Боруссия М
1:2
Конец матча
Стадион: Боруссия Парк
Майнц
0:1
10' ГолОнисиво Карим
12' Undefined phrase: football_event_Центнер Робин
14' Желтая карточкаКрамер Кристоф
1:1
26' ГолШтиндль Ларс
61' Желтая карточкаКор Доминик
1:2
86' ГолШтёгер Кевин
30
Эльведи
Нико
14
Плеа
Алассан
13
Штиндль
Ларс
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
23
Мвене
Филипп
31
Кор
Доминик
28
Сцалай
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
23 Мвене ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
-
Главный тренер: Bo Svensson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
12'
14'
26'
1:1
61'
86'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
6 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|10 (5)
|0.45
|2.
|Хофманн Йонас
|4 (2)
|0.18
|3.
|Нойхаус Флориан
|4
|0.18
|4.
|Плеа Алассан
|3
|0.14
|5.
|Эльведи Нико
|3
|0.14
|6.
|Эмболо Брель
|3
|0.14
|7.
|Тюрам Маркус
|3
|0.14
|8.
|Вольф Ханнес
|2
|0.09
|9.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.05
|10.
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|12.
|Лазаро Валентино
|1
|0.05
|13.
|Бенсебаини Рами
|1
|0.05
|14.
|Закария Денис
|1
|0.05
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.32
|2.
|Ньякат Мусса
|3 (1)
|0.14
|3.
|Штёгер Кевин
|3
|0.14
|4.
|Кайсон Робин
|2
|0.09
|5.
|Онисиво Карим
|2
|0.09
|6.
|Озтунали Левин
|1
|0.05
|7.
|Баррейро Леандро
|1
|0.05
|8.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.05
|9.
|Глацель Роберт
|1
|0.05
|10.
|Хак Александер
|1
|0.05
|11.
|Буркардт Джонатан
|1
|0.05
|12.
|Латца Данни
|0
|0
|13.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|14.
|Бель Штефан
|0
|0
|15.
|Да Коста Данни
|0
|0
|16.
|Юсте Йерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|8
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|4.
|Эмболо Брель
|4
|0
|5.
|Бенсебаини Рами
|4
|0
|6.
|Вендт Оскар
|3
|0
|7.
|Херрманн Патрик
|3
|0
|8.
|Крамер Кристоф
|3
|0
|9.
|Закария Денис
|3
|0
|10.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|11.
|Плеа Алассан
|2
|0
|12.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|13.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|14.
|Янчке Тони
|1
|0
|15.
|Зоммер Янн
|1
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|9
|1
|2.
|Латца Данни
|6
|0
|3.
|Штёгер Кевин
|3
|0
|4.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|5.
|Юсте Йерри
|3
|0
|6.
|Онисиво Карим
|2
|0
|7.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|8.
|Баррейро Леандро
|2
|0
|9.
|Бель Штефан
|1
|0
|10.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|11.
|Да Коста Данни
|1
|0
|12.
|Кайсон Робин
|1
|0
|13.
|Хак Александер
|1
|0
|14.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|15.
|Центнер Робин
|1
|0
|16.
|Мвене Филипп
|1
|0
|17.
|Малонг Кунде
|1
|0
|18.
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|7.89% (3)
|21.05% (8)
|Майнц
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =7 -5Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М
Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М
Майнц Последние 20 матчей: +3 =5 -12Байер Л 2:2 Майнц Майнц 1:0 Унион Берлин Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг
Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Майнц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Боруссия М 4:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Боруссия М Бундеслига Майнц 0:3 Боруссия М Товарищеские матчи Боруссия М 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Майнц Товарищеские матчи Боруссия М 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Майнц Бундеслига Боруссия М 3:1 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Боруссия М Бундеслига Майнц 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:3 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|62 - 31
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 18
|44
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|35 - 19
|42
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|45 - 30
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|39 - 23
|36
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|41 - 31
|33
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|35 - 25
|33
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|38 - 33
|33
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|35 - 34
|31
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|39 - 35
|29
|11.
|Вердер
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 39
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 36
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|23 - 43
|17
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|1
|6
|14
|15 - 52
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|37 - 15
|24
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|5.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия М 1:2 Майнц
Исход игры
Боруссия М
93.8% (135)
Ничья
6.3% (9)
Майнц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (92)
Меньше
34.75% (49)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
42.4% (61)
2:0 Боруссия М
20.1% (29)
3:1 Боруссия М
12.5% (18)
1:0 Боруссия М
9% (13)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:0 Боруссия М
3.5% (5)
4:2 Боруссия М
1.4% (2)
3:2 Боруссия М
1.4% (2)
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