  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Манчестер Сити
3:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
1:0
23' Пенальти
Родри Эрнандес
29' Желтая карточка
Силва Бернарду
2:0
50' Гол
Гюндоган Илкай
65' Желтая карточка
Ламела Эрик
3:0
66' Гол
Гюндоган Илкай
69'
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
5
Стоунс
Джон
14
Лапорт
Эмерик
11
Зинченко
Александр
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
47
Фоден
Фил
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
1
Льорис
Уго
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
28
Н'Домбеле
Тангай
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
11
Ламела
Эрик
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Манчестер Сити
4-3-3
Тоттенхэм
4-2-3-1

Ход матча

23'
Родри Эрнандес
1:0
29'
Силва Бернарду
 
46'
 
Сиссоко Мусса
Лукас Моура
50'
Гюндоган Илкай
(Стерлинг Рахим)
2:0
64'
 
Алли Деле
Н'Домбеле Тангай
65'
 
Ламела Эрик
66'
Гюндоган Илкай
(Эдерсон Мораес)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 10 (1) 0.43
2. Стерлинг Рахим 8 0.35
3. Фоден Фил 5 0.22
4. Марез Рияд 5 0.22
5. Жезус Габриэль 4 0.17
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.13
7. Торрес Ферран 2 0.09
8. Стоунс Джон 2 0.09
9. Канселу Жоау 1 0.04
10. Силва Бернарду 1 0.04
11. Уокер Кайл 1 0.04
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.04
13. Менди Бенжамен 1 0.04
14. Аке Натан 1 0.04
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 13 (3) 0.57
2. Сон Хынмин 13 0.57
3. Н'Домбеле Тангай 3 0.13
4. Орье Серж 2 0.09
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.04
6. Лукас Моура 1 0.04
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.04
8. Бэйл Гарет 1 0.04
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.04
10. Регилон Серхио 0 0
11. Бергвейн Стевен 0 0
12. Доэрти Мэтт 0 0
13. Дэвис Бен 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. Диаш Рубен 3 0
5. Менди Бенжамен 2 0
6. Эдерсон Мораес 2 0
7. Силва Бернарду 2 0
8. Фернандиньо Фернандо 1 0
9. Де Брёйне Кевин 1 0
10. Уокер Кайл 1 0
11. Стерлинг Рахим 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
2. Уинкс Гарри 4 0
3. Доэрти Мэтт 2 1
4. Ло Чельсо Джовани 3 0
5. Сиссоко Мусса 2 0
6. Алдервейрельд Тоби 2 0
7. Ламела Эрик 2 0
8. Бергвейн Стевен 2 0
9. Регилон Серхио 2 0
10. Н'Домбеле Тангай 2 0
11. Кейн Гарри 1 0
12. Дайер Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 16.28% (7) 30.23% (13) 16.28% (7) 11.63% (5) 9.3% (4) 16.28% (7)
 Тоттенхэм 25% (9) 16.67% (6) 16.67% (6) 16.67% (6) 13.89% (5) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 23 16 5 2 45 - 14 53
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
4. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Тоттенхэм 0:2 Заявка 23 10 6 7 36 - 24 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Бёрнли Заявка 23 7 5 11 17 - 29 26
16. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
17. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 12 9 2 1 24 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
5. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм 0:2 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
9. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити 2:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Тоттенхэм 0:2 Заявка 11 5 3 3 19 - 11 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
17. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Замена
    67'
    Первая замена в составе "горожан": Ферран Торрес меняет главного героя встречи Илкая Гюндогана.
  • 66'
    Вновь продолжают игроки "Манчестер Сити" контролировать игровой снаряд около центрального круга.
  • 2 гола - дубль!
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! ИЛКАЙ ГЮНДОГАН!!! Гюндоган выполнил длинную передачу вперёд, Гюндоган принял мяч на линии штрафной, обыграл Санчеса и отправил мяч низом в угол ворот!
  • 64'
    Снова защитники "Манчестер Сити" перекатывают игровой снаряд вместе с Эдерсоном на своей половине поля.
  • Желтая карточка
    63'
    Ламела подтолкнул Кансела, который бежал вперёд по правому флангу и получил жёлтую карточку.

Бонус 5 000 руб.
от букмекера



  • 62'
    Кейн протащил мяч по правому флангу, сыграл на Танганга, который потерял сферу и нарушил правила против Зинченко.
  • Замена
    61'
    Вторая замена в составе "Тоттенхэма": Деле Алли вышел на поле вместо Тангая Н'Домбеле.
  • 60'
    Стоунс выполнил перевод налево в направлении Фодена, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за боковую линию.
  • 59'
    Дайер сильным ударом снова выбивает мяч в сторону центрального круга, где никого из партнёров не оказалось.
  • 58'
    Вновь "горожане" отошли от штрафной площади соперника и продолжили перекатывать сферу поперёк поля.
  • 57'
    Стерлинг с правого фланга прошёл по линии ворот, у него Дэвис на четвереньках пытался выбить сферу.
  • 56'
    Снова защитники "Манчестер Сити" перекатывают сферу на половине поля соперника, отходя далеко от центральной линии вперёд.
  • 55'
    Танганга подключился в атаку, нанёс удар по воротам метров с тридцати, но мяч пролетел намного выше перекладины.
  • 54'
    Фоден вошёл по центральной зоне в штрафную площадь, откуда Санчес сумел выбить игровой снаряд в сторону центрального круга.
  • 53'
    Сон выполнил подачу в центр штрафной "горожан", где Эдерсон на выходе зафиксировал сферу.
  • 52'
    Во втором тайме защитники "Тоттенхэма" стали больше контролировать игровой снаряд, но КПД от этого пока низкий.
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ИЛКАЙ ГЮНДОГАН!!! Гюндоган сыграл в стенку с Стерлингом, продвинулся вперёд к воротам и отправил мяч в ближний угол ворот в притирку со штангой!
  • 50'
    Стерлинг с правого фланга ворвался в штрафную, протащил мяч до левого края штрафной, после чего подсунул сферу Фодену, но ему было неудобно наносит удар по воротами покатил мяч на линию штрафной Гюндогану.
  • 49'
    Фоден сыграл вперёд по левому флангу, но вышло неудачно и круглый выкатился за боковую линию.
  • 48'
    Свободная зона появилась в центре у "горожан", куда ворвался Ламела, но затем он покатил мяч на фланг прямо к Зинченко.
  • Замена
    47'
    В перерыве состоялась первая замена в составе "Тоттенхэма": Мусса Сиссоко вышел на поле вместо Лукаса Моура.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра на перерыв.
  • 45'
    Канселу дошёл до штрафной площади после смещения в центр, оставил мяч Родри, который пробил по воротам, но вышло намного выше перекладины.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсирует главный арбитр к первому тайму.
  • 44'
    Жезус сыграл в касание на край штрафной Гюндогану, но вышло слишком сильно, причём между ног Санчесу, и Танганга сыграл во вратарскую Льорису.
  • 43'
    Фоден сыграл вперёд по левому флангу на партнёра, но Танганга сумел перехватить сферу и направил его в сторону центрального круга.
  • Опасный момент
    42'
    Канселу сыграл вперёд по правой бровке на Стерлинга, который ворвался в штрафную площадь, сыграл в центр на Гюндогана, мяч отскочил от Санчеса к Канселу, который покатил мяч в центр Жезусу, тот пробил в касание по воротам, и мяч задев перекладину вылетел за пределы поля.
  • 41'
    Теперь в квадрат начинают играть "горожане" около центрального круга.
  • 40'
    Бернарду Силва после перехвата мяча сыграл в центральный круг на Лапорта.
  • 39'
    Защитники "Тоттенхэма" берут небольшую передышку и перекатывают игровой снаряд поперёк своей штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    38'
    Жезус сыграл в отборе против Ламела, после этого пошёл к штрафной площади и уже форварда "горожан" уложили на газон, арбитр и зафиксировал только нарушение.
  • 37'
    Продолжают катать мяч игроки "Манчестер Сити" перед штрафной площадью соперника, с трудом обороняются гости.
  • 36'
    Гюндоган сыграл налево Фодену, который прострелил в центр штрафной площади и мяч от Танганга вылетел за пределы поля на угловой.
  • 35'
    Родри забросил мяч на правый край штрафной "шпор", откуда Стерлинг в касание пробил по воротам и мяч попадает в руку Дайера, правда арбитры снова это не видят.
  • 34'
    Стерлинг с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной "Тоттенхэма", откуда Дайер выбил сферу за пределы штрафной.
  • 33'
    Гюндоган выполнил подачу на дальнюю штангу, где Льорис на выходе в прыжке зафиксировал игровой снаряд.
  • 32'
    Бернарду Силва с линии штрафной нанёс удар по воротам, мяч после рикошета прилетел в руки Льориса.
  • 31'
    Со поскользнулся на газоне, развернулся и сыграл назад, но Жезус смог перехватить игровой снаряд.
  • 30'
    Танганга перекинул мяч через Зинченко на Кейна, который в окружении соперников сыграл назад в направлении Санчеса.
  • Желтая карточка
    29'
    Бернарду Силва получает первую жёлтую карточку в матче за подкат против Сона.
  • Фол, нарушение
    28'
    Лукас Моура остановил игру за небольшой фол на правой бровке против самого Моура, который сам не понял, почему остановлена игра.
  • Фол, нарушение
    27'
    Ламела на бровке жёстко сыграл в отборе против Жезуса и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 26'
    Сон выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Родри выбил игровой снаряд на левую бровку.
  • Фол, нарушение
    25'
    Н'Домбеле снова совершил проход по правому флангу и Зинченко против него нарушил правила.
  • 24'
    Защитники "Тоттенхэма" после пропущенного мяча перекатывают игровой снаряд возле центрального круга.
  • Пенальти
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! РОДРИ ЭРНАНДЕС!!! Родри отправил мяч низом в угол ворот, Льорис угадал угол удара и мяч от его руки влетел в сетку ворот.
  • Пенальти!
    22'
    С левого фланга Стерлинг покатил мяч на край штрафной Гюндогану, которому заплёл ноги Хейбьерг и арбитр указывает на точку.
  • 21'
    Стерлинг с линии штрафной покатил мяч Гюндогану, который тоже не рискнул бить по воротам и сыграл налево Зинченко.
  • 20'
    Ламела дошёл до штрафной площади, завозился с ним и после этого едва не потеря сферу, сыграл назад к центральному кругу.
  • 19'
    Стоунс выполнил перевод на Стерлинга, который сыграл в центр на Зинченко, который пробил по воротам и мяч пролетел намного выше перекладины.
  • 18'
    Кейн с левого фланга нанёс удар по воротам, но мяч свалился у него с ноги и пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • 17'
    Бернарду сыграл в стенку с партнёром, дальше дошёл до края штрафной, где после контакта с Дэвисом упал на газон, но свисток арбитра промолчал.
  • Фол, нарушение
    16'
    Фоден с правого фланга начал смещение в центр, Сон не успевает за ним и задевает ногу Филу.
  • 15'
    Снова игроки "Манчестер Сити" перекатывают игровой снаряд около центрального круга, гости прижимаются к своей штрафной.
  • Штанга
    14'
    Кейн наносит удар со стандарта и мяч после рикошета от Зинченко попадает в штангу, после чего отлетает в сторону от каркаса.
  • 13'
    Стерлинг играет в лицевую на Гюндогана, который простреливает в центр штрафной, но Санчес снова выбивает сферу в касание за пределы штрафной.
  • 12'
    Стоунс выполнил диагональ на правую бровку Канселу, откуда Дэвис пытался выбить мяч вперёд, но вышло прямо на Бернарду Силва.
  • 11'
    Фоден резал угол с правого фланга, пробросил мяч над соперником, но Дэвис не растерялся и сумел выбить сферу, опередив соперника, в сторону центральной линии.
  • 10'
    Н'Домбеле дошёл с мячом до штрафной площади, прошёл двух соперников в штрафной, но уткнулся в Стоунса и потерял игровой снаряд.
  • 9'
    Жезус пробил по воротам из центра штрафной, Дайер ложится под мяч, но второй раз удар принял на себя Санчес.
  • 8'
    Лапорт сыграл налево Зинченко, который сместился в центр и на линии штрафной у него отобрал сферу Н"Домбеле.
  • 7'
    Фоден ворвался в штрафную, покатил мяч в центр штрафной под удар Жезусу, но его опередил Хейбьерг и выбил сферу за боковую линию.
  • 6'
    Лукас пытался забросить мяч в направлении Сона, но Стоунс остановил сферу, после чего Лапорт выбил круглого в сторону центрального круга.
  • 5'
    Гюндоган с левого фланга забрасывал мяч вперёд, но Ламела заблокировал игровой снаряд.
  • Угловой
    4'
    Канселу выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Родриго головой пробил по воротам и мяч пролетел намного выше каркаса.
  • 3'
    Канселу сыграл на край штрафной Фодену, который продолжил движение к углу вратарской, наткнулся на соперника и мяч вылетел за пределы поля.
  • 2'
    Стерлинг правым флангом пытался протащить мяч вперёд, но решил дождаться остальных партнёров и сыграл назад в направлении Стоунса.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 7.10 24.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 6.20 8.00
  1.12 8.30 30.60

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.75 1.00 11.50 1.01 4.45 1.19 3.64 1.28 2.36 1.71 1.77 2.05 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.50 1.04 7.70 1.03 8.30 1.00 11.75
5.12 1.19 4.09 1.25 2.55 1.55 2.04 1.85 3.78 1.29 2.99 1.42 2.08 1.81 1.72 2.19 1.50 2.67 1.22 4.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.55
3.22 1.37 2.65 1.51 2.08 1.81 1.65 2.32 1.61 2.41 1.36 3.28 1.12 6.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.19 3.26 1.34 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
Где смотреть матч Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм

Исход игры
Манчестер Сити
91.7% (143)
Ничья
6.4% (10)
Тоттенхэм
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
67.11% (102)
Меньше
32.89% (50)
Обе команды забьют
Да
69.08% (105)
Нет
30.92% (47)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
39.7% (62)
2:0 Манчестер Сити
21.8% (34)
3:1 Манчестер Сити
16.7% (26)
1:0 Манчестер Сити
5.1% (8)
1:1 Ничья
3.8% (6)
3:2 Манчестер Сити
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:0 Манчестер Сити
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 