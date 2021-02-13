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  3. Англия
Брайтон
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Астон Вилла
0'
20' Желтая карточка
Альсате Стивен
21' Желтая карточка
Грилиш Джек
55'
26
Санчес
Роберт
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
34
Вельтман
Йоел
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
17
Альсате
Стивен
10
Макаллистер
Алексис
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
15
Траоре
Бертран
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
Брайтон
3-4-1-2
Астон Вилла
4-2-3-1

Ход матча

20'
Альсате Стивен
 
21'
 
Грилиш Джек

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.29
2. Данк Льюис 3 0.13
3. Троссар Леандро 2 0.08
4. Гросс Паскаль 2 (2) 0.08
5. Коннолли Аарон 2 0.08
6. Марч Соломон 2 0.08
7. Уэлбек Данни 2 0.08
8. Макаллистер Алексис 1 0.04
9. Лемпти Тарик 1 0.04
10. Биссума Ив 1 0.04
11. Альсате Стивен 1 0.04
12. Лаллана Адам 0 0
13. Джаханбакш Алиреза 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.45
2. Грилиш Джек 6 0.27
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.23
4. Траоре Бертран 4 0.18
5. Баркли Росс 3 0.14
6. Мингс Тайрон 2 0.09
7. Конса Эзри 2 0.09
8. Макгинн Джон 1 0.05
9. Хурихан Конор 1 0.05
10. Хаус Кортни 1 0.05
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 4 0
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Джаханбакш Алиреза 2 0
7. Вельтман Йоел 2 0
8. Уайт Бен 2 0
9. Альсате Стивен 2 0
10. Гросс Паскаль 1 0
11. Мопе Нил 1 0
12. Райан Мэтт 1 0
13. Троссар Леандро 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Соарес Дуглас 4 1
3. Макгинн Джон 5 0
4. Грилиш Джек 5 0
5. Кэш Мэтти 5 0
6. Таргетт Мэтт 4 0
7. Накамба Марвелус 2 0
8. Конса Эзри 2 0
9. Тейлор Нил 1 0
10. Хаус Кортни 1 0
11. Эль-Гази Анвар 1 0
12. Уоткинс Олли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 16.67% (4) 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2) 25% (6)
 Астон Вилла 22.86% (8) 5.71% (2) 11.43% (4) 14.29% (5) 22.86% (8) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм
Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла 1:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:3 Астон Вилла Кубок лиги
Астон Вилла 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:2 Брайтон Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 16 5 2 46 - 14 53
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
4. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Астон Вилла 0:0 Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Бёрнли Заявка 23 7 5 11 17 - 29 26
16. Брайтон 0:0 Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
5. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Астон Вилла 0:0 Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
9. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон 0:0 Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла 0:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
17. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 56'
    Мингс из глубины поля выполнил длинную передачу на ход Баркли к левому углу штрафной площади, Данк оказался первым на мяче и головой успешно сбросил его в руки Санчесу. 
  • 55'
    Макгинн со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Уайт в центре поля нарушил правила против Грилиша. Игрокам "Астон Виллы" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 53'
    "Брайтон" стал играть намного медленнее, словно хозяева поля пытаются "усыпить" бдительность соперника. 
  • 52'
    Поехала нога у Макгинна перед Гроссом, но полузащитник "Астон Виллы" всё же смог сохранить контроль над мячом в центре поля. 

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  • 51'
    Старается уже "Астон Вилла" времени использовать и высокий прессинг, "Брайтону" стало намного труднее. 
  • Офсайд
    50'
    Из глубины поля последовала передача на ход Баркли от Таргетта, Росс забрался в офсайд. 
  • 49'
    На равных удаётся начать второй тайм "Астон Вилле", вроде бы гости действительно готовы добавить, чтобы уже не только играть у своих ворот. 
  • Опасный момент
    48'
    Макаллистер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился небольшой рикошет, но Эмилиано в прыжке смог ногой отбить мяч. 
  • 47'
    Баркли пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел в руки Санчесу, наконец-то мы вспомнили про вратаря "Брайтона". 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Будем надеяться, что сейчас "Астон Вилла" действительно преобразится, быть может и замены как-то взбодрят гостей по ходу второй половины матча. Хочется верить, что второй тайм у нас будет ещё более ярким и обе команды порадуют нас забитыми голами. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Брайтон" на своём поле пока играет вничью с "Астон Виллой" 0:0. Пока команда Грэма Поттера смотрится намного лучше, должны были хозяева поля забивать хотя бы один гол до перерыва, но где-то им не везёт, а где-то очень хорошо действует и Эмилиано Мартинес, который пару раз спасал свою команду. Если во второй половине матча "Астон Вилла" не перестроится, команда Дина Смита по итогу пропустит, а вот затем уже включиться клубу из Бирмингема будет крайне проблематично. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Даррен Ингланд к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    44'
    Игроки "Брайтона" на этот раз решили разыграть корнер, после этого Макаллистер получил мяч у радиуса штрафной площади, но затем уже у Алексиса не прошла проникающая передача на левый угол штрафной. 
  • 43'
    Макаллистер с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади Троссару, Леандро ушёл к лицевой линии, а затем выполнил передачу немного назад на Бёрнса, Дэн пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Мингса и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    42'
    Гросс с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Данк сбрасывал мяч в центр по линии вратарской, но тут уже игроки "Астон Виллы" смогли перехватить мяч. 
  • Угловой
    41'
    Гросс с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Бёрн головой пробил в левый угол ворот, Мартинес в прыжке вытянул мяч из-под штанги, вновь будет угловой. 
  • Угловой
    40'
    Гросс выполнил подачу в центр штрафной площади, Мингс в борьбе с Бёрном выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    39'
    Троссар получил мяч на левом углу штрафной площади от Макаллистера, а затем Леандро пробил под перекладину, Мартинес в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 38'
    Вельтман с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Таргетт вновь прочитал момент и без особого труда перехватил мяч. 
  • 37'
    Троссар выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мопе зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, Мартинес изначально отбил мяч перед собой, но затем Макгинн удачно отработал в обороне и головой сбросил мяч в руки Эмилиано. 
  • 36'
    Уоткинс не смог сейчас на левом фланге оторваться от Биссума, Ив выбил мяч в аут. 
  • 35'
    Олли Уоткинс понял в чём дело, чтобы его больше не догоняли защитники "Брайтона", форвард "Астон Виллы" сменил бутсы. 
  • 34'
    Макаллистер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Конса очень грамотно бросился под мяч. 
  • 33'
    Гросс со стандарта пробил в правый угол ворот, где и был Мартинес, мяч полетел не очень сильно, Эмилиано поймал его без всякого труда. 
  • Опасный момент
    32'
    Соарес у своей штрафной площади нарушил правила против Мопе. "Брайтон" заработал очередной довольно опасный стандарт. 
  • 31'
    Уоткинс теперь уже попытался пройти вперёд по правому флангу, но и тут Олли быстро накрыли защитники "Брайтона". 
  • 30'
    Биссума прошёл вперёд по правой половине поля и выполнил передачу на правый фланг, Таргетт грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 29'
    Грилиш из аута быстро вбросил мяч на ход Уоткинсу, Олли на этот раз накрыл Вельтман, мяч вновь был выбит в аут. 
  • 28'
    Уоткинс попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Уайт и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Вельтман в центре поля нарушил правила против Грилиша. Далеко не сразу поднялся капитан "Астон Виллы". 
  • Опасный момент
    26'
    Макаллистер со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Соарес у своей штрафной площади нарушил правила против Троссара. "Брайтон" заработал крайне опасный стандарт. 
  • Желтая карточка
    24'
    Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш на левом фланге неудачно обработал мяч, Уайт сразу же его перехватил, пришлось Грилишу хватать за футболку флангового защитника "Брайтона", жёлтая карточка за срыв атаки. 
  • 23'
    Траоре со стандарта выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, вновь Биссума головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Желтая карточка
    22'
    Полузащитник "Брайтона" Стивен Альсате получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у своей лицевой линии. 
  • Угловой
    21'
    Грилиш с углового выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Биссума головой выбил мяч к радиусу штрафной площади, подбор был за игроками "Астон Виллы". 
  • 20'
    Таргетт при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Грилишем, затем Мэтт выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Баркли в свою очередь отправил мяч к радиусу штрафной площади, Соарес пробил по воротам, мяч попал в Троссара и ушёл на угловой. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Данк в борьбе за мяч на половине поля "Астон Виллы" неудачно оступился и шипами обработал икроножную мышцу Уоткинсу. Обошлось без серьёзных повреждений для форварда бирмингемского клуба. 
  • 18'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Астон Виллы" на ход Мопе, Мингс оказался первым на мяче, но Тайрон решил не рисковать и отправил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Биссума в центре поля нарушил правила против Баркли. Игроки "Астон Виллы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 16'
    Слишком сильная передача последовала на ход Грилишу к левому углу штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 15'
    Вельтман получил заброс на правом фланге из центра поля, Йоел обработал мяч и затем удачно сместился в центр к линии штрафной площади, также Вельтман при этом ушёл от Таргетта и Мингса, последовал удар низом в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Мартинес в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 14'
    Довольно сильное начало матча получается у "Брайтона", команда Грэма Поттера уже вполне наиграла на забитый мяч. 
  • Опасный момент
    13'
    Биссума отправил мяч на этот раз на правый фланг, Вельтман подработал мяч, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Макаллистер головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 12'
    Биссума выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Вельтман догнал мяч и сбросил его к правому углу вратарской, Мопе также за него зацепился, но под давлением защитников "Астон Виллы" Нил не смог завершить момент ударом в створ ворот. 
  • 11'
    Удалось игрокам "Брайтона" выполнить перевод на левую половину поля, Троссар обработал мяч и выполнил заброс в центр штрафной площади, Бёрн головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 10'
    Гросс со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Уайт не смог сразу зацепиться за мяч, но подбор на правом фланге вновь был за "Брайтоном". 
  • Фол, нарушение
    9'
    Уоткинс на левом фланге нарушил правила против Биссума. "Брайтон" тщательно готовится к очередному стандарту. 
  • Угловой
    8'
    Гросс с углового на этот раз выполнил подачу к правому углу вратарской, Траоре головой выбил мяч на левую половину поля. 
  • 7'
    Вельтман выполнил передачу на правом фланге Троссару, Леандро ушёл к лицевой линии и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Таргетту, будет ещё один угловой. 
  • Угловой
    6'
    Гросс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мингс головой выбил мяч на правый фланг, подбор был за Вельтманом. 
  • 5'
    Гросс с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Мопе выполнил скидку назад к радиусу штрафной площади, Макаллистер в касание пробил по воротам, мяч попал в Соареса и ушёл на угловой. 
  • 4'
    Спокойно начинается наша игра, пока "Брайтон" и "Астон Вилла" присматриваются друг к другу и не форсируют события.
  • 3'
    Из центра поля последовал заброс на ход Мопе к правому углу штрафной площади, Мингс оказался первым на мяче и спокойно отыгрался с Мартинесом. 
  • 2'
    Биссума перехватил мяч на половине поля "Астон Виллы", затем Ив выполнил передачу на левый угол штрафной площади, но Альсате не дали пробить по воротам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, сможет ли сегодня "Астон Вилла" набрать три очка в противостоянии и крепким "Брайтоном", чтобы приблизиться к зоне Лиги Европы. Команде Грэма Поттера очки также не помешают, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы, а не идти у зоны вылета. Обе команды также сейчас находятся в далеко не самой плохой форме, а поэтому мы вправе рассчитывать на хороший бой. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Даррен Ингланд. Помогать ему на бровках будут Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервным арбитром на этот матч назначен Грэм Скотт из Оксфордшира. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 24-го тура чемпионата Англии между "Брайтоном" и бирмингемской "Астон Виллой". Вместе свами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 145
    Брайтон 21.4% (31)
    X 46.2% (67)
    Астон Вилла 32.4% (47)
    Все прогнозы
    2.02 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Астон Вилла
    2.91
    3.38
    3.22
    Все Коэффициенты
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 2.55 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.91 3.38 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 2.60 3.20
  2.71 2.73 3.22

Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.70 1.03 7.90 1.05 3.46 1.29 2.72 1.46 1.94 1.96 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.25
4.00 1.24 2.70 1.45 1.70 2.15 1.28 3.60 2.20 1.72 1.19 4.60 1.73 2.18 1.05 9.50 1.04 10.00 1.09 7.20 1.08 7.77 1.02 10.50 1.03 11.00 0.00 18.50
3.61 1.31 2.88 1.44 2.05 1.83 1.71 2.21 1.51 2.65 1.58 2.46 1.45 2.87 1.60 2.42 1.67 2.28 1.47 2.81 1.52 2.70 1.36 3.33 1.13 6.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.92 1.88 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.03 9.24 1.08 6.55
1.25 4.20 1.13 6.58 1.26 4.03 1.55 2.54 1.40 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
4.00 1.24 2.70 1.45 1.70 2.15 1.27 3.43 1.22 4.37

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Брайтон 0:0 Астон Вилла онлайн

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Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Астон Вилла

Исход игры
Брайтон
21.4% (31)
Ничья
46.2% (67)
Астон Вилла
32.4% (47)
Тотал 2.5
Больше
35.92% (51)
Меньше
64.08% (91)
Обе команды забьют
Да
76.76% (109)
Нет
23.24% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (58)
1:2 Астон Вилла
18.6% (27)
1:0 Брайтон
11.7% (17)
0:1 Астон Вилла
9% (13)
2:1 Брайтон
9% (13)
2:2 Ничья
4.1% (6)
2:3 Астон Вилла
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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