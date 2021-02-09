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  3. Австрия
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Вольфсбергер
0' 27'
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
16
Петрович
Деян
13
Шик
Торстен
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
8
Рицмайер
Марсель
29
Кара
Эркан
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
4
Шерцер
Йонатан
17
Штрацниг
Кай
19
Шпранглер
Свен
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
11
Визингер
Дарио
8
Дьенг
Шейку
Рапид Вена
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 8 (2) 0.5
2. Кнасмюлльнер Кристоф 7 0.44
3. Фунтас Таксиархис 4 0.25
4. Шик Торстен 3 0.19
5. Китагава Коя 3 0.19
6. Мург Томас 2 0.13
7. Демир Юсуф 2 0.13
8. Аразе Кельвин 2 0.13
9. Рицмайер Марсель 1 0.06
10. Граховац Срджан 1 0.06
11. Любичич Деян 0 0
12. Стойкович Филип 0 0
13. Ульманн Максимилиан 0 0
14. Хофманн Максимилиан 0 0
15. Барац Матео 0 0
16. Граймль Лео 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 7 0.44
2. Линдль Михаэль 4 (3) 0.25
3. Перец Элиэль 4 0.25
4. Визингер Дарио 3 0.19
5. Баумгартнер Доминик 2 0.13
6. Шерцер Йонатан 1 0.06
7. Дьенг Шейку 1 0.06
8. Тафернер Маттойс 1 0.06
9. Верницниг Кристофер 0 0
10. Новак Михаэль 0 0
11. Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 3 1
3. Граймль Лео 4 0
4. Кара Эркан 3 0
5. Шик Торстен 2 0
6. Фунтас Таксиархис 2 0
7. Ульманн Максимилиан 2 0
8. Шустер Лион 2 0
9. Мург Томас 1 0
10. Штребингер Ричард 1 0
11. Китагава Коя 1 0
12. Аразе Кельвин 1 0
13. Ибрахимоглу Мелих 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 1 2
2. Шерцер Йонатан 4 0
3. Линдль Михаэль 3 0
4. Ляйтгеб Марио 3 0
5. Шпранглер Свен 3 0
6. Йовелич Деян 3 0
7. Баумгартнер Доминик 2 0
8. Визингер Дарио 2 0
9. Перец Элиэль 2 0
10. Рнич Неманья 1 0
11. Верницниг Кристофер 1 0
12. Новак Михаэль 1 0
13. Перич Штефан 1 0
14. Тафернер Маттойс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 21.21% (7) 24.24% (8) 12.12% (4) 9.09% (3) 9.09% (3) 24.24% (8)
 Вольфсбергер 8.7% (2) 13.04% (3) 4.35% (1) 30.43% (7) 26.09% (6) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ЛАСК 1:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира
Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг
Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 15 11 1 3 47 - 15 34
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 16 10 4 2 34 - 20 34
3. Штурм Заявка 16 9 4 3 28 - 13 31
4. ЛАСК Заявка 15 8 3 4 30 - 16 27
5. Сваровски Тироль Заявка 15 7 3 5 27 - 22 24
6. Вольфсбергер 0:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 27 22
7. Аустрия Вена Заявка 15 4 6 5 19 - 20 18
8. Санкт-Пёльтен Заявка 15 4 4 7 26 - 29 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 16 4 2 10 18 - 34 14
11. Альтах Заявка 15 3 2 10 14 - 33 11
12. Адмира Заявка 15 2 3 10 14 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
2. ЛАСК Заявка 8 6 0 2 21 - 7 18
3. Рапид Вена 0:0 Заявка 9 5 3 1 18 - 9 18
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 0 2 25 - 9 15
5. Сваровски Тироль Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
8. Альтах Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
9. Аустрия Вена Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
10. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
12. Вольфсбергер 0:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 22 - 6 19
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Вольфсбергер 0:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 10 16
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
8. ЛАСК Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
11. Альтах Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
12. Адмира Заявка 8 0 3 5 7 - 22 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Вольфсбергер
1.83
3.98
4.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.98 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.75 4.10
  1.83 3.66 4.39

Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.75 1.14 4.25 1.19 2.41 1.54 2.03 1.79 1.67 2.33 1.35 3.20 1.25 3.78 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.25
11.00 1.01 4.20 1.20 3.45 1.28 2.20 1.62 1.75 2.01 1.70 2.15 1.48 2.55 1.23 3.90 1.18 4.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.01 11.50
5.43 1.17 2.83 1.46 2.20 1.72 1.89 1.99 1.69 2.25 1.49 2.73 1.70 2.25 1.56 2.53 1.50 2.72 1.23 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.48 1.54 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 4.85
3.25 1.31 2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.70 1.12 5.55
2.65 1.50 2.17 1.72 1.68 2.23 1.44 2.86 1.62 2.40 1.42 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.35 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32
1.98 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.75 1.45
Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер онлайн

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