Вайле
2:2
Конец матча
Стадион: Вейле
Нордшелланн
25' Желтая карточкаКристенсен Якоб
1:0
37' ГолМуколли Арбнор
56' Желтая карточкаДжуру Йохан
70' Желтая карточкаСадик Ибраим
72' Желтая карточкаЭзатолахи Саид
1:1
72' ГолЙенссен Ульрик
1:2
87' ГолЙенсен Виктор
2:2
90' ГолКолингер Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Джуру ЙоханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Месик ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
-
12 Атанга ИсаакНападающий
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
25'
37'
1:0
56'
70'
72'
72'
1:1
87'
1:2
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 8
-
2 Угловые 2
-
6 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|5 (2)
|0.31
|2.
|Фагир Вахид
|4
|0.25
|3.
|Муколли Арбнор
|3
|0.19
|4.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.13
|5.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.13
|6.
|Скооп Якоб
|1
|0.06
|7.
|Греве Мадс
|1
|0.06
|8.
|Ояла Юхани
|1
|0.06
|9.
|Колингер Денис
|1
|0.06
|10.
|Амундсен Мальте
|1
|0.06
|11.
|Монтиль Диего II
|0
|0
|12.
|Монтано Леонель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрэнсис Абу
|4
|0.25
|2.
|Сулемана Камалдин
|4
|0.25
|3.
|Диоманде Мохаммед
|3
|0.19
|4.
|Рюгор Миккель
|3 (1)
|0.19
|5.
|Атанга Исаак
|3
|0.19
|6.
|Йенссен Ульрик
|2
|0.13
|7.
|Фресе Мартин
|2
|0.13
|8.
|Андерсен Магнус II
|1
|0.06
|9.
|Амон Джонатан
|1
|0.06
|10.
|Йенсен Виктор
|1
|0.06
|11.
|Тюкосен Мадс
|0
|0
|12.
|Хансен Киан
|0
|0
|13.
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|14.
|Виндаль-Йенсен Петер
|0
|0
|15.
|Месик Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|6
|0
|2.
|Соуза Аллан II
|5
|0
|3.
|Милошевич Александер
|4
|0
|4.
|Муколли Арбнор
|4
|0
|5.
|Рамадани Юльбер
|3
|0
|6.
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|7.
|Хетеми Лундрим
|3
|0
|8.
|Греве Мадс
|2
|0
|9.
|Скооп Якоб
|2
|0
|10.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|11.
|Фагир Вахид
|2
|0
|12.
|Ояла Юхани
|1
|0
|13.
|Йенсен Лукас II
|1
|0
|14.
|Колингер Денис
|1
|0
|15.
|Луис Энрике II
|1
|0
|16.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|17.
|Монтано Леонель
|1
|0
|18.
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йенссен Ульрик
|5
|0
|2.
|Сулемана Камалдин
|3
|1
|3.
|Рюгор Миккель
|3
|0
|4.
|Месик Иван
|3
|0
|5.
|Диоманде Мохаммед
|3
|0
|6.
|Джуру Йохан
|2
|0
|7.
|Хансен Киан
|2
|0
|8.
|Садик Ибраим
|2
|0
|9.
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|10.
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|11.
|Фресе Мартин
|1
|0
|12.
|Фрэнсис Абу
|1
|0
|13.
|Чуквуани Точи
|1
|0
|14.
|Ннамани Эмека
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|42.86% (9)
|Нордшелланн
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +9 =6 -5Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле
Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген
Нордшелланн Последние 20 матчей: +10 =3 -7Нордшелланн 2:0 Кёге Нордшелланн 0:2 Оденсе Нордшелланн 0:1 Брондбю Нордшелланн 4:1 Нествед
Нордшелланн 4:1 Фремад Амагер Нордшелланн 2:1 Виборг Нордшелланн 4:2 Хельсингёр Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Орхус Ольборг 1:1 Нордшелланн Видовре 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Вайле Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Хорсенс 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Раннерс Гресрёддерне 1:5 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Нордшелланн Нордшелланн 4:1 Люнгбю
Последние игры между собой
Вайле: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Нордшелланн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2:0 Заявка
|16
|11
|1
|4
|30 - 20
|34
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 17
|30
|3.
|Орхус
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|5.
|Раннерс
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 14
|26
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|7.
|Ольборг
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 22
|21
|8.
|Вайле
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|9.
|Оденсе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|24 - 24
|17
|11.
|Люнгбю
|0:2 Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 33
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|Брондбю
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 10
|16
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ольборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|8.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|9.
|Раннерс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|12.
|Люнгбю
|0:2 Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|2:0 Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|2.
|Раннерс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 3
|16
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|6.
|Вайле
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|11 - 16
|4
|11.
|Люнгбю
|0:2 Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Нордшелланн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нордшелланн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Нордшелланн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров