Вердер
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Фрайбург
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.2
|2.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.2
|3.
|Мёхвальд Кевин
|3
|0.15
|4.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.15
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.1
|6.
|Сарджент Джош
|2
|0.1
|7.
|Топрак Омер
|2
|0.1
|8.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0.05
|9.
|Агу Феликс
|1
|0.05
|10.
|Eren Dinkci
|1
|0.05
|11.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|12.
|Юя Осако
|0
|0
|13.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|14.
|Рашица Милот
|0
|0
|15.
|Шмид Романо
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.33
|2.
|Петерсен Нильс
|7 (1)
|0.33
|3.
|Шаллаи Роланд
|5
|0.24
|4.
|Демирович Эрмедин
|3
|0.14
|5.
|Линхарт Филипп
|3
|0.14
|6.
|Чон У-Ён
|3
|0.14
|7.
|Хёлер Лукас
|2
|0.1
|8.
|Хёфлер Николас
|1
|0.05
|9.
|Шмид Жонатан
|1
|0.05
|10.
|Сантамария Батист
|1
|0.05
|11.
|Гульде Мануэль
|1
|0.05
|12.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|2.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|4.
|Зельке Дейви
|4
|0
|5.
|Юя Осако
|3
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|7.
|Сарджент Джош
|3
|0
|8.
|Мёхвальд Кевин
|1
|1
|9.
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|10.
|Павленка Иржи
|2
|0
|11.
|Фридль Марко
|2
|0
|12.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|13.
|Классен Дэви
|1
|0
|14.
|Шмид Романо
|1
|0
|15.
|Чон Тахит
|1
|0
|16.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|5
|0
|2.
|Хёлер Лукас
|3
|0
|3.
|Гульде Мануэль
|2
|0
|4.
|Шмид Жонатан
|2
|0
|5.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|6.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|7.
|Сантамария Батист
|2
|0
|8.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|9.
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|10.
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|11.
|Темпельман Лино
|2
|0
|12.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|13.
|Грифо Винченцо
|1
|0
|14.
|Хаберер Яник
|1
|0
|15.
|Кайтель Янник
|1
|0
|16.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|Фрайбург
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|11.76% (4)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер
Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр
Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург
Последние игры между собой
Вердер: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Фрайбург: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Фрайбург 1:1 Вердер Бундеслига Фрайбург 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Фрайбург Кубок Вердер 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:5 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Фрайбург Бундеслига Вердер 2:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Вердер Бундеслига Фрайбург 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 5:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:4 Вердер Товарищеские матчи Фрайбург 1:3 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 18
|44
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|32 - 19
|38
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|9
|9
|2
|41 - 29
|36
|5.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|37 - 21
|36
|6.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|21
|10
|3
|8
|39 - 29
|33
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|37 - 31
|32
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 33
|31
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|34 - 25
|29
|10.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|37 - 34
|26
|11.
|Вердер
|0:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 37
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|21
|4
|6
|11
|25 - 36
|18
|16.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|21
|3
|5
|13
|19 - 40
|14
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 13
|19
|5.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|8.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 12
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|10.
|Вердер
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вердер 0:0 Фрайбург
Исход игры
Вердер
35.2% (51)
Ничья
47.6% (69)
Фрайбург
17.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
38.73% (55)
Меньше
61.27% (87)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (57)
2:1 Вердер
20% (29)
1:0 Вердер
12.4% (18)
1:2 Фрайбург
10.3% (15)
2:2 Ничья
5.5% (8)
0:1 Фрайбург
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Вердер
1.4% (2)
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