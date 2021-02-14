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  3. Дания
Оденсе
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Орхус
0' 25'
27
Кристенсен
Оливер
4
Лаурсен
Райан
3
Андерсен
Александр
6
Тверсков
Йеппе
43
Эстрём
Робин
20
Окосун
Айо
8
Джанус
Драчманн
25
Опондо
Мозес
7
Джейбали
Иссам
9
Лидер
Март
23
Клеве
Троэльс
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
37
Хауснер
Себастиан
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
29
Блуме
Брор
6
Поульсен
Николай
10
Ольсен
Патрик
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Оденсе
4-3-1-2
Орхус
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.25
2. Сабби Эммануэль 3 0.19
3. Тверсков Йеппе 3 0.19
4. Томасен Йенс 2 0.13
5. Хюллегор Миккель 2 0.13
6. Лунд Оливер 1 0.06
7. Клеве Троэльс 1 0.06
8. Гудьонсен Свейнн 1 0.06
9. Опондо Мозес 1 0.06
10. Фенгер Макс 1 0.06
11. Окосун Айо 1 0.06
12. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
13. Шельвик Йорген 0 0
14. Джанус Драчманн 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 9 (2) 0.56
2. Торстейнссон Йон 5 0.31
3. Линкс Гифт 3 0.19
4. Грёнбек Альберт 3 0.19
5. Нильсен Каспер 2 0.13
6. Блуме Брор 2 0.13
7. Тингагер Фредерик 1 0.06
8. Дикс Кевин 1 0.06
9. Видт Беньямин 1 0.06
10. Ольсен Патрик 0 0
11. Йулсгор Йеспер 0 0
12. Хелениус Никлас 0 0
13. Евтович Милан 0 0
14. Мунксгор Александер 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Сабби Эммануэль 4 1
2. Лунд Оливер 3 0
3. Лунд Марко 3 0
4. Окосун Айо 3 0
5. Лаурсен Райан 2 0
6. Тверсков Йеппе 2 0
7. Гудьонсен Свейнн 2 0
8. Джейбали Иссам 0 1
9. Джанус Драчманн 1 0
10. Андерсен Александр 1 0
11. Лидер Март 1 0
12. Ларсен Каспер 1 0
13. Шельвик Йорген 1 0
14. Трандарсон Арон-Элис 1 0
15. Томасен Йенс 1 0
16. Клеве Троэльс 1 0
17. Опондо Мозес 1 0
18. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 4 1
2. Ольсен Патрик 3 0
3. Мунксгор Александер 3 0
4. Торстейнссон Йон 3 0
5. Йулсгор Йеспер 2 0
6. Видт Беньямин 2 0
7. Линкс Гифт 2 0
8. Хауснер Себастиан 0 1
9. Мортенсен Патрик 1 0
10. Хелениус Никлас 1 0
11. Блуме Брор 1 0
12. Нильсен Каспер 1 0
13. Эскелинен Виллиам 1 0
14. Дикс Кевин 1 0
15. Грабара Камил 1 0
16. Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 30% (6) 10% (2) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 25% (5)
 Орхус 14.81% (4) 11.11% (3) 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге
Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле
Орхус Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Орхус 3:1 Б-93 Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус
Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Орхус 4:2 Оденсе Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:0 Оденсе Кубок
Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 16 11 1 4 32 - 20 34
2. Митьюлланд Заявка 16 10 3 3 27 - 17 33
3. Орхус 0:0 Заявка 16 8 5 3 27 - 16 29
4. Копенгаген Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
5. Раннерс Заявка 16 8 2 6 25 - 14 26
6. Сённерйюск Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
7. Ольборг Заявка 16 5 6 5 18 - 22 21
8. Оденсе 0:0 Заявка 16 5 5 6 20 - 21 20
9. Вайле Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
10. Нордшелланн Заявка 16 4 5 7 24 - 24 17
11. Люнгбю Заявка 16 1 4 11 13 - 35 7
12. Хорсенс Заявка 16 1 3 12 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2. Орхус 0:0 Заявка 8 6 0 2 19 - 8 18
3. Брондбю Заявка 7 5 1 1 17 - 10 16
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Оденсе 0:0 Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
7. Ольборг Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
8. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9. Раннерс Заявка 8 3 1 4 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Хорсенс Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
12. Люнгбю Заявка 8 0 4 4 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
2. Раннерс Заявка 8 5 1 2 12 - 3 16
3. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
4. Митьюлланд Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
5. Сённерйюск Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе 0:0 Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Нордшелланн Заявка 8 0 4 4 11 - 16 4
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Орхус
3.28
3.35
2.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.50 2.20
Бонус: 10 000 ₽ 3.25 3.25 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.32 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.20 2.31

Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.06 3.25 1.31 2.50 1.49 1.78 1.97 1.42 2.70 1.30 3.35 1.10 6.40
7.90 1.04 6.85 1.08 2.99 1.37 2.45 1.55 1.81 2.10 1.43 2.83 1.25 3.78 1.09 6.15 1.07 6.70 1.00 11.25
8.80 1.05 7.60 1.09 2.90 1.38 2.23 1.52 2.05 1.77 1.80 2.02 1.71 2.14 1.41 3.25 1.22 3.45 1.08 5.90 1.06 6.60 1.01 13.00 1.01 13.50 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.43 1.81 1.94 1.38 2.90 1.08 7.00
2.75 1.45 1.86 1.94 1.37 3.10 1.11 6.50 1.08 8.20
1.73 2.04 1.33 3.15 1.08 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.60 1.45 1.65 2.15 1.17 4.70
3.45 1.31 2.38 1.58 1.64 2.26 1.21 4.40 1.16 5.50
2.31 1.60 1.53 2.35 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
1.86 1.88
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
3.75 1.25
Где смотреть матч Оденсе 0:0 Орхус онлайн

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