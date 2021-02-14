Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: МСХ Арена
Хорсенс
3' Желтая карточкаЯкобсен Бьярке
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
11
Нюманн
Петер
15
Буус
Якоб
79
Поль
Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нюманн ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Поль ЯнникНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Торсен ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
18 Камили ЛиримНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|5
|0.31
|2.
|Каба Сори
|5
|0.31
|3.
|Систо Пионе
|5
|0.31
|4.
|Святченко Эрик
|2
|0.13
|5.
|Шольц Александр
|2 (1)
|0.13
|6.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.06
|7.
|Ониика Фрэнк
|1
|0.06
|8.
|Мабиль Авер
|1
|0.06
|9.
|Краев Божидар
|1
|0.06
|10.
|Пфайффер Лука
|1
|0.06
|11.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.06
|12.
|Паулиньо VI
|0
|0
|13.
|Коолс Дион
|0
|0
|14.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|15.
|Дюр Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поль Янник
|3 (2)
|0.19
|2.
|Финнбогасон Къяртан
|2
|0.13
|3.
|Брок-Мадсен Николай
|1 (1)
|0.06
|4.
|Андреасен Лука
|1 (1)
|0.06
|5.
|Ламб Микаэл
|1
|0.06
|6.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.06
|7.
|Якобсен Бьярке
|1
|0.06
|8.
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коолс Дион
|3
|0
|2.
|Каюсте Йенс
|3
|0
|3.
|Паулиньо VI
|3
|0
|4.
|Святченко Эрик
|2
|0
|5.
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|6.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|7.
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|8.
|Шольц Александр
|1
|0
|9.
|Краев Божидар
|1
|0
|10.
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|11.
|Каба Сори
|1
|0
|12.
|Мадсен Николас
|1
|0
|13.
|Исаксен Густав
|1
|0
|14.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Якобсен Бьярке
|2
|2
|2.
|Ханссон Халлюр
|5
|0
|3.
|Камили Лирим
|4
|0
|4.
|Людвиг Александр
|3
|0
|5.
|Геммер Йонас
|3
|0
|6.
|Браянац Муамер
|3
|0
|7.
|Финнбогасон Къяртан
|1
|1
|8.
|Торсен Йонас
|2
|0
|9.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|10.
|Поль Янник
|2
|0
|11.
|Франтсен Руне
|1
|0
|12.
|Ланге Тор
|1
|0
|13.
|Киилерик Мальте
|1
|0
|14.
|Андреасен Лука
|1
|0
|15.
|Буус Якоб
|1
|0
|16.
|Йенсен Магнус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|16% (4)
|8% (2)
|24% (6)
|4% (1)
|32% (8)
|16% (4)
|Хорсенс
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг
Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг
Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Митьюлланд 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:2 Хорсенс Товарищеские матчи Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Митьюлланд Международные матчи (клубы) Хорсенс 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 20
|34
|2.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 17
|31
|3.
|Орхус
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|5.
|Раннерс
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 14
|26
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|7.
|Ольборг
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 22
|21
|8.
|Вайле
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|9.
|Оденсе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|24 - 24
|17
|11.
|Хорсенс
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|10 - 29
|7
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|Брондбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 10
|16
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ольборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|8.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|9.
|Раннерс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Хорсенс
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Раннерс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 3
|16
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|4.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|6.
|Вайле
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|11 - 16
|4
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
Победитель
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