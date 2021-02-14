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  2. Матчи
  3. Дания
Вайле
2:2
Конец матча

Стадион:
Нордшелланн
0'
25' Желтая карточка
Кристенсен Якоб
1:0
37' Гол
Муколли Арбнор
56' Желтая карточка
Джуру Йохан
70' Желтая карточка
Садик Ибраим
72' Желтая карточка
Эзатолахи Саид
1:1
72' Гол
Йенссен Ульрик
1:2
87' Гол
Йенсен Виктор
2:2
90' Гол
Колингер Денис
90'+4
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
22
Колингер
Денис
4
Ояла
Юхани
33
Бенгтссон
Пьер
16
Рамадани
Юльбер
6
Эзатолахи
Саид
34
Хетеми
Лундрим
50
Соуза
Аллан
II
9
Фагир
Вахид
11
Муколли
Арбнор
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Тюкосен
Мадс
28
Джуру
Йохан
3
Йенссен
Ульрик
27
Свенссон
Даниэль
41
Фрэнсис
Абу
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
22
Йенсен
Виктор
21
Ннамани
Эмека
10
Сулемана
Камалдин
Вайле
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

Ход матча

25'
 
Кристенсен Якоб
37'
 
Месик Иван
Свенссон Даниэль
37'
Муколли Арбнор
(Соуза Аллан II)
1:0
56'
 
Джуру Йохан
63'
 
Чуквуани Точи
Кристенсен Якоб
63'
 
Садик Ибраим
Ннамани Эмека
70'
 
Садик Ибраим
72'
Эзатолахи Саид
 
72'
1:1
Йенссен Ульрик
(Тюкосен Мадс)
76'
Йенсен Лукас II
Хетеми Лундрим
 
76'
Онугха Герман
Фагир Вахид
 
82'
Ковачич Доминик
Эзатолахи Саид
 
87'
1:2
Йенсен Виктор
88'
Монтиль Диего II
Муколли Арбнор
 
90'
Колингер Денис
(Соуза Аллан II)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 2
  • 6 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 5 (2) 0.31
2. Фагир Вахид 4 0.25
3. Муколли Арбнор 3 0.19
4. Эзатолахи Саид 2 0.13
5. Двамена Рафаэль 2 0.13
6. Скооп Якоб 1 0.06
7. Греве Мадс 1 0.06
8. Ояла Юхани 1 0.06
9. Колингер Денис 1 0.06
10. Амундсен Мальте 1 0.06
11. Монтиль Диего II 0 0
12. Монтано Леонель 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрэнсис Абу 4 0.25
2. Сулемана Камалдин 4 0.25
3. Диоманде Мохаммед 3 0.19
4. Рюгор Миккель 3 (1) 0.19
5. Атанга Исаак 3 0.19
6. Йенссен Ульрик 2 0.13
7. Фресе Мартин 2 0.13
8. Андерсен Магнус II 1 0.06
9. Амон Джонатан 1 0.06
10. Йенсен Виктор 1 0.06
11. Тюкосен Мадс 0 0
12. Хансен Киан 0 0
13. Свенссон Даниэль 0 0
14. Виндаль-Йенсен Петер 0 0
15. Месик Иван 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 6 0
2. Соуза Аллан II 5 0
3. Милошевич Александер 4 0
4. Муколли Арбнор 4 0
5. Рамадани Юльбер 3 0
6. Хенриксен Тобиас 3 0
7. Хетеми Лундрим 3 0
8. Греве Мадс 2 0
9. Скооп Якоб 2 0
10. Двамена Рафаэль 2 0
11. Фагир Вахид 2 0
12. Ояла Юхани 1 0
13. Йенсен Лукас II 1 0
14. Колингер Денис 1 0
15. Луис Энрике II 1 0
16. Амундсен Мальте 1 0
17. Монтано Леонель 1 0
18. Гуннелунн Томас 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Йенссен Ульрик 5 0
2. Сулемана Камалдин 3 1
3. Рюгор Миккель 3 0
4. Месик Иван 3 0
5. Диоманде Мохаммед 3 0
6. Джуру Йохан 2 0
7. Хансен Киан 2 0
8. Садик Ибраим 2 0
9. Кристенсен Якоб 2 0
10. Тюкосен Мадс 1 0
11. Фресе Мартин 1 0
12. Фрэнсис Абу 1 0
13. Чуквуани Точи 1 0
14. Ннамани Эмека 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 9.52% (2) 19.05% (4) 4.76% (1) 23.81% (5) 42.86% (9)
 Нордшелланн 20.83% (5) 8.33% (2) 12.5% (3) 29.17% (7) 8.33% (2) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле
Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле Вайле 2:2 Копенгаген
Нордшелланн Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Нордшелланн 2:0 Кёге Нордшелланн 0:2 Оденсе Нордшелланн 0:1 Брондбю Нордшелланн 4:1 Нествед
Нордшелланн 4:1 Фремад Амагер Нордшелланн 2:1 Виборг Нордшелланн 4:2 Хельсингёр Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Орхус Ольборг 1:1 Нордшелланн Видовре 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Вайле Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Хорсенс 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 1:0 Раннерс Гресрёддерне 1:5 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Нордшелланн Нордшелланн 4:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Вайле: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Нордшелланн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Нордшелланн 1:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 3:1 Нордшелланн Товарищеские матчи Вайле 1:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:0 Вайле Суперлига Дании
Вайле 0:2 Нордшелланн Кубок Нордшелланн 2:0 Вайле Кубок Нордшелланн 4:1 Вайле САС Лигаен Вайле 1:1 Нордшелланн САС Лигаен Нордшелланн 2:1 Вайле САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2:0 Заявка 16 11 1 4 30 - 20 34
2. Митьюлланд Заявка 15 9 3 3 26 - 17 30
3. Орхус Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Копенгаген Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
5. Раннерс Заявка 16 8 2 6 25 - 14 26
6. Сённерйюск Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
7. Ольборг Заявка 16 5 6 5 18 - 22 21
8. Вайле Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
9. Оденсе Заявка 15 5 4 6 20 - 21 19
10. Нордшелланн Заявка 16 4 5 7 24 - 24 17
11. Люнгбю 0:2 Заявка 16 1 4 11 13 - 33 7
12. Хорсенс Заявка 15 1 3 11 10 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус Заявка 8 6 0 2 19 - 8 18
2. Митьюлланд Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
3. Брондбю 2:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 10 16
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ольборг Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
8. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9. Раннерс Заявка 8 3 1 4 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Хорсенс Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
12. Люнгбю 0:2 Заявка 8 0 4 4 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2:0 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
2. Раннерс Заявка 8 5 1 2 12 - 3 16
3. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
4. Митьюлланд Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
5. Сённерйюск Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Нордшелланн Заявка 8 0 4 4 11 - 16 4
11. Люнгбю 0:2 Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Ояла Юхани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    94'
    Тюкосен Мадс задерживает мяч рукой
  • 93'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Йенссен Ульрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Контроль мяча: Вайле: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 93'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Монтиль Диего II из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Месик Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Соуза Аллан II из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 91'
    Контроль мяча: Вайле: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Соуза Аллан II сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    91'
    ГОООООЛ - Колингер Денис Вайле забивает ударом головой
  • 91'
    Соуза Аллан II из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
  • 91'
    Бенгтссон Пьер из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 91'
    Плохо сыграл Фрэнсис Абу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 91'
    Онугха Герман из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 91'
    Йенсен Лукас II из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Соуза Аллан II из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
  • 90'
    Плохо сыграл Джуру Йохан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 90'
    Ояла Юхани из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Йенсен Лукас II из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 89'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 89'
    Контроль мяча: Вайле: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 88'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 88'
    Тактическая замена. Муколли Арбнор уходит с поля и его заменяет Монтиль Диего II
  • 87'
    Камаль-Дин Сулемана сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Йенсен Виктор первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 87'
    Камаль-Дин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 87'
    Плохо сыграл Хенриксен Тобиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 87'
    Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 87'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вайле пробьет пенальти!
  • 86'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 86'
    Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Удивительный сейв сделал Брунст Александер из команды Вайле! А был бы точно гол!
  • 85'
    Камаль-Дин Сулемана имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
  • 85'
    Месик Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 85'
    Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 84'
    Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Йенссен Ульрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Тактическая замена. Эзатолахи Саид уходит с поля и его заменяет Ковачич Доминик
  • Офсайд
    82'
    Ояла Юхани из команды Вайле в офсайде
  • 82'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
  • 82'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
  • 81'
    Контроль мяча: Вайле: 46%, Норшеланн: 54%.
  • Фол, нарушение
    80'
    Чуквуани Точи наказан за толчок Хенриксен Тобиас
  • 80'
    Месик Иван из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 80'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 80'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Вайле: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 80'
    Соуза Аллан II из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 79'
    Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Брунст Александер из команды Вайле сделал отличный сейв!
  • 79'
    Брунст Александер не дал случится голу! Фрэнсис Абу должен был забивать, но Брунст Александер сделал отличный сейв
  • 79'
    О, нет. Из многообещающей позиции Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 78'
    Плохо сыграл Эзатолахи Саид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 78'
    Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 78'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Садик Ибраим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Онугха Герман из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
  • 77'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 76'
    Тактическая замена. Фагир Вахид уходит с поля и его заменяет Онугха Герман
  • 76'
    Тактическая замена. Хетеми Лундрим уходит с поля и его заменяет Йенсен Лукас II
  • 76'
    Выглядело как неплохой момент. Эзатолахи Саид из команды Вайле закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • Угловой
    76'
    Соуза Аллан II из команды Вайле подал угловой слева.
  • 75'
    Бенгтссон Пьер из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 75'
    Контроль мяча: Вайле: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 75'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 75'
    Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    74'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 74'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 74'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    73'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 72'
    Тюкосен Мадс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    72'
    Г О О О О Л - Йенссен Ульрик изменил счет на табло!
  • 72'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • 72'
    Садик Ибраим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 72'
    Контроль мяча: Вайле: 46%, Норшеланн: 54%.
  • Желтая карточка
    72'
    Эзатолахи Саид получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Эзатолахи Саид из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Фрэнсис Абу
  • 71'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 71'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    70'
    Садик Ибраим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья свистит. Садик Ибраим атаковал сзади соперника. Это Соуза Аллан II заработал своей команде штрафной
  • 70'
    Соуза Аллан II из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
  • 70'
    Вайле начинает контратаку
  • 70'
    Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    70'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 70'
    Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Офсайд
    69'
    Муколли Арбнор из команды Вайле в офсайде
  • 69'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 69'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вайле пробьет пенальти!
  • 68'
    Контроль мяча: Вайле: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 68'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 68'
    Фагир Вахид из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
  • 68'
    Вайле начинает контратаку
  • 68'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Садик Ибраим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Чуквуани Точи из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 68'
    Чуквуани Точи из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 67'
    Йенссен Ульрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 67'
    Йенссен Ульрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Месик Иван из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 67'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    66'
    Муколли Арбнор из команды Вайле в офсайде
  • 66'
    Бенгтссон Пьер из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 66'
    Бенгтссон Пьер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 66'
    Эзатолахи Саид нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 65'
    Муколли Арбнор из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 65'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Вайле: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 64'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Соуза Аллан II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 64'
    Муколли Арбнор из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 63'
    Тактическая замена. Эмека Ннамани уходит с поля и его заменяет Садик Ибраим
  • 63'
    Тактическая замена. Кристенсен Якоб уходит с поля и его заменяет Чуквуани Точи
  • 63'
    Соуза Аллан II из команды Вайле попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 63'
    Муколли Арбнор из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 63'
    Вайле начинает контратаку
  • 63'
    Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Месик Иван из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 62'
    Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 61'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 60'
    Контроль мяча: Вайле: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 60'
    Ояла Юхани пробует нанести удар издали, но Виндаль-Йенсен Петер ловит мяч
  • 59'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    59'
    Эмека Ннамани из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Эзатолахи Саид пострадал.
  • 59'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Муколли Арбнор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 58'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 58'
    Вайле начинает контратаку
  • 58'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 57'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    56'
    Джуру Йохан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    56'
    Безумный фол. Джуру Йохан грубо играет против соперника. Пострадал Рамадани Юльбер
  • 56'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Рамадани Юльбер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 56'
    Месик Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    56'
    Соуза Аллан II из команды Вайле подал угловой справа.
  • 55'
    Месик Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Муколли Арбнор из команды Вайле навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    54'
    Муколли Арбнор из команды Вайле играет слишком грубо. Тюкосен Мадс оказался на газоне.
  • 54'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Контроль мяча: Вайле: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 53'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    52'
    Тюкосен Мадс наказан за толчок Хетеми Лундрим
  • 51'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 51'
    Камаль-Дин Сулемана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 51'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Хорошую попытку сделал Муколли Арбнор. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 50'
    Отличные скиллы показывает Муколли Арбнор, обводя своих соперников
  • 50'
    Вайле начинает контратаку
  • 50'
    Йенсен Виктор из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 50'
    Кристенсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    49'
    Муколли Арбнор наказан за толчок Тюкосен Мадс
  • 49'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 48'
    Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Йенссен Ульрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 46'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 46'
    Йенссен Ульрик делает длинную передачу вперед
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Вайле играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Хорошую попытку сделал Хенриксен Тобиас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 49'
    Виндаль-Йенсен Петер не дал случится голу! Соуза Аллан II должен был забивать, но Виндаль-Йенсен Петер сделал отличный сейв
  • 49'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Йенсен Виктор из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 49'
    Плохо сыграл Хенриксен Тобиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 49'
    Плохо сыграл Ояла Юхани - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 49'
    Виндаль-Йенсен Петер делает длинную передачу вперед
  • 49'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 48'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Фагир Вахид из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 48'
    Контроль мяча: Вайле: 51%, Норшеланн: 49%.
  • 48'
    Эмека Ннамани нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 47'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 47'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Йенсен Виктор имел все шансы забить, но Брунст Александер сделал отличный сейв!
  • 46'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 46'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Фагир Вахид из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 46'
    Колингер Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    45'
    Камаль-Дин Сулемана задерживает мяч рукой
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Вайле: 50%, Норшеланн: 50%.
  • 45'
    Фрэнсис Абу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Хетеми Лундрим из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 44'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хетеми Лундрим и Рамадани Юльбер из команды Вайле.
  • 44'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Андерсен Магнус II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Муколли Арбнор из команды Вайле забрасывает мяч в штрафную.
  • 42'
    Фагир Вахид из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 42'
    Колингер Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 42'
    Контроль мяча: Вайле: 52%, Норшеланн: 48%.
  • Фол, нарушение
    42'
    Месик Иван наказан за толчок Соуза Аллан II
  • 41'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 41'
    Опасность предотвращена - Месик Иван из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 41'
    Виндаль-Йенсен Петер не дал случится голу! Муколли Арбнор должен был забивать, но Виндаль-Йенсен Петер сделал отличный сейв
  • 41'
    Рамадани Юльбер из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 41'
    Рамадани Юльбер из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    Вайле начинает контратаку
  • 40'
    Хорошую попытку сделал Эмека Ннамани. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 40'
    Джуру Йохан из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • 40'
    Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 39'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Контроль мяча: Вайле: 52%, Норшеланн: 48%.
  • 37'
    Соуза Аллан II сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    ГОООООЛ - Муколли Арбнор Вайле забивает ударом головой
  • 37'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Daniel Svensson получил травму и заменен. Месик Иван выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    37'
    Ох, нехорошо это выглядит. Daniel Svensson получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Daniel Svensson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    36'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Соуза Аллан II пострадал.
  • 35'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Daniel Svensson из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
  • Офсайд
    34'
    Фагир Вахид из команды Вайле в офсайде
  • 34'
    Рамадани Юльбер из команды Вайле делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Хетеми Лундрим из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Эмека Ннамани
  • 33'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Соуза Аллан II из команды Вайле делает пас партнеру.
  • Офсайд
    32'
    Фагир Вахид из команды Вайле в офсайде
  • 32'
    Колингер Денис из команды Вайле делает передачу одноклубнику.
  • 32'
    Муколли Арбнор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    31'
    Джуру Йохан наказан за толчок Муколли Арбнор
  • 30'
    Контроль мяча: Вайле: 52%, Норшеланн: 48%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 30'
    Эмека Ннамани из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 30'
    Йенсен Виктор из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 30'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 30'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Опасность предотвращена - Ояла Юхани из команды Вайле вступил в отбор удачно
  • 29'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Соуза Аллан II из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 28'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 27'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Фагир Вахид из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 27'
    Муколли Арбнор из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 26'
    Соуза Аллан II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    25'
    Кристенсен Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    25'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн играет слишком грубо. Муколли Арбнор оказался на газоне.
  • 25'
    Муколли Арбнор из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
  • 25'
    Вайле начинает контратаку
  • 25'
    Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 24'
    Эзатолахи Саид не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 21'
    Эзатолахи Саид из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Контроль мяча: Вайле: 56%, Норшеланн: 44%.
  • 20'
    Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 20'
    Daniel Svensson из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • 20'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    19'
    Хетеми Лундрим задерживает мяч рукой
  • 18'
    Камаль-Дин Сулемана пробует нанести удар издали, но Брунст Александер держит все под контролем
  • 18'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Муколли Арбнор из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Хетеми Лундрим из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 16'
    Камаль-Дин Сулемана нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 16'
    Йенсен Виктор из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 16'
    Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    16'
    Муколли Арбнор из команды Вайле в офсайде
  • 15'
    Контроль мяча: Вайле: 69%, Норшеланн: 31%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
  • 14'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 14'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
  • 13'
    Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Виндаль-Йенсен Петер делает длинную передачу вперед
  • 13'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Йенссен Ульрик делает длинную передачу вперед
  • 12'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Муколли Арбнор из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Контроль мяча: Вайле: 69%, Норшеланн: 31%.
  • Травма, повреждение
    11'
    Daniel Svensson возвращается на поле.
  • 11'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    11'
    Муколли Арбнор из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Фрэнсис Абу пострадал.
  • 11'
    Йенсен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    10'
    Ох, нехорошо это выглядит. Daniel Svensson получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    8'
    Daniel Svensson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Хетеми Лундрим из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Хетеми Лундрим из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Daniel Svensson из команды Норшеланн играет слишком грубо. Соуза Аллан II оказался на газоне.
  • 6'
    Контроль мяча: Вайле: 70%, Норшеланн: 30%.
  • 6'
    Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Йенссен Ульрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Йенсен Виктор из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Камаль-Дин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Йенссен Ульрик делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 5'
    Бенгтссон Пьер из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Хенриксен Тобиас из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Фагир Вахид из команды Вайле делает пас партнеру.
  • 3'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Камаль-Дин Сулемана из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Рамадани Юльбер
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Колингер Денис из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Вайле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.32 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.50 13.00
  3.97 1.67 5.12

Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Нордшелланн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нордшелланн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Нордшелланн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.30 1.07 3.20 1.33 2.45 1.55 1.82 2.09 1.41 2.91 1.28 3.54 1.09 6.40 1.07 6.70 1.00 10.75
5.10 1.14 3.75 1.25 3.90 1.23 2.01 1.75 2.02 1.79 1.45 2.62 1.14 5.20 1.10 6.25 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 13.00 1.01 13.00 0.00 19.00
3.38 1.34 2.33 1.65 2.86 1.45 2.35 1.64 1.83 2.05 1.52 2.62 1.83 2.06 1.50 2.68 1.19 5.05 1.28 3.87 1.10 8.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60
1.26 3.94 1.13 6.08 1.23 4.32 1.49 2.69 1.35 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
2.39 1.57 1.61 2.35 1.20 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Вайле 2:2 Нордшелланн онлайн

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