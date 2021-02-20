Злате Моравце
3:1
Конец матча
Стадион: Вион
Ружомберок
0:0
12' Не забитый пенальтиМасло Ян
21' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
1:0
30' ГолМених Йозеф
2:0
32' ГолКоваль Мартин
39' Желтая карточкаЧоглей Петер
44' Желтая карточкаКойнок Лукаш
2:1
72' ГолДунгель Петер
3:1
73' ГолКоваль Мартин
13
Хован
Адриан
17
Чоглей
Петер
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
20
Грнчар
Давид
14
Дуга
Денис
26
Дубек
Томаш
45
Балай
Филип
3
Масло
Ян
30
Койнок
Лукаш
29
Бренкус
Адам
- Основной состав
-
13 Хован АдрианВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
- Защитник
-
31 Мених ЙозефЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Мошко МатейЗащитник
- Защитник
-
21 Гаспра ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
18 Оравик ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lubos Benkovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
30 Койнок ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
39 Tomas Kubik
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
12'
0:0
30'
1:0
32'
2:0
39'
44'
72'
2:1
73'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балай Филип
|11 (3)
|0.55
|2.
|Грнчар Давид
|6
|0.3
|3.
|Коваль Мартин
|5
|0.25
|4.
|Кизиридис Александрос
|5
|0.25
|5.
|Дубек Томаш
|4 (1)
|0.2
|6.
|Дуга Денис
|2
|0.1
|7.
|Чоглей Петер
|1
|0.05
|8.
|Мених Йозеф
|1
|0.05
|9.
|Гроздановски Томче
|0
|0
|10.
|Оравик Петер
|0
|0
|11.
|Гаспра Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|6
|0.3
|2.
|Регали Мартин
|6
|0.3
|3.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.15
|4.
|Кмет Матуш
|2
|0.1
|5.
|Дунгель Петер
|2
|0.1
|6.
|Такач Далибор
|1
|0.05
|7.
|Костадинов Тихомир
|1
|0.05
|8.
|Герец Штефан
|1
|0.05
|9.
|Кочан Матей
|1
|0.05
|10.
|Жигмунд Марек
|1
|0.05
|11.
|Бренкус Адам
|1
|0.05
|12.
|Мадленяк Матей
|1
|0.05
|13.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|14.
|Мацик Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуга Денис
|9
|0
|2.
|Балай Филип
|6
|1
|3.
|Дубек Томаш
|7
|0
|4.
|Мених Йозеф
|7
|0
|5.
|Мошко Матей
|6
|0
|6.
|Слобода Антон
|3
|1
|7.
|Хрен Мартин
|4
|0
|8.
|Гроздановски Томче
|4
|0
|9.
|Чонка Матуш
|3
|0
|10.
|Чоглей Петер
|3
|0
|11.
|Хован Адриан
|3
|0
|12.
|Оравик Петер
|1
|1
|13.
|Тот Мартин
|1
|0
|14.
|Коваль Мартин
|1
|0
|15.
|Грнчар Давид
|1
|0
|16.
|Ткач Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кмет Матуш
|5
|0
|2.
|Масло Ян
|4
|0
|3.
|Кочан Матей
|4
|0
|4.
|Койнок Лукаш
|4
|0
|5.
|Бодя Мартин
|2
|1
|6.
|Чурма Матей
|3
|0
|7.
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|8.
|Такач Далибор
|3
|0
|9.
|Жигмунд Марек
|3
|0
|10.
|Мойжиш Александр
|3
|0
|11.
|Мрва Марио
|3
|0
|12.
|Герец Штефан
|2
|0
|13.
|Регали Мартин
|2
|0
|14.
|Альмаси Ладислав
|2
|0
|15.
|Мацик Матуш
|1
|0
|16.
|Дунгель Петер
|1
|0
|17.
|Бренкус Адам
|1
|0
|18.
|Мадленяк Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Злате Моравце
|14.29% (5)
|25.71% (9)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|8.57% (3)
|Ружомберок
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Злате Моравце Последние 20 матчей: +7 =6 -7Жилина 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:4 Спартак Трнава Сеница 1:1 Злате Моравце ДАК 1:3 Злате Моравце
Злате Моравце 0:0 Земплин Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 5:0 Тренчин Погронье 2:2 Злате Моравце Середь 1:2 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Нитра Ружомберок 2:1 Злате Моравце Злате Моравце 4:0 Жилина Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Сеница Злате Моравце 1:2 ДАК Земплин 1:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:1 Слован Братислава Тренчин 1:1 Злате Моравце Злате Моравце 2:2 Погронье Злате Моравце 3:2 Баник Острава
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок
Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин
Последние игры между собой
Злате Моравце: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Ружомберок: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 6:1 Злате Моравце Суперлига Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:2 Ружомберок Кубок Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 5:2 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:0 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Злате Моравце 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:3 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:3 Ружомберок Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|46 - 11
|48
|2.
|ДАК
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|44 - 23
|40
|3.
|Жилина
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|44 - 28
|33
|4.
|Спартак Трнава
|0:0 Заявка
|20
|9
|3
|8
|29 - 26
|30
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 29
|27
|6.
|Ружомберок
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Середь
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 31
|22
|8.
|Тренчин
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|27 - 38
|22
|9.
|Нитра
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 34
|20
|10.
|Земплин
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 40
|19
|11.
|Погронье
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|26 - 30
|19
|12.
|Сеница
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|3.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Спартак Трнава
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|Нитра
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|12.
|Сеница
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|4.
|Сеница
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|5.
|Жилина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|18 - 17
|10
|6.
|Нитра
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 19
|10
|7.
|Середь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|8.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|9.
|Тренчин
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 24
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
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