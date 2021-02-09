Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Альянц
Вольфсбергер
30
Граймль
Лео
13
Шик
Торстен
29
Кара
Эркан
17
Штрацниг
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояПолузащитник
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шефль ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|8 (2)
|0.5
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|7
|0.44
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.25
|4.
|Шик Торстен
|3
|0.19
|5.
|Китагава Коя
|3
|0.19
|6.
|Мург Томас
|2
|0.13
|7.
|Демир Юсуф
|2
|0.13
|8.
|Аразе Кельвин
|2
|0.13
|9.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.06
|10.
|Граховац Срджан
|1
|0.06
|11.
|Любичич Деян
|0
|0
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|14.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|15.
|Барац Матео
|0
|0
|16.
|Граймль Лео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|7
|0.44
|2.
|Линдль Михаэль
|4 (3)
|0.25
|3.
|Перец Элиэль
|4
|0.25
|4.
|Визингер Дарио
|3
|0.19
|5.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.13
|6.
|Шерцер Йонатан
|1
|0.06
|7.
|Дьенг Шейку
|1
|0.06
|8.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.06
|9.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|10.
|Новак Михаэль
|0
|0
|11.
|Лочошвили Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|3
|1
|3.
|Граймль Лео
|4
|0
|4.
|Кара Эркан
|3
|0
|5.
|Шик Торстен
|2
|0
|6.
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|7.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|8.
|Шустер Лион
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|1
|0
|10.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|11.
|Китагава Коя
|1
|0
|12.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|13.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|3.
|Линдль Михаэль
|3
|0
|4.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|5.
|Шпранглер Свен
|3
|0
|6.
|Йовелич Деян
|3
|0
|7.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|8.
|Визингер Дарио
|2
|0
|9.
|Перец Элиэль
|2
|0
|10.
|Рнич Неманья
|1
|0
|11.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|12.
|Новак Михаэль
|1
|0
|13.
|Перич Штефан
|1
|0
|14.
|Тафернер Маттойс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|Вольфсбергер
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|26.09% (6)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6ЛАСК 1:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира
Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =4 -5Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг
Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|47 - 15
|34
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|34 - 20
|34
|3.
|Штурм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 13
|31
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 16
|27
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 22
|24
|6.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 27
|22
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|26 - 29
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 34
|14
|11.
|Альтах
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|12.
|Адмира
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|3.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 9
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|8.
|Альтах
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|10.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|12.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 22
|3
Победитель
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