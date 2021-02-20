Оснабрюк
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Хайденхайм
15' Желтая карточкаРейс Людовит
35' Желтая карточкаТрапп Морис
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
10
Шмидт
Никлас
23
Блаша
Давид
20
Марк
Хейдер
16
Сесса
Кевин
17
Пик
Флориан
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
- Защитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марк ХейдерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мёллер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Райхель КенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бапо УльрихПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Julian Stark
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
15'
35'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|8 (3)
|0.36
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.14
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.09
|4.
|Бирман Тимо
|2
|0.09
|5.
|Ихорст Лук
|2
|0.09
|6.
|Мультауп Маурице
|1
|0.05
|7.
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|8.
|Блаша Давид
|1
|0.05
|9.
|Айдини Басхким
|1
|0.05
|10.
|Марк Хейдер
|0
|0
|11.
|Райхель Кен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кюльветтер Кристиан
|12 (1)
|0.57
|2.
|Томалла Денис
|3
|0.14
|3.
|Майнка Патрик
|3
|0.14
|4.
|Кляйндинст Тим
|3
|0.14
|5.
|Мор Тобиас
|2 (1)
|0.1
|6.
|Сесса Кевин
|1
|0.05
|7.
|Тоеркауф Норман
|1
|0.05
|8.
|Кершбаумер Константин
|1
|0.05
|9.
|Лайпертц Роберт
|1
|0.05
|10.
|Шмидт Патрик II
|1 (1)
|0.05
|11.
|Шнаттерер Марк
|0
|0
|12.
|Буш Марнон
|0
|0
|13.
|Пик Флориан
|0
|0
|14.
|Бурнич Дженис
|0
|0
|15.
|Шиммер Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|7
|0
|2.
|Трапп Морис
|4
|1
|3.
|Рейс Людовит
|5
|0
|4.
|Бирман Тимо
|4
|0
|5.
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|6.
|Вольце Кевин
|3
|0
|7.
|Таффертсхофер Ульрих
|3
|0
|8.
|Гугганиг Лукас
|3
|0
|9.
|Айдини Басхким
|1
|1
|10.
|Марк Хейдер
|2
|0
|11.
|Райхель Кен
|2
|0
|12.
|Сантос Кристиан
|2
|0
|13.
|Ихорст Лук
|0
|1
|14.
|Керк Себастьян
|1
|0
|15.
|Шмидт Никлас
|1
|0
|16.
|Кюн Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бурнич Дженис
|5
|0
|2.
|Тоеркауф Норман
|4
|0
|3.
|Майнка Патрик
|4
|0
|4.
|Кюльветтер Кристиан
|4
|0
|5.
|Гейпль Андреас
|3
|0
|6.
|Хюсинг Оливер
|3
|0
|7.
|Буш Марнон
|2
|0
|8.
|Сесса Кевин
|0
|1
|9.
|Томалла Денис
|1
|0
|10.
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|11.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|12.
|Пик Флориан
|1
|0
|13.
|Мор Тобиас
|1
|0
|14.
|Шиммер Штефан
|1
|0
|15.
|Отто Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|Хайденхайм
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|25% (7)
|3.57% (1)
|42.86% (12)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +5 =3 -12Дармштадт 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Бохум Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Гройтер Фюрт
Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 5:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк
Хайденхайм Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм Карлсруэ 1:1 Хайденхайм
Хайденхайм 3:0 Дармштадт Зандхаузен 4:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Ян Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Фортуна 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Хайденхайм: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 25
|42
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 19
|42
|3.
|Бохум
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|40 - 23
|42
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|41 - 24
|39
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 22
|33
|7.
|Фортуна
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 27
|33
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 30
|32
|9.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 26
|30
|10.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|21
|7
|7
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|34 - 38
|28
|12.
|Ян
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 29
|26
|13.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|22
|7
|4
|11
|32 - 37
|25
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|28 - 34
|23
|15.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|22
|6
|5
|11
|21 - 32
|23
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|21 - 43
|20
|17.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|22
|5
|4
|13
|25 - 43
|19
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|2.
|Гамбург
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|3.
|Бохум
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|4.
|Фортуна
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 7
|20
|7.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|8.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|10.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|13.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|15.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 17
|22
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|Гамбург
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 15
|19
|5.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 15
|19
|6.
|Оснабрюк
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 20
|13
|9.
|Фортуна
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|11.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|14.
|Ян
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|15.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|16.
|Зандхаузен
|1:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|8 - 25
|4
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 25
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|9 - 24
|3
Победитель
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