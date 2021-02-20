19' Желтая карточкаЖофчак Игор
38' Желтая карточкаМоронг Адам
55' Желтая карточкаШполярич Данило
0:1
56' ГолЛачны Милош
0:2
83' ГолЛачны Милош
88' Желтая карточкаБегала Матуш
90' Желтая карточкаМахуча Ондржей
23
Солер
Ян
17
Вашко
Филип
26
Войтко
Матуш
10
Жофчак
Игор
31
Якубу
Мэттью
77
Tilen
Mlakar
14
Моронг
Адам
22
Иван
Алекс
10
Фабри
Андрей
70
Энеджи
Питер
91
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Солер ЯнЗащитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
-
26 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Драб ТомашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Труса МатейПолузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
Главный тренер: Jozef Majoros
- Основной состав
-
31 Якубу МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Tilen MlakarЗащитник
-
14 Моронг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
70 Энеджи ПитерНападающий
-
91 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Mario KvesicНападающий
-
-
Главный тренер: Frantisek Sturma
Ход матча
19'
38'
55'
56'
0:1
83'
0:2
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайво Абдулрахман
|6
|0.3
|2.
|Жофчак Игор
|4 (2)
|0.2
|3.
|Тандир Исмар
|2 (1)
|0.1
|4.
|Филлипс Рикардо
|2
|0.1
|5.
|Труса Матей
|2
|0.1
|6.
|Солер Ян
|1
|0.05
|7.
|Беднар Мартин
|1
|0.05
|8.
|Вашко Филип
|1
|0.05
|9.
|Бегала Матуш
|1
|0.05
|10.
|Попович Димитриос
|0
|0
|11.
|Иванов Сергей II
|0
|0
|12.
|Войтко Матуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панкаричан Филип
|4
|0.21
|2.
|Шпехар Дино
|4
|0.21
|3.
|Лачны Милош
|3
|0.16
|4.
|Иван Алекс
|2 (1)
|0.11
|5.
|Бушня Денис
|2
|0.11
|6.
|Ярович Сенад
|1
|0.05
|7.
|Моронг Адам
|1
|0.05
|8.
|Шумский Николас
|1
|0.05
|9.
|Ба Тидьян
|1
|0.05
|10.
|Юрешкин Роко
|1
|0.05
|11.
|Михалик Любомир
|0
|0
|12.
|Гучко Томаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Рикардо
|6
|1
|2.
|Солер Ян
|4
|0
|3.
|Бегала Матуш
|4
|0
|4.
|Шполярич Данило
|4
|0
|5.
|Мендес Алехандро
|3
|0
|6.
|Войтко Матуш
|3
|0
|7.
|Попович Димитриос
|1
|1
|8.
|Жофчак Игор
|2
|0
|9.
|Тандир Исмар
|2
|0
|10.
|Колесар Мартин
|2
|0
|11.
|Вашко Филип
|2
|0
|12.
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|13.
|Неофитидис Георгиос
|2
|0
|14.
|Вовкун Артем
|2
|0
|15.
|Маркович Матей
|1
|0
|16.
|Сиопис Димитрис
|1
|0
|17.
|Горный Максим
|1
|0
|18.
|Лукко Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гучко Томаш
|2
|2
|2.
|Михалик Любомир
|5
|0
|3.
|Шумский Николас
|5
|0
|4.
|Адекворойе Банколе
|3
|1
|5.
|Дурански Филип
|4
|0
|6.
|Сланинка Мартин
|3
|0
|7.
|Моронг Адам
|3
|0
|8.
|Панкаричан Филип
|3
|0
|9.
|Ба Тидьян
|3
|0
|10.
|Иван Алекс
|3
|0
|11.
|Ярович Сенад
|2
|0
|12.
|Юрешкин Роко
|2
|0
|13.
|Бушня Денис
|2
|0
|14.
|Лачны Милош
|0
|1
|15.
|Мечар Мартин
|1
|0
|16.
|Месарош Андрас
|1
|0
|17.
|Махуча Ондржей
|1
|0
|18.
|Фабри Андрей
|1
|0
|19.
|Челикович Ясмин
|1
|0
|20.
|Daniel Espinar
|1
|0
|21.
|Якубу Мэттью
|1
|0
|22.
|Мехич Ален
|1
|0
|23.
|татранский Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Земплин
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|Середь
|15% (3)
|20% (4)
|5% (1)
|20% (4)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина
Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава Жилина 5:0 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК
Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь
Последние игры между собой
Земплин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|46 - 11
|48
|2.
|ДАК
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|44 - 23
|40
|3.
|Жилина
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|44 - 28
|33
|4.
|Спартак Трнава
|0:0 Заявка
|20
|9
|3
|8
|29 - 26
|30
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 29
|27
|6.
|Ружомберок
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Середь
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 31
|22
|8.
|Тренчин
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|27 - 38
|22
|9.
|Нитра
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 34
|20
|10.
|Земплин
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 40
|19
|11.
|Погронье
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|26 - 30
|19
|12.
|Сеница
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|3.
|ДАК
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Спартак Трнава
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|Нитра
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|12.
|Сеница
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|4.
|Сеница
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|5.
|Жилина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|18 - 17
|10
|6.
|Нитра
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 19
|10
|7.
|Середь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|8.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|9.
|Тренчин
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 24
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Земплин» – «Середь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Земплин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Середь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Земплин» – «Середь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров