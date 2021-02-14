Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Ояла Юхани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Йенссен Ульрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

93' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

91' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Месик Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

91' Плохо сыграл Фрэнсис Абу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Онугха Герман из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

90' Плохо сыграл Джуру Йохан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

90' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

88' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

88' Удар от ворот произведет Норшеланн

87' Камаль-Дин Сулемана сделал результативную передачу.

87' Г О О О О Л - Йенсен Виктор первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

87' Камаль-Дин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Плохо сыграл Хенриксен Тобиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вайле пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

86' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Камаль-Дин Сулемана имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

85' Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Йенссен Ульрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

84' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер

80' Месик Иван из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

80' Норшеланн начинает контратаку

80' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' О, нет. Из многообещающей позиции Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

78' Плохо сыграл Эзатолахи Саид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Садик Ибраим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Удар от ворот произведет Норшеланн

76' Выглядело как неплохой момент. Эзатолахи Саид из команды Вайле закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

75' Удар от ворот произведет Вайле

75' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Садик Ибраим из команды Норшеланн подал угловой справа.

74' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

72' Г О О О О Л - Йенссен Ульрик изменил счет на табло!

72' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.

72' Садик Ибраим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Эзатолахи Саид получил желтую карточку от судьи

71' Норшеланн начинает контратаку

71' Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Садик Ибраим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Садик Ибраим из команды Норшеланн подал угловой слева.

70' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Удар от ворот произведет Норшеланн

69' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вайле пробьет пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

68' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Чуквуани Точи из команды Норшеланн делает пас партнеру.

68' Чуквуани Точи из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

67' Йенссен Ульрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

67' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Йенссен Ульрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

67' Месик Иван из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

67' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

65' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Норшеланн

63' Тактическая замена. Эмека Ннамани уходит с поля и его заменяет Садик Ибраим

63' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Месик Иван из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

62' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

61' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

61' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Норшеланн

59' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Эмека Ннамани из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Эзатолахи Саид пострадал.

59' Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

57' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Джуру Йохан получил желтую карточку от судьи

56' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Месик Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Месик Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Вайле

51' Камаль-Дин Сулемана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Хорошую попытку сделал Муколли Арбнор . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор , обводя своих соперников

50' Йенсен Виктор из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Кристенсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Йенссен Ульрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

47' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Фрэнсис Абу из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

46' Идеальный солнечный день для футбола