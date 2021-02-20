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  3. Словакия
Земплин
0:2
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
19' Желтая карточка
Жофчак Игор
38' Желтая карточка
Моронг Адам
55' Желтая карточка
Шполярич Данило
0:1
56' Гол
Лачны Милош
0:2
83' Гол
Лачны Милош
88' Желтая карточка
Бегала Матуш
90' Желтая карточка
Махуча Ондржей
90'+3
1
Маркович
Матей
21
Магда
Даниэль
23
Солер
Ян
17
Вашко
Филип
26
Войтко
Матуш
8
Шполярич
Данило
28
Неофитидис
Георгиос
6
Takuto
Oshima
10
Жофчак
Игор
7
Шарани
Зуберу
9
Тандир
Исмар
31
Якубу
Мэттью
6
Михалик
Любомир
3
Салими
Иман
77
Tilen
Mlakar
14
Моронг
Адам
8
Махуча
Ондржей
7
Шумский
Николас
22
Иван
Алекс
10
Фабри
Андрей
70
Энеджи
Питер
91
Лачны
Милош
Земплин
4-2-3-1
Середь
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайво Абдулрахман 6 0.3
2. Жофчак Игор 4 (2) 0.2
3. Тандир Исмар 2 (1) 0.1
4. Филлипс Рикардо 2 0.1
5. Труса Матей 2 0.1
6. Солер Ян 1 0.05
7. Беднар Мартин 1 0.05
8. Вашко Филип 1 0.05
9. Бегала Матуш 1 0.05
10. Попович Димитриос 0 0
11. Иванов Сергей II 0 0
12. Войтко Матуш 0 0
Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панкаричан Филип 4 0.21
2. Шпехар Дино 4 0.21
3. Лачны Милош 3 0.16
4. Иван Алекс 2 (1) 0.11
5. Бушня Денис 2 0.11
6. Ярович Сенад 1 0.05
7. Моронг Адам 1 0.05
8. Шумский Николас 1 0.05
9. Ба Тидьян 1 0.05
10. Юрешкин Роко 1 0.05
11. Михалик Любомир 0 0
12. Гучко Томаш 0 0

Карточки

Земплин
# Игрок      
1. Филлипс Рикардо 6 1
2. Солер Ян 4 0
3. Бегала Матуш 4 0
4. Шполярич Данило 4 0
5. Мендес Алехандро 3 0
6. Войтко Матуш 3 0
7. Попович Димитриос 1 1
8. Жофчак Игор 2 0
9. Тандир Исмар 2 0
10. Колесар Мартин 2 0
11. Вашко Филип 2 0
12. Тайво Абдулрахман 2 0
13. Неофитидис Георгиос 2 0
14. Вовкун Артем 2 0
15. Маркович Матей 1 0
16. Сиопис Димитрис 1 0
17. Горный Максим 1 0
18. Лукко Лукаш 1 0
Середь
# Игрок      
1. Гучко Томаш 2 2
2. Михалик Любомир 5 0
3. Шумский Николас 5 0
4. Адекворойе Банколе 3 1
5. Дурански Филип 4 0
6. Сланинка Мартин 3 0
7. Моронг Адам 3 0
8. Панкаричан Филип 3 0
9. Ба Тидьян 3 0
10. Иван Алекс 3 0
11. Ярович Сенад 2 0
12. Юрешкин Роко 2 0
13. Бушня Денис 2 0
14. Лачны Милош 0 1
15. Мечар Мартин 1 0
16. Месарош Андрас 1 0
17. Махуча Ондржей 1 0
18. Фабри Андрей 1 0
19. Челикович Ясмин 1 0
20. Daniel Espinar 1 0
21. Якубу Мэттью 1 0
22. Мехич Ален 1 0
23. татранский Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Земплин 15% (3) 15% (3) 15% (3) 25% (5) 15% (3) 15% (3)
Середь 15% (3) 20% (4) 5% (1) 20% (4) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина
Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава Жилина 5:0 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК
Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь Слован Галанта 1:4 Середь

Последние игры между собой

Земплин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Середь 1:1 Земплин Суперлига Середь 0:2 Земплин Суперлига Земплин 1:1 Середь Суперлига Середь 2:2 Земплин Суперлига
Земплин 2:0 Середь Суперлига Земплин 1:0 Середь Суперлига Середь 2:1 Земплин Суперлига Земплин 4:1 Середь Вторая лига Середь 0:1 Земплин Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 20 15 3 2 46 - 11 48
2. ДАК Заявка 19 12 4 3 44 - 23 40
3. Жилина Заявка 19 10 3 6 44 - 28 33
4. Спартак Трнава 0:0 Заявка 20 9 3 8 29 - 26 30
5. Злате Моравце Заявка 20 7 6 7 36 - 29 27
6. Ружомберок Заявка 20 5 8 7 27 - 31 23
7. Середь Заявка 19 5 7 7 21 - 31 22
8. Тренчин Заявка 20 5 7 8 27 - 38 22
9. Нитра 0:0 Заявка 19 5 5 9 19 - 34 20
10. Земплин Заявка 20 4 7 9 20 - 40 19
11. Погронье Заявка 20 3 10 7 26 - 30 19
12. Сеница Заявка 20 4 5 11 19 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 9 0 1 25 - 4 27
2. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
3. ДАК Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
4. Злате Моравце Заявка 10 5 3 2 24 - 13 18
5. Ружомберок Заявка 10 4 5 1 14 - 6 17
6. Спартак Трнава 0:0 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7. Тренчин Заявка 10 3 4 3 17 - 17 13
8. Середь Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
9. Земплин Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
10. Погронье Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11. Нитра 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
12. Сеница Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 6 3 1 21 - 7 21
2. ДАК Заявка 10 6 2 2 20 - 15 20
3. Спартак Трнава 0:0 Заявка 10 5 2 3 20 - 13 17
4. Сеница Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
5. Жилина Заявка 9 3 1 5 18 - 17 10
6. Нитра 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 19 10
7. Середь Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
8. Злате Моравце Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
9. Тренчин Заявка 10 2 3 5 10 - 21 9
10. Погронье Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
11. Земплин Заявка 10 1 5 4 9 - 24 8
12. Ружомберок Заявка 10 1 3 6 13 - 25 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Моронг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Жофчак Игор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 35.00 3.25 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.54 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.10 1.22

Самый высокий коэффициент на матч «Земплин» – «Середь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Земплин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Середь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Земплин» – «Середь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.05 3.10 1.32 2.40 1.53 1.79 2.07 1.39 2.85 1.26 3.48 1.08 6.05
3.30 1.30 2.30 1.58 1.52 2.42 1.08 7.00 2.00 1.68 1.04 9.00 1.74 2.02 1.05 8.50 1.04 9.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 9.90 1.03 9.90 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.77 1.41 1.83 1.91 1.38 2.90
1.35 3.05 1.03 10.00 1.17 4.70 1.14 5.90
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.43 1.52 1.60 2.25 1.22 4.00
2.50 1.49 1.65 2.20 1.32 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Земплин 0:2 Середь онлайн

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