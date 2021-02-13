Боруссия Д
2:2
Конец матча
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Хоффенхайм
21' Желтая карточкаДелани Томас
1:0
24' ГолСанчо Джедон
27' Желтая карточкаРуди Себастьян
1:1
31' ГолДаббур Мунас
1:2
51' ГолБебу Ила
57' Желтая карточкаГриллич Флориан
57' Undefined phrase: football_event_Холанн Эрлинг
59' Желтая карточкаФогт Кевин
60' Желтая карточкаПош Штефан
65' Желтая карточкаСамассеку Диади
67' Желтая карточкаАканджи Мануэль
2:2
81' ГолХоланн Эрлинг
85' Желтая карточкаДаббур Мунас
90' Желтая карточкаГачинович Мийат
35
Хитц
Mapвин
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edin Terzic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Ричардс КрисЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
24'
1:0
27'
31'
1:1
51'
1:2
57'
57'
59'
60'
65'
67'
81'
2:2
85'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|15 (1)
|0.71
|2.
|Санчо Джедон
|4
|0.19
|3.
|Ройс Марко
|3
|0.14
|4.
|Джованни Рейна
|3
|0.14
|5.
|Хуммельс Матс
|3
|0.14
|6.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.1
|7.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.1
|8.
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.1
|9.
|Джан Эмре
|1
|0.05
|10.
|Мёнье Тома
|1
|0.05
|11.
|Брандт Юлиан
|1
|0.05
|12.
|Делани Томас
|1
|0.05
|13.
|Азар Торган
|1
|0.05
|14.
|Пасслак Феликс
|1
|0.05
|15.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|13 (5)
|0.62
|2.
|Бебу Ила
|5
|0.24
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.14
|4.
|Даббур Мунас
|3
|0.14
|5.
|Сессеньон Райан
|2
|0.1
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.1
|7.
|Руди Себастьян
|1
|0.05
|8.
|Адамян Саркис
|1
|0.05
|9.
|Гайгер Деннис
|1
|0.05
|10.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.05
|11.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|12.
|Фогт Кевин
|0
|0
|13.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|14.
|Самассеку Диади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|6
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Витсель Аксель
|4
|0
|4.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|5.
|Хуммельс Матс
|3
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|7.
|Ройс Марко
|1
|0
|8.
|Мёнье Тома
|1
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|10.
|Морей Матеу
|1
|0
|11.
|Беллингхем Джуд
|1
|0
|12.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|8
|1
|2.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|3.
|Фогт Кевин
|5
|0
|4.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|5.
|Гриллич Флориан
|3
|1
|6.
|Гачинович Мийат
|4
|0
|7.
|Руди Себастьян
|3
|0
|8.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|9.
|Бебу Ила
|2
|0
|10.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|11.
|Сков Роберт
|0
|1
|12.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|13.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|14.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|15.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|16.
|Даббур Мунас
|1
|0
|17.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|18.
|Самассеку Диади
|1
|0
|19.
|Богард Мелайро
|1
|0
|20.
|Йон Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|2.5% (1)
|10% (4)
|10% (4)
|22.5% (9)
|27.5% (11)
|27.5% (11)
|Хоффенхайм
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =3 -7Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д
Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм
Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Кубок Боруссия Д 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 18
|44
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|32 - 19
|38
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|9
|9
|2
|41 - 29
|36
|5.
|Байер Л
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|39 - 23
|36
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|41 - 31
|33
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|37 - 31
|32
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 33
|31
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|34 - 25
|29
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|38 - 35
|26
|11.
|Вердер
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 39
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|15.
|Герта
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
|16.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм
Исход игры
Боруссия Д
93.9% (139)
Ничья
6.1% (9)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.34% (102)
Меньше
29.66% (43)
Обе команды забьют
Да
75.86% (110)
Нет
24.14% (35)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
48.6% (72)
2:0 Боруссия Д
16.9% (25)
3:1 Боруссия Д
16.2% (24)
1:0 Боруссия Д
6.8% (10)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:2 Боруссия Д
2% (3)
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