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  2. Матчи
  3. Дания
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Хорсенс
0'
3' Желтая карточка
Якобсен Бьярке
34'
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
10
Феррейра
Эвандер
45
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
33
Пфайффер
Лука
7
Систо
Пионе
1
Делач
Матей
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
5
Реесе
Сёрен
11
Нюманн
Петер
8
Якобсен
Бьярке
10
Ханссон
Халлюр
15
Буус
Якоб
9
Андреасен
Лука
79
Поль
Янник
44
Брок-Мадсен
Николай
Митьюлланд
4-3-3
Хорсенс
3-4-1-2

Ход матча

3'
 
Якобсен Бьярке

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 5 0.31
2. Каба Сори 5 0.31
3. Систо Пионе 5 0.31
4. Святченко Эрик 2 0.13
5. Шольц Александр 2 (1) 0.13
6. Феррейра Эвандер 1 0.06
7. Ониика Фрэнк 1 0.06
8. Мабиль Авер 1 0.06
9. Краев Божидар 1 0.06
10. Пфайффер Лука 1 0.06
11. Брумадо Жуниор 1 0.06
12. Паулиньо VI 0 0
13. Коолс Дион 0 0
14. Андерсон Микаэль 0 0
15. Дюр Николас 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поль Янник 3 (2) 0.19
2. Финнбогасон Къяртан 2 0.13
3. Брок-Мадсен Николай 1 (1) 0.06
4. Андреасен Лука 1 (1) 0.06
5. Ламб Микаэл 1 0.06
6. Ханссон Халлюр 1 0.06
7. Якобсен Бьярке 1 0.06
8. Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Коолс Дион 3 0
2. Каюсте Йенс 3 0
3. Паулиньо VI 3 0
4. Святченко Эрик 2 0
5. Феррейра Эвандер 2 0
6. Брумадо Жуниор 2 0
7. Ониика Фрэнк 2 0
8. Шольц Александр 1 0
9. Краев Божидар 1 0
10. Андерсон Микаэль 1 0
11. Каба Сори 1 0
12. Мадсен Николас 1 0
13. Исаксен Густав 1 0
14. Манджрекар Джеймс 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Якобсен Бьярке 2 2
2. Ханссон Халлюр 5 0
3. Камили Лирим 4 0
4. Людвиг Александр 3 0
5. Геммер Йонас 3 0
6. Браянац Муамер 3 0
7. Финнбогасон Къяртан 1 1
8. Торсен Йонас 2 0
9. Брок-Мадсен Николай 2 0
10. Поль Янник 2 0
11. Франтсен Руне 1 0
12. Ланге Тор 1 0
13. Киилерик Мальте 1 0
14. Андреасен Лука 1 0
15. Буус Якоб 1 0
16. Йенсен Магнус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 16% (4) 8% (2) 24% (6) 4% (1) 32% (8) 16% (4)
 Хорсенс 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг
Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг
Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс Хорсенс 2:2 Митьюлланд Брондбю 2:1 Хорсенс

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Хорсенс 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:2 Хорсенс Товарищеские матчи Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Митьюлланд Международные матчи (клубы) Хорсенс 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 16 11 1 4 32 - 20 34
2. Митьюлланд 0:0 Заявка 16 9 4 3 26 - 17 31
3. Орхус Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Копенгаген Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
5. Раннерс Заявка 16 8 2 6 25 - 14 26
6. Сённерйюск Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
7. Ольборг Заявка 16 5 6 5 18 - 22 21
8. Вайле Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
9. Оденсе Заявка 15 5 4 6 20 - 21 19
10. Нордшелланн Заявка 16 4 5 7 24 - 24 17
11. Хорсенс 0:0 Заявка 16 1 4 11 10 - 29 7
12. Люнгбю Заявка 16 1 4 11 13 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус Заявка 8 6 0 2 19 - 8 18
2. Митьюлланд 0:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 4 17
3. Брондбю Заявка 7 5 1 1 17 - 10 16
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ольборг Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
8. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9. Раннерс Заявка 8 3 1 4 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Хорсенс 0:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
12. Люнгбю Заявка 8 0 4 4 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
2. Раннерс Заявка 8 5 1 2 12 - 3 16
3. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
4. Митьюлланд 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
5. Сённерйюск Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Нордшелланн Заявка 8 0 4 4 11 - 16 4
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс 0:0 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Хорсенс
1.35
5.25
9.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.00 8.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.33 4.90 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.25 9.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.40 9.20
  1.35 4.69 10.01

Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.85 1.24 2.02 1.74 1.60 2.26 1.39 2.85 1.14 5.00
10.50 1.01 9.90 1.02 3.78 1.25 3.12 1.36 2.10 1.81 1.65 2.24 1.41 2.82 1.18 4.35 1.13 4.95 1.03 8.90 1.03 8.90 1.00 11.25
9.00 1.04 7.00 1.08 3.05 1.35 2.31 1.57 1.70 2.08 1.89 1.91 1.35 3.05 1.71 2.14 1.25 3.75 1.09 6.50 1.07 7.50 1.04 8.60 1.03 9.20 1.02 15.00 1.01 10.50
4.25 1.25 2.52 1.56 2.12 1.77 1.78 2.11 1.59 2.45 1.43 2.95 1.65 2.32 1.51 2.66 1.43 2.94 1.17 5.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 2.08 1.70 1.47 2.55 1.11 6.00
3.20 1.35 2.15 1.70 1.50 2.59 1.18 4.90 1.12 6.15
2.30 1.58 1.47 2.55 1.23 3.90 1.04 9.00 1.03 10.00
2.05 1.81 1.68 2.24 1.31 3.55 1.70 2.21 1.49 2.68 1.34 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.96 1.22 4.00
4.20 1.23 2.91 1.41 1.81 2.00 1.33 3.32 1.22 4.30
3.05 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.16 1.65
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
3.95 1.22
Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Хорсенс онлайн

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