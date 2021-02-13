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Сваровски Тироль
1:1
Перерыв

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
1:0
10' Гол
Кох Фабиан
1:1
31' Гол
Дака Пэтсон
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
22
Дедич
Златко
9
Фредериксен
Николай
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
5
Фалльци
Альберт
17
Ульмер
Андреас
8
Бериша
Мергим
45
Мвепу
Энок
16
Юнузович
Златко
21
Шушич
Лука
20
Дака
Пэтсон
27
Адейеми
Карим
Сваровски Тироль
4-4-2
Ред Булл Зальцбург
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 8 0.5
2. Йебоа Келвин 4 (1) 0.25
3. Дедич Златко 4 (1) 0.25
4. Шнегг Давид 2 0.13
5. Ридер Флориан 2 0.13
6. Ансельм Тобиас 2 0.13
7. Гугганиг Давид 2 0.13
8. Кох Фабиан 1 0.06
9. Пецос Атанасиос 1 0.06
10. Бехоунек Рафаэл 1 0.06
11. Смит Ренни 1 0.06
12. Челич Неманя 0 0
13. Нашбергер Йоханнес 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Койта Секу 13 (2) 0.76
2. Дака Пэтсон 12 0.71
3. Бериша Мергим 7 0.41
4. Собослаи Доминик 4 (3) 0.24
5. Окафор Ноа 4 (1) 0.24
6. Кристенсен Расмус 2 0.12
7. Мвепу Энок 2 0.12
8. Адейеми Карим 1 0.06
9. Фалльци Альберт 1 0.06
10. Ааронсон Бренден 1 0.06
11. Шушич Лука 1 0.06
12. Онгене Жером 1 0.06
13. Ашимеру Маджид 0 0
14. Юнузович Златко 0 0
15. Ульмер Андреас 0 0
16. Окугава Масая 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 5 0
2. Пецос Атанасиос 4 0
3. Ридер Флориан 3 0
4. Челич Неманя 3 0
5. Шнегг Давид 3 0
6. Рогель Жан 1 1
7. Освальд Фердинанд 2 0
8. Хагер Штефан 2 0
9. Бехоунек Рафаэл 2 0
10. Прантер Беньямин 1 0
11. Кох Фабиан 1 0
12. Соарес Бруно 1 0
13. Смит Ренни 1 0
14. Бучачер Флориан 1 0
15. Фредериксен Николай 1 0
16. Йебоа Келвин 1 0
17. Нашбергер Йоханнес 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Камара Мохамед VII 6 0
2. Фалльци Альберт 4 0
3. Койта Секу 3 0
4. Окафор Ноа 3 0
5. Рамальо Андре 1 1
6. Фаркаш Патрик 2 0
7. Ашимеру Маджид 2 0
8. Ульмер Андреас 1 0
9. Мвепу Энок 1 0
10. Кристенсен Расмус 1 0
11. Адейеми Карим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 22.22% (6) 25.93% (7) 22.22% (6) 0 11.11% (3) 18.52% (5)
 Ред Булл Зальцбург 12.5% (6) 12.5% (6) 12.5% (6) 12.5% (6) 22.92% (11) 27.08% (13)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид
Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ред Булл Зальцбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Бундеслига
Сваровски Тироль 1:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:2 Сваровски Тироль Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 Заявка 17 12 2 3 51 - 17 38
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 17 11 4 2 35 - 20 37
3. Штурм Заявка 16 9 4 3 28 - 13 31
4. ЛАСК Заявка 16 9 3 4 33 - 17 30
5. Сваровски Тироль 1:1 Заявка 16 7 4 5 28 - 23 25
6. Вольфсбергер 1:1 Заявка 17 6 4 7 25 - 29 22
7. Аустрия Вена Заявка 16 4 6 6 20 - 23 18
8. Санкт-Пёльтен Заявка 16 4 4 8 27 - 32 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 16 4 2 10 18 - 34 14
11. Адмира 1:1 Заявка 17 3 4 10 18 - 41 13
12. Альтах 0:0 Заявка 17 3 3 11 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 0:0 Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Ред Булл Зальцбург 1:1 Заявка 8 6 0 2 28 - 10 18
4. ЛАСК Заявка 8 6 0 2 21 - 7 18
5. Сваровски Тироль 1:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Адмира 1:1 Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
8. Альтах 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
9. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
10. Аустрия Вена Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
11. Вольфсбергер 1:1 Заявка 9 1 4 4 11 - 18 7
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 Заявка 9 6 2 1 23 - 7 20
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 11 17
3. Вольфсбергер 1:1 Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Сваровски Тироль 1:1 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
8. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
11. Адмира 1:1 Заявка 9 0 4 5 8 - 23 4
12. Альтах 0:0 Заявка 8 1 0 7 8 - 22 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Дака Пэтсон бьет в цель!
  • 28'
    Дедич Златко уходит с поля. Ансельм Тобиас выходит вместо него
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Кох Фабиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Ред Булл Зальцбург
9.50
6.05
1.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 9.10 6.05 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 4.50 1.33
  8.06 4.67 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Сваровски Тироль» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сваровски Тироль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сваровски Тироль» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.75 1.06 6.55 1.08 3.26 1.32 2.79 1.44 2.02 1.88 1.61 2.32 1.46 2.64 1.22 3.88 1.17 4.60 1.06 6.80
7.10 1.09 6.50 1.11 10.50 1.02 8.50 1.05 3.45 1.28 1.88 1.92 2.65 1.44 1.85 1.90 1.45 2.62 1.30 3.30 1.12 5.55 1.10 6.25 1.01 12.50
7.89 1.10 3.52 1.32 2.78 1.47 2.35 1.65 2.06 1.83 2.79 1.46 2.37 1.61 1.96 1.91 1.71 2.18 1.52 2.58 1.19 5.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
4.75 1.19 3.32 1.33 1.92 1.88 1.44 2.79 1.27 3.76
3.30 1.32 3.15 1.33 2.05 1.72 1.58 2.30 1.11 5.80 1.05 8.50
3.55 1.32 2.38 1.61 2.67 1.48 2.19 1.69 1.69 2.19 1.44 2.81 1.33 3.35 1.17 5.03
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.55 1.15 2.43 1.56 1.82 1.99 1.51 2.56 1.21 4.40
2.44 1.51 1.88 1.86 1.47 2.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.28
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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