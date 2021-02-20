  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Санкт-Паули
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Дармштадт
0'
1:0
26' Гол
Бургшталлер Гвидо
35'
21
Dejan
Stoyanovich1
2
Ольссон
Себастьян
4
Цирайс
Филипп
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
18
Смит
Эрик
20
Беккер
Финн
8
Саласар
Родриго
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
22
Мармуш
Омар
1
Шуэн
Марсель
23
Рапп
Николай
17
Май
Ларс-Лукас
21
Хён
Иммануэль
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
6
Мелем
Марвин
4
Палссон
Виктор
11
Кемпе
Тобиас
18
Хонзак
Матиас
19
Дурсун
Сердар
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Дармштадт
4-5-1

Ход матча

26'
Бургшталлер Гвидо
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургшталлер Гвидо 7 0.32
2. Киере Даниэль-Кофи 6 0.27
3. Саласар Родриго 5 (2) 0.23
4. Диттген Макс 3 0.14
5. Мармуш Омар 3 (1) 0.14
6. Макиенок Симон 2 0.09
7. Бенателли Рико 2 0.09
8. Беккер Финн 1 0.05
9. Бубалла Даниэль 1 0.05
10. Виекхофф Яннес 1 0.05
11. Флэк Леон 1 0.05
12. Igor Matanovic 1 0.05
13. Дашнер Лукас 0 0
14. Цандер Лука-Милан 0 0
15. Пакарада Леарт 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 9 (1) 0.41
2. Кемпе Тобиас 8 (4) 0.36
3. Мелем Марвин 3 0.14
4. Скарке Тим 3 0.14
5. Хонзак Матиас 2 0.09
6. Палссон Виктор 2 0.09
7. Платте Феликс 1 0.05
8. Рапп Николай 1 0.05
9. Хён Иммануэль 1 0.05
10. Сейдель Аарон 1 0.05
11. Холланд Фабиан 1 (1) 0.05
12. Берко Эрих 0 0
13. Пэк Сын-Хо 0 0
14. Херрман Патрик II 0 0
15. Клеменс Кристиан 0 0
16. Май Ларс-Лукас 0 0
17. Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 5 0
2. Кнолль Марвин 3 1
3. Авевор Кристофер 4 0
4. Бенателли Рико 3 0
5. Пакарада Леарт 3 0
6. Лоуренс Джеймс 3 0
7. Беккер Финн 3 0
8. Саласар Родриго 3 0
9. Аремю Афииз 3 0
10. Диттген Макс 2 0
11. Бубалла Даниэль 2 0
12. Киере Даниэль-Кофи 2 0
13. Igor Matanovic 2 0
14. Бургшталлер Гвидо 1 0
15. Тащи Борис 1 0
16. Цирайс Филипп 1 0
17. Джигала Адам 1 0
18. Смит Эрик 1 0
19. Цандер Лука-Милан 1 0
20. Бродерсен Свенд 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 5 1
2. Май Ларс-Лукас 4 1
3. Шнелльхардт Фабиан 4 0
4. Холланд Фабиан 4 0
5. Мелем Марвин 4 0
6. Палссон Виктор 3 0
7. Скарке Тим 3 0
8. Херрман Патрик II 1 1
9. Платте Феликс 2 0
10. Кемпе Тобиас 1 0
11. Дурсун Сердар 1 0
12. Бадер Маттиас 1 0
13. Шуэн Марсель 1 0
14. Хён Иммануэль 1 0
15. Станилевич Адриан 1 0
16. Пфайффер Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Паули 15.63% (5) 12.5% (4) 9.38% (3) 12.5% (4) 15.63% (5) 34.38% (11)
 Дармштадт 9.38% (3) 9.38% (3) 21.88% (7) 15.63% (5) 9.38% (3) 34.38% (11)

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Бохум
Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Дармштадт 1:0 Оснабрюк Дармштадт 1:2 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Ян 1:1 Дармштадт
Дармштадт 2:1 Зандхаузен Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Дармштадт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 21 12 6 3 46 - 25 42
2. Хольштайн Киль Заявка 21 12 6 3 35 - 19 42
3. Бохум Заявка 22 13 3 6 40 - 23 42
4. Гройтер Фюрт Заявка 21 11 6 4 41 - 24 39
5. Карлсруэ Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
6. Ганновер 96 Заявка 21 10 3 8 31 - 22 33
7. Фортуна Заявка 21 9 6 6 29 - 27 33
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 9 5 8 31 - 30 32
9. Хайденхайм 0:0 Заявка 21 8 6 7 28 - 26 30
10. Падерборн 1:1 Заявка 21 7 7 7 25 - 24 28
11. Санкт-Паули 1:0 Заявка 22 7 7 8 34 - 38 28
12. Ян Заявка 22 6 8 8 24 - 29 26
13. Дармштадт 0:1 Заявка 22 7 4 11 32 - 37 25
14. Нюрнберг Заявка 21 6 5 10 28 - 34 23
15. Оснабрюк 0:0 Заявка 22 6 5 11 21 - 32 23
16. Айнтрахт Бр Заявка 22 5 5 12 21 - 43 20
17. Зандхаузен 1:1 Заявка 22 5 4 13 25 - 43 19
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 21 3 3 15 22 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 0:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
2. Гамбург Заявка 11 7 2 2 26 - 10 23
3. Бохум Заявка 11 7 2 2 23 - 8 23
4. Фортуна Заявка 10 6 3 1 16 - 10 21
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
6. Ганновер 96 Заявка 10 6 2 2 18 - 7 20
7. Хольштайн Киль Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
8. Падерборн 1:1 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
9. Гройтер Фюрт Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
10. Айнтрахт Бр Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Ян Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12. Зандхаузен 1:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
13. Санкт-Паули 1:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
14. Карлсруэ Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
15. Дармштадт 0:1 Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
16. Нюрнберг Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
2. Карлсруэ Заявка 11 7 1 3 22 - 17 22
3. Гройтер Фюрт Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Гамбург Заявка 10 5 4 1 20 - 15 19
5. Бохум Заявка 11 6 1 4 17 - 15 19
6. Оснабрюк 0:0 Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
7. Ганновер 96 Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. Санкт-Паули 1:0 Заявка 11 3 4 4 18 - 20 13
9. Фортуна Заявка 11 3 3 5 13 - 17 12
10. Нюрнберг Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
11. Дармштадт 0:1 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13. Падерборн 1:1 Заявка 11 2 4 5 9 - 12 10
14. Ян Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
15. Хайденхайм 0:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
16. Зандхаузен 1:1 Заявка 11 1 1 9 8 - 25 4
17. Айнтрахт Бр Заявка 10 0 3 7 7 - 25 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 0 10 9 - 24 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Millerntor Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Дармштадт
2.54
4.60
6.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.60 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.43 3.25 2.88
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 3.80 6.80
  2.54 3.58 2.82

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Паули» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Паули» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Паули» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.02 9.70 1.02 4.50 1.16 3.72 1.24 2.32 1.58 1.90 1.90 1.63 2.41 1.32 3.38 1.23 3.84 1.09 6.30 1.06 6.75
9.00 1.04 7.00 1.08 7.20 1.07 5.40 1.13 2.55 1.48 2.10 1.73 1.90 1.85 1.74 2.08 1.50 2.48 1.13 5.40 1.10 6.25 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 11.00
5.12 1.19 2.75 1.49 2.45 1.60 2.19 1.73 1.94 1.94 1.72 2.20 1.59 2.46 1.22 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.26 1.64 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
2.35 1.55 1.52 2.42 1.27 3.55 1.10 6.25 1.05 8.50
3.31 1.37 2.88 1.45 2.29 1.68 1.79 2.12 1.56 2.55 1.38 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.68 1.28 2.04 1.78 1.53 2.50 1.33 3.32
3.30 1.30 2.03 1.73 1.52 2.44 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Санкт-Паули 1:0 Дармштадт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 