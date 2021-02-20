Санкт-Паули
1:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Millerntor Stadion
Дармштадт
1:0
26' ГолБургшталлер Гвидо
18
Смит
Эрик
20
Беккер
Финн
22
Мармуш
Омар
23
Рапп
Николай
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Смит ЭрикПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Берко ЭрихНападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургшталлер Гвидо
|7
|0.32
|2.
|Киере Даниэль-Кофи
|6
|0.27
|3.
|Саласар Родриго
|5 (2)
|0.23
|4.
|Диттген Макс
|3
|0.14
|5.
|Мармуш Омар
|3 (1)
|0.14
|6.
|Макиенок Симон
|2
|0.09
|7.
|Бенателли Рико
|2
|0.09
|8.
|Беккер Финн
|1
|0.05
|9.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.05
|10.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.05
|11.
|Флэк Леон
|1
|0.05
|12.
|Igor Matanovic
|1
|0.05
|13.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|14.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|15.
|Пакарада Леарт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|9 (1)
|0.41
|2.
|Кемпе Тобиас
|8 (4)
|0.36
|3.
|Мелем Марвин
|3
|0.14
|4.
|Скарке Тим
|3
|0.14
|5.
|Хонзак Матиас
|2
|0.09
|6.
|Палссон Виктор
|2
|0.09
|7.
|Платте Феликс
|1
|0.05
|8.
|Рапп Николай
|1
|0.05
|9.
|Хён Иммануэль
|1
|0.05
|10.
|Сейдель Аарон
|1
|0.05
|11.
|Холланд Фабиан
|1 (1)
|0.05
|12.
|Берко Эрих
|0
|0
|13.
|Пэк Сын-Хо
|0
|0
|14.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|15.
|Клеменс Кристиан
|0
|0
|16.
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|17.
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Кнолль Марвин
|3
|1
|3.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|4.
|Бенателли Рико
|3
|0
|5.
|Пакарада Леарт
|3
|0
|6.
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|7.
|Беккер Финн
|3
|0
|8.
|Саласар Родриго
|3
|0
|9.
|Аремю Афииз
|3
|0
|10.
|Диттген Макс
|2
|0
|11.
|Бубалла Даниэль
|2
|0
|12.
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0
|13.
|Igor Matanovic
|2
|0
|14.
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|15.
|Тащи Борис
|1
|0
|16.
|Цирайс Филипп
|1
|0
|17.
|Джигала Адам
|1
|0
|18.
|Смит Эрик
|1
|0
|19.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|20.
|Бродерсен Свенд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|5
|1
|2.
|Май Ларс-Лукас
|4
|1
|3.
|Шнелльхардт Фабиан
|4
|0
|4.
|Холланд Фабиан
|4
|0
|5.
|Мелем Марвин
|4
|0
|6.
|Палссон Виктор
|3
|0
|7.
|Скарке Тим
|3
|0
|8.
|Херрман Патрик II
|1
|1
|9.
|Платте Феликс
|2
|0
|10.
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|11.
|Дурсун Сердар
|1
|0
|12.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|13.
|Шуэн Марсель
|1
|0
|14.
|Хён Иммануэль
|1
|0
|15.
|Станилевич Адриан
|1
|0
|16.
|Пфайффер Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Паули
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|34.38% (11)
|Дармштадт
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|34.38% (11)
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =6 -8Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Бохум
Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =3 -10Дармштадт 1:0 Оснабрюк Дармштадт 1:2 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Ян 1:1 Дармштадт
Дармштадт 2:1 Зандхаузен Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Дармштадт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 25
|42
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 19
|42
|3.
|Бохум
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|40 - 23
|42
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|41 - 24
|39
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 22
|33
|7.
|Фортуна
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 27
|33
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 30
|32
|9.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 26
|30
|10.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|34 - 38
|28
|12.
|Ян
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 29
|26
|13.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|22
|7
|4
|11
|32 - 37
|25
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|28 - 34
|23
|15.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|22
|6
|5
|11
|21 - 32
|23
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|21 - 43
|20
|17.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|22
|5
|4
|13
|25 - 43
|19
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|2.
|Гамбург
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|3.
|Бохум
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|4.
|Фортуна
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 7
|20
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|8.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|10.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|13.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|15.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 17
|22
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|Гамбург
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 15
|19
|5.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 15
|19
|6.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 20
|13
|9.
|Фортуна
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|11.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|14.
|Ян
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|15.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|16.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|8 - 25
|4
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 25
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|9 - 24
|3
Победитель
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