19' Желтая карточкаЖофчак Игор
38' Желтая карточкаМоронг Адам
Ход матча
19'
38'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайво Абдулрахман
|6
|0.3
|2.
|Жофчак Игор
|4 (2)
|0.2
|3.
|Тандир Исмар
|2 (1)
|0.1
|4.
|Филлипс Рикардо
|2
|0.1
|5.
|Труса Матей
|2
|0.1
|6.
|Солер Ян
|1
|0.05
|7.
|Беднар Мартин
|1
|0.05
|8.
|Вашко Филип
|1
|0.05
|9.
|Бегала Матуш
|1
|0.05
|10.
|Попович Димитриос
|0
|0
|11.
|Иванов Сергей II
|0
|0
|12.
|Войтко Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панкаричан Филип
|4
|0.21
|2.
|Шпехар Дино
|4
|0.21
|3.
|Иван Алекс
|2 (1)
|0.11
|4.
|Бушня Денис
|2
|0.11
|5.
|Ярович Сенад
|1
|0.05
|6.
|Моронг Адам
|1
|0.05
|7.
|Лачны Милош
|1
|0.05
|8.
|Шумский Николас
|1
|0.05
|9.
|Ба Тидьян
|1
|0.05
|10.
|Юрешкин Роко
|1
|0.05
|11.
|Михалик Любомир
|0
|0
|12.
|Гучко Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Рикардо
|6
|1
|2.
|Солер Ян
|4
|0
|3.
|Мендес Алехандро
|3
|0
|4.
|Бегала Матуш
|3
|0
|5.
|Войтко Матуш
|3
|0
|6.
|Шполярич Данило
|3
|0
|7.
|Попович Димитриос
|1
|1
|8.
|Жофчак Игор
|2
|0
|9.
|Тандир Исмар
|2
|0
|10.
|Колесар Мартин
|2
|0
|11.
|Вашко Филип
|2
|0
|12.
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|13.
|Неофитидис Георгиос
|2
|0
|14.
|Вовкун Артем
|2
|0
|15.
|Маркович Матей
|1
|0
|16.
|Сиопис Димитрис
|1
|0
|17.
|Горный Максим
|1
|0
|18.
|Лукко Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гучко Томаш
|2
|2
|2.
|Михалик Любомир
|5
|0
|3.
|Шумский Николас
|5
|0
|4.
|Адекворойе Банколе
|3
|1
|5.
|Дурански Филип
|4
|0
|6.
|Сланинка Мартин
|3
|0
|7.
|Моронг Адам
|3
|0
|8.
|Панкаричан Филип
|3
|0
|9.
|Ба Тидьян
|3
|0
|10.
|Иван Алекс
|3
|0
|11.
|Ярович Сенад
|2
|0
|12.
|Юрешкин Роко
|2
|0
|13.
|Бушня Денис
|2
|0
|14.
|Лачны Милош
|0
|1
|15.
|Мечар Мартин
|1
|0
|16.
|Месарош Андрас
|1
|0
|17.
|Фабри Андрей
|1
|0
|18.
|Челикович Ясмин
|1
|0
|19.
|Daniel Espinar
|1
|0
|20.
|Якубу Мэттью
|1
|0
|21.
|Мехич Ален
|1
|0
|22.
|татранский Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Земплин
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|Середь
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина
Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава Жилина 5:0 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК
Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь
Последние игры между собой
Земплин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|20
|14
|4
|2
|45 - 11
|46
|2.
|ДАК
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|44 - 23
|40
|3.
|Жилина
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|44 - 28
|33
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|5.
|Злате Моравце
|2:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|35 - 28
|27
|6.
|Ружомберок
|0:2 Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 30
|23
|7.
|Середь
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 31
|20
|8.
|Тренчин
|1:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|25 - 37
|20
|9.
|Земплин
|0:0 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 38
|20
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|20
|3
|11
|6
|26 - 29
|20
|11.
|Нитра
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 34
|19
|12.
|Сеница
|1:1 Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 35
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 4
|25
|2.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|3.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|4.
|Злате Моравце
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 12
|18
|5.
|Ружомберок
|0:2 Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|9.
|Земплин
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Погронье
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|12.
|Сеница
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 13
|16
|4.
|Сеница
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|5.
|Жилина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|18 - 17
|10
|6.
|Нитра
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 19
|10
|7.
|Злате Моравце
|2:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|8.
|Погронье
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 11
|9
|9.
|Середь
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 17
|8
|10.
|Земплин
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 24
|8
|11.
|Тренчин
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 20
|7
|12.
|Ружомберок
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 24
|6
Победитель
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