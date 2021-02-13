Киндия Тырговиште
1:1
Конец матча
Стадион: Buftea National Football Center
УТА Арад
1:0
31' ГолПопа Даньел
33' Желтая карточкаМелинте Кристиан
48' Желтая карточкаБенга Александру
62' Желтая карточкаЭрико
65' Желтая карточкаАнтал Ливиу
84' Желтая карточкаДумитрашку Денис
86' Желтая карточкаДулка Марко
1:1
90' ГолЭрико
25
Айоани
Михай
66
Якоб
Паул
23
Коцич
Милан
14
Диас
Томас
22
Раца
Вадим
19
Попа
Даньел
93
Якоб
Флорин
21
Эрико
23
Рошу
Нелуц
98
Исак
Дамьян
86
Русу
Денис
11
Петре
Адриан
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Якоб ПаулЗащитник
-
23 Коцич МиланЗащитник
-
14 Диас ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рошу НелуцПолузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
-
86 Русу ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Петре АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Рус ЧиприанНападающий
-
88 Хора ИоанНападающий
-
Главный тренер: Alin Pinzaru
Ход матча
31'
1:0
33'
48'
62'
65'
65'
84'
86'
90'
1:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|6 (2)
|0.26
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.17
|3.
|Думитрашку Денис
|2
|0.09
|4.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.09
|5.
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|6.
|Раца Вадим
|1
|0.04
|7.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.04
|8.
|Дулка Марко
|1
|0.04
|9.
|Костя Михай
|0
|0
|10.
|Якоб Паул
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрико
|4
|0.17
|2.
|Морар Влад
|3
|0.13
|3.
|Хора Иоан
|3 (1)
|0.13
|4.
|Рус Чиприан
|2
|0.09
|5.
|Роджер VII
|2
|0.09
|6.
|Бухэчяну Валентин
|2
|0.09
|7.
|Русу Денис
|2
|0.09
|8.
|Антал Ливиу
|1
|0.04
|9.
|Урсу Октавиан
|1
|0.04
|10.
|Албу Кристиан
|1
|0.04
|11.
|Бустеа Кристиан
|1
|0.04
|12.
|Воробьев Модест
|0
|0
|13.
|Румбуллаку Симон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|7
|0
|2.
|Попа Даньел
|6
|0
|3.
|Дулка Марко
|6
|0
|4.
|Негуц Кристиан
|6
|0
|5.
|Думитрашку Денис
|4
|1
|6.
|Флоря Даниэль
|5
|0
|7.
|Якоб Паул
|3
|1
|8.
|Дину Корнел
|4
|0
|9.
|Кэпушэ Тибериу
|3
|0
|10.
|Ямеого Блэз
|3
|0
|11.
|Диас Томас
|2
|0
|12.
|Айоани Михай
|2
|0
|13.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|14.
|Пициан Андрей
|1
|0
|15.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенга Александру
|4
|2
|2.
|Эрико
|6
|0
|3.
|Рошу Нелуц
|4
|1
|4.
|Хора Иоан
|5
|0
|5.
|Рус Чиприан
|5
|0
|6.
|Бустеа Кристиан
|3
|1
|7.
|Мелинте Кристиан
|4
|0
|8.
|Морар Влад
|4
|0
|9.
|Воробьев Модест
|4
|0
|10.
|Румбуллаку Симон
|4
|0
|11.
|Исак Дамьян
|4
|0
|12.
|Бухэчяну Валентин
|3
|0
|13.
|Антал Ливиу
|2
|0
|14.
|Албу Кристиан
|2
|0
|15.
|Микулеску Давид
|2
|0
|16.
|Русу Денис
|1
|0
|17.
|Ионице Александру
|1
|0
|18.
|Шляков Евгений
|1
|0
|19.
|Илие Флорин
|1
|0
|20.
|Урсу Октавиан
|1
|0
|21.
|Якоб Флорин
|1
|0
|22.
|Томозей Мариус
|1
|0
|23.
|Роджер VII
|1
|0
|24.
|Тескан Драгош
|1
|0
|25.
|Ороиан Александру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|УТА Арад
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =7 -7Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште
УТА Арад Последние 20 матчей: +7 =5 -8УТА Арад 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 0:3 УТА Арад УТА Арад 0:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:2 УТА Арад
УТА Арад 1:2 Арджеш Волунтари 0:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца УТА Арад 0:6 Астра Сепси 3:0 УТА Арад УТА Арад 1:2 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 УТА Арад ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад УТА Арад 1:3 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:3 УТА Арад УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:1 УТА Арад УТА Арад 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Арджеш 1:1 УТА Арад
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
УТА Арад: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|48 - 20
|48
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|30 - 12
|47
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|27 - 13
|43
|4.
|Сепси
|Заявка
|21
|8
|10
|3
|36 - 23
|34
|5.
|Ботошани
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|22 - 20
|33
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|20 - 21
|29
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 31
|29
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|28 - 32
|28
|10.
|Арджеш
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|22 - 27
|26
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 26
|25
|12.
|Астра
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 34
|22
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 32
|22
|14.
|Волунтари
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|26 - 36
|20
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|22
|3
|10
|9
|21 - 32
|19
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|22 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 7
|28
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|6.
|Сепси
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 12
|17
|7.
|Ботошани
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|8.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 19
|14
|9.
|Арджеш
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|12.
|Волунтари
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Астра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|18 - 5
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 13
|22
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Ботошани
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 19
|17
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|7 - 4
|16
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|10.
|Арджеш
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|Астра
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|13.
|Волунтари
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
|16.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Киндия Тырговиште» – «УТА Арад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «УТА Арад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Киндия Тырговиште» – «УТА Арад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров