Альтах
0:0
Перерыв
Стадион: Кэшпойнт Арена
Рапид Вена
6' Желтая карточкаШрайнер Эммануэль
9' Желтая карточкаОбаси Чинеду
23' Вторая желтая карточкаШрайнер Эммануэль
23' Желтая карточкаБарац Матео
19
Карич
Эмир
23
Казар
Альяж
25
Обаси
Чинеду
30
Граймль
Лео
13
Шик
Торстен
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Csaba Bukta
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Китагава КояПолузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
9'
23'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фишер Манфред
|3 (1)
|0.18
|2.
|Штефель Марио
|2
|0.12
|3.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.12
|4.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0.12
|5.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.06
|6.
|Обаси Чинеду
|1
|0.06
|7.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.06
|8.
|Казар Альяж
|1
|0.06
|9.
|Нетцер Филипп
|1
|0.06
|10.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.06
|11.
|Майлингер Марко
|0
|0
|12.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|9 (2)
|0.53
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|7
|0.41
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.24
|4.
|Шик Торстен
|3
|0.18
|5.
|Китагава Коя
|3
|0.18
|6.
|Мург Томас
|2
|0.12
|7.
|Демир Юсуф
|2
|0.12
|8.
|Аразе Кельвин
|2
|0.12
|9.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.06
|10.
|Граховац Срджан
|1
|0.06
|11.
|Любичич Деян
|0
|0
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|14.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|15.
|Барац Матео
|0
|0
|16.
|Граймль Лео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|5
|0
|2.
|Шрайнер Эммануэль
|3
|1
|3.
|Цвишенбруггер Ян
|3
|1
|4.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|1
|5.
|Мадернер Даниэль
|4
|0
|6.
|Фишер Манфред
|4
|0
|7.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|8.
|Карич Эмир
|3
|0
|9.
|Хаудум Штефан
|1
|1
|10.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|11.
|Обаси Чинеду
|2
|0
|12.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|13.
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|14.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|15.
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|16.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|17.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|18.
|Казар Альяж
|1
|0
|19.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|3
|1
|3.
|Граймль Лео
|4
|0
|4.
|Кара Эркан
|3
|0
|5.
|Шик Торстен
|2
|0
|6.
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|7.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|8.
|Шустер Лион
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|1
|0
|10.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|11.
|Китагава Коя
|1
|0
|12.
|Петрович Деян
|1
|0
|13.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|14.
|Барац Матео
|1
|0
|15.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|40% (6)
|0
|6.67% (1)
|40% (6)
|Рапид Вена
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|8.82% (3)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =1 -13Адмира 3:1 Альтах Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург
Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер ЛАСК 1:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм
Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена
Последние игры между собой
Альтах: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1 Заявка
|17
|12
|2
|3
|51 - 17
|38
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|Штурм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 13
|31
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 17
|30
|5.
|Сваровски Тироль
|1:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 23
|25
|6.
|Вольфсбергер
|1:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 29
|22
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 23
|18
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|27 - 32
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 34
|14
|11.
|Адмира
|1:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 41
|13
|12.
|Альтах
|0:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Адмира
|1:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|8.
|Альтах
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|11.
|Вольфсбергер
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 18
|7
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Вольфсбергер
|1:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|Адмира
|1:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 23
|4
|12.
|Альтах
|0:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 22
|3
Победитель
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