус
Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю
Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю
Последние игры между собой
Орхус: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Орхус 0:2 Люнгбю Суперлига Дании Орхус 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Орхус Первый дивизион Орхус 1:0 Люнгбю Первый дивизион Орхус 2:3 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 3:2 Орхус Кубок Орхус 2:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Орхус САС Лигаен Орхус 2:1 Люнгбю САС Лигаен Орхус 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:3 Орхус САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 19
|31
|2.
|Орхус
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|5.
|Раннерс
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 12
|25
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|7.
|Ольборг
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|8.
|Оденсе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|9.
|Вайле
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 22
|16
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 31
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 9
|16
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ольборг
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Раннерс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|9.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Раннерс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|3.
|Брондбю
|0:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 10
|15
|4.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|5.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|6.
|Вайле
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Ольборг
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
Победитель
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