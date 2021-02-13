Поехала нога у Макгинна перед Гроссом, но полузащитник "Астон Виллы" всё же смог сохранить контроль над мячом в центре поля.

Уайт в центре поля нарушил правила против Грилиша. Игрокам "Астон Виллы" не удалось быстро разыграть стандарт.

Макгинн со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Мингс из глубины поля выполнил длинную передачу на ход Баркли к левому углу штрафной площади, Данк оказался первым на мяче и головой успешно сбросил его в руки Санчесу.

Начинается второй тайм. Будем надеяться, что сейчас "Астон Вилла" действительно преобразится, быть может и замены как-то взбодрят гостей по ходу второй половины матча. Хочется верить, что второй тайм у нас будет ещё более ярким и обе команды порадуют нас забитыми голами.

Баркли пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел в руки Санчесу, наконец-то мы вспомнили про вратаря "Брайтона".

Макаллистер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился небольшой рикошет, но Эмилиано в прыжке смог ногой отбить мяч.

На равных удаётся начать второй тайм "Астон Вилле", вроде бы гости действительно готовы добавить, чтобы уже не только играть у своих ворот.

Из глубины поля последовала передача на ход Баркли от Таргетта, Росс забрался в офсайд.

Старается уже "Астон Вилла" времени использовать и высокий прессинг, "Брайтону" стало намного труднее.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Брайтон" на своём поле пока играет вничью с "Астон Виллой" 0:0. Пока команда Грэма Поттера смотрится намного лучше, должны были хозяева поля забивать хотя бы один гол до перерыва, но где-то им не везёт, а где-то очень хорошо действует и Эмилиано Мартинес, который пару раз спасал свою команду. Если во второй половине матча "Астон Вилла" не перестроится, команда Дина Смита по итогу пропустит, а вот затем уже включиться клубу из Бирмингема будет крайне проблематично.

45' Одну минуту добавил Даррен Ингланд к основному времени первого тайма.

44' Игроки "Брайтона" на этот раз решили разыграть корнер, после этого Макаллистер получил мяч у радиуса штрафной площади, но затем уже у Алексиса не прошла проникающая передача на левый угол штрафной.

43' Макаллистер с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади Троссару, Леандро ушёл к лицевой линии, а затем выполнил передачу немного назад на Бёрнса, Дэн пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Мингса и ушёл на угловой.

42' Гросс с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Данк сбрасывал мяч в центр по линии вратарской, но тут уже игроки "Астон Виллы" смогли перехватить мяч.

41' Гросс с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Бёрн головой пробил в левый угол ворот, Мартинес в прыжке вытянул мяч из-под штанги, вновь будет угловой.

40' Гросс выполнил подачу в центр штрафной площади, Мингс в борьбе с Бёрном выбил мяч на повторный корнер.

39' Троссар получил мяч на левом углу штрафной площади от Макаллистера, а затем Леандро пробил под перекладину, Мартинес в прыжке перевёл мяч на угловой.

38' Вельтман с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Таргетт вновь прочитал момент и без особого труда перехватил мяч.

37' Троссар выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мопе зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, Мартинес изначально отбил мяч перед собой, но затем Макгинн удачно отработал в обороне и головой сбросил мяч в руки Эмилиано.

36' Уоткинс не смог сейчас на левом фланге оторваться от Биссума, Ив выбил мяч в аут.

35' Олли Уоткинс понял в чём дело, чтобы его больше не догоняли защитники "Брайтона", форвард "Астон Виллы" сменил бутсы.

34' Макаллистер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Конса очень грамотно бросился под мяч.

33' Гросс со стандарта пробил в правый угол ворот, где и был Мартинес, мяч полетел не очень сильно, Эмилиано поймал его без всякого труда.

32' Соарес у своей штрафной площади нарушил правила против Мопе. "Брайтон" заработал очередной довольно опасный стандарт.

31' Уоткинс теперь уже попытался пройти вперёд по правому флангу, но и тут Олли быстро накрыли защитники "Брайтона".

30' Биссума прошёл вперёд по правой половине поля и выполнил передачу на правый фланг, Таргетт грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

29' Грилиш из аута быстро вбросил мяч на ход Уоткинсу, Олли на этот раз накрыл Вельтман, мяч вновь был выбит в аут.

28' Уоткинс попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Уайт и выбил мяч в аут.

27' Вельтман в центре поля нарушил правила против Грилиша. Далеко не сразу поднялся капитан "Астон Виллы".

26' Макаллистер со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

25' Соарес у своей штрафной площади нарушил правила против Троссара. "Брайтон" заработал крайне опасный стандарт.

24' Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш на левом фланге неудачно обработал мяч, Уайт сразу же его перехватил, пришлось Грилишу хватать за футболку флангового защитника "Брайтона", жёлтая карточка за срыв атаки.

23' Траоре со стандарта выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, вновь Биссума головой выбил мяч подальше от своих ворот.

22' Полузащитник "Брайтона" Стивен Альсате получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у своей лицевой линии.

21' Грилиш с углового выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Биссума головой выбил мяч к радиусу штрафной площади, подбор был за игроками "Астон Виллы".

20' Таргетт при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Грилишем, затем Мэтт выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Баркли в свою очередь отправил мяч к радиусу штрафной площади, Соарес пробил по воротам, мяч попал в Троссара и ушёл на угловой.

19' Данк в борьбе за мяч на половине поля "Астон Виллы" неудачно оступился и шипами обработал икроножную мышцу Уоткинсу. Обошлось без серьёзных повреждений для форварда бирмингемского клуба.

18' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Астон Виллы" на ход Мопе, Мингс оказался первым на мяче, но Тайрон решил не рисковать и отправил его в аут.

17' Биссума в центре поля нарушил правила против Баркли. Игроки "Астон Виллы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

16' Слишком сильная передача последовала на ход Грилишу к левому углу штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля.

15' Вельтман получил заброс на правом фланге из центра поля, Йоел обработал мяч и затем удачно сместился в центр к линии штрафной площади, также Вельтман при этом ушёл от Таргетта и Мингса, последовал удар низом в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Мартинес в прыжке намертво поймал мяч.

14' Довольно сильное начало матча получается у "Брайтона", команда Грэма Поттера уже вполне наиграла на забитый мяч.

13' Биссума отправил мяч на этот раз на правый фланг, Вельтман подработал мяч, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Макаллистер головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

12' Биссума выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Вельтман догнал мяч и сбросил его к правому углу вратарской, Мопе также за него зацепился, но под давлением защитников "Астон Виллы" Нил не смог завершить момент ударом в створ ворот.

11' Удалось игрокам "Брайтона" выполнить перевод на левую половину поля, Троссар обработал мяч и выполнил заброс в центр штрафной площади, Бёрн головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

10' Гросс со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Уайт не смог сразу зацепиться за мяч, но подбор на правом фланге вновь был за "Брайтоном".

9' Уоткинс на левом фланге нарушил правила против Биссума. "Брайтон" тщательно готовится к очередному стандарту.

8' Гросс с углового на этот раз выполнил подачу к правому углу вратарской, Траоре головой выбил мяч на левую половину поля.

7' Вельтман выполнил передачу на правом фланге Троссару, Леандро ушёл к лицевой линии и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Таргетту, будет ещё один угловой.

6' Гросс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мингс головой выбил мяч на правый фланг, подбор был за Вельтманом.

5' Гросс с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Мопе выполнил скидку назад к радиусу штрафной площади, Макаллистер в касание пробил по воротам, мяч попал в Соареса и ушёл на угловой.

4' Спокойно начинается наша игра, пока "Брайтон" и "Астон Вилла" присматриваются друг к другу и не форсируют события.

3' Из центра поля последовал заброс на ход Мопе к правому углу штрафной площади, Мингс оказался первым на мяче и спокойно отыгрался с Мартинесом.

2' Биссума перехватил мяч на половине поля "Астон Виллы", затем Ив выполнил передачу на левый угол штрафной площади, но Альсате не дали пробить по воротам.