0:1
27' ГолМенса Кевин
0:2
31' ГолЛиннстрем Йеспер
0:3
58' ГолХедлунд Симон
0:4
73' ГолПавлович Андрия
87' Желтая карточкаКорнвиг Эмиль
90' Желтая карточкаВарминг Магнус
18
Шиембе
Кевин
29
Торп
Виктор
14
Менса
Кевин
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
0:1
31'
58'
73'
0:4
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торп Виктор
|3
|0.19
|2.
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.13
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.13
|4.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.06
|5.
|Геертсен Николай
|1
|0.06
|6.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.06
|7.
|Варминг Магнус
|1
|0.06
|8.
|Йоргенсен Каспер
|1
|0.06
|9.
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|10.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|11.
|Риель Андре
|0
|0
|12.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|13.
|Энгхардт Каспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|9
|0.56
|2.
|Уре Микаэль
|8 (2)
|0.5
|3.
|Хедлунд Симон
|5
|0.31
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.19
|5.
|Павлович Андрия
|2
|0.13
|6.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.06
|7.
|Менса Кевин
|1
|0.06
|8.
|Риверос Блас
|1
|0.06
|9.
|Бруус Андреас
|1
|0.06
|10.
|Слимане Анис
|1
|0.06
|11.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|12.
|Френнруп Мортен
|0
|0
|13.
|Чорлу Резан
|0
|0
|14.
|Бьюр Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|3
|1
|2.
|Хамалайнен Брайан
|4
|0
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|4
|0
|4.
|Хебо Матиас
|4
|0
|5.
|Торп Виктор
|3
|0
|6.
|Фосгаард Лассе
|2
|0
|7.
|Геертсен Николай
|2
|0
|8.
|Грегор Паскаль
|2
|0
|9.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|10.
|Шиембе Кевин
|2
|0
|11.
|Винтер Фредерик
|2
|0
|12.
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|13.
|Риель Андре
|0
|1
|14.
|Нильсен Эмиль
|1
|0
|15.
|Теллуфсен Расмус
|1
|0
|16.
|Варминг Магнус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|4
|1
|2.
|Френнруп Мортен
|3
|1
|3.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|4.
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|5.
|Павлович Андрия
|2
|0
|6.
|Уре Микаэль
|2
|0
|7.
|Бруус Андреас
|2
|0
|8.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0
|9.
|Швебе Марвин
|1
|0
|10.
|Юнг Антони
|1
|0
|11.
|Махсо Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|16.67% (2)
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Брондбю
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю
Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю Хельсингёр 1:1 Брондбю
Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс Копенгаген 1:2 Брондбю
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Брондбю: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Люнгбю 0:3 Брондбю Суперлига Дании Люнгбю 1:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 5:3 Люнгбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Люнгбю САС Лигаен Брондбю 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 3:3 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:1 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Люнгбю Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 20
|34
|2.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 17
|31
|3.
|Орхус
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|5.
|Раннерс
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 14
|26
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 19
|24
|7.
|Ольборг
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 22
|21
|8.
|Вайле
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|9.
|Оденсе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|24 - 24
|17
|11.
|Хорсенс
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|10 - 29
|7
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 8
|18
|2.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|Брондбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 10
|16
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Оденсе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ольборг
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|8.
|Копенгаген
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|9.
|Раннерс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Хорсенс
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Раннерс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 3
|16
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|4.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|6.
|Вайле
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Орхус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|11 - 16
|4
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Люнгбю» – «Брондбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люнгбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брондбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люнгбю» – «Брондбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров