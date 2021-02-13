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Середь
 
Отложен

Стадион:
Нитра

Бомбардиры внутри турнира

Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панкаричан Филип 4 0.22
2. Шпехар Дино 4 0.22
3. Иван Алекс 2 (1) 0.11
4. Бушня Денис 2 0.11
5. Ярович Сенад 1 0.06
6. Моронг Адам 1 0.06
7. Лачны Милош 1 0.06
8. Шумский Николас 1 0.06
9. Ба Тидьян 1 0.06
10. Юрешкин Роко 1 0.06
11. Михалик Любомир 0 0
12. Гучко Томаш 0 0
Нитра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фашко Михал 8 (2) 0.44
2. Адамец Мартин 2 0.11
3. Мустафич Ален 2 0.11
4. Гатарич Никола 1 0.06
5. Колчак Кристиан 1 0.06
6. Пальюка Килиан 1 0.06
7. Подгорин Оливер 1 0.06
8. Хобот Марьян 1 0.06
9. Данек Патрик 1 0.06
10. Шефчик Самуэль 0 0
11. Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

Середь
# Игрок      
1. Гучко Томаш 2 2
2. Михалик Любомир 5 0
3. Шумский Николас 5 0
4. Адекворойе Банколе 3 1
5. Дурански Филип 4 0
6. Сланинка Мартин 3 0
7. Панкаричан Филип 3 0
8. Ба Тидьян 3 0
9. Иван Алекс 3 0
10. Ярович Сенад 2 0
11. Моронг Адам 2 0
12. Юрешкин Роко 2 0
13. Бушня Денис 2 0
14. Лачны Милош 0 1
15. Мечар Мартин 1 0
16. Месарош Андрас 1 0
17. Фабри Андрей 1 0
18. Челикович Ясмин 1 0
19. Daniel Espinar 1 0
20. Якубу Мэттью 1 0
21. Мехич Ален 1 0
22. татранский Филип 1 0
Нитра
# Игрок      
1. Куник Матуш 5 0
2. Гатарич Никола 4 0
3. Мустафич Ален 4 0
4. Колчак Кристиан 3 0
5. Подгорин Оливер 3 0
6. Загуменски Тимотей 2 0
7. Шефчик Самуэль 2 0
8. Фашко Михал 1 0
9. Магда Даниэль 1 0
10. Адамец Мартин 1 0
11. Фабиш Лукаш 1 0
12. Врабель Ондрей 1 0
13. Данек Патрик 1 0
14. Оганесян Армен 1 0
15. Франко Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Середь 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4)
 Нитра 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК
Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь
Нитра Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Погронье 3:1 Нитра Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра
Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра

Последние игры между собой

Середь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Нитра: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Нитра 3:0 Середь Суперлига Середь 1:0 Нитра Суперлига Середь 0:1 Нитра Суперлига Нитра 3:2 Середь Суперлига
Нитра 0:2 Середь Суперлига Середь 2:1 Нитра Суперлига Нитра 2:1 Середь Вторая лига Середь 1:3 Нитра Вторая лига Середь 2:0 Нитра Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 18 14 2 2 45 - 11 44
2. ДАК Заявка 18 12 3 3 41 - 20 39
3. Жилина 1:1 Заявка 19 9 4 6 41 - 28 31
4. Спартак Трнава 1:0 Заявка 19 9 2 8 29 - 26 29
5. Злате Моравце 1:1 Заявка 19 6 7 6 33 - 25 25
6. Ружомберок Заявка 18 5 7 6 26 - 28 22
7. Нитра Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
8. Середь Заявка 18 4 7 7 19 - 31 19
9. Тренчин Заявка 18 4 6 8 21 - 33 18
10. Земплин Заявка 18 4 6 8 19 - 37 18
11. Погронье Заявка 18 3 9 6 25 - 28 18
12. Сеница 0:1 Заявка 19 4 5 10 17 - 34 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 9 8 0 1 24 - 4 24
2. Жилина 1:1 Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. ДАК Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
4. Ружомберок Заявка 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Злате Моравце 1:1 Заявка 9 4 3 2 21 - 12 15
6. Спартак Трнава 1:0 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7. Тренчин Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
8. Середь Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
9. Земплин Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10. Погронье Заявка 9 2 4 3 17 - 17 10
11. Нитра Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
12. Сеница 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
2. ДАК Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
3. Спартак Трнава 1:0 Заявка 9 5 1 3 20 - 13 16
4. Сеница 0:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
5. Жилина 1:1 Заявка 9 3 1 5 18 - 17 10
6. Нитра Заявка 9 3 1 5 9 - 19 10
7. Злате Моравце 1:1 Заявка 10 2 4 4 12 - 13 10
8. Погронье Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
9. Середь Заявка 9 1 4 4 6 - 17 7
10. Земплин Заявка 9 1 4 4 8 - 23 7
11. Ружомберок Заявка 9 1 3 5 12 - 22 6
12. Тренчин Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Середь
Ничья
Нитра
2.75
3.40
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.40 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.24 2.66
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.05 2.70

Самый высокий коэффициент на матч «Середь» – «Нитра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Середь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нитра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Середь» – «Нитра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.07 2.89 1.36 2.23 1.61 1.71 2.19 1.33 3.14 1.22 3.82 1.07 6.70
7.50 1.07 5.90 1.11 2.70 1.44 2.02 1.74 1.73 2.04 1.57 2.33 1.27 3.60 1.19 4.40 1.06 8.00 1.05 8.70 1.01 15.50 1.01 16.00 0.00 23.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.66 1.44 1.75 2.01 1.35 3.04
1.57 2.30 1.28 3.50 1.06 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.40 1.29 2.29 1.58 1.55 2.36 1.21 4.10
2.20 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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