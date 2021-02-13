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Ружомберок
0:0
Конец матча

Стадион:
Слован Братислава
0'
90' Желтая карточка
Герец Штефан
90'+4
35
Крайчирик
Иван
5
Мрва
Марио
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
30
Койнок
Лукаш
26
Мудры
Тимотей
24
Жигмунд
Марек
13
Мадленяк
Матей
20
Костадинов
Тихомир
29
Бренкус
Адам
9
Регали
Мартин
1
Грейф
Доминик
25
Пощек
Лукаш
66
Байрич
Кенан
29
Божиков
Васил
81
Вернон
де
Марко
8
Хольман
Дэвид
10
Рабиу
Ибрахим
23
Даниэл
Эрик
79
Вайсс
Владимир
7
Моха
Хадфи
15
Стрелец
Давид
Ружомберок
3-4-2-1
Слован Братислава
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 6 0.32
2. Регали Мартин 6 0.32
3. Масло Ян 3 (2) 0.16
4. Кмет Матуш 2 0.11
5. Такач Далибор 1 0.05
6. Костадинов Тихомир 1 0.05
7. Герец Штефан 1 0.05
8. Дунгель Петер 1 0.05
9. Кочан Матей 1 0.05
10. Жигмунд Марек 1 0.05
11. Бренкус Адам 1 0.05
12. Мадленяк Матей 1 0.05
13. Мойжиш Александр 0 0
14. Мацик Матуш 0 0
Слован Братислава
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ратао Рафаэл 9 0.47
2. Хольман Дэвид 8 (2) 0.42
3. Стрелец Давид 7 0.37
4. Медвед Жан 4 0.21
5. Вернон де Марко 3 0.16
6. Ожболт Ален 3 (1) 0.16
7. Чаврич Александр 2 0.11
8. Даниэл Эрик 2 0.11
9. Рабиу Ибрахим 2 0.11
10. Ноно Хосе 1 0.05
11. Байрич Кенан 1 0.05
12. Медведев Юрий II 1 0.05
13. Вайсс Владимир 0 0
14. Пощек Лукаш 0 0
15. Моха Хадфи 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Кмет Матуш 5 0
2. Масло Ян 4 0
3. Кочан Матей 4 0
4. Бодя Мартин 2 1
5. Чурма Матей 3 0
6. Такач Далибор 3 0
7. Жигмунд Марек 3 0
8. Койнок Лукаш 3 0
9. Мойжиш Александр 3 0
10. Мрва Марио 3 0
11. Герец Штефан 2 0
12. Регали Мартин 2 0
13. Альмаси Ладислав 2 0
14. Костадинов Тихомир 2 0
15. Мацик Матуш 1 0
16. Дунгель Петер 1 0
17. Бренкус Адам 1 0
18. Мадленяк Матей 1 0
Слован Братислава
# Игрок      
1. Де Кампс Юри 5 0
2. Байрич Кенан 4 0
3. Хольман Дэвид 4 0
4. Ноно Хосе 4 0
5. Вернон де Марко 3 0
6. Ловат Лукас 3 0
7. Абена Минти 1 1
8. Вайсс Владимир 2 0
9. Рабиу Ибрахим 2 0
10. Медведев Юрий II 2 0
11. Петрак Ондржей 1 0
12. Хенти Эзекиэль 1 0
13. Грейф Доминик 1 0
14. Медвед Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 12% (3) 8% (2) 24% (6) 20% (5) 8% (2) 28% (7)
 Слован Братислава 13.95% (6) 18.6% (8) 20.93% (9) 13.95% (6) 13.95% (6) 18.6% (8)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра
Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок
Слован Братислава Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Слован Братислава 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Тренчин
Сеница 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Земплин 0:2 Слован Братислава Слован Братислава 0:1 Нитра ДАК 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 3:0 Середь Погронье 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Сеница Слован Братислава 5:0 Ружомберок Жилина 2:2 Слован Братислава КуПС 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Тренчин 1:2 Слован Братислава Злате Моравце 2:1 Слован Братислава Слован Братислава 5:0 Земплин Нитра 0:5 Слован Братислава

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Слован Братислава: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Слован Братислава 5:0 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:0 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 1:0 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 19 14 3 2 45 - 11 45
2. ДАК Заявка 18 12 3 3 41 - 20 39
3. Жилина Заявка 19 10 3 6 44 - 28 33
4. Спартак Трнава Заявка 19 9 2 8 29 - 26 29
5. Злате Моравце Заявка 19 6 6 7 33 - 28 24
6. Ружомберок Заявка 19 5 8 6 26 - 28 23
7. Нитра Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
8. Середь Заявка 18 4 7 7 19 - 31 19
9. Тренчин Заявка 18 4 6 8 21 - 33 18
10. Земплин Заявка 18 4 6 8 19 - 37 18
11. Погронье Заявка 18 3 9 6 25 - 28 18
12. Сеница Заявка 19 4 5 10 17 - 34 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 9 8 0 1 24 - 4 24
2. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
3. ДАК Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
4. Ружомберок Заявка 10 4 5 1 14 - 6 17
5. Злате Моравце Заявка 9 4 3 2 21 - 12 15
6. Спартак Трнава Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7. Тренчин Заявка 9 3 3 3 14 - 14 12
8. Середь Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
9. Земплин Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10. Погронье Заявка 9 2 4 3 17 - 17 10
11. Нитра Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
12. Сеница Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 6 3 1 21 - 7 21
2. ДАК Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
3. Спартак Трнава Заявка 9 5 1 3 20 - 13 16
4. Сеница Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
5. Жилина Заявка 9 3 1 5 18 - 17 10
6. Нитра Заявка 9 3 1 5 9 - 19 10
7. Злате Моравце Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
8. Погронье Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
9. Середь Заявка 9 1 4 4 6 - 17 7
10. Земплин Заявка 9 1 4 4 8 - 23 7
11. Ружомберок Заявка 9 1 3 5 12 - 22 6
12. Тренчин Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.45 3.88 1.58
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 1.52 3.50
  7.43 1.44 4.13

Самый высокий коэффициент на матч «Ружомберок» – «Слован Братислава» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ружомберок» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Слован Братислава» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ружомберок» – «Слован Братислава», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 3.64 1.24 2.85 1.39 2.00 1.85 1.55 2.36 1.35 2.93 1.15 4.65
1.66 2.13 1.15 5.00 1.08 7.00 1.07 7.50 2.14 1.66 1.05 8.50 1.66 2.14 1.11 5.80 1.08 7.00 1.08 7.00 1.07 7.50 1.02 11.00 1.03 10.00 0.00 18.50
1.51 2.56 1.28 3.57 1.53 2.49 1.34 3.20 1.54 2.48 1.36 3.12 1.37 3.04 1.63 2.28 1.49 2.62 1.68 2.21 1.48 2.67 1.52 2.56 1.33 3.34 1.12 6.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.99 1.36 2.00 1.76 1.46 2.60
1.45 2.62 1.07 7.50 1.03 10.00 1.04 9.00
1.26 3.70 1.13 5.61 1.26 3.71 1.60 2.36 1.43 2.88 1.34 3.32
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.81 1.40 1.73 2.03 1.31 3.26
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Ружомберок 0:0 Слован Братислава онлайн

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