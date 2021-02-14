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Люнгбю
0:2
Первый тайм: 42'

Стадион:
Брондбю
0'
0:1
27' Гол
Менса Кевин
0:2
31' Гол
Линнстрем Йеспер
42'
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
18
Шиембе
Кевин
2
Энгхардт
Каспер
4
Кроне
Свенн
25
Корнвиг
Эмиль
8
Хебо
Матиас
29
Торп
Виктор
7
Нильсен
Эмиль
16
Якобсен
Кристиан
II
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
14
Менса
Кевин
18
Линнстрем
Йеспер
19
Френнруп
Мортен
22
Радошевич
Йосип
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
Люнгбю
4-3-3
Брондбю
3-5-2

Ход матча

27'
0:1
Менса Кевин
(Уре Микаэль)
31'
0:2
Линнстрем Йеспер
(Радошевич Йосип)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торп Виктор 3 0.19
2. Якобсен Кристиан II 2 0.13
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.13
4. Фосгаард Лассе 1 0.06
5. Геертсен Николай 1 0.06
6. Нильсен Эмиль 1 0.06
7. Варминг Магнус 1 0.06
8. Йоргенсен Каспер 1 0.06
9. Теллуфсен Расмус 0 0
10. Хамалайнен Брайан 0 0
11. Риель Андре 0 0
12. Гюткьяер Фредерик 0 0
13. Энгхардт Каспер 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 9 0.56
2. Уре Микаэль 8 (2) 0.5
3. Хедлунд Симон 4 0.25
4. Рустед Сигурд 3 0.19
5. Кристенсен Лассе 1 0.06
6. Менса Кевин 1 0.06
7. Павлович Андрия 1 0.06
8. Риверос Блас 1 0.06
9. Бруус Андреас 1 0.06
10. Слимане Анис 1 0.06
11. Радошевич Йосип 0 0
12. Френнруп Мортен 0 0
13. Чорлу Резан 0 0
14. Бьюр Петер 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 3 1
2. Хамалайнен Брайан 4 0
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 4 0
4. Хебо Матиас 4 0
5. Торп Виктор 3 0
6. Фосгаард Лассе 2 0
7. Геертсен Николай 2 0
8. Грегор Паскаль 2 0
9. Гюткьяер Фредерик 2 0
10. Шиембе Кевин 2 0
11. Винтер Фредерик 2 0
12. Риель Андре 0 1
13. Нильсен Эмиль 1 0
14. Теллуфсен Расмус 1 0
15. Корнвиг Эмиль 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 4 1
2. Френнруп Мортен 3 1
3. Радошевич Йосип 2 0
4. Кристенсен Лассе 2 0
5. Павлович Андрия 2 0
6. Уре Микаэль 2 0
7. Бруус Андреас 2 0
8. Линнстрем Йеспер 2 0
9. Швебе Марвин 1 0
10. Юнг Антони 1 0
11. Махсо Андреас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 16.67% (2) 0 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3)
 Брондбю 14.29% (4) 10.71% (3) 21.43% (6) 21.43% (6) 14.29% (4) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю
Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю
Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Брондбю: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Брондбю 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:0 Брондбю Товарищеские матчи Брондбю 1:0 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 0:3 Брондбю Суперлига Дании Люнгбю 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 5:3 Люнгбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Люнгбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 3:3 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:1 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Люнгбю Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2:0 Заявка 16 11 1 4 30 - 20 34
2. Митьюлланд Заявка 15 9 3 3 26 - 17 30
3. Орхус Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Копенгаген Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
5. Раннерс Заявка 16 8 2 6 25 - 14 26
6. Сённерйюск Заявка 15 7 3 5 23 - 19 24
7. Ольборг Заявка 16 5 6 5 18 - 22 21
8. Вайле Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
9. Оденсе Заявка 15 5 4 6 20 - 21 19
10. Нордшелланн Заявка 16 4 5 7 24 - 24 17
11. Люнгбю 0:2 Заявка 16 1 4 11 13 - 33 7
12. Хорсенс Заявка 15 1 3 11 10 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус Заявка 8 6 0 2 19 - 8 18
2. Митьюлланд Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
3. Брондбю 2:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 10 16
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ольборг Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
8. Копенгаген Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9. Раннерс Заявка 8 3 1 4 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Хорсенс Заявка 8 1 2 5 8 - 16 5
12. Люнгбю 0:2 Заявка 8 0 4 4 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2:0 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
2. Раннерс Заявка 8 5 1 2 12 - 3 16
3. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
4. Митьюлланд Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
5. Сённерйюск Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
6. Вайле Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 7 2 1 4 11 - 13 7
10. Нордшелланн Заявка 8 0 4 4 11 - 16 4
11. Люнгбю 0:2 Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Брондбю
4.30
3.70
1.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 21.00 13.00 1.08
Бонус: 10 000 ₽ 4.10 3.55 1.83
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.70 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 10.50 1.06
  36.45 14.15 1.06

Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.60 1.26 2.80 1.40 1.92 1.82 1.53 2.41 1.36 3.00 1.13 5.60
9.40 1.02 7.80 1.04 3.26 1.32 2.79 1.44 1.96 1.93 1.49 2.62 1.28 3.50 1.13 5.15 1.09 5.75 1.01 10.75
8.20 1.05 6.50 1.09 2.95 1.37 2.30 1.58 2.05 1.77 6.80 1.08 1.74 2.08 5.00 1.15 2.35 1.55 1.76 2.00 1.44 2.65 1.18 4.50 1.13 5.40 1.03 10.00 1.02 11.00
3.83 1.29 2.72 1.49 2.35 1.63 1.98 1.91 1.75 2.16 1.55 2.55 1.55 2.54 2.47 1.58 2.16 1.75 1.85 2.03 1.62 2.37 1.49 2.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 1.95 1.79 1.43 2.70 1.10 6.20
2.88 1.42 1.89 1.83 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
2.25 1.60 1.45 2.62 1.22 4.00 1.04 9.00 1.48 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00
2.08 1.79 1.70 2.20 1.33 3.41 1.62 2.35 1.44 2.85 1.32 3.42 1.17 5.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.74 2.02 1.20 4.20
3.68 1.28 2.68 1.47 1.71 2.14 1.25 3.95 1.19 4.80
2.50 1.40 1.63 2.04 1.23 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.00
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.40 1.25
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