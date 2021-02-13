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  3. Германия
Унион Берлин
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Шальке 04
0'
2' Желтая карточка
Триммель Кристофер
34' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
57'
20
Кариус
Лорис
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
19
Хюбнер
Флориан
28
Триммель
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
32
Ингвартсен
Маркус
23
Гисельман
Нико
14
Авонийи
Тайво
9
Похьянпало
Йоэль
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
30
Мустафи
Шкодран
33
Тиау
Малик
20
Колашинац
Сеад
17
Стамбули
Бенжамен
8
Сердар
Суат
13
Виллиам
Фуртадо
10
Бенталеб
Набиль
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
Унион Берлин
3-5-2
Шальке 04
4-2-3-1

Ход матча

2'
Триммель Кристофер
 
34'
 
Виллиам Фуртадо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.29
2. Авонийи Тайво 5 0.24
3. Андрих Роберт 4 0.19
4. Фридрих Марвин 4 0.19
5. Бекер Шеральдо 3 0.14
6. Тойхерт Седрик 3 0.14
7. Ингвартсен Маркус 2 0.1
8. Похьянпало Йоэль 2 0.1
9. Прёмель Гриша 1 0.05
10. Кнохе Робин 1 0.05
11. Бюльтер Мариус 1 0.05
12. Эндо Кейта 1 0.05
13. Шлоттербек Нико 1 0.05
14. Триммель Кристофер 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.24
2. Ют Марк 2 0.1
3. Раман Бенито 2 0.1
4. Арит Амин 1 0.05
5. Маскарель Омар 1 0.05
6. Пасьенса Гонсало 1 0.05
7. Бурджеллаб Нассим 1 0.05
8. Тиау Малик 1 0.05
9. Сердар Суат 0 0
10. Ощипка Бастиан 0 0
11. Стамбули Бенжамен 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гризбек Себастьян 3 0
7. Ингвартсен Маркус 3 0
8. Гисельман Нико 2 0
9. Хюбнер Флориан 2 0
10. Ленц Кристофер 2 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Луте Андреас 1 0
13. Гогия Акакий 1 0
14. Фридрих Марвин 1 0
15. Тойхерт Седрик 1 0
16. Бюльтер Мариус 1 0
17. Рюэрсон Юлиан 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Стамбули Бенжамен 4 0
3. Ют Марк 4 0
4. Сане Салиф 4 0
5. Маскарель Омар 4 0
6. Ферман Ральф 2 0
7. Настасич Матия 2 0
8. Скрибски Стивен 2 0
9. Раман Бенито 2 0
10. Пасьенса Гонсало 2 0
11. Сердар Суат 2 0
12. Арит Амин 2 0
13. Бурджеллаб Нассим 2 0
14. Тиау Малик 2 0
15. Хопп Мэттью 2 0
16. Ибишевич Ведад 1 0
17. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
18. Ощипка Бастиан 1 0
19. Колашинац Сеад 1 0
20. Бенталеб Набиль 1 0
21. Виллиам Фуртадо 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 23.53% (8) 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 11.76% (4) 23.53% (8)
 Шальке 04 0 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин
Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария
Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Шальке 04: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Шальке 04 1:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Айнтрахт Фр Заявка 20 9 9 2 41 - 29 36
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 21 7 9 5 34 - 25 30
10. Штуттгарт Заявка 21 6 8 7 38 - 35 26
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
15. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
16. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
17. Майнц Заявка 21 3 5 13 21 - 42 14
18. Шальке 04 0:0 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
5. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
8. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 0:0 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
17. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
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Прогнозы 148
Унион Берлин 80.4% (119)
X 11.5% (17)
Шальке 04 8.1% (12)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Шальке 04
2.27
3.60
5.34
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.50 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.60 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.40 5.25
  2.27 2.49 4.92

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.70 1.08 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.40 1.00 11.00
3.25 1.33 2.27 1.62 1.55 2.45 1.20 4.44 1.90 1.97 1.14 5.55 1.72 2.20 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 14.00 1.01 14.50 0.00 22.00
2.97 1.42 2.37 1.63 1.83 2.06 1.58 2.47 1.40 3.08 1.47 2.78 1.80 2.09 1.61 2.40 1.44 2.89 1.48 2.82 1.24 4.39 1.11 7.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
1.70 2.15 1.16 5.10 1.09 7.20 1.09 7.20 1.06 8.80
1.42 2.99 1.23 4.34 1.52 2.62 1.35 3.35 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
5.55 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Шальке 04

Исход игры
Унион Берлин
80.4% (119)
Ничья
11.5% (17)
Шальке 04
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (65)
Меньше
55.17% (80)
Обе команды забьют
Да
52.41% (76)
Нет
47.59% (69)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
32.4% (48)
1:0 Унион Берлин
25.7% (38)
2:0 Унион Берлин
14.9% (22)
1:1 Ничья
10.8% (16)
1:2 Шальке 04
5.4% (8)
3:1 Унион Берлин
2% (3)
3:0 Унион Берлин
2% (3)
4:0 Унион Берлин
1.4% (2)
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