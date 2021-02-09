Штурм
2:1
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
Рид
1:0
9' ГолКитеишвили Отар
1:1
56' ГолГрюлль Марко
82' Желтая карточкаВютрих Грегори
2:1
90' ГолГазибегович Юсуф
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нутц ШтефанНападающий
-
17 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Мёшль ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаас МануэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Miron Muslic
Ход матча
9'
56'
1:1
82'
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|6
|0.38
|2.
|Китеишвили Отар
|5
|0.31
|3.
|Любич Иван
|4
|0.25
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0.19
|5.
|Балай Беким
|3
|0.19
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.13
|7.
|Куэн Андреас
|1
|0.06
|8.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.06
|9.
|Вютрих Грегори
|1
|0.06
|10.
|Газибегович Юсуф
|1
|0.06
|11.
|Немет Давид
|1
|0.06
|12.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|13.
|Инголич Сандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|6 (4)
|0.38
|2.
|Байич Анте
|2
|0.13
|3.
|Гшвайдль Бернд
|2
|0.13
|4.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.13
|5.
|Нутц Штефан
|1
|0.06
|6.
|Грубек Валентин
|1
|0.06
|7.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.06
|8.
|Райнер Константин
|1
|0.06
|9.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|4
|1
|2.
|Вютрих Грегори
|5
|0
|3.
|Горенц-Станкович Йон
|5
|0
|4.
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|5.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0
|6.
|Балай Беким
|1
|1
|7.
|Данте Амаду
|1
|1
|8.
|Куэн Андреас
|2
|0
|9.
|Китеишвили Отар
|2
|0
|10.
|Любич Иван
|2
|0
|11.
|Янтшер Якоб
|1
|0
|12.
|Йегер Лукас
|1
|0
|13.
|Мвепу Франциско
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Райнер Константин
|2
|1
|4.
|Райфельтсхаммер Томас
|3
|0
|5.
|Лакнер Маркус
|1
|1
|6.
|Такугнади Балакием
|2
|0
|7.
|Байич Анте
|2
|0
|8.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|9.
|Нутц Штефан
|1
|0
|10.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0
|11.
|Майзль Лука
|1
|0
|12.
|Салли Садам
|1
|0
|13.
|Сатин Мурат
|1
|0
|14.
|Грюлль Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|Рид
|0
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +16 =1 -3Штурм 1:0 Фёрст Вена Альтах 2:1 Штурм Штурм 2:1 Хартберг Рапид Вена 4:1 Штурм
Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах
Рид Последние 20 матчей: +6 =4 -10Рид 0:0 Адмира Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг
Рид 2:2 Ваккер Инсбрук Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид
Последние игры между собой
Штурм: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Рид: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Штурм 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Рид Бундеслига Рид 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Штурм Бундеслига Рид 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Рид Бундеслига Рид 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Рид Бундеслига Рид 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Рид Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|47 - 15
|34
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|34 - 20
|34
|3.
|Штурм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 13
|31
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 16
|27
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 22
|24
|6.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 27
|22
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|26 - 29
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 34
|14
|11.
|Альтах
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|12.
|Адмира
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|3.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 9
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|8.
|Альтах
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|10.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|12.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Рид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Рид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров