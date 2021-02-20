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  3. Германия
Боруссия М
1:2
Конец матча

Стадион:
Майнц
0'
0:1
10' Гол
Онисиво Карим
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Центнер Робин
14' Желтая карточка
Крамер Кристоф
1:1
26' Гол
Штиндль Ларс
61' Желтая карточка
Кор Доминик
1:2
86' Гол
Штёгер Кевин
90'+4
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
23
Хофманн
Йонас
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
19
Лазаро
Валентино
14
Плеа
Алассан
13
Штиндль
Ларс
27
Центнер
Робин
22
Да
Коста
Данни
4
Юсте
Йерри
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
23
Мвене
Филипп
35
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
6
Латца
Данни
28
Сцалай
Адам
21
Онисиво
Карим
Боруссия М
3-5-2
Майнц
5-3-2

Ход матча

10'
0:1
Онисиво Карим
(Юсте Йерри)
12'
 
Центнер Робин
14'
Крамер Кристоф
 
26'
Штиндль Ларс
(Хофманн Йонас)
1:1
46'
Закария Денис
Крамер Кристоф
 
61'
 
Кор Доминик
63'
 
Хак Александер
Бель Штефан
64'
 
Штёгер Кевин
Латца Данни
69'
 
Глацель Роберт
Сцалай Адам
69'
 
Буркардт Джонатан
Онисиво Карим
73'
Тюрам Маркус
Плеа Алассан
 
81'
 
Бутьюс Жан-Поль
Баррейро Леандро
81'
Вольф Ханнес
Лазаро Валентино
 
86'
1:2
Штёгер Кевин
89'
Эмболо Брель
Лайнер Штефан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 4
  • 6 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 10 (5) 0.45
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.18
3. Нойхаус Флориан 4 0.18
4. Плеа Алассан 3 0.14
5. Эльведи Нико 3 0.14
6. Эмболо Брель 3 0.14
7. Тюрам Маркус 3 0.14
8. Вольф Ханнес 2 0.09
9. Гинтер Маттиас 1 0.05
10. Вендт Оскар 1 0.05
11. Лайнер Штефан 1 0.05
12. Лазаро Валентино 1 0.05
13. Бенсебаини Рами 1 0.05
14. Закария Денис 1 0.05
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Бенеш Ласло 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.32
2. Ньякат Мусса 3 (1) 0.14
3. Штёгер Кевин 3 0.14
4. Кайсон Робин 2 0.09
5. Онисиво Карим 2 0.09
6. Озтунали Левин 1 0.05
7. Баррейро Леандро 1 0.05
8. Брозински Даниэль 1 (1) 0.05
9. Глацель Роберт 1 0.05
10. Хак Александер 1 0.05
11. Буркардт Джонатан 1 0.05
12. Латца Данни 0 0
13. Бутьюс Жан-Поль 0 0
14. Бель Штефан 0 0
15. Да Коста Данни 0 0
16. Юсте Йерри 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Штиндль Ларс 4 0
4. Эмболо Брель 4 0
5. Бенсебаини Рами 4 0
6. Вендт Оскар 3 0
7. Херрманн Патрик 3 0
8. Крамер Кристоф 3 0
9. Закария Денис 3 0
10. Лайнер Штефан 2 0
11. Плеа Алассан 2 0
12. Гинтер Маттиас 2 0
13. Лазаро Валентино 2 0
14. Янчке Тони 1 0
15. Зоммер Янн 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 9 1
2. Латца Данни 6 0
3. Штёгер Кевин 3 0
4. Бутьюс Жан-Поль 3 0
5. Юсте Йерри 3 0
6. Онисиво Карим 2 0
7. Матета Жан-Филипп 2 0
8. Баррейро Леандро 2 0
9. Бель Штефан 1 0
10. Чжи Дон-Вонь 1 0
11. Да Коста Данни 1 0
12. Кайсон Робин 1 0
13. Хак Александер 1 0
14. Фернандес Эдимилсон 1 0
15. Центнер Робин 1 0
16. Мвене Филипп 1 0
17. Малонг Кунде 1 0
18. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 15.79% (6) 15.79% (6) 15.79% (6) 23.68% (9) 7.89% (3) 21.05% (8)
 Майнц 17.39% (4) 13.04% (3) 34.78% (8) 13.04% (3) 4.35% (1) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М
Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М
Майнц Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Байер Л 2:2 Майнц Майнц 1:0 Унион Берлин Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг
Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Майнц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Майнц 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:3 Боруссия М Бундеслига Майнц 0:1 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 4:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Боруссия М Бундеслига Майнц 0:3 Боруссия М Товарищеские матчи Боруссия М 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Майнц Товарищеские матчи Боруссия М 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Майнц Бундеслига Боруссия М 3:1 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Боруссия М Бундеслига Майнц 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:3 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 15 4 3 62 - 31 49
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 22 11 9 2 35 - 19 42
4. Айнтрахт Фр Заявка 22 11 9 2 45 - 30 42
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
10. Штуттгарт Заявка 22 7 8 7 39 - 35 29
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 22 5 6 11 20 - 36 21
15. Арминия Заявка 21 5 3 13 18 - 38 18
16. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 10 7 3 0 37 - 15 24
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Боруссия М 93.8% (135)
X 6.3% (9)
Майнц 0% (0)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.90 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.75 5.45
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 7.20 1.11
  3.06 1.82 6.11

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.02 8.70 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.90 1.10 5.50 1.02 9.70 1.03 9.20
12.00 1.01 8.60 1.05 8.00 1.07 6.50 1.11 4.44 1.20 1.76 2.14 1.52 2.52 1.75 2.07 1.22 4.20 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 9.50 1.02 10.00 1.01 17.50
3.84 1.29 2.57 1.54 2.08 1.81 2.10 1.79 1.75 2.16 2.74 1.48 2.03 1.85 1.71 2.21 1.49 2.72 1.34 3.42 1.51 2.67 1.14 6.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.00 1.39 2.01 1.80 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.97 1.83 1.82 1.97 1.14 4.05 1.13 5.80
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.27 1.44 2.92 1.45 2.95 1.35 3.45 1.52 2.62 1.30 3.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
2.75 1.41 1.70 2.07 1.30 3.40 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 4.05
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Боруссия М 1:2 Майнц онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия М 1:2 Майнц

Исход игры
Боруссия М
93.8% (135)
Ничья
6.3% (9)
Майнц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.25% (92)
Меньше
34.75% (49)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
42.4% (61)
2:0 Боруссия М
20.1% (29)
3:1 Боруссия М
12.5% (18)
1:0 Боруссия М
9% (13)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:0 Боруссия М
3.5% (5)
4:2 Боруссия М
1.4% (2)
3:2 Боруссия М
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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