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Брайтон
 
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Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.3
2. Данк Льюис 3 0.13
3. Троссар Леандро 2 0.09
4. Гросс Паскаль 2 (2) 0.09
5. Коннолли Аарон 2 0.09
6. Марч Соломон 2 0.09
7. Уэлбек Данни 2 0.09
8. Макаллистер Алексис 1 0.04
9. Лемпти Тарик 1 0.04
10. Биссума Ив 1 0.04
11. Альсате Стивен 1 0.04
12. Лаллана Адам 0 0
13. Джаханбакш Алиреза 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.48
2. Грилиш Джек 6 0.29
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.24
4. Траоре Бертран 4 0.19
5. Баркли Росс 3 0.14
6. Мингс Тайрон 2 0.1
7. Конса Эзри 2 0.1
8. Макгинн Джон 1 0.05
9. Хурихан Конор 1 0.05
10. Хаус Кортни 1 0.05
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 4 0
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Джаханбакш Алиреза 2 0
7. Вельтман Йоел 2 0
8. Уайт Бен 2 0
9. Гросс Паскаль 1 0
10. Мопе Нил 1 0
11. Райан Мэтт 1 0
12. Троссар Леандро 1 0
13. Альсате Стивен 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Соарес Дуглас 4 1
3. Макгинн Джон 5 0
4. Кэш Мэтти 5 0
5. Грилиш Джек 4 0
6. Таргетт Мэтт 4 0
7. Накамба Марвелус 2 0
8. Конса Эзри 2 0
9. Тейлор Нил 1 0
10. Хаус Кортни 1 0
11. Эль-Гази Анвар 1 0
12. Уоткинс Олли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 16.67% (4) 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 8.33% (2) 25% (6)
 Астон Вилла 22.86% (8) 5.71% (2) 11.43% (4) 14.29% (5) 22.86% (8) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм
Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла 1:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:3 Астон Вилла Кубок лиги
Астон Вилла 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:2 Брайтон Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 15 5 2 43 - 14 50
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 23 11 7 5 44 - 29 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 23 8 5 10 27 - 39 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
9. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Брайтон 13% (6)
    X 47.8% (22)
    Астон Вилла 39.1% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Астон Вилла
    2.83
    3.55
    2.63
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.40 2.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.50 2.62
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.55 2.60
      2.83 3.46 2.63

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.70 1.02 8.90 1.04 3.88 1.24 2.95 1.40 2.03 1.87 1.61 2.32 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 9.00
    13.50 1.01 9.20 1.04 3.90 1.23 3.05 1.39 2.05 1.83 1.83 1.99 1.61 2.33 1.39 2.90 1.18 4.90 1.14 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 16.50
    4.21 1.26 2.45 1.61 2.06 1.83 1.85 2.07 1.62 2.43 1.50 2.76 1.41 3.07 1.15 6.14
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.04 1.38 2.06 1.76 1.48 2.65 1.17 5.10 1.12 6.35
    2.06 1.75 1.47 2.60 1.16 5.00
    3.31 1.38 2.72 1.51 2.13 1.80 1.68 2.30 1.49 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.22 4.25
    3.00 1.37 1.77 1.97 1.35 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.26
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Брайтон - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Астон Вилла

    Исход игры
    Брайтон
    13% (6)
    Ничья
    47.8% (22)
    Астон Вилла
    39.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (19)
    Меньше
    56.82% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (18)
    1:2 Астон Вилла
    28.3% (13)
    1:0 Брайтон
    8.7% (4)
    2:1 Брайтон
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    0:1 Астон Вилла
    4.3% (2)
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