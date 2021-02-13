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  3. Германия
Боруссия Д
2:2
Конец матча

Стадион:
Хоффенхайм
0'
21' Желтая карточка
Делани Томас
1:0
24' Гол
Санчо Джедон
27' Желтая карточка
Руди Себастьян
1:1
31' Гол
Даббур Мунас
1:2
51' Гол
Бебу Ила
57' Желтая карточка
Гриллич Флориан
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Холанн Эрлинг
59' Желтая карточка
Фогт Кевин
60' Желтая карточка
Пош Штефан
65' Желтая карточка
Самассеку Диади
67' Желтая карточка
Аканджи Мануэль
2:2
81' Гол
Холанн Эрлинг
85' Желтая карточка
Даббур Мунас
90' Желтая карточка
Гачинович Мийат
90'+5
35
Хитц
Mapвин
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
16
Аканджи
Мануэль
13
Геррейро
Рафаэль
6
Делани
Томас
22
Беллингхем
Джуд
19
Брандт
Юлиан
32
Джованни
Рейна
7
Санчо
Джедон
9
Холанн
Эрлинг
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
3
Кадержабек
Павел
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
30
Йон
Марко
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
Боруссия Д
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

Ход матча

21'
Делани Томас
 
24'
Санчо Джедон
(Геррейро Рафаэль)
1:0
27'
 
Руди Себастьян
31'
1:1
Даббур Мунас
(Руди Себастьян)
51'
1:2
Бебу Ила
57'
 
Гриллич Флориан
57'
Холанн Эрлинг
 
59'
 
Фогт Кевин
59'
Ройс Марко
Джованни Рейна
 
59'
Дауд Махмуд
Делани Томас
 
60'
Мукоко Юссуфа
Брандт Юлиан
 
60'
 
Пош Штефан
64'
 
Гачинович Мийат
Кадержабек Павел
65'
 
Самассеку Диади
67'
Аканджи Мануэль
 
71'
Шульц Нико
Беллингхем Джуд
 
81'
Холанн Эрлинг
2:2
85'
 
Даббур Мунас
88'
 
Сков Роберт
Даббур Мунас
90'
 
Гачинович Мийат

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 15 (1) 0.71
2. Санчо Джедон 4 0.19
3. Ройс Марко 3 0.14
4. Джованни Рейна 3 0.14
5. Хуммельс Матс 3 0.14
6. Геррейро Рафаэль 2 0.1
7. Аканджи Мануэль 2 0.1
8. Мукоко Юссуфа 2 0.1
9. Джан Эмре 1 0.05
10. Мёнье Тома 1 0.05
11. Брандт Юлиан 1 0.05
12. Делани Томас 1 0.05
13. Азар Торган 1 0.05
14. Пасслак Феликс 1 0.05
15. Беллингхем Джуд 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 13 (5) 0.62
2. Бебу Ила 5 0.24
3. Баумгартнер Кристоф 3 0.14
4. Даббур Мунас 3 0.14
5. Сессеньон Райан 2 0.1
6. Гриллич Флориан 2 0.1
7. Руди Себастьян 1 0.05
8. Адамян Саркис 1 0.05
9. Гайгер Деннис 1 0.05
10. Бисакшич Эрмин 1 0.05
11. Гачинович Мийат 0 0
12. Фогт Кевин 0 0
13. Бельфодиль Исхак 0 0
14. Самассеку Диади 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Аканджи Мануэль 4 0
5. Хуммельс Матс 3 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Ройс Марко 1 0
8. Мёнье Тома 1 0
9. Геррейро Рафаэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Беллингхем Джуд 1 0
12. Джованни Рейна 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 8 1
2. Гайгер Деннис 4 1
3. Фогт Кевин 5 0
4. Баумгартнер Кристоф 5 0
5. Гриллич Флориан 3 1
6. Гачинович Мийат 4 0
7. Руди Себастьян 3 0
8. Крамарич Андрей 2 0
9. Бебу Ила 2 0
10. Сессеньон Райан 2 0
11. Сков Роберт 0 1
12. Бауманн Оливер 1 0
13. Нордтвейт Ховард 1 0
14. Кадержабек Павел 1 0
15. Бисакшич Эрмин 1 0
16. Даббур Мунас 1 0
17. Акпогума Кевин 1 0
18. Самассеку Диади 1 0
19. Богард Мелайро 1 0
20. Йон Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 2.5% (1) 10% (4) 10% (4) 22.5% (9) 27.5% (11) 27.5% (11)
 Хоффенхайм 6.25% (2) 21.88% (7) 12.5% (4) 21.88% (7) 15.63% (5) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д
Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм
Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Кубок Боруссия Д 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Айнтрахт Фр Заявка 20 9 9 2 41 - 29 36
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин Заявка 20 7 8 5 34 - 25 29
10. Штуттгарт Заявка 21 6 8 7 38 - 35 26
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
15. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
16. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
17. Майнц Заявка 21 3 5 13 21 - 42 14
18. Шальке 04 Заявка 20 1 5 14 15 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
5. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
8. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
9. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
17. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Боруссия Д 93.9% (139)
X 6.1% (9)
Хоффенхайм 0% (0)
Все прогнозы
2.2 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.85 1.50 7.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 5.25 6.35
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 1.30 12.00
  7.98 3.77 1.54

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.25 1.08 5.40 1.12 2.99 1.37 2.50 1.57 1.95 2.04 1.51 2.56 1.36 3.04 1.17 4.60 1.12 5.10 1.03 8.40
14.50 1.01 11.00 1.03 8.80 1.06 6.10 1.12 4.75 1.18 1.99 1.87 3.70 1.27 1.76 2.15 2.52 1.52 1.60 2.33 1.02 13.00 1.01 15.00 1.06 12.00 1.05 13.00 1.01 14.50
6.54 1.14 2.49 1.57 2.22 1.71 1.95 1.93 2.97 1.42 2.66 1.51 2.21 1.71 1.75 2.15 1.50 2.70 1.36 3.25 1.58 2.48 1.12 7.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
4.25 1.22 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.25 3.95
3.70 1.27 2.55 1.50 2.00 1.80 1.36 3.50 1.16 5.10 1.02 13.00 1.01 15.00
3.37 1.34 2.78 1.47 2.18 1.73 1.71 2.21 1.50 2.68 1.53 2.66 1.33 3.63 1.68 2.25 1.41 3.01 1.14 6.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.95 1.13 4.80 1.19 2.32 1.61 1.79 2.02 1.44 2.77 1.18 4.60
2.37 1.51 1.77 1.99 1.48 2.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.10
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
2.60 1.55
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм

Исход игры
Боруссия Д
93.9% (139)
Ничья
6.1% (9)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.34% (102)
Меньше
29.66% (43)
Обе команды забьют
Да
75.86% (110)
Нет
24.14% (35)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
48.6% (72)
2:0 Боруссия Д
16.9% (25)
3:1 Боруссия Д
16.2% (24)
1:0 Боруссия Д
6.8% (10)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:2 Боруссия Д
2% (3)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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