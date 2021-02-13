Ламела подтолкнул Кансела, который бежал вперёд по правому флангу и получил жёлтую карточку.

Снова защитники "Манчестер Сити" перекатывают игровой снаряд вместе с Эдерсоном на своей половине поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! ИЛКАЙ ГЮНДОГАН!!! Гюндоган выполнил длинную передачу вперёд, Гюндоган принял мяч на линии штрафной, обыграл Санчеса и отправил мяч низом в угол ворот!

В перерыве состоялась первая замена в составе "Тоттенхэма": Мусса Сиссоко вышел на поле вместо Лукаса Моура.

Свободная зона появилась в центре у "горожан", куда ворвался Ламела, но затем он покатил мяч на фланг прямо к Зинченко.

Фоден сыграл вперёд по левому флангу, но вышло неудачно и круглый выкатился за боковую линию.

Стерлинг с правого фланга ворвался в штрафную, протащил мяч до левого края штрафной, после чего подсунул сферу Фодену, но ему было неудобно наносит удар по воротами покатил мяч на линию штрафной Гюндогану.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ИЛКАЙ ГЮНДОГАН!!! Гюндоган сыграл в стенку с Стерлингом, продвинулся вперёд к воротам и отправил мяч в ближний угол ворот в притирку со штангой!

Во втором тайме защитники "Тоттенхэма" стали больше контролировать игровой снаряд, но КПД от этого пока низкий.

Сон выполнил подачу в центр штрафной "горожан", где Эдерсон на выходе зафиксировал сферу.

Фоден вошёл по центральной зоне в штрафную площадь, откуда Санчес сумел выбить игровой снаряд в сторону центрального круга.

Танганга подключился в атаку, нанёс удар по воротам метров с тридцати, но мяч пролетел намного выше перекладины.

Снова защитники "Манчестер Сити" перекатывают сферу на половине поля соперника, отходя далеко от центральной линии вперёд.

Стерлинг с правого фланга прошёл по линии ворот, у него Дэвис на четвереньках пытался выбить сферу.

Вновь "горожане" отошли от штрафной площади соперника и продолжили перекатывать сферу поперёк поля.

Дайер сильным ударом снова выбивает мяч в сторону центрального круга, где никого из партнёров не оказалось.

Стоунс выполнил перевод налево в направлении Фодена, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за боковую линию.

Вторая замена в составе "Тоттенхэма": Деле Алли вышел на поле вместо Тангая Н'Домбеле.

Кейн протащил мяч по правому флангу, сыграл на Танганга, который потерял сферу и нарушил правила против Зинченко.

Первый тайм

— Звучит свисток арбитра на перерыв.

45' Канселу дошёл до штрафной площади после смещения в центр, оставил мяч Родри, который пробил по воротам, но вышло намного выше перекладины.

45' Одну минуту компенсирует главный арбитр к первому тайму.

44' Жезус сыграл в касание на край штрафной Гюндогану, но вышло слишком сильно, причём между ног Санчесу, и Танганга сыграл во вратарскую Льорису.

43' Фоден сыграл вперёд по левому флангу на партнёра, но Танганга сумел перехватить сферу и направил его в сторону центрального круга.

42' Канселу сыграл вперёд по правой бровке на Стерлинга, который ворвался в штрафную площадь, сыграл в центр на Гюндогана, мяч отскочил от Санчеса к Канселу, который покатил мяч в центр Жезусу, тот пробил в касание по воротам, и мяч задев перекладину вылетел за пределы поля.

41' Теперь в квадрат начинают играть "горожане" около центрального круга.

40' Бернарду Силва после перехвата мяча сыграл в центральный круг на Лапорта.

39' Защитники "Тоттенхэма" берут небольшую передышку и перекатывают игровой снаряд поперёк своей штрафной площади.

38' Жезус сыграл в отборе против Ламела, после этого пошёл к штрафной площади и уже форварда "горожан" уложили на газон, арбитр и зафиксировал только нарушение.

37' Продолжают катать мяч игроки "Манчестер Сити" перед штрафной площадью соперника, с трудом обороняются гости.

36' Гюндоган сыграл налево Фодену, который прострелил в центр штрафной площади и мяч от Танганга вылетел за пределы поля на угловой.

35' Родри забросил мяч на правый край штрафной "шпор", откуда Стерлинг в касание пробил по воротам и мяч попадает в руку Дайера, правда арбитры снова это не видят.

34' Стерлинг с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной "Тоттенхэма", откуда Дайер выбил сферу за пределы штрафной.

33' Гюндоган выполнил подачу на дальнюю штангу, где Льорис на выходе в прыжке зафиксировал игровой снаряд.

32' Бернарду Силва с линии штрафной нанёс удар по воротам, мяч после рикошета прилетел в руки Льориса.

31' Со поскользнулся на газоне, развернулся и сыграл назад, но Жезус смог перехватить игровой снаряд.

30' Танганга перекинул мяч через Зинченко на Кейна, который в окружении соперников сыграл назад в направлении Санчеса.

29' Бернарду Силва получает первую жёлтую карточку в матче за подкат против Сона.

28' Лукас Моура остановил игру за небольшой фол на правой бровке против самого Моура, который сам не понял, почему остановлена игра.

27' Ламела на бровке жёстко сыграл в отборе против Жезуса и арбитр зафиксировал нарушение правил.

26' Сон выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Родри выбил игровой снаряд на левую бровку.

25' Н'Домбеле снова совершил проход по правому флангу и Зинченко против него нарушил правила.

24' Защитники "Тоттенхэма" после пропущенного мяча перекатывают игровой снаряд возле центрального круга.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! РОДРИ ЭРНАНДЕС!!! Родри отправил мяч низом в угол ворот, Льорис угадал угол удара и мяч от его руки влетел в сетку ворот.

22' С левого фланга Стерлинг покатил мяч на край штрафной Гюндогану, которому заплёл ноги Хейбьерг и арбитр указывает на точку.

21' Стерлинг с линии штрафной покатил мяч Гюндогану, который тоже не рискнул бить по воротам и сыграл налево Зинченко.

20' Ламела дошёл до штрафной площади, завозился с ним и после этого едва не потеря сферу, сыграл назад к центральному кругу.

19' Стоунс выполнил перевод на Стерлинга, который сыграл в центр на Зинченко, который пробил по воротам и мяч пролетел намного выше перекладины.

18' Кейн с левого фланга нанёс удар по воротам, но мяч свалился у него с ноги и пролетел в нескольких метрах от каркаса.

17' Бернарду сыграл в стенку с партнёром, дальше дошёл до края штрафной, где после контакта с Дэвисом упал на газон, но свисток арбитра промолчал.

16' Фоден с правого фланга начал смещение в центр, Сон не успевает за ним и задевает ногу Филу.

15' Снова игроки "Манчестер Сити" перекатывают игровой снаряд около центрального круга, гости прижимаются к своей штрафной.

14' Кейн наносит удар со стандарта и мяч после рикошета от Зинченко попадает в штангу, после чего отлетает в сторону от каркаса.

13' Стерлинг играет в лицевую на Гюндогана, который простреливает в центр штрафной, но Санчес снова выбивает сферу в касание за пределы штрафной.

12' Стоунс выполнил диагональ на правую бровку Канселу, откуда Дэвис пытался выбить мяч вперёд, но вышло прямо на Бернарду Силва.

11' Фоден резал угол с правого фланга, пробросил мяч над соперником, но Дэвис не растерялся и сумел выбить сферу, опередив соперника, в сторону центральной линии.

10' Н'Домбеле дошёл с мячом до штрафной площади, прошёл двух соперников в штрафной, но уткнулся в Стоунса и потерял игровой снаряд.

9' Жезус пробил по воротам из центра штрафной, Дайер ложится под мяч, но второй раз удар принял на себя Санчес.

8' Лапорт сыграл налево Зинченко, который сместился в центр и на линии штрафной у него отобрал сферу Н"Домбеле.

7' Фоден ворвался в штрафную, покатил мяч в центр штрафной под удар Жезусу, но его опередил Хейбьерг и выбил сферу за боковую линию.

6' Лукас пытался забросить мяч в направлении Сона, но Стоунс остановил сферу, после чего Лапорт выбил круглого в сторону центрального круга.

5' Гюндоган с левого фланга забрасывал мяч вперёд, но Ламела заблокировал игровой снаряд.

4' Канселу выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Родриго головой пробил по воротам и мяч пролетел намного выше каркаса.

3' Канселу сыграл на край штрафной Фодену, который продолжил движение к углу вратарской, наткнулся на соперника и мяч вылетел за пределы поля.

2' Стерлинг правым флангом пытался протащить мяч вперёд, но решил дождаться остальных партнёров и сыграл назад в направлении Стоунса.