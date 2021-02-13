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Унион Берлин
0:0
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
2' Желтая карточка
Триммель Кристофер
34' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
75' Желтая карточка
Хюбнер Флориан
82' Желтая карточка
Муса Петар
85' Желтая карточка
Арит Амин
90'+4
20
Кариус
Лорис
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
19
Хюбнер
Флориан
28
Триммель
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
32
Ингвартсен
Маркус
23
Гисельман
Нико
14
Авонийи
Тайво
9
Похьянпало
Йоэль
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
30
Мустафи
Шкодран
33
Тиау
Малик
20
Колашинац
Сеад
17
Стамбули
Бенжамен
8
Сердар
Суат
13
Виллиам
Фуртадо
10
Бенталеб
Набиль
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
Унион Берлин
3-5-2
Шальке 04
4-2-3-1

Ход матча

2'
Триммель Кристофер
 
34'
 
Виллиам Фуртадо
62'
Муса Петар
Похьянпало Йоэль
 
63'
 
Раман Бенито
Виллиам Фуртадо
63'
 
Бурджеллаб Нассим
Бенталеб Набиль
69'
Прёмель Гриша
Гентнер Кристиан
 
75'
Хюбнер Флориан
 
82'
Муса Петар
 
85'
Тойхерт Седрик
Авонийи Тайво
 
85'
 
Арит Амин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.29
2. Авонийи Тайво 5 0.24
3. Андрих Роберт 4 0.19
4. Фридрих Марвин 4 0.19
5. Бекер Шеральдо 3 0.14
6. Тойхерт Седрик 3 0.14
7. Ингвартсен Маркус 2 0.1
8. Похьянпало Йоэль 2 0.1
9. Прёмель Гриша 1 0.05
10. Кнохе Робин 1 0.05
11. Бюльтер Мариус 1 0.05
12. Эндо Кейта 1 0.05
13. Шлоттербек Нико 1 0.05
14. Триммель Кристофер 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.24
2. Ют Марк 2 0.1
3. Раман Бенито 2 0.1
4. Арит Амин 1 0.05
5. Маскарель Омар 1 0.05
6. Пасьенса Гонсало 1 0.05
7. Бурджеллаб Нассим 1 0.05
8. Тиау Малик 1 0.05
9. Сердар Суат 0 0
10. Ощипка Бастиан 0 0
11. Стамбули Бенжамен 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гризбек Себастьян 3 0
7. Хюбнер Флориан 3 0
8. Ингвартсен Маркус 3 0
9. Гисельман Нико 2 0
10. Ленц Кристофер 2 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Луте Андреас 1 0
13. Гогия Акакий 1 0
14. Фридрих Марвин 1 0
15. Тойхерт Седрик 1 0
16. Бюльтер Мариус 1 0
17. Рюэрсон Юлиан 1 0
18. Муса Петар 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Стамбули Бенжамен 4 0
3. Ют Марк 4 0
4. Сане Салиф 4 0
5. Маскарель Омар 4 0
6. Арит Амин 3 0
7. Ферман Ральф 2 0
8. Настасич Матия 2 0
9. Скрибски Стивен 2 0
10. Раман Бенито 2 0
11. Пасьенса Гонсало 2 0
12. Сердар Суат 2 0
13. Бурджеллаб Нассим 2 0
14. Тиау Малик 2 0
15. Хопп Мэттью 2 0
16. Ибишевич Ведад 1 0
17. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
18. Ощипка Бастиан 1 0
19. Колашинац Сеад 1 0
20. Бенталеб Набиль 1 0
21. Виллиам Фуртадо 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 23.53% (8) 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 11.76% (4) 23.53% (8)
 Шальке 04 0 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин
Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария
Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Шальке 04: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Шальке 04 1:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Айнтрахт Фр Заявка 20 9 9 2 41 - 29 36
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин Заявка 21 7 9 5 34 - 25 30
10. Штуттгарт Заявка 21 6 8 7 38 - 35 26
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
15. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
16. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
17. Майнц Заявка 21 3 5 13 21 - 42 14
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
5. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
7. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
8. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
17. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Унион Берлин 80.4% (119)
X 11.5% (17)
Шальке 04 8.1% (12)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.50 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.60 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 1.20 14.00
  3.02 1.77 6.61

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.70 1.08 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.40 1.00 11.00
1.20 4.44 1.44 2.75 1.22 4.20 1.04 10.00 1.90 1.97 1.03 12.00 1.72 2.20 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 14.00 1.01 14.50 0.00 22.00
1.99 1.89 1.63 2.36 1.28 3.82 1.72 2.20 1.51 2.65 1.40 3.08 1.47 2.78 1.80 2.09 1.61 2.40 1.44 2.89 1.48 2.82 1.24 4.39 1.11 7.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
1.70 2.15 1.16 5.10 1.09 7.20 1.09 7.20 1.06 8.80
1.42 2.99 1.23 4.34 1.52 2.62 1.35 3.35 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
5.55 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Унион Берлин 0:0 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Шальке 04

Исход игры
Унион Берлин
80.4% (119)
Ничья
11.5% (17)
Шальке 04
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (65)
Меньше
55.17% (80)
Обе команды забьют
Да
52.41% (76)
Нет
47.59% (69)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
32.4% (48)
1:0 Унион Берлин
25.7% (38)
2:0 Унион Берлин
14.9% (22)
1:1 Ничья
10.8% (16)
1:2 Шальке 04
5.4% (8)
3:1 Унион Берлин
2% (3)
3:0 Унион Берлин
2% (3)
4:0 Унион Берлин
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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