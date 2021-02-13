  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Вердер
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Фрайбург
0' 14'
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
20
Шмид
Романо
5
Аугустинссон
Людвиг
7
Рашица
Милот
19
Сарджент
Джош
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
23
Хайнц
Доминик
7
Шмид
Жонатан
27
Хёфлер
Николас
8
Сантамария
Батист
30
Гюнтер
Кристиан
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
Вердер
3-5-1-1
Фрайбург
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.2
2. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.2
3. Мёхвальд Кевин 3 0.15
4. Зельке Дейви 3 (1) 0.15
5. Эггештайн Максимилиан 2 0.1
6. Сарджент Джош 2 0.1
7. Топрак Омер 2 0.1
8. Гебреселассие Теодор 1 0.05
9. Агу Феликс 1 0.05
10. Eren Dinkci 1 0.05
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Юя Осако 0 0
13. Гросс Кристиан 0 0
14. Рашица Милот 0 0
15. Шмид Романо 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.33
2. Петерсен Нильс 7 (1) 0.33
3. Шаллаи Роланд 5 0.24
4. Демирович Эрмедин 3 0.14
5. Линхарт Филипп 3 0.14
6. Чон У-Ён 3 0.14
7. Хёлер Лукас 2 0.1
8. Хёфлер Николас 1 0.05
9. Шмид Жонатан 1 0.05
10. Сантамария Батист 1 0.05
11. Гульде Мануэль 1 0.05
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Аугустинссон Людвиг 4 0
4. Зельке Дейви 4 0
5. Юя Осако 3 0
6. Эггештайн Максимилиан 3 0
7. Сарджент Джош 3 0
8. Мёхвальд Кевин 1 1
9. Биттенкорт Леонардо 2 0
10. Павленка Иржи 2 0
11. Фридль Марко 2 0
12. Гебреселассие Теодор 1 0
13. Классен Дэви 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 5 0
2. Хёлер Лукас 3 0
3. Гульде Мануэль 2 0
4. Шмид Жонатан 2 0
5. Кюблер Лукас 2 0
6. Квон Чхан Хун 2 0
7. Сантамария Батист 2 0
8. Линхарт Филипп 2 0
9. Шаллаи Роланд 2 0
10. Демирович Эрмедин 2 0
11. Темпельман Лино 2 0
12. Хайнц Доминик 1 0
13. Грифо Винченцо 1 0
14. Хаберер Яник 1 0
15. Кайтель Янник 1 0
16. Шлоттербек Кевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 13.04% (3) 21.74% (5) 13.04% (3) 17.39% (4) 4.35% (1) 30.43% (7)
 Фрайбург 17.65% (6) 8.82% (3) 17.65% (6) 20.59% (7) 23.53% (8) 11.76% (4)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер
Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр
Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург

Последние игры между собой

Вердер: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Фрайбург: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Фрайбург 1:1 Вердер Бундеслига Фрайбург 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Фрайбург Бундеслига Вердер 2:1 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 1:1 Вердер Бундеслига Фрайбург 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Фрайбург Кубок Вердер 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:5 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Фрайбург Бундеслига Вердер 2:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Вердер Бундеслига Фрайбург 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 5:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:4 Вердер Товарищеские матчи Фрайбург 1:3 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Айнтрахт Фр Заявка 20 9 9 2 41 - 29 36
5. Байер Л 0:0 Заявка 21 10 6 5 37 - 21 36
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 21 10 3 8 39 - 29 33
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург 0:0 Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин Заявка 20 7 8 5 34 - 25 29
10. Штуттгарт 0:0 Заявка 21 6 8 7 37 - 34 26
11. Вердер 0:0 Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 21 6 5 10 30 - 37 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
15. Герта 0:0 Заявка 21 4 6 11 25 - 36 18
16. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
17. Майнц 0:0 Заявка 21 3 5 13 19 - 40 14
18. Шальке 04 Заявка 20 1 5 14 15 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Байер Л 0:0 Заявка 11 5 4 2 21 - 13 19
5. Фрайбург 0:0 Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
8. Боруссия Д 0:0 Заявка 10 5 2 3 20 - 12 17
9. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 10 1 6 3 13 - 15 9
15. Герта 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта 0:0 Заявка 11 2 4 5 14 - 16 10
16. Майнц 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
17. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Вердер 35.2% (51)
X 47.6% (69)
Фрайбург 17.2% (25)
Все прогнозы
2.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Фрайбург
2.93
3.30
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.40 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.22 2.68
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.15 2.95
  2.63 3.29 2.97

Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.40 1.09 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30 1.00 11.25
8.00 1.06 6.40 1.12 2.90 1.41 2.21 1.71 1.86 2.01 1.65 2.31 1.73 2.11 1.32 3.40 1.23 3.85 1.07 7.30 1.06 8.00 1.01 14.50 1.01 14.50 0.00 22.00
3.22 1.38 2.82 1.48 2.41 1.63 1.98 1.92 1.74 2.20 1.57 2.56 1.47 2.87 1.28 3.98 1.11 7.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.74 2.09 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
1.75 2.08 1.33 3.30 1.09 7.10
2.82 1.48 2.31 1.68 1.80 2.14 1.51 2.73 1.37 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50
2.28 1.51 1.60 2.25 1.19 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.93
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.25
Где смотреть матч Вердер 0:0 Фрайбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Вердер 0:0 Фрайбург

Исход игры
Вердер
35.2% (51)
Ничья
47.6% (69)
Фрайбург
17.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
38.73% (55)
Меньше
61.27% (87)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (57)
2:1 Вердер
20% (29)
1:0 Вердер
12.4% (18)
1:2 Фрайбург
10.3% (15)
2:2 Ничья
5.5% (8)
0:1 Фрайбург
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Вердер
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 