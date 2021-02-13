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Минай
1:2
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
0:1
13' Гол
Алваро
17' Желтая карточка
Oleksandr Petrusenko
0:2
45' Гол
Алваро
1:2
47' Гол
Шиндер Антон
63' Желтая карточка
Шиндер Антон
72' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
90'+5
32
Каниболоцкий
Антон
17
Кныш
Данило
44
Mislav
Matic
8
Малепе
Репо
3
Карась
Даниил
96
Снижко
Александр
29
Кожанов
Денис
6
Oleksandr
Petrusenko
7
Нуриев
Анатолий
21
Шпак
Алексей
10
Милевский
Артём
12
Костик
Орест
29
Artur
Remenyak
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
24
Якимец
Владимир
96
Рафаэль
да
Сильва
30
Ньярко
Эрнест
8
Брикнер
Иван
7
Шина
Алвес
10
Алваро
19
Ренан
Соарес
Минай
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 6 (3) 0.46
2. Шиндер Антон 3 0.23
3. Пыняшко Василий 1 0.08
4. Кожанов Денис 0 0
5. Сакив Тарас 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алваро 2 0.15
2. Кравчук Юрий 2 0.15
3. Рафаэль да Сильва 1 0.08
4. Шина Алвес 1 0.08
5. Грисьо Максим 1 0.08
6. Maroine Mihoubi 1 0.08
7. Maks Juraj Celic 1 0.08
8. Ныч Назарий 1 0.08
9. Чирьяк Фране 0 0
10. Ренан Соарес 0 0
11. Кошман Игорь 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 6 0
2. Лопырёнок Максим 3 0
3. Mislav Matic 3 0
4. Kyrylo Melichenko 3 0
5. Пыняшко Василий 1 1
6. Dmytro Pavlish 1 1
7. Голодюк Олег 2 0
8. Попович Андрей 2 0
9. Снижко Александр 2 0
10. Shemmy Mayembe 2 0
11. Нуриев Анатолий 2 0
12. Rustam Akhmedzade 2 0
13. Ткачук Андрей 1 0
14. Кныш Данило 1 0
15. Сакив Тарас 1 0
16. Маткобожик Александр 1 0
17. Малепе Репо 1 0
18. Хахлев Алексей 1 0
19. Oleksandr Petrusenko 1 0
Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 6 1
2. Maroine Mihoubi 5 1
3. Рафаэль да Сильва 6 0
4. Шина Алвес 2 1
5. Казлаускас Донатас 3 0
6. Клименчук Егор 3 0
7. Богунов Ярослав 2 0
8. Кошман Игорь 2 0
9. Махмутович Энес 2 0
10. Кравчук Юрий 2 0
11. Луис Филипе 1 0
12. Чирьяк Фране 1 0
13. Захаркив Юрий 1 0
14. Борзенко Сергей 1 0
15. Borislav Topic II 1 0
16. Якимец Владимир 1 0
17. Ныч Назарий 1 0
18. Oleksandr Romanchuk 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1)
 Львов 10% (1) 40% (4) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 0

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря
Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп
Львов Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов
Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1

Последние игры между собой

Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Львов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Минай 2:3 Львов Товарищеские матчи Минай 2:3 Львов Товарищеские матчи Минай 2:0 Львов Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Заря Заявка 13 6 5 2 25 - 11 23
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Ворскла Заявка 13 5 5 3 17 - 10 20
6. Колос Ковалёвка Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
7. Олимпик Донецк Заявка 12 5 2 5 20 - 20 17
8. Александрия Заявка 13 4 4 5 19 - 18 16
9. Мариуполь Заявка 13 4 4 5 14 - 19 16
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
12. Минай Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
13. Рух Львов Заявка 13 1 6 6 12 - 23 9
14. Днепр-1 Заявка 13 2 2 9 16 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Александрия Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
4. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
5. Динамо Киев Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
11. Рух Львов Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 6 3 2 1 13 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
13. Александрия Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Alvaro бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Oleksandr Petrusenko получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Alvaro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Uzhgorod. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Минай 54.5% (78)
X 34.3% (49)
Львов 11.2% (16)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.24 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 3.90 1.40
  17.89 3.88 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 5.75 1.09 2.62 1.43 1.94 1.81 1.57 2.47 1.24 3.80 1.17 4.40 1.04 8.40 1.03 9.10
8.20 1.08 6.50 1.12 5.10 1.16 3.70 1.27 1.79 2.03 3.90 1.25 2.63 1.48 1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.12 6.10 1.08 7.77 0.00 21.00
2.83 1.43 2.48 1.55 3.66 1.27 2.32 1.61 1.88 1.95 3.46 1.30 2.68 1.47 1.90 1.93 1.68 2.20 1.39 2.96 1.62 2.30 1.37 3.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.60 2.25 1.28 3.42
2.55 1.50 1.64 2.22 1.50 2.55 1.37 7.77 1.05 9.50
2.64 1.49 2.17 1.71 1.68 2.21 1.44 2.84 1.26 3.72 1.13 5.65 1.24 3.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.35 2.08 1.70 1.46 2.60 1.22 4.00
3.50 1.30 2.27 1.57 1.53 2.35 1.20 4.06 1.13 5.06

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Где смотреть матч Минай 1:2 Львов онлайн

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Прогнозы на матч Минай 1:2 Львов

Исход игры
Минай
54.5% (78)
Ничья
34.3% (49)
Львов
11.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
19.42% (27)
Меньше
80.58% (112)
Обе команды забьют
Да
43.88% (61)
Нет
56.12% (78)
Популярный счёт
1:0 Минай
36.4% (52)
1:1 Ничья
23.8% (34)
2:1 Минай
11.9% (17)
0:0 Ничья
9.1% (13)
0:1 Львов
6.3% (9)
1:2 Львов
2.1% (3)
2:0 Минай
1.4% (2)
0:2 Львов
1.4% (2)
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