Ружомберок
0:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Ружомберок
Слован Братислава
Ход матча
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|6
|0.32
|2.
|Регали Мартин
|6
|0.32
|3.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.16
|4.
|Кмет Матуш
|2
|0.11
|5.
|Такач Далибор
|1
|0.05
|6.
|Костадинов Тихомир
|1
|0.05
|7.
|Герец Штефан
|1
|0.05
|8.
|Дунгель Петер
|1
|0.05
|9.
|Кочан Матей
|1
|0.05
|10.
|Жигмунд Марек
|1
|0.05
|11.
|Бренкус Адам
|1
|0.05
|12.
|Мадленяк Матей
|1
|0.05
|13.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|14.
|Мацик Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ратао Рафаэл
|9
|0.47
|2.
|Хольман Дэвид
|8 (2)
|0.42
|3.
|Стрелец Давид
|7
|0.37
|4.
|Медвед Жан
|4
|0.21
|5.
|Вернон де Марко
|3
|0.16
|6.
|Ожболт Ален
|3 (1)
|0.16
|7.
|Чаврич Александр
|2
|0.11
|8.
|Даниэл Эрик
|2
|0.11
|9.
|Рабиу Ибрахим
|2
|0.11
|10.
|Ноно Хосе
|1
|0.05
|11.
|Байрич Кенан
|1
|0.05
|12.
|Медведев Юрий II
|1
|0.05
|13.
|Вайсс Владимир
|0
|0
|14.
|Пощек Лукаш
|0
|0
|15.
|Моха Хадфи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кмет Матуш
|5
|0
|2.
|Масло Ян
|4
|0
|3.
|Кочан Матей
|4
|0
|4.
|Бодя Мартин
|2
|1
|5.
|Чурма Матей
|3
|0
|6.
|Такач Далибор
|3
|0
|7.
|Жигмунд Марек
|3
|0
|8.
|Койнок Лукаш
|3
|0
|9.
|Мойжиш Александр
|3
|0
|10.
|Мрва Марио
|3
|0
|11.
|Регали Мартин
|2
|0
|12.
|Альмаси Ладислав
|2
|0
|13.
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|14.
|Герец Штефан
|1
|0
|15.
|Мацик Матуш
|1
|0
|16.
|Дунгель Петер
|1
|0
|17.
|Бренкус Адам
|1
|0
|18.
|Мадленяк Матей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Кампс Юри
|5
|0
|2.
|Байрич Кенан
|4
|0
|3.
|Хольман Дэвид
|4
|0
|4.
|Ноно Хосе
|4
|0
|5.
|Вернон де Марко
|3
|0
|6.
|Ловат Лукас
|3
|0
|7.
|Абена Минти
|1
|1
|8.
|Вайсс Владимир
|2
|0
|9.
|Рабиу Ибрахим
|2
|0
|10.
|Медведев Юрий II
|2
|0
|11.
|Петрак Ондржей
|1
|0
|12.
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|13.
|Грейф Доминик
|1
|0
|14.
|Медвед Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|12% (3)
|8% (2)
|24% (6)
|20% (5)
|8% (2)
|28% (7)
|Слован Братислава
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =7 -8Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра
Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок
Слован Братислава Последние 20 матчей: +14 =2 -4Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Слован Братислава 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Тренчин
Сеница 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Земплин 0:2 Слован Братислава Слован Братислава 0:1 Нитра ДАК 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 3:0 Середь Погронье 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Сеница Слован Братислава 5:0 Ружомберок Жилина 2:2 Слован Братислава КуПС 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Тренчин 1:2 Слован Братислава Злате Моравце 2:1 Слован Братислава Слован Братислава 5:0 Земплин Нитра 0:5 Слован Братислава
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Слован Братислава: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 1:0 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|45 - 11
|45
|2.
|ДАК
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 20
|39
|3.
|Жилина
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|44 - 28
|33
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|33 - 28
|24
|6.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|26 - 28
|23
|7.
|Нитра
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 34
|19
|8.
|Середь
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 31
|19
|9.
|Тренчин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Земплин
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 37
|18
|11.
|Погронье
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|25 - 28
|18
|12.
|Сеница
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 34
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|9
|8
|0
|1
|24 - 4
|24
|2.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|3.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|4.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 6
|17
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 12
|15
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|8.
|Середь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|17 - 17
|10
|11.
|Нитра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 13
|16
|4.
|Сеница
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|5.
|Жилина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|18 - 17
|10
|6.
|Нитра
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 19
|10
|7.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|8.
|Погронье
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|9.
|Середь
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 17
|7
|10.
|Земплин
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 23
|7
|11.
|Ружомберок
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 22
|6
|12.
|Тренчин
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
Победитель
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