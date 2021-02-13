Брайтон
0:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Фалмер
Астон Вилла
20' Желтая карточкаАльсате Стивен
21' Желтая карточкаГрилиш Джек
3
Уайт
Бен
33
Бёрн
Дэн
9
Мопе
Нил
18
Таргетт
Мэтт
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тау ПерсиПолузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
29 Зачири АндиНападающий
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баркли РоссПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
17 ТрезегеНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|7 (3)
|0.29
|2.
|Данк Льюис
|3
|0.13
|3.
|Троссар Леандро
|2
|0.08
|4.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.08
|5.
|Коннолли Аарон
|2
|0.08
|6.
|Марч Соломон
|2
|0.08
|7.
|Уэлбек Данни
|2
|0.08
|8.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.04
|9.
|Лемпти Тарик
|1
|0.04
|10.
|Биссума Ив
|1
|0.04
|11.
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|12.
|Лаллана Адам
|0
|0
|13.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|10 (1)
|0.45
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.27
|3.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.23
|4.
|Траоре Бертран
|4
|0.18
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.14
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.09
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.09
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.05
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.05
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.05
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|13.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|14.
|Трезеге
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|4
|0
|5.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|7.
|Вельтман Йоел
|2
|0
|8.
|Уайт Бен
|2
|0
|9.
|Альсате Стивен
|2
|0
|10.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|11.
|Мопе Нил
|1
|0
|12.
|Райан Мэтт
|1
|0
|13.
|Троссар Леандро
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|2.
|Соарес Дуглас
|4
|1
|3.
|Макгинн Джон
|5
|0
|4.
|Грилиш Джек
|5
|0
|5.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|6.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|8.
|Конса Эзри
|2
|0
|9.
|Тейлор Нил
|1
|0
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0
|11.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|12.
|Уоткинс Олли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|25% (6)
|Астон Вилла
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =8 -6Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм
Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =2 -9Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|46 - 14
|53
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|49 - 30
|45
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|5.
|Челси
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|38 - 24
|39
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|7.
|Эвертон
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|34 - 28
|37
|8.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Лидс
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|38 - 38
|32
|11.
|Арсенал
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 37
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 31
|27
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|17 - 29
|26
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 31
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 54
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|3
|2
|18
|15 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Брайтон
21.4% (31)
Ничья
46.2% (67)
Астон Вилла
32.4% (47)
Тотал 2.5
Больше
35.92% (51)
Меньше
64.08% (91)
Обе команды забьют
Да
76.76% (109)
Нет
23.24% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (58)
1:2 Астон Вилла
18.6% (27)
1:0 Брайтон
11.7% (17)
0:1 Астон Вилла
9% (13)
2:1 Брайтон
9% (13)
2:2 Ничья
4.1% (6)
2:3 Астон Вилла
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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