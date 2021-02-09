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  3. Австрия
Штурм
1:0
Перерыв

Стадион:
Рид
27
Зибенхандль
Йорг
11
Газибегович
Юсуф
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
10
Китеишвили
Отар
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
1
Радлингер
Самуэль
2
Майзль
Лука
28
Райфельтсхаммер
Томас
14
Боатенг
Кеннеди
12
Байич
Анте
4
Цигль
Марсель
11
Оффенбахер
Даниэль
5
Лергер
Михель
9
Гшвайдль
Бернд
22
Нутц
Штефан
17
Грюлль
Марко
Штурм
4-3-1-2
Рид
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 6 0.38
2. Китеишвили Отар 5 0.31
3. Любич Иван 4 0.25
4. Фризенбихлер Кевин 3 0.19
5. Балай Беким 3 0.19
6. Горенц-Станкович Йон 2 0.13
7. Куэн Андреас 1 0.06
8. Хирлендер Штефан 1 0.06
9. Вютрих Грегори 1 0.06
10. Немет Давид 1 0.06
11. Хузпек Филипп 0 0
12. Инголич Сандро 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 5 (4) 0.31
2. Байич Анте 2 0.13
3. Гшвайдль Бернд 2 0.13
4. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.13
5. Нутц Штефан 1 0.06
6. Грубек Валентин 1 0.06
7. Пэйнтсил Сет 1 0.06
8. Райнер Константин 1 0.06
9. Райфельтсхаммер Томас 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 4 1
2. Горенц-Станкович Йон 5 0
3. Хирлендер Штефан 4 0
4. Вютрих Грегори 4 0
5. Фризенбихлер Кевин 3 0
6. Балай Беким 1 1
7. Данте Амаду 1 1
8. Куэн Андреас 2 0
9. Китеишвили Отар 2 0
10. Любич Иван 2 0
11. Янтшер Якоб 1 0
12. Йегер Лукас 1 0
13. Мвепу Франциско 1 0
Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Райнер Константин 2 1
4. Райфельтсхаммер Томас 3 0
5. Лакнер Маркус 1 1
6. Такугнади Балакием 2 0
7. Байич Анте 2 0
8. Радлингер Самуэль 1 0
9. Нутц Штефан 1 0
10. Гшвайдль Бернд 1 0
11. Майзль Лука 1 0
12. Салли Садам 1 0
13. Сатин Мурат 1 0
14. Грюлль Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 7.69% (2) 19.23% (5) 19.23% (5) 23.08% (6) 11.54% (3) 19.23% (5)
 Рид 0 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Штурм 1:0 Фёрст Вена Альтах 2:1 Штурм Штурм 2:1 Хартберг Рапид Вена 4:1 Штурм
Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах
Рид Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Рид 0:0 Адмира Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг
Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид

Последние игры между собой

Штурм: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Рид: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рид 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рид Товарищеские матчи Штурм 1:0 Рид Бундеслига Рид 0:3 Штурм Бундеслига
Штурм 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Рид Бундеслига Рид 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Штурм Бундеслига Рид 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Рид Бундеслига Рид 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Рид Бундеслига Рид 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Рид Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 15 11 1 3 47 - 15 34
2. Рапид Вена Заявка 15 10 3 2 34 - 20 33
3. Штурм 1:0 Заявка 16 9 4 3 27 - 12 31
4. ЛАСК Заявка 15 8 3 4 30 - 16 27
5. Сваровски Тироль Заявка 15 7 3 5 27 - 22 24
6. Вольфсбергер Заявка 15 6 3 6 24 - 27 21
7. Аустрия Вена Заявка 15 4 6 5 19 - 20 18
8. Санкт-Пёльтен Заявка 15 4 4 7 26 - 29 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид 0:1 Заявка 16 4 2 10 17 - 33 14
11. Альтах Заявка 15 3 2 10 14 - 33 11
12. Адмира Заявка 15 2 3 10 14 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
2. ЛАСК Заявка 8 6 0 2 21 - 7 18
3. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 0 2 25 - 9 15
5. Сваровски Тироль Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид 0:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
8. Альтах Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
9. Аустрия Вена Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
10. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
12. Вольфсбергер Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 22 - 6 19
2. Рапид Вена Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Вольфсбергер Заявка 7 5 0 2 14 - 10 15
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм 1:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
8. ЛАСК Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид 0:1 Заявка 8 1 1 6 6 - 18 4
11. Альтах Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
12. Адмира Заявка 8 0 3 5 7 - 22 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Китеишвили Отар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Рид
1.62
6.78
5.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.10 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.20 5.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.90 20.00
  1.17 6.78 21.02

Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.00 11.00 1.01 4.33 1.20 3.52 1.30 2.23 1.73 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.88 1.15 4.50 1.04 7.70
15.00 0.00 8.50 1.05 6.80 1.08 2.80 1.40 1.72 2.05 1.94 1.86 1.30 3.30 1.20 4.20 1.05 8.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 13.00
4.50 1.23 3.18 1.38 2.18 1.74 1.80 2.08 1.57 2.50 1.33 3.43 1.55 2.55 2.13 1.76 1.91 1.97 1.66 2.30 1.52 2.62 1.18 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.19 4.55 1.14 5.70
3.05 1.35 2.01 1.75 1.68 2.11 1.14 5.20 1.09 6.50
2.84 1.47 2.22 1.71 1.74 2.20 1.51 2.62 1.29 3.66 1.95 1.92 1.58 2.45 1.41 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.27 3.76
3.30 1.29 1.85 1.89 1.41 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Штурм 1:0 Рид онлайн

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