Злате Моравце
2:0
Перерыв
Стадион: Вион
Ружомберок
0:0
12' Не забитый пенальтиМасло Ян
21' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
1:0
30' ГолМених Йозеф
2:0
32' ГолКоваль Мартин
39' Желтая карточкаЧоглей Петер
44' Желтая карточкаКойнок Лукаш
Ход матча
12'
0:0
30'
1:0
32'
2:0
39'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балай Филип
|11 (3)
|0.55
|2.
|Грнчар Давид
|6
|0.3
|3.
|Кизиридис Александрос
|5
|0.25
|4.
|Дубек Томаш
|4 (1)
|0.2
|5.
|Коваль Мартин
|4
|0.2
|6.
|Дуга Денис
|2
|0.1
|7.
|Чоглей Петер
|1
|0.05
|8.
|Мених Йозеф
|1
|0.05
|9.
|Гроздановски Томче
|0
|0
|10.
|Оравик Петер
|0
|0
|11.
|Гаспра Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|6
|0.3
|2.
|Регали Мартин
|6
|0.3
|3.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.15
|4.
|Кмет Матуш
|2
|0.1
|5.
|Такач Далибор
|1
|0.05
|6.
|Костадинов Тихомир
|1
|0.05
|7.
|Герец Штефан
|1
|0.05
|8.
|Дунгель Петер
|1
|0.05
|9.
|Кочан Матей
|1
|0.05
|10.
|Жигмунд Марек
|1
|0.05
|11.
|Бренкус Адам
|1
|0.05
|12.
|Мадленяк Матей
|1
|0.05
|13.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|14.
|Мацик Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуга Денис
|9
|0
|2.
|Балай Филип
|6
|1
|3.
|Дубек Томаш
|7
|0
|4.
|Мених Йозеф
|7
|0
|5.
|Мошко Матей
|6
|0
|6.
|Слобода Антон
|3
|1
|7.
|Хрен Мартин
|4
|0
|8.
|Гроздановски Томче
|4
|0
|9.
|Чонка Матуш
|3
|0
|10.
|Чоглей Петер
|3
|0
|11.
|Хован Адриан
|3
|0
|12.
|Оравик Петер
|1
|1
|13.
|Тот Мартин
|1
|0
|14.
|Коваль Мартин
|1
|0
|15.
|Грнчар Давид
|1
|0
|16.
|Ткач Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кмет Матуш
|5
|0
|2.
|Масло Ян
|4
|0
|3.
|Кочан Матей
|4
|0
|4.
|Койнок Лукаш
|4
|0
|5.
|Бодя Мартин
|2
|1
|6.
|Чурма Матей
|3
|0
|7.
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|8.
|Такач Далибор
|3
|0
|9.
|Жигмунд Марек
|3
|0
|10.
|Мойжиш Александр
|3
|0
|11.
|Мрва Марио
|3
|0
|12.
|Герец Штефан
|2
|0
|13.
|Регали Мартин
|2
|0
|14.
|Альмаси Ладислав
|2
|0
|15.
|Мацик Матуш
|1
|0
|16.
|Дунгель Петер
|1
|0
|17.
|Бренкус Адам
|1
|0
|18.
|Мадленяк Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Злате Моравце
|15.63% (5)
|25% (8)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|Ружомберок
|12% (3)
|8% (2)
|24% (6)
|20% (5)
|8% (2)
|28% (7)
Предыдущие игры
Злате Моравце Последние 20 матчей: +7 =6 -7Жилина 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:4 Спартак Трнава Сеница 1:1 Злате Моравце ДАК 1:3 Злате Моравце
Злате Моравце 0:0 Земплин Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 5:0 Тренчин Погронье 2:2 Злате Моравце Середь 1:2 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Нитра Ружомберок 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 4:0 Жилина Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Сеница Злате Моравце 1:2 ДАК Земплин 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:1 Слован Братислава Тренчин 1:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Погронье Злате Моравце 3:2 Баник Острава
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок
Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин
Последние игры между собой
Злате Моравце: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Ружомберок: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 6:1 Злате Моравце Суперлига Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:2 Ружомберок Кубок Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 5:2 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:0 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Злате Моравце 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:3 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:3 Ружомберок Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|20
|14
|4
|2
|45 - 11
|46
|2.
|ДАК
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|44 - 23
|40
|3.
|Жилина
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|44 - 28
|33
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|5.
|Злате Моравце
|2:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|35 - 28
|27
|6.
|Ружомберок
|0:2 Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 30
|23
|7.
|Середь
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 31
|20
|8.
|Тренчин
|1:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|25 - 37
|20
|9.
|Земплин
|0:0 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 38
|20
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|20
|3
|11
|6
|26 - 29
|20
|11.
|Нитра
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 34
|19
|12.
|Сеница
|1:1 Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 35
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 4
|25
|2.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|3.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|4.
|Злате Моравце
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 12
|18
|5.
|Ружомберок
|0:2 Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|9.
|Земплин
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|12.
|Сеница
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 13
|16
|4.
|Сеница
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|5.
|Жилина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|18 - 17
|10
|6.
|Нитра
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 19
|10
|7.
|Злате Моравце
|2:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|8.
|Погронье
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 11
|9
|9.
|Середь
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 17
|8
|10.
|Земплин
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 24
|8
|11.
|Тренчин
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 20
|7
|12.
|Ружомберок
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 24
|6
Победитель
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