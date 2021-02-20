  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Оснабрюк
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Хайденхайм
0'
15' Желтая карточка
Рейс Людовит
35' Желтая карточка
Трапп Морис
37'
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
5
Энгель
Константин
10
Шмидт
Никлас
6
Рейс
Людовит
23
Блаша
Давид
37
Керк
Себастьян
15
Мюллер
Себастьян
20
Марк
Хейдер
1
Мюллер
Кевин
18
Риттмюллер
Марвин
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
16
Сесса
Кевин
3
Шёппнер
Ян
11
Томалла
Денис
17
Пик
Флориан
24
Кюльветтер
Кристиан
10
Кляйндинст
Тим
Оснабрюк
4-2-3-1
Хайденхайм
4-4-2

Ход матча

15'
Рейс Людовит
 
18'
 
Гейпль Андреас
Томалла Денис
35'
Трапп Морис
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 8 (3) 0.36
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.14
3. Аменийдо Этьенн 2 0.09
4. Бирман Тимо 2 0.09
5. Ихорст Лук 2 0.09
6. Мультауп Маурице 1 0.05
7. Шмидт Никлас 1 0.05
8. Блаша Давид 1 0.05
9. Айдини Басхким 1 0.05
10. Марк Хейдер 0 0
11. Райхель Кен 0 0
Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кюльветтер Кристиан 12 (1) 0.57
2. Томалла Денис 3 0.14
3. Майнка Патрик 3 0.14
4. Кляйндинст Тим 3 0.14
5. Мор Тобиас 2 (1) 0.1
6. Сесса Кевин 1 0.05
7. Тоеркауф Норман 1 0.05
8. Кершбаумер Константин 1 0.05
9. Лайпертц Роберт 1 0.05
10. Шмидт Патрик II 1 (1) 0.05
11. Шнаттерер Марк 0 0
12. Буш Марнон 0 0
13. Пик Флориан 0 0
14. Бурнич Дженис 0 0
15. Шиммер Штефан 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 7 0
2. Трапп Морис 4 1
3. Рейс Людовит 5 0
4. Бирман Тимо 4 0
5. Хеннинг Брайан 4 0
6. Вольце Кевин 3 0
7. Таффертсхофер Ульрих 3 0
8. Гугганиг Лукас 3 0
9. Айдини Басхким 1 1
10. Марк Хейдер 2 0
11. Райхель Кен 2 0
12. Сантос Кристиан 2 0
13. Ихорст Лук 0 1
14. Керк Себастьян 1 0
15. Шмидт Никлас 1 0
16. Кюн Филипп 1 0
Хайденхайм
# Игрок      
1. Бурнич Дженис 5 0
2. Тоеркауф Норман 4 0
3. Майнка Патрик 4 0
4. Кюльветтер Кристиан 4 0
5. Гейпль Андреас 3 0
6. Хюсинг Оливер 3 0
7. Буш Марнон 2 0
8. Сесса Кевин 0 1
9. Томалла Денис 1 0
10. Кершбаумер Константин 1 0
11. Кляйндинст Тим 1 0
12. Пик Флориан 1 0
13. Мор Тобиас 1 0
14. Шиммер Штефан 1 0
15. Отто Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 4.76% (1) 19.05% (4) 28.57% (6) 4.76% (1) 23.81% (5) 19.05% (4)
 Хайденхайм 7.14% (2) 10.71% (3) 10.71% (3) 25% (7) 3.57% (1) 42.86% (12)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Дармштадт 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Бохум Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Гройтер Фюрт
Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 5:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк
Хайденхайм Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм Карлсруэ 1:1 Хайденхайм
Хайденхайм 3:0 Дармштадт Зандхаузен 4:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Ян Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Фортуна 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Хайденхайм: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 1:3 Хайденхайм Бундеслига 2 Оснабрюк 1:0 Хайденхайм Бундеслига 3
Хайденхайм 2:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 2:2 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 1:3 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 0:0 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 0:2 Оснабрюк Бундеслига 3 Хайденхайм 1:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 3:2 Хайденхайм Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 21 12 6 3 46 - 25 42
2. Хольштайн Киль Заявка 21 12 6 3 35 - 19 42
3. Бохум Заявка 22 13 3 6 40 - 23 42
4. Гройтер Фюрт Заявка 21 11 6 4 41 - 24 39
5. Карлсруэ Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
6. Ганновер 96 Заявка 21 10 3 8 31 - 22 33
7. Фортуна Заявка 21 9 6 6 29 - 27 33
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 9 5 8 31 - 30 32
9. Хайденхайм 0:0 Заявка 21 8 6 7 28 - 26 30
10. Падерборн 1:1 Заявка 21 7 7 7 25 - 24 28
11. Санкт-Паули 1:0 Заявка 22 7 7 8 34 - 38 28
12. Ян Заявка 22 6 8 8 24 - 29 26
13. Дармштадт 0:1 Заявка 22 7 4 11 32 - 37 25
14. Нюрнберг Заявка 21 6 5 10 28 - 34 23
15. Оснабрюк 0:0 Заявка 22 6 5 11 21 - 32 23
16. Айнтрахт Бр Заявка 22 5 5 12 21 - 43 20
17. Зандхаузен 1:1 Заявка 22 5 4 13 25 - 43 19
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 21 3 3 15 22 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 0:0 Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
2. Гамбург Заявка 11 7 2 2 26 - 10 23
3. Бохум Заявка 11 7 2 2 23 - 8 23
4. Фортуна Заявка 10 6 3 1 16 - 10 21
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
6. Ганновер 96 Заявка 10 6 2 2 18 - 7 20
7. Хольштайн Киль Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
8. Падерборн 1:1 Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
9. Гройтер Фюрт Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
10. Айнтрахт Бр Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Ян Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12. Зандхаузен 1:1 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
13. Санкт-Паули 1:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
14. Карлсруэ Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
15. Дармштадт 0:1 Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
16. Нюрнберг Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
2. Карлсруэ Заявка 11 7 1 3 22 - 17 22
3. Гройтер Фюрт Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Гамбург Заявка 10 5 4 1 20 - 15 19
5. Бохум Заявка 11 6 1 4 17 - 15 19
6. Оснабрюк 0:0 Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
7. Ганновер 96 Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. Санкт-Паули 1:0 Заявка 11 3 4 4 18 - 20 13
9. Фортуна Заявка 11 3 3 5 13 - 17 12
10. Нюрнберг Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
11. Дармштадт 0:1 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13. Падерборн 1:1 Заявка 11 2 4 5 9 - 12 10
14. Ян Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
15. Хайденхайм 0:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
16. Зандхаузен 1:1 Заявка 11 1 1 9 8 - 25 4
17. Айнтрахт Бр Заявка 10 0 3 7 7 - 25 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 0 10 9 - 24 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Хайденхайм
3.78
3.24
2.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 2.80 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.22 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 2.50 2.60
  3.78 3.24 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Хайденхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хайденхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Хайденхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.80 1.04 6.90 1.07 3.20 1.33 2.50 1.53 1.83 2.08 1.44 2.79 1.28 3.50 1.11 5.80 1.07 6.35 1.00 11.75
4.10 1.20 2.95 1.37 1.82 1.92 1.38 2.90 2.05 1.77 1.25 3.75 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.01 11.00 0.00 17.50
3.53 1.32 2.64 1.53 2.10 1.79 1.83 2.07 1.64 2.37 1.45 2.90 1.31 3.60 1.11 7.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.82 1.99 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70
1.32 3.20 1.02 11.00 1.01 12.60 1.02 11.00
2.88 1.45 2.37 1.63 1.85 2.04 1.54 2.61 1.39 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Оснабрюк 0:0 Хайденхайм онлайн

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