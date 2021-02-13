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Вердер
0:0
Конец матча

Стадион:
Фрайбург
0'
83' Желтая карточка
Хёфлер Николас
90' Желтая карточка
Хайнц Доминик
90'+4
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
20
Шмид
Романо
5
Аугустинссон
Людвиг
7
Рашица
Милот
19
Сарджент
Джош
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
5
Гульде
Мануэль
23
Хайнц
Доминик
7
Шмид
Жонатан
27
Хёфлер
Николас
8
Сантамария
Батист
30
Гюнтер
Кристиан
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
Вердер
3-5-1-1
Фрайбург
3-4-2-1

Ход матча

46'
Мойсандер Никлас
Велькович Милош
 
55'
 
Петерсен Нильс
Чон У-Ён
56'
 
Хёлер Лукас
Демирович Эрмедин
62'
Зельке Дейви
Сарджент Джош
 
71'
 
Хаберер Яник
Сантамария Батист
80'
Юя Осако
Мёхвальд Кевин
 
83'
 
Хёфлер Николас
86'
Биттенкорт Леонардо
Шмид Романо
 
86'
Гросс Кристиан
Аугустинссон Людвиг
 
90'
 
Хайнц Доминик
90'
 
Кюблер Лукас
Хайнц Доминик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.2
2. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.2
3. Мёхвальд Кевин 3 0.15
4. Зельке Дейви 3 (1) 0.15
5. Эггештайн Максимилиан 2 0.1
6. Сарджент Джош 2 0.1
7. Топрак Омер 2 0.1
8. Гебреселассие Теодор 1 0.05
9. Агу Феликс 1 0.05
10. Eren Dinkci 1 0.05
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Юя Осако 0 0
13. Гросс Кристиан 0 0
14. Рашица Милот 0 0
15. Шмид Романо 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.33
2. Петерсен Нильс 7 (1) 0.33
3. Шаллаи Роланд 5 0.24
4. Демирович Эрмедин 3 0.14
5. Линхарт Филипп 3 0.14
6. Чон У-Ён 3 0.14
7. Хёлер Лукас 2 0.1
8. Хёфлер Николас 1 0.05
9. Шмид Жонатан 1 0.05
10. Сантамария Батист 1 0.05
11. Гульде Мануэль 1 0.05
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Аугустинссон Людвиг 4 0
4. Зельке Дейви 4 0
5. Юя Осако 3 0
6. Эггештайн Максимилиан 3 0
7. Сарджент Джош 3 0
8. Мёхвальд Кевин 1 1
9. Биттенкорт Леонардо 2 0
10. Павленка Иржи 2 0
11. Фридль Марко 2 0
12. Гебреселассие Теодор 1 0
13. Классен Дэви 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 6 0
2. Хёлер Лукас 3 0
3. Гульде Мануэль 2 0
4. Шмид Жонатан 2 0
5. Кюблер Лукас 2 0
6. Хайнц Доминик 2 0
7. Квон Чхан Хун 2 0
8. Сантамария Батист 2 0
9. Линхарт Филипп 2 0
10. Шаллаи Роланд 2 0
11. Демирович Эрмедин 2 0
12. Темпельман Лино 2 0
13. Грифо Винченцо 1 0
14. Хаберер Яник 1 0
15. Кайтель Янник 1 0
16. Шлоттербек Кевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 13.04% (3) 21.74% (5) 13.04% (3) 17.39% (4) 4.35% (1) 30.43% (7)
 Фрайбург 17.65% (6) 8.82% (3) 17.65% (6) 20.59% (7) 23.53% (8) 11.76% (4)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер
Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр
Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург

Последние игры между собой

Вердер: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Фрайбург: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Фрайбург 1:1 Вердер Бундеслига Фрайбург 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Фрайбург Бундеслига Вердер 2:1 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 1:1 Вердер Бундеслига Фрайбург 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Фрайбург Кубок Вердер 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:5 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Фрайбург Бундеслига Вердер 2:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Вердер Бундеслига Фрайбург 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 5:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:4 Вердер Товарищеские матчи Фрайбург 1:3 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Айнтрахт Фр Заявка 20 9 9 2 41 - 29 36
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин Заявка 20 7 8 5 34 - 25 29
10. Штуттгарт Заявка 21 6 8 7 38 - 35 26
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
15. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
16. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
17. Майнц Заявка 21 3 5 13 21 - 42 14
18. Шальке 04 Заявка 20 1 5 14 15 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
5. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
8. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
9. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
17. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Прогнозы 145
Вердер 35.2% (51)
X 47.6% (69)
Фрайбург 17.2% (25)
Все прогнозы
2.79 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.40 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.22 2.68
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.20 9.50
  4.43 1.56 5.64

Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.40 1.09 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30 1.00 11.25
1.20 4.44 1.35 3.15 1.18 4.75 1.03 12.00 1.86 2.01 1.02 13.00 1.73 2.11 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 14.50 1.01 14.50 0.00 22.00
1.70 2.23 1.43 2.93 1.17 5.32 1.64 2.35 1.45 2.86 1.55 2.55 1.32 3.53 1.67 2.28 1.51 2.65 1.57 2.56 1.47 2.87 1.28 3.98 1.11 7.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.74 2.09 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
1.57 2.40 1.09 7.20 1.05 9.50 1.07 8.40 1.05 9.50
1.35 3.35 1.19 5.00 1.44 2.90 1.30 3.69 1.37 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50
2.28 1.51 1.60 2.25 1.19 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.25
Где смотреть матч Вердер 0:0 Фрайбург онлайн

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Прогнозы на матч Вердер 0:0 Фрайбург

Исход игры
Вердер
35.2% (51)
Ничья
47.6% (69)
Фрайбург
17.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
38.73% (55)
Меньше
61.27% (87)
Обе команды забьют
Да
78.87% (112)
Нет
21.13% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (57)
2:1 Вердер
20% (29)
1:0 Вердер
12.4% (18)
1:2 Фрайбург
10.3% (15)
2:2 Ничья
5.5% (8)
0:1 Фрайбург
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Вердер
1.4% (2)
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