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Злате Моравце
2:0
Перерыв

Стадион:
Ружомберок
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Масло Ян
21' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
1:0
30' Гол
Мених Йозеф
2:0
32' Гол
Коваль Мартин
39' Желтая карточка
Чоглей Петер
44' Желтая карточка
Койнок Лукаш

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балай Филип 11 (3) 0.55
2. Грнчар Давид 6 0.3
3. Кизиридис Александрос 5 0.25
4. Дубек Томаш 4 (1) 0.2
5. Коваль Мартин 4 0.2
6. Дуга Денис 2 0.1
7. Чоглей Петер 1 0.05
8. Мених Йозеф 1 0.05
9. Гроздановски Томче 0 0
10. Оравик Петер 0 0
11. Гаспра Давид 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 6 0.3
2. Регали Мартин 6 0.3
3. Масло Ян 3 (2) 0.15
4. Кмет Матуш 2 0.1
5. Такач Далибор 1 0.05
6. Костадинов Тихомир 1 0.05
7. Герец Штефан 1 0.05
8. Дунгель Петер 1 0.05
9. Кочан Матей 1 0.05
10. Жигмунд Марек 1 0.05
11. Бренкус Адам 1 0.05
12. Мадленяк Матей 1 0.05
13. Мойжиш Александр 0 0
14. Мацик Матуш 0 0

Карточки

Злате Моравце
# Игрок      
1. Дуга Денис 9 0
2. Балай Филип 6 1
3. Дубек Томаш 7 0
4. Мених Йозеф 7 0
5. Мошко Матей 6 0
6. Слобода Антон 3 1
7. Хрен Мартин 4 0
8. Гроздановски Томче 4 0
9. Чонка Матуш 3 0
10. Чоглей Петер 3 0
11. Хован Адриан 3 0
12. Оравик Петер 1 1
13. Тот Мартин 1 0
14. Коваль Мартин 1 0
15. Грнчар Давид 1 0
16. Ткач Владимир 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Кмет Матуш 5 0
2. Масло Ян 4 0
3. Кочан Матей 4 0
4. Койнок Лукаш 4 0
5. Бодя Мартин 2 1
6. Чурма Матей 3 0
7. Костадинов Тихомир 3 0
8. Такач Далибор 3 0
9. Жигмунд Марек 3 0
10. Мойжиш Александр 3 0
11. Мрва Марио 3 0
12. Герец Штефан 2 0
13. Регали Мартин 2 0
14. Альмаси Ладислав 2 0
15. Мацик Матуш 1 0
16. Дунгель Петер 1 0
17. Бренкус Адам 1 0
18. Мадленяк Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Злате Моравце 15.63% (5) 25% (8) 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7) 9.38% (3)
 Ружомберок 12% (3) 8% (2) 24% (6) 20% (5) 8% (2) 28% (7)

Предыдущие игры

Злате Моравце Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Жилина 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:4 Спартак Трнава Сеница 1:1 Злате Моравце ДАК 1:3 Злате Моравце
Злате Моравце 0:0 Земплин Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 5:0 Тренчин Погронье 2:2 Злате Моравце Середь 1:2 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Нитра Ружомберок 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 4:0 Жилина Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Сеница Злате Моравце 1:2 ДАК Земплин 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:1 Слован Братислава Тренчин 1:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Погронье Злате Моравце 3:2 Баник Острава
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок
Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин

Последние игры между собой

Злате Моравце: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Ружомберок: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Ружомберок 2:1 Злате Моравце Суперлига Ружомберок 0:0 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Злате Моравце Суперлига
Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 6:1 Злате Моравце Суперлига Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:2 Ружомберок Кубок Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 5:2 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:0 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Злате Моравце 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:3 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:3 Ружомберок Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 Заявка 20 14 4 2 45 - 11 46
2. ДАК Заявка 19 12 4 3 44 - 23 40
3. Жилина Заявка 19 10 3 6 44 - 28 33
4. Спартак Трнава Заявка 19 9 2 8 29 - 26 29
5. Злате Моравце 2:0 Заявка 20 7 6 7 35 - 28 27
6. Ружомберок 0:2 Заявка 20 5 8 7 26 - 30 23
7. Середь 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 31 20
8. Тренчин 1:1 Заявка 20 4 8 8 25 - 37 20
9. Земплин 0:0 Заявка 20 4 8 8 20 - 38 20
10. Погронье 0:0 Заявка 20 3 11 6 26 - 29 20
11. Нитра Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
12. Сеница 1:1 Заявка 20 4 6 10 18 - 35 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
2. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
3. ДАК Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
4. Злате Моравце 2:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 12 18
5. Ружомберок 0:2 Заявка 10 4 5 1 14 - 6 17
6. Спартак Трнава Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7. Тренчин 1:1 Заявка 10 3 4 3 17 - 17 13
8. Середь 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
9. Земплин 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
10. Погронье 0:0 Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11. Нитра Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
12. Сеница 1:1 Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 Заявка 10 6 3 1 21 - 7 21
2. ДАК Заявка 10 6 2 2 20 - 15 20
3. Спартак Трнава Заявка 9 5 1 3 20 - 13 16
4. Сеница 1:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
5. Жилина Заявка 9 3 1 5 18 - 17 10
6. Нитра Заявка 9 3 1 5 9 - 19 10
7. Злате Моравце 2:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
8. Погронье 0:0 Заявка 10 1 6 3 8 - 11 9
9. Середь 0:0 Заявка 10 1 5 4 6 - 17 8
10. Земплин 0:0 Заявка 10 1 5 4 9 - 24 8
11. Тренчин 1:1 Заявка 10 1 4 5 8 - 20 7
12. Ружомберок 0:2 Заявка 10 1 3 6 12 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Койнок Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Чоглей Петер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Коваль Мартин бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Мених Йозеф бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Костадинов Тихомир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Масло Ян пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
Ружомберок
2.55
9.00
26.69
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 9.00 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.18 2.79
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 7.00 16.00
  1.08 10.19 26.69

Самый высокий коэффициент на матч «Злате Моравце» – «Ружомберок» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Злате Моравце» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ружомберок» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Злате Моравце» – «Ружомберок», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 3.80 1.22 2.99 1.36 2.06 1.80 1.61 2.23 1.40 2.72 1.20 4.25
8.20 1.05 6.50 1.09 3.05 1.35 2.31 1.57 2.05 1.72 5.70 1.11 1.80 1.95 4.20 1.20 2.13 1.66 1.58 2.30 1.35 3.05 1.13 5.40 1.10 6.25 0.00 16.50
4.23 1.23 2.66 1.47 2.12 1.72 1.85 1.98 1.65 2.26 3.88 1.25 2.50 1.53 2.01 1.82 1.74 2.11 1.46 2.69 1.15 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.94 1.37 1.98 1.77 1.48 2.54
2.15 1.65 1.40 2.80 1.20 4.20 1.03 10.00 1.37 2.95 1.03 10.00
2.82 1.41 2.33 1.59 1.82 1.99 1.50 2.55 1.35 3.09 1.32 3.36 1.17 4.72
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.99 1.36 1.81 1.93 1.36 2.99
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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