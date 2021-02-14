Оденсе
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Nature Energy Park
Орхус
43
Эстрём
Робин
20
Окосун
Айо
25
Опондо
Мозес
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Эстрём РобинЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.25
|2.
|Сабби Эммануэль
|3
|0.19
|3.
|Тверсков Йеппе
|3
|0.19
|4.
|Томасен Йенс
|2
|0.13
|5.
|Хюллегор Миккель
|2
|0.13
|6.
|Лунд Оливер
|1
|0.06
|7.
|Клеве Троэльс
|1
|0.06
|8.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.06
|9.
|Опондо Мозес
|1
|0.06
|10.
|Фенгер Макс
|1
|0.06
|11.
|Окосун Айо
|1
|0.06
|12.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|13.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|14.
|Джанус Драчманн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|9 (2)
|0.56
|2.
|Торстейнссон Йон
|5
|0.31
|3.
|Линкс Гифт
|3
|0.19
|4.
|Грёнбек Альберт
|3
|0.19
|5.
|Нильсен Каспер
|2
|0.13
|6.
|Блуме Брор
|2
|0.13
|7.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.06
|8.
|Дикс Кевин
|1
|0.06
|9.
|Видт Беньямин
|1
|0.06
|10.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|11.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|12.
|Хелениус Никлас
|0
|0
|13.
|Евтович Милан
|0
|0
|14.
|Мунксгор Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сабби Эммануэль
|4
|1
|2.
|Лунд Оливер
|3
|0
|3.
|Лунд Марко
|3
|0
|4.
|Окосун Айо
|3
|0
|5.
|Лаурсен Райан
|2
|0
|6.
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|7.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|8.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|9.
|Джанус Драчманн
|1
|0
|10.
|Андерсен Александр
|1
|0
|11.
|Лидер Март
|1
|0
|12.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|13.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|14.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|15.
|Томасен Йенс
|1
|0
|16.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|17.
|Опондо Мозес
|1
|0
|18.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|4
|1
|2.
|Ольсен Патрик
|3
|0
|3.
|Мунксгор Александер
|3
|0
|4.
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|5.
|Йулсгор Йеспер
|2
|0
|6.
|Видт Беньямин
|2
|0
|7.
|Линкс Гифт
|2
|0
|8.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|9.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|10.
|Хелениус Никлас
|1
|0
|11.
|Блуме Брор
|1
|0
|12.
|Нильсен Каспер
|1
|0
|13.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|14.
|Дикс Кевин
|1
|0
|15.
|Грабара Камил
|1
|0
|16.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|30% (6)
|10% (2)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|Орхус
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =4 -7Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге
Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле
Орхус Последние 20 матчей: +11 =4 -5Орхус 3:1 Б-93 Орхус 1:0 Люнгбю Вайле 0:0 Орхус Копенгаген 6:1 Орхус
Орхус 2:1 Брондбю Митьюлланд 2:0 Орхус Орхус 2:2 Виборг Орхус 3:0 Ольборг Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 3:1 Брондбю Нордшелланн 3:1 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Колдинг 3:3 Орхус Люнгбю 1:2 Орхус Сённерйюск 1:1 Орхус Орхус 0:1 Копенгаген Орхус 3:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Орхус Орхус 4:2 Оденсе
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 20
|34
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|27 - 17
|33
|3.
|Орхус
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|27 - 16
|29
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|5.
|Раннерс
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 14
|26
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|7.
|Ольборг
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 22
|21
|8.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 21
|20
|9.
|Вайле
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|24 - 24
|17
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 35
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Орхус
|0:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|3.
|Брондбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 10
|16
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Ольборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|8.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|9.
|Раннерс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Раннерс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 3
|16
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|6.
|Вайле
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|11 - 16
|4
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Орхус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орхус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Орхус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров