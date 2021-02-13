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Альтах
0:0
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
6' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
9' Желтая карточка
Обаси Чинеду
23' Вторая желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
23' Желтая карточка
Барац Матео
58' Желтая карточка
Казар Альяж
90'+4
1
Кобрас
Мартин
4
Гуэ
Самюэль
24
Бумбергер
Давид
5
Нетцер
Филипп
19
Карич
Эмир
27
Хаудум
Штефан
23
Казар
Альяж
30
Фишер
Манфред
11
Майлингер
Марко
25
Обаси
Чинеду
16
Шрайнер
Эммануэль
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
16
Петрович
Деян
13
Шик
Торстен
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
8
Рицмайер
Марсель
29
Кара
Эркан
Альтах
4-3-3
Рапид Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фишер Манфред 3 (1) 0.18
2. Штефель Марио 2 0.12
3. Нуссбаумер Даниэль 2 0.12
4. Шрайнер Эммануэль 2 0.12
5. Турнвальд Мануэль 1 0.06
6. Обаси Чинеду 1 0.06
7. Тартаротти Йоханнес 1 0.06
8. Казар Альяж 1 0.06
9. Нетцер Филипп 1 0.06
10. Мадернер Даниэль 1 0.06
11. Майлингер Марко 0 0
12. Гомес Андерсон Сантос 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 9 (2) 0.53
2. Кнасмюлльнер Кристоф 7 0.41
3. Фунтас Таксиархис 4 0.24
4. Шик Торстен 3 0.18
5. Китагава Коя 3 0.18
6. Мург Томас 2 0.12
7. Демир Юсуф 2 0.12
8. Аразе Кельвин 2 0.12
9. Рицмайер Марсель 1 0.06
10. Граховац Срджан 1 0.06
11. Любичич Деян 0 0
12. Стойкович Филип 0 0
13. Ульманн Максимилиан 0 0
14. Хофманн Максимилиан 0 0
15. Барац Матео 0 0
16. Граймль Лео 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 5 0
2. Шрайнер Эммануэль 3 1
3. Цвишенбруггер Ян 3 1
4. Эдокполор Носа Ийобоса 3 1
5. Мадернер Даниэль 4 0
6. Фишер Манфред 4 0
7. Нетцер Филипп 3 0
8. Карич Эмир 3 0
9. Хаудум Штефан 1 1
10. Гуэ Самюэль 1 1
11. Обаси Чинеду 2 0
12. Дабанлы Беркай 2 0
13. Турнвальд Мануэль 2 0
14. Бумбергер Давид 2 0
15. Казар Альяж 2 0
16. Оливейра Андерсон 1 0
17. Нуссбаумер Даниэль 1 0
18. Тартаротти Йоханнес 1 0
19. Гомес Андерсон Сантос 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 3 1
3. Граймль Лео 4 0
4. Кара Эркан 3 0
5. Шик Торстен 2 0
6. Фунтас Таксиархис 2 0
7. Ульманн Максимилиан 2 0
8. Шустер Лион 2 0
9. Мург Томас 1 0
10. Штребингер Ричард 1 0
11. Китагава Коя 1 0
12. Петрович Деян 1 0
13. Аразе Кельвин 1 0
14. Барац Матео 1 0
15. Ибрахимоглу Мелих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 6.67% (1) 6.67% (1) 40% (6) 0 6.67% (1) 40% (6)
 Рапид Вена 20.59% (7) 23.53% (8) 14.71% (5) 8.82% (3) 8.82% (3) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Адмира 3:1 Альтах Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург
Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер ЛАСК 1:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм
Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена

Последние игры между собой

Альтах: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига
Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 17 13 1 3 54 - 18 40
2. Рапид Вена Заявка 17 11 4 2 35 - 20 37
3. Штурм Заявка 16 9 4 3 28 - 13 31
4. ЛАСК Заявка 16 9 3 4 33 - 17 30
5. Сваровски Тироль Заявка 16 7 3 6 29 - 26 24
6. Вольфсбергер Заявка 17 7 3 7 26 - 29 24
7. Аустрия Вена Заявка 16 4 6 6 20 - 23 18
8. Санкт-Пёльтен Заявка 16 4 4 8 27 - 32 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 16 4 2 10 18 - 34 14
11. Альтах Заявка 17 3 3 11 15 - 36 12
12. Адмира Заявка 17 3 3 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 0 2 28 - 10 18
4. ЛАСК Заявка 8 6 0 2 21 - 7 18
5. Сваровски Тироль Заявка 8 3 2 3 15 - 13 11
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Адмира Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
8. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
10. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
11. Аустрия Вена Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 16 - 11 17
3. Вольфсбергер Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
8. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
11. Альтах Заявка 8 1 0 7 8 - 22 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 26'
    Нетцер Филипп уходит с поля. Anderson выходит вместо него
  • Желтая карточка
    23'
    Барац Матео получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Шрайнер Эммануэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    9'
    Обаси Чинеду получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Шрайнер Эммануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 2.25 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 5.75 4.75 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 3.05 1.45
  21.17 1.78 2.24

Самый высокий коэффициент на матч «Альтах» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альтах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альтах» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.90 1.13 4.05 1.21 2.46 1.52 1.98 1.83 1.65 2.38 1.33 3.32 1.24 3.88 1.09 6.40 1.06 6.85 1.01 10.25
3.75 1.25 2.62 1.45 1.65 2.15 1.27 3.55 1.17 4.70 1.03 10.00 1.72 2.12 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.09 6.60 1.07 7.20 1.01 11.50 1.01 11.00
1.82 2.03 1.48 2.67 1.15 5.35 1.72 2.17 1.50 2.66 1.32 3.43 1.77 2.10 1.56 2.49 1.43 2.87 1.47 2.77 2.03 1.87 1.77 2.13 1.62 2.40 1.53 2.64 1.23 4.41 1.11 7.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
1.58 2.30 1.10 6.25 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00
1.26 3.87 1.13 5.91 1.29 3.64 1.92 1.97 1.63 2.37 1.44 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.25 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.52 2.53 1.32 3.38
2.00 1.75 1.50 2.50 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Альтах 0:0 Рапид Вена онлайн

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