Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|11 (6)
|0.48
|2.
|Барнс Харви
|7
|0.3
|3.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.26
|4.
|Тилеманс Юри
|5 (2)
|0.22
|5.
|Джастин Джеймс
|2
|0.09
|6.
|Кастань Тимоти
|1
|0.04
|7.
|Прает Деннис
|1
|0.04
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.04
|9.
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.04
|10.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.04
|11.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|12.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|13.
|Эванс Джонни
|0
|0
|14.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|16 (6)
|0.7
|2.
|Мане Садио
|7
|0.3
|3.
|Фирмино Роберто
|6
|0.26
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.22
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.09
|6.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.04
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.04
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.04
|10.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.04
|11.
|Минамино Такуми
|1
|0.04
|12.
|Шакири Джердан
|0
|0
|13.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|15.
|Джонс Кёртис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|6
|0
|2.
|Менди Нампалис
|5
|0
|3.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|4
|0
|5.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|6.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|7.
|Фофана Уэсли
|4
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|10.
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|11.
|Перес Айосе
|1
|0
|12.
|Варди Джейми
|1
|0
|13.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|14.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
|16.
|Чодури Хамза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Тьяго Алькантара
|3
|0
|3.
|Матип Жоэль
|2
|0
|4.
|Шакири Джердан
|2
|0
|5.
|Мане Садио
|2
|0
|6.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|7.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|9.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|10.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|11.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|12.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|13.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|14.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|15.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|30.56% (11)
|Ливерпуль
|11.9% (5)
|9.52% (4)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|21.43% (9)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс
Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер
Последние игры между собой
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Лестер 2:0 Ливерпуль Кубок лиги Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Лестер 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Лестер Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|43 - 14
|50
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|49 - 30
|45
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|39 - 25
|43
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|44 - 29
|40
|5.
|Челси
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|38 - 24
|39
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|7.
|Эвертон
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|34 - 28
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|36 - 24
|35
|10.
|Лидс
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|38 - 38
|32
|11.
|Арсенал
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 37
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 39
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 31
|27
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|25 - 30
|25
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|14 - 29
|23
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 31
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 54
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|3
|2
|18
|15 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|9.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер - Ливерпуль
Исход игры
Лестер
13% (7)
Ничья
29.6% (16)
Ливерпуль
57.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
72.55% (37)
Меньше
27.45% (14)
Обе команды забьют
Да
90.2% (46)
Нет
9.8% (5)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
40.7% (22)
1:1 Ничья
16.7% (9)
2:1 Лестер
11.1% (6)
2:2 Ничья
7.4% (4)
1:3 Ливерпуль
5.6% (3)
0:1 Ливерпуль
3.7% (2)
0:0 Ничья
3.7% (2)
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