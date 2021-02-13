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Лестер
3:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ливерпуль
0'
24' Желтая карточка
Джонс Кёртис
43' Желтая карточка
Эванс Джонни
0:1
67' Гол
Салах Мохамед
71' Желтая карточка
Кабак Озан
1:1
80' Гол
Мэддисон Джеймс
2:1
81' Гол
Варди Джейми
3:1
85' Гол
Барнс Харви
90'+3
1
Шмейхель
Каспер
18
Амарти
Даниэль
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
21
Рикарду
Перейра
II
25
Ндиди
Уилфред
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
19
Кабак
Озан
14
Хендерсон
Джордан
26
Робертсон
Эндрю
7
Милнер
Джеймс
5
Вейналдум
Джорджиньо
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Лестер
4-1-4-1
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

17'
 
Тьяго Алькантара
Милнер Джеймс
24'
 
Джонс Кёртис
43'
Эванс Джонни
 
67'
0:1
Салах Мохамед
(Фирмино Роберто)
71'
 
Кабак Озан
74'
Перес Айосе
Олбрайтон Марк
 
75'
 
Окслейд-Чемберлен Алекс
Джонс Кёртис
80'
Мэддисон Джеймс
1:1
81'
Варди Джейми
2:1
85'
Барнс Харви
(Ндиди Уилфред)
3:1
87'
 
Шакири Джердан
Вейналдум Джорджиньо
87'
Чодури Хамза
Тилеманс Юри
 
90'
Менди Нампалис
Перес Айосе
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 11
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.5
2. Барнс Харви 8 0.33
3. Мэддисон Джеймс 7 0.29
4. Тилеманс Юри 5 (2) 0.21
5. Джастин Джеймс 2 0.08
6. Кастань Тимоти 1 0.04
7. Прает Деннис 1 0.04
8. Ндиди Уилфред 1 0.04
9. Перес Айосе 1 0.04
10. Ихеаначо Келечи 1 0.04
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Юндер Дженгиз 0 0
13. Эванс Джонни 0 0
14. Менди Нампалис 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (6) 0.71
2. Мане Садио 7 0.29
3. Фирмино Роберто 6 0.25
4. Жота Диогу 5 0.21
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.08
6. Робертсон Эндрю 1 0.04
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.04
8. Матип Жоэль 1 0.04
9. Хендерсон Джордан 1 0.04
10. Ван Дейк Виргил 1 0.04
11. Минамино Такуми 1 0.04
12. Шакири Джердан 0 0
13. Милнер Джеймс 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
15. Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Менди Нампалис 5 0
3. Фухс Кристиан 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Мэддисон Джеймс 4 0
6. Джастин Джеймс 4 0
7. Фофана Уэсли 4 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Сёюнджю Чаглар 2 0
10. Ндиди Уилфред 2 0
11. Перес Айосе 1 0
12. Варди Джейми 1 0
13. Амарти Даниэль 1 0
14. Кастань Тимоти 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Тьяго Алькантара 3 0
3. Матип Жоэль 2 0
4. Шакири Джердан 2 0
5. Мане Садио 2 0
6. Джонс Кёртис 2 0
7. Филлипс Натаниэль 2 0
8. Милнер Джеймс 1 0
9. Вейналдум Джорджиньо 1 0
10. Фирмино Роберто 1 0
11. Ван Дейк Виргил 1 0
12. Робертсон Эндрю 1 0
13. Алиссон Бекер 1 0
14. Александер-Арнольд Трент 1 0
15. Кабак Озан 1 0
16. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 11.11% (4) 13.89% (5) 22.22% (8) 11.11% (4) 11.11% (4) 30.56% (11)
 Ливерпуль 11.9% (5) 9.52% (4) 21.43% (9) 19.05% (8) 16.67% (7) 21.43% (9)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс
Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер

Последние игры между собой

Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Ливерпуль 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Лестер Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Лестер 2:0 Ливерпуль Кубок лиги Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Лестер 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Лестер Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 15 5 2 43 - 14 50
2. Лестер 3:1 Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
4. Ливерпуль 1:3 Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 23 8 5 10 27 - 39 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль 1:3 Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Лестер 3:1 Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
5. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
9. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер 3:1 Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
9. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
10. Ливерпуль 1:3 Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 90'
    Барнс прошёл немного вперёд по левому флангу, затем Харви выполнил передачу к линии штрафной площади по центру, Варди не смог оторваться от Хендерсона, мяч при игре на выходе в итоге перехватил Алиссон. 
  • 90'
    Робертсон с левого фланга выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, мяч ушёл в аут. 
  • 90'
    Ничего не получается у "Ливерпуля", да гости уже и не особо торопятся идти в атаку, смирились гости с третьим поражением подряд. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавил Энтони Тейлор к основному времени матча. 
  • Замена
    89'
    В составе "лис" произошла последняя замена. Вместо Айосе Переса на поле вышел Нампалис Менди. 

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  • Травма, повреждение
    88'
    Полузащитник "Лестера" Айосе Перес получил мышечное повреждение и показал, что ему нужна замена. 
  • Замена
    87'
    В составе "Лестера" произошла замена. Вместо Юри Тилеманса на поле вышел Хамза Чодури. 
  • Замена
    86'
    В составе "Ливерпуля" произошла последняя замена. Вместо Джорджиньо Вейналдума на поле вышел Джердан Шакири. 
  • Описание гола
    85'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Барнс!!! Салах потерял мяч в центре поля, затем Тилеманс выполнил передачу в центральном круге на Ндиди, а Уилфред выполнил заброс на ход Барнсу, Харви убежал на левый угол штрафной площади и затем уверенно пробил в правый угол ворот мимо Алиссона. 
  • Штанга
    84'
    Мог "Лестер" забивать третий гол, но на этот раз Алиссон спас свою команду после ударов Барнса и Варди, после второго спасения мяч ещё и в штангу попал. 
  • 83'
    Всё очень быстро перевернулось в нашем матче, вот за это мы и любим английский футбол. 
  • Описание гола
    82'
    Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Варди!!! "Лестер" перехватил мяч на своей половине поля и начал быструю контратаку. Тилеманс из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Алиссон пошёл на мяч, Кабак не услышал подсказки от своего голкипера и также вёл борьбу за мяч до последнего, в итоге Озан помешал сыграть Алиссону и невольно сбросил мяч на Варди, который уже не мог не забить. 
  • Описание гола
    81'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Мэддисон!!! Засчитали судьи из комнаты VAR гол "Лестера". Амарти всё же не задел мяч кончиком носка, при этом в момент подачи Мэддисона один из игроков "Ливерпуля", вроде бы это был Хендерсон, выставил ногу чуть вперёд Амарти, что как раз и отменило изначальное решение судей.
  • Офсайд
    80'
    Мэддисон со стандарта выполнил хорошую передачу во вратарскую, Амарти, который был офсайде, вроде бы даже и не задел мяч, но Даниэль делал акцентированное движение, что конечно же не могло не смутить Алиссона, боковой арбитр поднял флажок. 
  • Видеоповтор
    79'
    Энтони Тейлор послушал подсказки от судей из комнаты VAR, всё же это штрафной удар, а не пенальти, повезло "Ливерпулю". 
  • Судья
    78'
    У самой линии штрафной площади Тьяго нарушил правила против Барнса, который входил в штрафную площадь с левого фланга, Энтони Тейлор назначил штрафной удар. 
  • Замена
    77'
    В составе "Ливерпуля" произошла замена. Вместо Кёртиса Джонса на поле вышел Алекс Окслейд-Чемберлен. 
  • Угловой
    76'
    Мэддисон с углового выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, а Александер-Арнольд затем дал ему уйти за лицевую линию поля. 
  • Замена
    75'
    В составе "Лестера" произошла замена. Вместо Марка Олбрайтона на поле вышел Айосе Перес. 
  • 74'
    Перейра попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Кабак, нас ждёт очередной угловой. 
  • Угловой
    73'
    Угловой у ворот "Лестера". Александер-Арнольд выполнил подачу к левому углу вратарской, Варди головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 72'
    Мэддисон со стандарта закрутил мяч под левый угол ворот, но он полетел не очень сильно, Алиссон также выбрал грамотную позицию и без особого труда поймал мяч. 
  • Желтая карточка
    71'
    Защитник "Ливерпуля" Озан Кабак получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Барнса. 
  • 70'
    С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади на Варди, Александер-Арнольд сыграл по мячу и перехватил его. 
  • 69'
    Смог "Ливерпуль" всё же пробить оборону "Лестера", теперь и "лисам" нужно просыпаться и вновь искать счастья в атаке. 
  • Описание гола
    68'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Салах!!! Александер-Арнольд получил перевод на правой половине поля с левого фланга, Трент пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Лестера", но отскок пришёлся в пользу Александера-Арнольда. В продолжении атаки Трент убежал в правый угол штрафной площади, а затем выполнил прострел в центр штрафной на Фирмино, Роберто в окружении трёх соперников сыграл великолепно и подошвой сбросил мяч немного назад на Салаха, который уже в свою очередь отправил мяч точно под левую штангу, Шмейхель был бессилен. 
  • 67'
    Робертсон прошёл вперёд по левому флангу к штрафной площади "Лестера", но затем Эндрю в борьбе с Тилемансом потерял мяч. 
  • Офсайд
    66'
    Амарти из центра поля выполнил передачу на ход Варди, форвард "Лестера" забрался в офсайд. 
  • 65'
    Джонс с левого фланга выполнил подачу к правой штанге, мяч полетел слишком сильно для Салаха, Шмейхель в итоге перехватил его при игре на выходе. 
  • 64'
    "Лестер" уже совсем явно перешёл на игру от обороны, но вот "Ливерпуль" пока не знает, как взломать защитные редуты соперника. 
  • Угловой
    63'
    На этот раз Александер-Арнольд разыграл угловой с Джонсом, но затем уже игроки "Ливерпуля" не смогли ничего интересного придумать. 
  • Угловой
    62'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Фирмино головой пробил по воротам, мяч попал в Ндиди, который прыгал параллельно, будет повторный корнер. 
  • 61'
    Александер-Арнольд с правого фланга выполнил неплохую подачу на левый угол штрафной площади, Олбрайтон в борьбе с Робертсоном выбил мяч на угловой. 
  • Судья
    60'
    Перейра в борьбе с Тьяго на левом фланге у штрафной площади "Ливерпуля" оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше. 
  • 59'
    Мане прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Перейра головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Штанга
    58'
    Александер-Арнольд со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч задел одного из игроков "Лестера", который был в стенке, а затем попал в каркас ворот. 
  • Фол, нарушение
    57'
    Перейра на своей половине поля нарушил правила против Салаха. "Ливерпуль" заработал вполне опасный стандарт. 
  • 56'
    Мане с левого фланга немного сместился в центр, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Тилемансу и полетел к линии вратарской, Шмейхель грамотно сыграл на выходе и забрал его в руки. 
  • 55'
    Фирмино выполнил плохую передачу на ход Джонсу к линии штрафной площади, Эванс легко перехватил мяч. 
  • 54'
    Джонс сместился в центр с правого фланга, затем последовала передача к радиусу штрафной площади на Мане, Садио отправил мяч на левый угол штрафной площади, а Робертсон пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 53'
    Мэддисон с левого фланга выполнил прострел во вратарскую на Варди, Алиссон сыграл надёжно и в прыжке перехватил мяч. 
  • 52'
    Мэддисон со стандарта на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Ливерпуля" внимательно сыграли в обороне и очень уверенно отвели угрозу от своих владений. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Робертсон на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Мэддисона. Ещё более опасный стандарт заработали хозяева поля. 
  • 50'
    Мэддисон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, его при игре на выходе в итоге перехватил Алиссон. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Варди из центра поля выполнил заброс на ход Барнсу по левой половине поля, Александер-Арнольд нарушил правила против Харви. "Лестер" заработал неплохой стандарт. 
  • 48'
    Салах при проходе к штрафной площади по правому флангу попытался отыграться с Александером-Арнольдом, Трент ответный пас выполнил пяткой, а поэтому Ндиди перехватил мяч без особого труда. 
  • 47'
    Александер-Арнольд на левом фланге накрутил Барнса, но затем у Трента не получилась передача на ход Салаху по правому флангу, мяч ушёл в аут. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Ливерпуль", чтобы начать создавать у ворот "Лестера" опасные моменты на более регулярной основе, повторимся, что сегодня команде Юргена Клоппа нельзя проигрывать, чтобы не отпускать от себя "лис" слишком далеко. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ливерпуль" на выезде играет с "Лестером" вничью 0:0. Пока у нас получается довольно равная игра, команды создают не так много опасных моментов, при этом где-то подопечным Брендана Роджерса и Юргена Клоппа не везёт, а где-то уже надёжно действуют Алиссон и Каспер Шмейхель. Будем ждать во втором тайме более активного футбола и уже забитых голов. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Энтони Тейлор к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Александер-Арнольд со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Лестера", которую грамотно выстроил Шмейхель. 
  • Желтая карточка
    44'
    Защитник "Лестера" Джонни Эванс получил жёлтую карточку за грубую игру у радиуса штрафной площади. Очень опасный стандарт заработал "Ливерпуль". 
  • Штанга
    43'
    Какой момент! Амарти с левого фланга выполнил заброс на половину поля "Ливерпуля", Мэддисон в касание сбросил мяч пяткой на ход Варди, Джейми вошёл в штрафную площадь и сильно пробил по воротам, мяч попал в перекладину, а затем покинул пределы поля. 
  • 42'
    Мане выполнил передачу на ход Салаху к правому углу штрафной площади, Рикарду успел вернуться назад и перехватить мяч. 
  • Угловой
    41'
    Робертсон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Сёюнджю головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Опасный момент
    40'
    Салах, Александер-Арнольд и Фирмино с правого фланга довели мяч до левого угла штрафной площади, Робертсон обработал его, а затем пробил в правый угол ворот, мяч задел пятку Амарти, пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой. 
  • 39'
    Мане попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Ндиди Садио потерял мяч. 
  • 38'
    Мэддисон из центра поля выполнил передачу на ход Варди, Александер-Арнольд прочитал ситуацию и перехватил мяч. 
  • 37'
    Барнс прошёл вперёд по левому флангу, а затем Харви выполнил подачу в центр штрафной площади, Варди неплохо выпрыгнул и пробил головой по воротам с отскоком от газона, мяч правда полетел точно в руки Алиссону. 
  • 36'
    У "Ливерпуля" получается временами неплохой высокий прессинг, сейчас уже Сёюнджю ошибся и отправил мяч в аут. 
  • Угловой
    35'
    Мэддисон с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Ндиди в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч не пошёл в створ. 
  • 34'
    Мэддисон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Кабака и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    33'
    В очередной раз игроки "Ливерпуля" неудачно разыграли угловой, пока стандарты в первом тайме у команды Юргена Клоппа работают довольно слабо. 
  • 32'
    Фирмино пробил в правый угол ворот из левого угла штрафной площади, мяч попал в Ндиди и ушёл на угловой. 
  • 31'
    Александер-Арнольд со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, игроки "Ливерпуля" также не смогли сразу зацепиться за мяч, а затем уже пропала и острота момента. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Ндиди на своей половине поля нарушил правила против Алькантары. "Ливерпуль" заработал довольно неплохой стандарт. 
  • Опасный момент
    29'
    Алькантара выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Мане сбросил мяч головой на Хендерсона, а затем убежал в центр штрафной, Джордан выполнил подачу в центр штрафной на Садио, последовала скидка головой во вратарскую, где уже был Фирмино, но Роберто в ближнем бою не смог переиграть Шмейхеля. 
  • Угловой
    28'
    Робертсон разыграл угловой с Тьяго, но затем ничего особо интересного сразу игроки "Ливерпуля" не придумали, при этом мяч остался под контролем гостей. 
  • 27'
    Салах с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Шмейхель быстро сократил дистанцию с Фирмино и ногами выбил мяч на очередной угловой. 
  • Желтая карточка
    26'
    Полузащитник "Ливерпуля" Кёртис Джонс получил жёлтую карточку за грубую игру против Мэддисона на половине поля "Лестера". 
  • 25'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Амарти выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его за пределы штрафной площади. 
  • 24'
    Салах попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но его накрыл Рикарду, который выбил мяч на угловой. 
  • 23'
    Алькантара в центре поля едва вновь не потерял мяч в центре поля, но на этот раз Тьяго подстраховал Джонс. 
  • Опасный момент
    22'
    Мэддисон потерял мяч в штрафной площади "Ливерпуля" и привёз контратаку на свои ворота. Александер-Арнольд убежал от Сёюнджю, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Салах догнал мяч и выполнил передачу к линии вратарской мимо Шмейхеля, который вышел из ворот, Каспер при этом в падении всё же зацепил мяч, что помешало Мане сразу же подстроиться под него, а затем Садио уже накрыл Амарти. 
  • 21'
    Алькантара пока только входит в игру, сейчас как раз Тьяго попал под прессинг Ндиди, который в подкате в центре поля перехватил мяч. 
  • 20'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Варди по левому флангу, Кабак оказался первым на мяче и головой выбил мяч в аут. 
  • Замена
    19'
    В составе "Ливерпуля" произошла замена. Вместо Джеймса Милнера, который получил мышечное повреждение, на поле вышел Тьяго Алькантара. 
  • Угловой
    18'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Лестера" выбили мяч к линии штрафной площади, Салах оказался первым на подборе, но под давлением Мэддисона Мохамед не смог попасть в правый угол ворот. 
  • Угловой
    17'
    Робертсон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, сразу зацепиться за мяч никто из партнёров по команде не смог, но на правом углу штрафной площади оказался Салах, который выполнил передачу на Хендерсона, Джордан выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Сёюнджю и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 16'
    Мане попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Амарти Садио заработал угловой. 
  • 15'
    Амарти с правого фланга выполнил заброс к штрафной площади "Ливерпуля", мяч попал в грудь Мане и улетел в аут. 
  • 14'
    Салах на правом фланге у штрафной площади "Лестера" попытался отыграться с Александером-Арнольдом, активный Перейра прочитал момент и затормозил атаку "Ливерпуля". 
  • Судья
    13'
    Александер-Арнольд с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Салах в борьбе с Рикарду оказался на газоне, Энтони Тейлор показал, что нужно играть дальше. 
  • Опасный момент
    12'
    Барнс с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Варди оторвался от Кабака и в касание перебросил мяч под правый угол ворот через Алиссона, вместе с голкипером форвард "Лестера" перебросил при этом и ворота. 
  • 11'
    Хендерсон со своей половины поля выполнил отличный заброс к центру штрафной площади на Салаха, Мохамед зацепился за мяч, но в борьбе с Рикарду форвард "Ливерпуля" запутался в собственных ногах и в итоге не смог пробить по воротам. 
  • 10'
    Шмейхель попал под прессинг Фирмино в своей штрафной площади, Каспер решил в касание выбить мяч на правый фанг, получилось слишком сильно, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • Офсайд
    9'
    Робертсон и Фирмино попытались с левого фланга довести мяч до левого угла штрафной площади, Эванс не смог перехватить мяч должным образом, Милнер подкараулил отскок, а затем выполнил всё же передачу на Мане, боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд. 
  • 8'
    Мане от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Салах попытался в касание выполнить передачу на дальнюю штангу, но мяч немного свалился с ноги у Мохамеда, по итогу его перехватили защитники "Лестера". 
  • 7'
    Ндиди из центра поля выполнил передачу на ход Варди по левой половине поля, Хендерсон прочитал ситуацию и перехватил мяч. 
  • Угловой
    6'
    Хендерсон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 5'
    Алиссон вышел за пределы штрафной площади и отправил мяч на левый фланг, Александер-Арнольд продвинулся немного вперёд, а затем из центра поля выполнил заброс в радиус штрафной площади на Мане, Садио зацепился за мяч и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади Салаху, Сёюнджю грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на очередной угловой. 
  • 4'
    Мэддисон решил пробить по воротам из центрального круга, мяч полетел в сторону от ворот, но Алиссон всё равно забрал его на левом углу штрафной площади. 
  • Угловой
    3'
    Робертсон с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Вейналдум в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам. 
  • 2'
    Робертсон прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Сёюнджю не стал рисковать и выбил мяч на угловой головой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Ливерпуль" в последних турах стал играть довольно тяжело, команда Юргена Клоппа потерпела два поражения подряд и сегодня ей необходимо набирать хоть какие-то очки, а иначе "лисы" уйдут в серьёзный отрыв и тогда уже даже за третье место в турнирной таблице "Ливерпулю" будет крайне трудно бороться. 
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 5 000 ₽ 3.78 3.70 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 27.00 6.80 1.15
  4.63 2.77 2.13

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.01 10.25 1.02 3.88 1.19 3.15 1.36 2.39 1.78 1.66 2.22 1.42 2.78 1.20 4.15 1.16 4.45 1.05 8.10
4.90 1.17 3.60 1.28 2.33 1.60 1.52 2.52 1.25 3.90 2.06 1.80 1.05 9.50 1.04 10.00 1.06 7.26 1.27 3.70 1.04 7.69 1.03 8.25 1.01 14.00
3.04 1.41 2.15 1.75 1.91 1.97 1.58 2.47 1.26 4.07 1.67 2.29 1.52 2.64 1.85 2.03 1.62 2.39 1.49 2.72 1.53 2.64 1.20 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80 1.15 4.65 1.10 5.69
1.57 2.50 1.33 3.48 1.88 2.00 1.55 2.55 1.39 3.11 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.10 1.37 1.83 1.98 1.44 2.77 1.24 4.05
4.28 1.18 3.28 1.35 1.85 1.95 1.36 3.00 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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Прогнозы на матч Лестер 3:1 Ливерпуль

Исход игры
Лестер
12% (18)
Ничья
25.3% (38)
Ливерпуль
62.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
70.14% (101)
Меньше
29.86% (43)
Обе команды забьют
Да
86.81% (125)
Нет
13.19% (19)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
43.3% (65)
1:1 Ничья
16% (24)
2:1 Лестер
9.3% (14)
0:1 Ливерпуль
8.7% (13)
2:2 Ничья
7.3% (11)
1:3 Ливерпуль
4% (6)
3:2 Лестер
1.3% (2)
0:2 Ливерпуль
1.3% (2)
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