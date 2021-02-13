Унион Берлин
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Шальке 04
2' Желтая карточкаТриммель Кристофер
34' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
20
Кариус
Лорис
31
Кнохе
Робин
31
Беккер
Тимо
33
Тиау
Малик
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
- Основной состав
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
-
43 Хопп МэттьюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гросс Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.29
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.24
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.19
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.19
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.14
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.14
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.1
|8.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.1
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.05
|10.
|Кнохе Робин
|1
|0.05
|11.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.05
|12.
|Эндо Кейта
|1
|0.05
|13.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.05
|14.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|16.
|Гогия Акакий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.24
|2.
|Ют Марк
|2
|0.1
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.1
|4.
|Арит Амин
|1
|0.05
|5.
|Маскарель Омар
|1
|0.05
|6.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.05
|7.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.05
|8.
|Тиау Малик
|1
|0.05
|9.
|Сердар Суат
|0
|0
|10.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|11.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|7
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|5.
|Кнохе Робин
|3
|0
|6.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|7.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|8.
|Гисельман Нико
|2
|0
|9.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|10.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Луте Андреас
|1
|0
|13.
|Гогия Акакий
|1
|0
|14.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|15.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|16.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|17.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|3.
|Ют Марк
|4
|0
|4.
|Сане Салиф
|4
|0
|5.
|Маскарель Омар
|4
|0
|6.
|Ферман Ральф
|2
|0
|7.
|Настасич Матия
|2
|0
|8.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|9.
|Раман Бенито
|2
|0
|10.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|11.
|Сердар Суат
|2
|0
|12.
|Арит Амин
|2
|0
|13.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|14.
|Тиау Малик
|2
|0
|15.
|Хопп Мэттью
|2
|0
|16.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|17.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0
|18.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|19.
|Колашинац Сеад
|1
|0
|20.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|21.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|22.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|23.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|24.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|Шальке 04
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин
Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =5 -12Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария
Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Шальке 04: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 18
|44
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|32 - 19
|38
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|9
|9
|2
|41 - 29
|36
|5.
|Байер Л
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|39 - 23
|36
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|41 - 31
|33
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|37 - 31
|32
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 33
|31
|9.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 25
|30
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|38 - 35
|26
|11.
|Вердер
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 39
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|15.
|Герта
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
|16.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|21
|1
|6
|14
|15 - 52
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Шальке 04
Исход игры
Унион Берлин
80.4% (119)
Ничья
11.5% (17)
Шальке 04
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (65)
Меньше
55.17% (80)
Обе команды забьют
Да
52.41% (76)
Нет
47.59% (69)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
32.4% (48)
1:0 Унион Берлин
25.7% (38)
2:0 Унион Берлин
14.9% (22)
1:1 Ничья
10.8% (16)
1:2 Шальке 04
5.4% (8)
3:1 Унион Берлин
2% (3)
3:0 Унион Берлин
2% (3)
4:0 Унион Берлин
1.4% (2)
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