Минай
1:2
Конец матча
Стадион: Авангард (Ужгород)
Львов
0:1
13' ГолАлваро
17' Желтая карточкаOleksandr Petrusenko
0:2
45' ГолАлваро
1:2
47' ГолШиндер Антон
63' Желтая карточкаШиндер Антон
72' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
17
Кныш
Данило
44
Mislav
Matic
21
Шпак
Алексей
12
Костик
Орест
10
Алваро
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шпак АлексейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitaly Shumsky
Ход матча
13'
0:1
45'
0:2
47'
1:2
63'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|6 (3)
|0.46
|2.
|Шиндер Антон
|3
|0.23
|3.
|Пыняшко Василий
|1
|0.08
|4.
|Кожанов Денис
|0
|0
|5.
|Сакив Тарас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алваро
|2
|0.15
|2.
|Кравчук Юрий
|2
|0.15
|3.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0.08
|4.
|Шина Алвес
|1
|0.08
|5.
|Грисьо Максим
|1
|0.08
|6.
|Maroine Mihoubi
|1
|0.08
|7.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.08
|8.
|Ныч Назарий
|1
|0.08
|9.
|Чирьяк Фране
|0
|0
|10.
|Ренан Соарес
|0
|0
|11.
|Кошман Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|6
|0
|2.
|Лопырёнок Максим
|3
|0
|3.
|Mislav Matic
|3
|0
|4.
|Kyrylo Melichenko
|3
|0
|5.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|6.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|7.
|Голодюк Олег
|2
|0
|8.
|Попович Андрей
|2
|0
|9.
|Снижко Александр
|2
|0
|10.
|Shemmy Mayembe
|2
|0
|11.
|Нуриев Анатолий
|2
|0
|12.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|13.
|Ткачук Андрей
|1
|0
|14.
|Кныш Данило
|1
|0
|15.
|Сакив Тарас
|1
|0
|16.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|17.
|Малепе Репо
|1
|0
|18.
|Хахлев Алексей
|1
|0
|19.
|Oleksandr Petrusenko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|6
|1
|2.
|Maroine Mihoubi
|5
|1
|3.
|Рафаэль да Сильва
|6
|0
|4.
|Шина Алвес
|2
|1
|5.
|Казлаускас Донатас
|3
|0
|6.
|Клименчук Егор
|3
|0
|7.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|8.
|Кошман Игорь
|2
|0
|9.
|Махмутович Энес
|2
|0
|10.
|Кравчук Юрий
|2
|0
|11.
|Луис Филипе
|1
|0
|12.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|13.
|Захаркив Юрий
|1
|0
|14.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|15.
|Borislav Topic II
|1
|0
|16.
|Якимец Владимир
|1
|0
|17.
|Ныч Назарий
|1
|0
|18.
|Oleksandr Romanchuk
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|Львов
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|0
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря
Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп
Львов Последние 20 матчей: +2 =5 -13Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов
Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1
Последние игры между собой
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Львов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 11
|23
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Ворскла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|8.
|Александрия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|12.
|Минай
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 23
|9
|14.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|13.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Минай 1:2 Львов
Исход игры
Минай
54.5% (78)
Ничья
34.3% (49)
Львов
11.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
19.42% (27)
Меньше
80.58% (112)
Обе команды забьют
Да
43.88% (61)
Нет
56.12% (78)
Популярный счёт
1:0 Минай
36.4% (52)
1:1 Ничья
23.8% (34)
2:1 Минай
11.9% (17)
0:0 Ничья
9.1% (13)
0:1 Львов
6.3% (9)
1:2 Львов
2.1% (3)
2:0 Минай
1.4% (2)
0:2 Львов
1.4% (2)
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