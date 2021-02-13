Сваровски Тироль
1:1
Перерыв
Стадион: Тиволи Ной
Ред Булл Зальцбург
1:0
10' ГолКох Фабиан
1:1
31' ГолДака Пэтсон
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
22
Дедич
Златко
45
Мвепу
Энок
21
Шушич
Лука
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Nico Mantl
-
-
Главный тренер: Марш Джесси
Ход матча
10'
1:0
31'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|8
|0.5
|2.
|Йебоа Келвин
|4 (1)
|0.25
|3.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.25
|4.
|Шнегг Давид
|2
|0.13
|5.
|Ридер Флориан
|2
|0.13
|6.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.13
|7.
|Гугганиг Давид
|2
|0.13
|8.
|Кох Фабиан
|1
|0.06
|9.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.06
|10.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.06
|11.
|Смит Ренни
|1
|0.06
|12.
|Челич Неманя
|0
|0
|13.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Койта Секу
|13 (2)
|0.76
|2.
|Дака Пэтсон
|12
|0.71
|3.
|Бериша Мергим
|7
|0.41
|4.
|Собослаи Доминик
|4 (3)
|0.24
|5.
|Окафор Ноа
|4 (1)
|0.24
|6.
|Кристенсен Расмус
|2
|0.12
|7.
|Мвепу Энок
|2
|0.12
|8.
|Адейеми Карим
|1
|0.06
|9.
|Фалльци Альберт
|1
|0.06
|10.
|Ааронсон Бренден
|1
|0.06
|11.
|Шушич Лука
|1
|0.06
|12.
|Онгене Жером
|1
|0.06
|13.
|Ашимеру Маджид
|0
|0
|14.
|Юнузович Златко
|0
|0
|15.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|16.
|Окугава Масая
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|3.
|Ридер Флориан
|3
|0
|4.
|Челич Неманя
|3
|0
|5.
|Шнегг Давид
|3
|0
|6.
|Рогель Жан
|1
|1
|7.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|8.
|Хагер Штефан
|2
|0
|9.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|10.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|11.
|Кох Фабиан
|1
|0
|12.
|Соарес Бруно
|1
|0
|13.
|Смит Ренни
|1
|0
|14.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|15.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|16.
|Йебоа Келвин
|1
|0
|17.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед VII
|6
|0
|2.
|Фалльци Альберт
|4
|0
|3.
|Койта Секу
|3
|0
|4.
|Окафор Ноа
|3
|0
|5.
|Рамальо Андре
|1
|1
|6.
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|7.
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|8.
|Ульмер Андреас
|1
|0
|9.
|Мвепу Энок
|1
|0
|10.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|11.
|Адейеми Карим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|0
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|Ред Булл Зальцбург
|12.5% (6)
|12.5% (6)
|12.5% (6)
|12.5% (6)
|22.92% (11)
|27.08% (13)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +10 =4 -6Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +11 =1 -8Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид
Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ред Булл Зальцбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1 Заявка
|17
|12
|2
|3
|51 - 17
|38
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|Штурм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 13
|31
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 17
|30
|5.
|Сваровски Тироль
|1:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 23
|25
|6.
|Вольфсбергер
|1:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 29
|22
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 23
|18
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|27 - 32
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 34
|14
|11.
|Адмира
|1:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 41
|13
|12.
|Альтах
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Адмира
|1:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|8.
|Альтах
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|11.
|Вольфсбергер
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 18
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Вольфсбергер
|1:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Адмира
|1:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 23
|4
|12.
|Альтах
|0:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 22
|3
Победитель
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