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Земплин
0:0
Перерыв

Стадион:
Середь
0'
19' Желтая карточка
Жофчак Игор
38' Желтая карточка
Моронг Адам

Ход матча

19'
Жофчак Игор
 
38'
 
Моронг Адам

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайво Абдулрахман 6 0.3
2. Жофчак Игор 4 (2) 0.2
3. Тандир Исмар 2 (1) 0.1
4. Филлипс Рикардо 2 0.1
5. Труса Матей 2 0.1
6. Солер Ян 1 0.05
7. Беднар Мартин 1 0.05
8. Вашко Филип 1 0.05
9. Бегала Матуш 1 0.05
10. Попович Димитриос 0 0
11. Иванов Сергей II 0 0
12. Войтко Матуш 0 0
Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панкаричан Филип 4 0.21
2. Шпехар Дино 4 0.21
3. Иван Алекс 2 (1) 0.11
4. Бушня Денис 2 0.11
5. Ярович Сенад 1 0.05
6. Моронг Адам 1 0.05
7. Лачны Милош 1 0.05
8. Шумский Николас 1 0.05
9. Ба Тидьян 1 0.05
10. Юрешкин Роко 1 0.05
11. Михалик Любомир 0 0
12. Гучко Томаш 0 0

Карточки

Земплин
# Игрок      
1. Филлипс Рикардо 6 1
2. Солер Ян 4 0
3. Мендес Алехандро 3 0
4. Бегала Матуш 3 0
5. Войтко Матуш 3 0
6. Шполярич Данило 3 0
7. Попович Димитриос 1 1
8. Жофчак Игор 2 0
9. Тандир Исмар 2 0
10. Колесар Мартин 2 0
11. Вашко Филип 2 0
12. Тайво Абдулрахман 2 0
13. Неофитидис Георгиос 2 0
14. Вовкун Артем 2 0
15. Маркович Матей 1 0
16. Сиопис Димитрис 1 0
17. Горный Максим 1 0
18. Лукко Лукаш 1 0
Середь
# Игрок      
1. Гучко Томаш 2 2
2. Михалик Любомир 5 0
3. Шумский Николас 5 0
4. Адекворойе Банколе 3 1
5. Дурански Филип 4 0
6. Сланинка Мартин 3 0
7. Моронг Адам 3 0
8. Панкаричан Филип 3 0
9. Ба Тидьян 3 0
10. Иван Алекс 3 0
11. Ярович Сенад 2 0
12. Юрешкин Роко 2 0
13. Бушня Денис 2 0
14. Лачны Милош 0 1
15. Мечар Мартин 1 0
16. Месарош Андрас 1 0
17. Фабри Андрей 1 0
18. Челикович Ясмин 1 0
19. Daniel Espinar 1 0
20. Якубу Мэттью 1 0
21. Мехич Ален 1 0
22. татранский Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Земплин 15% (3) 15% (3) 15% (3) 25% (5) 15% (3) 15% (3)
Середь 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина
Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава Жилина 5:0 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК
Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь

Последние игры между собой

Земплин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Середь 1:1 Земплин Суперлига Середь 0:2 Земплин Суперлига Земплин 1:1 Середь Суперлига Середь 2:2 Земплин Суперлига
Земплин 2:0 Середь Суперлига Земплин 1:0 Середь Суперлига Середь 2:1 Земплин Суперлига Земплин 4:1 Середь Вторая лига Середь 0:1 Земплин Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 Заявка 20 14 4 2 45 - 11 46
2. ДАК Заявка 19 12 4 3 44 - 23 40
3. Жилина Заявка 19 10 3 6 44 - 28 33
4. Спартак Трнава Заявка 19 9 2 8 29 - 26 29
5. Злате Моравце 2:0 Заявка 20 7 6 7 35 - 28 27
6. Ружомберок 0:2 Заявка 20 5 8 7 26 - 30 23
7. Середь 0:0 Заявка 19 4 8 7 19 - 31 20
8. Тренчин 1:1 Заявка 20 4 8 8 25 - 37 20
9. Земплин 0:0 Заявка 20 4 8 8 20 - 38 20
10. Погронье 0:0 Заявка 20 3 11 6 26 - 29 20
11. Нитра Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
12. Сеница 1:1 Заявка 20 4 6 10 18 - 35 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
2. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
3. ДАК Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
4. Злате Моравце 2:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 12 18
5. Ружомберок 0:2 Заявка 10 4 5 1 14 - 6 17
6. Спартак Трнава Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7. Тренчин 1:1 Заявка 10 3 4 3 17 - 17 13
8. Середь 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
9. Земплин 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
10. Погронье 0:0 Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11. Нитра Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
12. Сеница 1:1 Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 Заявка 10 6 3 1 21 - 7 21
2. ДАК Заявка 10 6 2 2 20 - 15 20
3. Спартак Трнава Заявка 9 5 1 3 20 - 13 16
4. Сеница 1:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
5. Жилина Заявка 9 3 1 5 18 - 17 10
6. Нитра Заявка 9 3 1 5 9 - 19 10
7. Злате Моравце 2:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
8. Погронье 0:0 Заявка 10 1 6 3 8 - 11 9
9. Середь 0:0 Заявка 10 1 5 4 6 - 17 8
10. Земплин 0:0 Заявка 10 1 5 4 9 - 24 8
11. Тренчин 1:1 Заявка 10 1 4 5 8 - 20 7
12. Ружомберок 0:2 Заявка 10 1 3 6 12 - 24 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Моронг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Жофчак Игор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Середь
2.13
3.54
4.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 2.90 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.54 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 2.50 4.10

Самый высокий коэффициент на матч «Земплин» – «Середь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Земплин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Середь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Земплин» – «Середь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.05 3.10 1.32 2.40 1.53 1.79 2.07 1.39 2.85 1.26 3.48 1.08 6.05
4.20 1.20 3.05 1.35 1.87 1.87 1.40 2.80 2.00 1.68 1.25 3.75 1.74 2.02 1.08 7.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 9.90 1.03 9.90 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.77 1.41 1.83 1.91 1.38 2.90
1.35 3.05 1.03 10.00 1.17 4.70 1.14 5.90
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.43 1.52 1.60 2.25 1.22 4.00
2.50 1.49 1.65 2.20 1.32 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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