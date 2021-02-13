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  3. Германия
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Хоффенхайм
0' 14'
35
Хитц
Mapвин
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
16
Аканджи
Мануэль
13
Геррейро
Рафаэль
6
Делани
Томас
22
Беллингхем
Джуд
19
Брандт
Юлиан
32
Джованни
Рейна
7
Санчо
Джедон
9
Холанн
Эрлинг
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
3
Кадержабек
Павел
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
30
Йон
Марко
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
Боруссия Д
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 14 (1) 0.67
2. Санчо Джедон 3 0.14
3. Ройс Марко 3 0.14
4. Джованни Рейна 3 0.14
5. Хуммельс Матс 3 0.14
6. Геррейро Рафаэль 2 0.1
7. Аканджи Мануэль 2 0.1
8. Мукоко Юссуфа 2 0.1
9. Джан Эмре 1 0.05
10. Мёнье Тома 1 0.05
11. Брандт Юлиан 1 0.05
12. Делани Томас 1 0.05
13. Азар Торган 1 0.05
14. Пасслак Феликс 1 0.05
15. Беллингхем Джуд 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 13 (5) 0.62
2. Бебу Ила 4 0.19
3. Баумгартнер Кристоф 3 0.14
4. Сессеньон Райан 2 0.1
5. Даббур Мунас 2 0.1
6. Гриллич Флориан 2 0.1
7. Адамян Саркис 1 0.05
8. Руди Себастьян 1 0.05
9. Гайгер Деннис 1 0.05
10. Бисакшич Эрмин 1 0.05
11. Гачинович Мийат 0 0
12. Фогт Кевин 0 0
13. Бельфодиль Исхак 0 0
14. Самассеку Диади 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 5 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Хуммельс Матс 3 0
5. Аканджи Мануэль 3 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Ройс Марко 1 0
8. Мёнье Тома 1 0
9. Геррейро Рафаэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Беллингхем Джуд 1 0
12. Джованни Рейна 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 7 1
2. Гайгер Деннис 4 1
3. Баумгартнер Кристоф 5 0
4. Фогт Кевин 4 0
5. Гриллич Флориан 2 1
6. Гачинович Мийат 3 0
7. Руди Себастьян 2 0
8. Крамарич Андрей 2 0
9. Бебу Ила 2 0
10. Сессеньон Райан 2 0
11. Сков Роберт 0 1
12. Бауманн Оливер 1 0
13. Нордтвейт Ховард 1 0
14. Кадержабек Павел 1 0
15. Бисакшич Эрмин 1 0
16. Акпогума Кевин 1 0
17. Богард Мелайро 1 0
18. Йон Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 2.63% (1) 7.89% (3) 10.53% (4) 23.68% (9) 28.95% (11) 26.32% (10)
 Хоффенхайм 6.67% (2) 23.33% (7) 10% (3) 20% (6) 16.67% (5) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д
Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм
Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Кубок Боруссия Д 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Айнтрахт Фр Заявка 20 9 9 2 41 - 29 36
5. Байер Л 0:0 Заявка 21 10 6 5 37 - 21 36
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 21 10 3 8 39 - 29 33
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург 0:0 Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин Заявка 20 7 8 5 34 - 25 29
10. Штуттгарт 0:0 Заявка 21 6 8 7 37 - 34 26
11. Вердер 0:0 Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 21 6 5 10 30 - 37 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
15. Герта 0:0 Заявка 21 4 6 11 25 - 36 18
16. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
17. Майнц 0:0 Заявка 21 3 5 13 19 - 40 14
18. Шальке 04 Заявка 20 1 5 14 15 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Байер Л 0:0 Заявка 11 5 4 2 21 - 13 19
5. Фрайбург 0:0 Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
8. Боруссия Д 0:0 Заявка 10 5 2 3 20 - 12 17
9. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 10 1 6 3 13 - 15 9
15. Герта 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта 0:0 Заявка 11 2 4 5 14 - 16 10
16. Майнц 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
17. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Боруссия Д 93.9% (139)
X 6.1% (9)
Хоффенхайм 0% (0)
Все прогнозы
2.2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Хоффенхайм
1.57
5.30
6.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.48 4.30 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 5.25 6.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.30 6.90
  1.48 4.86 7.01

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.25 1.08 5.40 1.12 2.99 1.37 2.50 1.57 1.95 2.04 1.51 2.56 1.36 3.04 1.17 4.60 1.12 5.10 1.03 8.40
14.50 1.01 6.30 1.09 5.10 1.17 2.85 1.36 2.33 1.65 1.99 1.87 1.79 2.08 1.76 2.15 1.45 2.75 1.40 3.00 1.21 4.60 1.16 5.20 1.06 9.60 1.05 10.00 1.01 14.50
6.54 1.14 2.92 1.44 2.63 1.54 2.32 1.67 2.00 1.91 1.79 2.13 1.62 2.43 1.56 2.57 1.32 3.63 1.12 7.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.25 3.95
3.10 1.36 1.74 2.10 1.36 3.45
3.66 1.32 2.94 1.45 2.10 1.82 1.75 2.18 1.53 2.66 1.33 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.95 1.13 4.80 1.19 2.32 1.61 1.79 2.02 1.44 2.77 1.18 4.60
2.37 1.51 1.77 1.99 1.48 2.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.44
Букмекер Да Нет
3.60 1.32
Букмекер Да Нет
2.60 1.55
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Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм

Исход игры
Боруссия Д
93.9% (139)
Ничья
6.1% (9)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.34% (102)
Меньше
29.66% (43)
Обе команды забьют
Да
75.86% (110)
Нет
24.14% (35)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
48.6% (72)
2:0 Боруссия Д
16.9% (25)
3:1 Боруссия Д
16.2% (24)
1:0 Боруссия Д
6.8% (10)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:2 Боруссия Д
2% (3)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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