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Лестер
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.48
2. Барнс Харви 7 0.3
3. Мэддисон Джеймс 6 0.26
4. Тилеманс Юри 5 (2) 0.22
5. Джастин Джеймс 2 0.09
6. Кастань Тимоти 1 0.04
7. Прает Деннис 1 0.04
8. Перес Айосе 1 0.04
9. Ихеаначо Келечи 1 0.04
10. Ндиди Уилфред 1 0.04
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Юндер Дженгиз 0 0
13. Эванс Джонни 0 0
14. Менди Нампалис 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 16 (6) 0.7
2. Мане Садио 7 0.3
3. Фирмино Роберто 6 0.26
4. Жота Диогу 5 0.22
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.09
6. Робертсон Эндрю 1 0.04
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.04
8. Матип Жоэль 1 0.04
9. Хендерсон Джордан 1 0.04
10. Ван Дейк Виргил 1 0.04
11. Минамино Такуми 1 0.04
12. Шакири Джердан 0 0
13. Милнер Джеймс 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
15. Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 6 0
2. Менди Нампалис 5 0
3. Фухс Кристиан 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Мэддисон Джеймс 4 0
6. Джастин Джеймс 4 0
7. Фофана Уэсли 4 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Сёюнджю Чаглар 2 0
10. Ндиди Уилфред 2 0
11. Перес Айосе 1 0
12. Варди Джейми 1 0
13. Амарти Даниэль 1 0
14. Кастань Тимоти 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Тьяго Алькантара 3 0
3. Матип Жоэль 2 0
4. Шакири Джердан 2 0
5. Мане Садио 2 0
6. Филлипс Натаниэль 2 0
7. Милнер Джеймс 1 0
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0
9. Фирмино Роберто 1 0
10. Ван Дейк Виргил 1 0
11. Робертсон Эндрю 1 0
12. Алиссон Бекер 1 0
13. Александер-Арнольд Трент 1 0
14. Джонс Кёртис 1 0
15. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 11.11% (4) 13.89% (5) 22.22% (8) 11.11% (4) 11.11% (4) 30.56% (11)
 Ливерпуль 11.9% (5) 9.52% (4) 21.43% (9) 19.05% (8) 16.67% (7) 21.43% (9)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс
Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер

Последние игры между собой

Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Ливерпуль 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Лестер Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Лестер 2:0 Ливерпуль Кубок лиги Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Лестер 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Лестер Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 15 5 2 43 - 14 50
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 23 11 7 5 44 - 29 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 23 8 5 10 27 - 39 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
9. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2021, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Лестер 13% (7)
    X 29.6% (16)
    Ливерпуль 57.4% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Ливерпуль
    3.74
    3.65
    2.21
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.55 3.50 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.74 3.65 2.21
    Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.65 2.14
      3.60 3.65 2.12

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.01 9.50 1.03 4.20 1.21 3.38 1.32 2.30 1.75 1.76 2.06 1.48 2.57 1.21 4.05 1.17 4.60 1.06 7.10
    15.00 0.00 9.80 1.03 4.20 1.21 3.35 1.31 2.25 1.69 2.00 1.86 1.76 2.14 1.45 2.65 1.22 4.10 1.17 4.70 1.06 7.80 1.05 8.70 1.01 14.50
    4.83 1.21 2.75 1.50 2.27 1.70 2.03 1.88 1.77 2.15 1.61 2.44 1.50 2.72 1.19 5.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 2.19 1.68 1.55 2.45 1.20 4.65 1.14 5.85
    2.25 1.64 1.52 2.50 1.17 4.70
    2.97 1.44 2.33 1.67 1.80 2.14 1.56 2.58 1.38 3.29
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.19 3.20 1.35 1.86 1.94 1.45 2.75 1.28 3.64
    3.25 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.33
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.39
    Где смотреть матч Лестер - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Ливерпуль

    Исход игры
    Лестер
    13% (7)
    Ничья
    29.6% (16)
    Ливерпуль
    57.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.55% (37)
    Меньше
    27.45% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    90.2% (46)
    Нет
    9.8% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    40.7% (22)
    1:1 Ничья
    16.7% (9)
    2:1 Лестер
    11.1% (6)
    2:2 Ничья
    7.4% (4)
    1:3 Ливерпуль
    5.6% (3)
    0:1 Ливерпуль
    3.7% (2)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
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