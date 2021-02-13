Пять минут добавил Энтони Тейлор к основному времени матча.

Ничего не получается у "Ливерпуля", да гости уже и не особо торопятся идти в атаку, смирились гости с третьим поражением подряд.

Робертсон с левого фланга выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, мяч ушёл в аут.

Барнс прошёл немного вперёд по левому флангу, затем Харви выполнил передачу к линии штрафной площади по центру, Варди не смог оторваться от Хендерсона, мяч при игре на выходе в итоге перехватил Алиссон.

88' Полузащитник "Лестера" Айосе Перес получил мышечное повреждение и показал, что ему нужна замена.

87' В составе "Лестера" произошла замена. Вместо Юри Тилеманса на поле вышел Хамза Чодури.

86' В составе "Ливерпуля" произошла последняя замена. Вместо Джорджиньо Вейналдума на поле вышел Джердан Шакири.

85' Г-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Барнс!!! Салах потерял мяч в центре поля, затем Тилеманс выполнил передачу в центральном круге на Ндиди, а Уилфред выполнил заброс на ход Барнсу, Харви убежал на левый угол штрафной площади и затем уверенно пробил в правый угол ворот мимо Алиссона.

84' Мог "Лестер" забивать третий гол, но на этот раз Алиссон спас свою команду после ударов Барнса и Варди, после второго спасения мяч ещё и в штангу попал.

83' Всё очень быстро перевернулось в нашем матче, вот за это мы и любим английский футбол.

82' Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Варди!!! "Лестер" перехватил мяч на своей половине поля и начал быструю контратаку. Тилеманс из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Алиссон пошёл на мяч, Кабак не услышал подсказки от своего голкипера и также вёл борьбу за мяч до последнего, в итоге Озан помешал сыграть Алиссону и невольно сбросил мяч на Варди, который уже не мог не забить.

81' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Мэддисон!!! Засчитали судьи из комнаты VAR гол "Лестера". Амарти всё же не задел мяч кончиком носка, при этом в момент подачи Мэддисона один из игроков "Ливерпуля", вроде бы это был Хендерсон, выставил ногу чуть вперёд Амарти, что как раз и отменило изначальное решение судей.

80' Мэддисон со стандарта выполнил хорошую передачу во вратарскую, Амарти, который был офсайде, вроде бы даже и не задел мяч, но Даниэль делал акцентированное движение, что конечно же не могло не смутить Алиссона, боковой арбитр поднял флажок.

79' Энтони Тейлор послушал подсказки от судей из комнаты VAR, всё же это штрафной удар, а не пенальти, повезло "Ливерпулю".

78' У самой линии штрафной площади Тьяго нарушил правила против Барнса, который входил в штрафную площадь с левого фланга, Энтони Тейлор назначил штрафной удар.

77' В составе "Ливерпуля" произошла замена. Вместо Кёртиса Джонса на поле вышел Алекс Окслейд-Чемберлен.

76' Мэддисон с углового выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, а Александер-Арнольд затем дал ему уйти за лицевую линию поля.

75' В составе "Лестера" произошла замена. Вместо Марка Олбрайтона на поле вышел Айосе Перес.

74' Перейра попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Кабак, нас ждёт очередной угловой.

73' Угловой у ворот "Лестера". Александер-Арнольд выполнил подачу к левому углу вратарской, Варди головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

72' Мэддисон со стандарта закрутил мяч под левый угол ворот, но он полетел не очень сильно, Алиссон также выбрал грамотную позицию и без особого труда поймал мяч.

71' Защитник "Ливерпуля" Озан Кабак получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Барнса.

70' С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади на Варди, Александер-Арнольд сыграл по мячу и перехватил его.

69' Смог "Ливерпуль" всё же пробить оборону "Лестера", теперь и "лисам" нужно просыпаться и вновь искать счастья в атаке.

68' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Салах!!! Александер-Арнольд получил перевод на правой половине поля с левого фланга, Трент пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Лестера", но отскок пришёлся в пользу Александера-Арнольда. В продолжении атаки Трент убежал в правый угол штрафной площади, а затем выполнил прострел в центр штрафной на Фирмино, Роберто в окружении трёх соперников сыграл великолепно и подошвой сбросил мяч немного назад на Салаха, который уже в свою очередь отправил мяч точно под левую штангу, Шмейхель был бессилен.

67' Робертсон прошёл вперёд по левому флангу к штрафной площади "Лестера", но затем Эндрю в борьбе с Тилемансом потерял мяч.

66' Амарти из центра поля выполнил передачу на ход Варди, форвард "Лестера" забрался в офсайд.

65' Джонс с левого фланга выполнил подачу к правой штанге, мяч полетел слишком сильно для Салаха, Шмейхель в итоге перехватил его при игре на выходе.

64' "Лестер" уже совсем явно перешёл на игру от обороны, но вот "Ливерпуль" пока не знает, как взломать защитные редуты соперника.

63' На этот раз Александер-Арнольд разыграл угловой с Джонсом, но затем уже игроки "Ливерпуля" не смогли ничего интересного придумать.

62' Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Фирмино головой пробил по воротам, мяч попал в Ндиди, который прыгал параллельно, будет повторный корнер.

61' Александер-Арнольд с правого фланга выполнил неплохую подачу на левый угол штрафной площади, Олбрайтон в борьбе с Робертсоном выбил мяч на угловой.

60' Перейра в борьбе с Тьяго на левом фланге у штрафной площади "Ливерпуля" оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше.

59' Мане прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Перейра головой выбил мяч подальше от своих ворот.

58' Александер-Арнольд со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч задел одного из игроков "Лестера", который был в стенке, а затем попал в каркас ворот.

57' Перейра на своей половине поля нарушил правила против Салаха. "Ливерпуль" заработал вполне опасный стандарт.

56' Мане с левого фланга немного сместился в центр, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Тилемансу и полетел к линии вратарской, Шмейхель грамотно сыграл на выходе и забрал его в руки.

55' Фирмино выполнил плохую передачу на ход Джонсу к линии штрафной площади, Эванс легко перехватил мяч.

54' Джонс сместился в центр с правого фланга, затем последовала передача к радиусу штрафной площади на Мане, Садио отправил мяч на левый угол штрафной площади, а Робертсон пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

53' Мэддисон с левого фланга выполнил прострел во вратарскую на Варди, Алиссон сыграл надёжно и в прыжке перехватил мяч.

52' Мэддисон со стандарта на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Ливерпуля" внимательно сыграли в обороне и очень уверенно отвели угрозу от своих владений.

51' Робертсон на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Мэддисона. Ещё более опасный стандарт заработали хозяева поля.

50' Мэддисон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, его при игре на выходе в итоге перехватил Алиссон.

49' Варди из центра поля выполнил заброс на ход Барнсу по левой половине поля, Александер-Арнольд нарушил правила против Харви. "Лестер" заработал неплохой стандарт.

48' Салах при проходе к штрафной площади по правому флангу попытался отыграться с Александером-Арнольдом, Трент ответный пас выполнил пяткой, а поэтому Ндиди перехватил мяч без особого труда.

47' Александер-Арнольд на левом фланге накрутил Барнса, но затем у Трента не получилась передача на ход Салаху по правому флангу, мяч ушёл в аут.