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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.39
2. Эзе Эберечи 3 0.13
3. Бентеке Кристиан 3 0.13
4. Шлупп Джеффри 2 0.09
5. Ридевальд Жайро 2 0.09
6. Таунсенд Андрос 1 0.04
7. Айю Джордан 1 0.04
8. Бачуайи Миши 1 0.04
9. Кэхилл Гари 1 0.04
10. Данн Скотт 1 0.04
11. Куйяте Шейку 1 0.04
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Уорд Джоэл 0 0
14. Клайн Натаниэль 0 0
15. Ван Анхольт Патрик 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.18
2. Ми Бен 2 0.09
3. Барнс Эшли 2 (1) 0.09
4. Вествуд Эшли 1 0.05
5. Макнил Дуайт 1 0.05
6. Брэйди Роберт 1 0.05
7. Гудмундссон Йоханн 1 0.05
8. Данн Джимми 1 0.05
9. Питерс Эрик 0 0
10. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 6 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Уорд Джоэл 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Клайн Натаниэль 2 0
8. Шлупп Джеффри 2 0
9. Эзе Эберечи 2 0
10. Томкинс Джеймс 1 0
11. Кэхилл Гари 1 0
12. Маккарти Джеймс 1 0
13. Данн Скотт 1 0
14. Ван Анхольт Патрик 1 0
15. Айю Джордан 1 0
16. Митчелл Тайрик 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Тарковски Джеймс 3 0
5. Бардсли Филипп 2 0
6. Лонг Кевин 2 0
7. Лоутон Мэттью 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Стивенс Дейл 1 0
10. Гудмундссон Йоханн 1 0
11. Тэйлор Чарли 1 0
12. Ми Бен 1 0
13. Браунхилл Джош 1 0
14. Мумбонго Джоэль 1 0
15. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 24% (6) 20% (5) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 16% (4)
 Бёрнли 23.08% (3) 0 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм
Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли
Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Бёрнли: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Бёрнли 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 5:0 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 15 5 2 43 - 14 50
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 23 11 7 5 44 - 29 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 23 8 5 10 27 - 39 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
9. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Кристал Пэлас 68.8% (33)
    X 27.1% (13)
    Бёрнли 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Бёрнли
    2.40
    3.30
    3.38
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.30 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.30 3.28
    Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.10 3.15
      2.40 3.23 3.38

    Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.20 1.05 6.00 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.42 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
    7.80 1.05 6.20 1.12 2.75 1.45 2.10 1.79 1.74 2.10 1.61 2.41 1.28 3.70 1.19 4.50 1.08 8.10 1.06 8.90 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    2.90 1.45 2.53 1.58 2.13 1.78 1.81 2.12 1.61 2.44 1.46 2.92 1.22 4.71
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.56 1.51 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 7.80 1.06 9.20
    1.65 2.23 1.30 3.35 1.07 7.90
    2.65 1.53 2.17 1.77 1.67 2.32 1.44 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
    2.10 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.22
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Бёрнли онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Бёрнли

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    68.8% (33)
    Ничья
    27.1% (13)
    Бёрнли
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.26% (13)
    Меньше
    71.74% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (24)
    Нет
    47.83% (22)
    Популярный счёт
    1:0 Кристал Пэлас
    35.4% (17)
    1:1 Ничья
    22.9% (11)
    2:1 Кристал Пэлас
    22.9% (11)
    2:0 Кристал Пэлас
    4.2% (2)
    0:0 Ничья
    4.2% (2)
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