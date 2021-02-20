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  3. Германия
Боруссия М
1:1
Перерыв

Стадион:
Майнц
0'
0:1
10' Гол
Онисиво Карим
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Центнер Робин
14' Желтая карточка
Крамер Кристоф
1:1
26' Гол
Штиндль Ларс
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
23
Хофманн
Йонас
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
19
Лазаро
Валентино
14
Плеа
Алассан
13
Штиндль
Ларс
27
Центнер
Робин
22
Да
Коста
Данни
4
Юсте
Йерри
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
23
Мвене
Филипп
35
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
6
Латца
Данни
28
Сцалай
Адам
21
Онисиво
Карим
Боруссия М
3-5-2
Майнц
3-4-1-2

Ход матча

10'
0:1
Онисиво Карим
(Юсте Йерри)
12'
 
Центнер Робин
14'
Крамер Кристоф
 
26'
Штиндль Ларс
(Хофманн Йонас)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 10 (5) 0.45
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.18
3. Нойхаус Флориан 4 0.18
4. Плеа Алассан 3 0.14
5. Эльведи Нико 3 0.14
6. Эмболо Брель 3 0.14
7. Тюрам Маркус 3 0.14
8. Вольф Ханнес 2 0.09
9. Гинтер Маттиас 1 0.05
10. Вендт Оскар 1 0.05
11. Лайнер Штефан 1 0.05
12. Лазаро Валентино 1 0.05
13. Бенсебаини Рами 1 0.05
14. Закария Денис 1 0.05
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Бенеш Ласло 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.32
2. Ньякат Мусса 3 (1) 0.14
3. Кайсон Робин 2 0.09
4. Штёгер Кевин 2 0.09
5. Онисиво Карим 2 0.09
6. Озтунали Левин 1 0.05
7. Баррейро Леандро 1 0.05
8. Брозински Даниэль 1 (1) 0.05
9. Глацель Роберт 1 0.05
10. Хак Александер 1 0.05
11. Буркардт Джонатан 1 0.05
12. Латца Данни 0 0
13. Бутьюс Жан-Поль 0 0
14. Бель Штефан 0 0
15. Да Коста Данни 0 0
16. Юсте Йерри 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Штиндль Ларс 4 0
4. Эмболо Брель 4 0
5. Бенсебаини Рами 4 0
6. Вендт Оскар 3 0
7. Херрманн Патрик 3 0
8. Крамер Кристоф 3 0
9. Закария Денис 3 0
10. Лайнер Штефан 2 0
11. Плеа Алассан 2 0
12. Гинтер Маттиас 2 0
13. Лазаро Валентино 2 0
14. Янчке Тони 1 0
15. Зоммер Янн 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 9 1
2. Латца Данни 6 0
3. Штёгер Кевин 3 0
4. Бутьюс Жан-Поль 3 0
5. Юсте Йерри 3 0
6. Онисиво Карим 2 0
7. Матета Жан-Филипп 2 0
8. Баррейро Леандро 2 0
9. Бель Штефан 1 0
10. Чжи Дон-Вонь 1 0
11. Да Коста Данни 1 0
12. Кайсон Робин 1 0
13. Хак Александер 1 0
14. Фернандес Эдимилсон 1 0
15. Центнер Робин 1 0
16. Мвене Филипп 1 0
17. Малонг Кунде 1 0
18. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 16.22% (6) 13.51% (5) 16.22% (6) 24.32% (9) 8.11% (3) 21.62% (8)
 Майнц 14.29% (3) 14.29% (3) 38.1% (8) 14.29% (3) 4.76% (1) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М
Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М
Майнц Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Байер Л 2:2 Майнц Майнц 1:0 Унион Берлин Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг
Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Майнц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Майнц 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Боруссия М Бундеслига Майнц 0:1 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 4:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Боруссия М Бундеслига Майнц 0:3 Боруссия М Товарищеские матчи Боруссия М 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Майнц Товарищеские матчи Боруссия М 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Майнц Бундеслига Боруссия М 3:1 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Боруссия М Бундеслига Майнц 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:3 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:2 Заявка 22 15 4 3 61 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 22 11 9 2 45 - 29 42
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия М 1:1 Заявка 22 8 10 4 38 - 32 34
7. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
8. Фрайбург 0:0 Заявка 22 8 8 6 35 - 33 32
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 22 7 10 5 34 - 25 31
10. Штуттгарт 0:0 Заявка 22 6 9 7 38 - 35 27
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн 0:0 Заявка 22 5 7 10 20 - 35 22
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
17. Майнц 1:1 Заявка 22 3 6 13 22 - 43 15
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария 0:2 Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 11 6 5 0 21 - 11 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Фрайбург 0:0 Заявка 12 5 5 2 24 - 16 20
6. Боруссия М 1:1 Заявка 12 5 5 2 20 - 14 20
7. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц 1:1 Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн 0:0 Заявка 11 1 4 6 11 - 19 7
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:2 Заявка 12 8 1 3 24 - 16 25
2. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
3. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4. Штуттгарт 0:0 Заявка 12 5 3 4 24 - 19 18
5. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
9. Боруссия М 1:1 Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
12. Фрайбург 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц 1:1 Заявка 11 1 4 6 12 - 24 7
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Боруссия М 93.8% (135)
X 6.3% (9)
Майнц 0% (0)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Майнц
2.18
3.75
5.45
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.90 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.75 5.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 2.90 4.20
  2.18 2.68 4.83

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.02 8.70 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.90 1.10 5.50 1.02 9.70 1.03 9.20
12.00 1.01 8.60 1.05 8.00 1.07 6.50 1.11 4.90 1.17 1.76 2.14 3.50 1.30 1.75 2.07 1.90 1.90 1.42 2.85 1.25 4.44 1.03 7.77 1.02 8.80 1.01 17.50
3.84 1.29 2.57 1.54 2.08 1.81 1.82 2.06 1.62 2.39 3.10 1.39 2.21 1.71 1.85 2.03 1.59 2.45 1.34 3.42 1.51 2.67 1.14 6.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.00 1.39 2.01 1.80 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.97 1.83 1.82 1.97 1.14 4.05 1.13 5.80
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.27 1.44 2.92 1.45 2.95 1.35 3.45 1.52 2.62 1.30 3.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
2.75 1.41 1.70 2.07 1.30 3.40 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 4.05
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Боруссия М 1:1 Майнц онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Майнц

Исход игры
Боруссия М
93.8% (135)
Ничья
6.3% (9)
Майнц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (92)
Меньше
34.75% (49)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
42.4% (61)
2:0 Боруссия М
20.1% (29)
3:1 Боруссия М
12.5% (18)
1:0 Боруссия М
9% (13)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:0 Боруссия М
3.5% (5)
3:2 Боруссия М
1.4% (2)
4:1 Боруссия М
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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