Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панкаричан Филип
|4
|0.22
|2.
|Шпехар Дино
|4
|0.22
|3.
|Иван Алекс
|2 (1)
|0.11
|4.
|Бушня Денис
|2
|0.11
|5.
|Ярович Сенад
|1
|0.06
|6.
|Моронг Адам
|1
|0.06
|7.
|Лачны Милош
|1
|0.06
|8.
|Шумский Николас
|1
|0.06
|9.
|Ба Тидьян
|1
|0.06
|10.
|Юрешкин Роко
|1
|0.06
|11.
|Михалик Любомир
|0
|0
|12.
|Гучко Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|8 (2)
|0.44
|2.
|Адамец Мартин
|2
|0.11
|3.
|Мустафич Ален
|2
|0.11
|4.
|Гатарич Никола
|1
|0.06
|5.
|Колчак Кристиан
|1
|0.06
|6.
|Пальюка Килиан
|1
|0.06
|7.
|Подгорин Оливер
|1
|0.06
|8.
|Хобот Марьян
|1
|0.06
|9.
|Данек Патрик
|1
|0.06
|10.
|Шефчик Самуэль
|0
|0
|11.
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гучко Томаш
|2
|2
|2.
|Михалик Любомир
|5
|0
|3.
|Шумский Николас
|5
|0
|4.
|Адекворойе Банколе
|3
|1
|5.
|Дурански Филип
|4
|0
|6.
|Сланинка Мартин
|3
|0
|7.
|Панкаричан Филип
|3
|0
|8.
|Ба Тидьян
|3
|0
|9.
|Иван Алекс
|3
|0
|10.
|Ярович Сенад
|2
|0
|11.
|Моронг Адам
|2
|0
|12.
|Юрешкин Роко
|2
|0
|13.
|Бушня Денис
|2
|0
|14.
|Лачны Милош
|0
|1
|15.
|Мечар Мартин
|1
|0
|16.
|Месарош Андрас
|1
|0
|17.
|Фабри Андрей
|1
|0
|18.
|Челикович Ясмин
|1
|0
|19.
|Daniel Espinar
|1
|0
|20.
|Якубу Мэттью
|1
|0
|21.
|Мехич Ален
|1
|0
|22.
|татранский Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куник Матуш
|5
|0
|2.
|Гатарич Никола
|4
|0
|3.
|Мустафич Ален
|4
|0
|4.
|Колчак Кристиан
|3
|0
|5.
|Подгорин Оливер
|3
|0
|6.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|7.
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|8.
|Фашко Михал
|1
|0
|9.
|Магда Даниэль
|1
|0
|10.
|Адамец Мартин
|1
|0
|11.
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|12.
|Врабель Ондрей
|1
|0
|13.
|Данек Патрик
|1
|0
|14.
|Оганесян Армен
|1
|0
|15.
|Франко Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Середь
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Нитра
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК
Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь
Нитра Последние 20 матчей: +6 =5 -9Погронье 3:1 Нитра Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра
Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава Тренчин 0:3 Нитра
Последние игры между собой
Середь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Нитра: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|45 - 11
|44
|2.
|ДАК
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 20
|39
|3.
|Жилина
|1:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|41 - 28
|31
|4.
|Спартак Трнава
|1:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|5.
|Злате Моравце
|1:1 Заявка
|19
|6
|7
|6
|33 - 25
|25
|6.
|Ружомберок
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 28
|22
|7.
|Нитра
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 34
|19
|8.
|Середь
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 31
|19
|9.
|Тренчин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Земплин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 37
|18
|11.
|Погронье
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|25 - 28
|18
|12.
|Сеница
|0:1 Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 34
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|24 - 4
|24
|2.
|Жилина
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|3.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|4.
|Ружомберок
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|5.
|Злате Моравце
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 12
|15
|6.
|Спартак Трнава
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|8.
|Середь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 17
|10
|11.
|Нитра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|12.
|Сеница
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|2.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|Спартак Трнава
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 13
|16
|4.
|Сеница
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|5.
|Жилина
|1:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|18 - 17
|10
|6.
|Нитра
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 19
|10
|7.
|Злате Моравце
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 13
|10
|8.
|Погронье
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|9.
|Середь
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 17
|7
|10.
|Земплин
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 23
|7
|11.
|Ружомберок
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 22
|6
|12.
|Тренчин
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Середь» – «Нитра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Середь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нитра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Середь» – «Нитра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров